Военное обозрение
Войти Регистрация

В России завершаются испытания нового дрона-камикадзе, разработанного для применения в зоне СВО

22
В России завершаются испытания нового дрона-камикадзе, разработанного для применения в зоне СВО

Фото иллюстрационное



Начавшаяся в прошлом году спецоперация показала недостаточную оснащенность российской армии беспилотниками, особенно острая нехватка ударных дронов, в том числе и барражирующих боеприпасов. Поставляемого в настоящее время количества беспилотников не хватает, поэтому в войсках ждут новой продукции от российских разработчиков.

Российская компания "Энергоинновация" завершает разработку нового дрона-камикадзе для использования нашими войсками в зоне СВО. Опытные образцы беспилотника находятся на завершающем этапе испытаний, тестирование дронов в боевых условиях планируется на конец весны - начало лета этого года. На них отправится партия от 50 до 100 дронов, которую распределят по подразделениям Минобороны, Росгвардии, ЧВК "Вагнер" и добровольческих отрядов, чтобы получить более полную картину.

Как пояснили разработчики, новый беспилотник предназначен для уничтожения техники и личного состава противника. Аппарат грузоподъемностью 5 кг способен наносить удары на дальности до 7 км. Его также можно использовать и в качестве разведчика, при этом дальность увеличивается до 30 км. Еще одной особенностью данного дрона является то, что он работает через дрон-ретранслятор, это должно обезопасить оператора от поражения противником, поскольку операторы БПЛА в зоне СВО являются приоритетными целями. Кроме того, ретранслятор позволяет принимать данные и от других дронов, передавая их на землю.

В настоящее время завершаются испытания разработанных нами дрона-камикадзе и дрона-ретранслятора. Дроны тестируются в самых тяжелых условиях, приближенных к фронтовым реалиям

- приводит ТАСС слова представителя компании.

Отмечается, что сам каркас беспилотника печатается на 3-D принтере, остальные комплектующие являются зарубежными.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:30
    +2
    Нужно массовое производство. Дешевых и простых из отечественных комплектующих или недорогих и доступных к импорту. Но это только часть рецепта. Нужно так же массовое внедрение в использование на ЛБС. Как в свое время в организационно-штатную структуру мотострелкового взвода решили включись пулеметчика , гранатомётчика и снайпера, так же и сейчас надо штатно внедрять ружья-дронобойки , пилота дронов-разведчиков и дронов-камикадзе. Для начала хотя бы на роту, а потом не менее чем на взвод. И отношение такое же должно быть у кадровых военных к таким видам оружия как и у добровольцев и чвкашников. Это не экзотика от волонтеров, а необходимый инструмент современный войны и расходный материал. Пилот дрона-камикадзе-тот же снайпер по сути или гранатометчик. В зависимости от подвеса выполняет ту же функцию. Было ведь время и пулемные команды в отдельные подразделения сводили и бойцов вооруженных ПТРК в "истребители танков ". Потом решили включать в штатный состав и соответствующим образом изменяли структуру подразделения, номенклатуру вооружения и тактику действий. И сейчас в армию надо внедрять новые штатные единицы, а не держать их отдельными эксклюзивными подразделениями.
    1. Дмитрий Трухтанов
      Дмитрий Трухтанов Сегодня, 07:31
      +5
      Так точно... Капитан очевидность...
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 07:34
      +3
      Цитата: голос_разуma
      Нужно массовое производство. Но это только часть рецепта.

      Новый дрон - это хорошо. А что со старыми новыми дронами? Или со старыми старыми старыми новыми?
    3. SSR
      SSR Сегодня, 07:37
      +1
      Цитата: голос_разуma
      Нужно массовое производство. Дешевых и простых из отечественных комплектующих или недорогих и доступных к импорту. Но это только часть рецепта.

      остальные комплектующие являются зарубежными.

      Думаю китайская промышленность справится. sad
      Мне вот интересно, когда наши заводы, наладят хотябы массовый выпуск электродвигателей и батарей?
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 07:55
        -1
        Небось и раму на китайских 3D принтерах печатают. Ну что тут скажешь без мата, сырьевая сверхдержава на китайских подпорках.. И вот за это ,,глубинный,, народ голосует раз за разом, видать совсем разума лишились. recourse
        1. Михаил Драбкин
          Михаил Драбкин Сегодня, 08:15
          0
          Поставляемого в настоящее время количества беспилотников не хватает, поэтому в войсках ждут новой продукции от российских разработчиков.

          —-Если чего-то нехватает, то нужно
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 07:32
    +2
    Главное, что бы среди "разработчиков" не прозвучала фамилия Рогозин или какая иная, но одного из российских чиновников, иначе цена на этот аппарат будет ЗАПРЕДЕЛЬНОЙ, а качество не очень...
    Печальная судьба "Добрыни" тому ярчайший пример. (((
  3. Сулла__Славный
    Сулла__Славный Сегодня, 07:39
    -3
    Цитата: svp67
    Главное, что бы среди "разработчиков" не прозвучала фамилия Рогозин или какая иная, но одного из российских чиновников, иначе цена на этот аппарат будет ЗАПРЕДЕЛЬНОЙ, а качество не очень...



