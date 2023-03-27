В России завершаются испытания нового дрона-камикадзе, разработанного для применения в зоне СВО

Фото иллюстрационное
Начавшаяся в прошлом году спецоперация показала недостаточную оснащенность российской армии беспилотниками, особенно острая нехватка ударных дронов, в том числе и барражирующих боеприпасов. Поставляемого в настоящее время количества беспилотников не хватает, поэтому в войсках ждут новой продукции от российских разработчиков.
Российская компания "Энергоинновация" завершает разработку нового дрона-камикадзе для использования нашими войсками в зоне СВО. Опытные образцы беспилотника находятся на завершающем этапе испытаний, тестирование дронов в боевых условиях планируется на конец весны - начало лета этого года. На них отправится партия от 50 до 100 дронов, которую распределят по подразделениям Минобороны, Росгвардии, ЧВК "Вагнер" и добровольческих отрядов, чтобы получить более полную картину.
Как пояснили разработчики, новый беспилотник предназначен для уничтожения техники и личного состава противника. Аппарат грузоподъемностью 5 кг способен наносить удары на дальности до 7 км. Его также можно использовать и в качестве разведчика, при этом дальность увеличивается до 30 км. Еще одной особенностью данного дрона является то, что он работает через дрон-ретранслятор, это должно обезопасить оператора от поражения противником, поскольку операторы БПЛА в зоне СВО являются приоритетными целями. Кроме того, ретранслятор позволяет принимать данные и от других дронов, передавая их на землю.
В настоящее время завершаются испытания разработанных нами дрона-камикадзе и дрона-ретранслятора. Дроны тестируются в самых тяжелых условиях, приближенных к фронтовым реалиям
- приводит ТАСС слова представителя компании.
Отмечается, что сам каркас беспилотника печатается на 3-D принтере, остальные комплектующие являются зарубежными.