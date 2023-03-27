Украинская сторона заявляет об использовании ВКС РФ планирующих авиабомб во время ночных ударов по объектам в Шостке и Краматорске

В ночное время суток были нанесены очередные удары по объектам на контролируемых киевским режимом территориях. Взрывы прогремели в Краматорске – на местах размещения личного состава и техники войск противника.
Украинская сторона вновь заявляет о применении российской боевой авиацией планирующих авиабомб, которые могут достигать цели, находящейся на расстоянии до 80 км от места сброса бомбы с самолёта. Этот фактор вызывает особое раздражение в Киеве, где теперь вынуждены переключиться с парадигмы «у русских заканчиваются ракеты» на «у русских очень много авиабомб, которые дёшево переделать в корректируемые и управляемые».
Также сообщается о нанесении ночного удара по объектам противника в городе Шостка. Он расположен в Сумской области. По некоторым данным, именно в Сумской и Черниговской областях командование ВСУ предпринимает попытки создания линии противовоздушной обороны. Туда переброшены несколько зенитных ракетных комплексов, поставленных западными странами. На днях, напомним, по одному из таких был нанесён удар в Черниговской области.
В Шостке находятся несколько крупных промышленных предприятий, в том числе завод «Импульс», занимающийся производством детонаторов и другой военно-технической продукции.
На этом фоне обратили на себя внимание заявления украинских властей о том, что «Украине нужно больше средств ПВО, которые бы перехватывали как самолёты, так и ракеты – крылатые и баллистические».