    "Вазелин-95", "Камасутра-98", "Трясогузка-02", "Карась-09", "Зимородок-13", "Толстолобик-17", "Ковид-19", "Арбалет-21"... lol

    Посоны, теперь вы можете их там мастерить в КОСМИЧЕСКОМ ассортименте, названия для них - я уже придумал! fellow
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:40
    +2
    Аппарат грузоподъемностью 5 кг способен наносить удары на дальности до 7 км.


    Дальность не впечатляет. Получается оператор должен сидеть почти на ЛБС. А это опасность ему самому попасть под ответную раздачу.
    Была бы дальность километров 50 хотя бы и возможность барражирования минут 40.... Можно было бы в тыл шароварным засылать.
  5. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 07:42
    -1
    Отрадная новость. Хорошо, ежели так. А то в последнее время как то все страннно. Президент говорит о слепоте разведки, что докладывает о подлом поведении врага, который не берем пример с наших гениев, и, подло маскирует перебрасываемую по ночам технику. И все бы ничего. Но… вранье и показуха никуда не девается. И в приоритете на новые должности не профи, со своим мнением, а персонажи с шершавым языком. Все жду, когда погранцы покажут результаты удара артиллерии по зашедшей в Россию ДРГ, которую они доблестно выпустили ( типа вытеснили) для уничтожения обратно в укрейн. И какого теперь цвета типа красные линии?
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:48
      +1
      Эх куда вы хватили, у погранцов нет артиллерии и штурмовой авиации, да и времена когда под каждым кустом сидел Карацупа с собакой прошли, все отдано на откуп технике, время реагирования на нарушение границы снизилось в силу малочисленности состава. Граница с Украиной вообще желает лучшего оборудования, там есть участки где она проходит прямо по населенным пунктам, улица делит два государства. Во времена СССР велась работа на сопредельной территории по получению информации о готовящихся прорывах бандформирований, это не простая задача пресечь такой массовый прорыв, другое дело, что должен быть план "Б" по нейтрализации нарушителей приданными частями той же Росгвардии.
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:13
        0
        все отдано на откуп технике, время реагирования на нарушение границы снизилось
        Да, с собакой было надёжнее...А ток, он медленно течет по проводам и пока его трансформируют в звук или изображение, проходит время. Плюс время на осмысление сигнала и доклад вышестоящему начальнику. А он в это время выгуливал собаку... Круг замкнулся и лазутчики сбежали. Переходим на сигнальные костры... no
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 08:03
      -1
      И какого теперь цвета типа красные линии?
      Вы не следите за эволюцией нашей информационной войны. Красные линии давно заменены на "ступеньки". Их высоту и количество определяют оперативно, исходя из целесообразности и наклона земной оси. belay
  6. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 07:49
    +1
    Зd принтер, импортные комплектующие , 50 - 100 штук. Уровень детского кружка "умелые руки".
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:13
      0
      Цитата: Kuziming
      Уровень детского кружка "умелые руки"

      Ну и кренушки ! Лишь бы по больше было этих "кружков" ! Когда-то китайские "детские кружки" в "бамбуковых сараях на земляном полу" ухитрились мир завалить своим "ширпотребом" в короткий срок ,после того как руководство Китая дало команду "фас" !
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:50
    +2
    На них отправится партия от 50 до 100 дронов, которую распределят по подразделениям Минобороны, Росгвардии, ЧВК "Вагнер" и добровольческих отрядов, чтобы получить более полную картину.

    С гулькин нос...войскам нужно больше уже вчера...наши бойцы не должны ни в чем нуждаться.
    1. Аскольд65
      Аскольд65 Сегодня, 08:17
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      .....наши бойцы не должны ни в чем нуждаться.

      В том числе и таких накидках:
      " Защита от тепловизора. Прочный Плащ-пончо с пакетом поглощения теплового излучения."
      https://www.youtube.com/watch?v=u4J-O8v0uOI
  8. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 08:08
    0
    Необходим пушечно пулеметный дрон поля боя, аналог ИЛ-2. Вооруженного, 1 ГШ-23 и 2 ЯКБю-12,7. С толкающим винтом и бронировкой двигла. Я не пойму, почему все уперлись в камикадзе? Понятно, что нужно будет спутниковое управление, но нужен ведь дрон непосредственной поддержки пехоты, чтоб мог из пушек и пулеметов прочесать, а не только гранату бросить.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:09
    0
    Я вот все думаю ,а какие потери у нас были бы ,если Китай от нас отвернулся ? Как тогда в Афгане
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:14
      0
      Цитата: APASUS
      Как тогда в Афгане

      А в Афгане как? На сколько я помню, в Афгане за год погибало меньше, чем в авариях на дорогах.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:10
    0
    Надеюсь, это не распил бюджета. При заявленных характеристиках: БЧ-5 кг, дальность - 7 км, он может стать конкурентным если будет стоить копейки, а производство будет массовым.
  11. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:14
    0
    Печально, что так и не решили проблему с дронами. Идет, второй год СВО, а дрон « поныне там».