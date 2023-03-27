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Украинская сторона заявляет об использовании ВКС РФ планирующих авиабомб во время ночных ударов по объектам в Шостке и Краматорске

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Украинская сторона заявляет об использовании ВКС РФ планирующих авиабомб во время ночных ударов по объектам в Шостке и Краматорске

В ночное время суток были нанесены очередные удары по объектам на контролируемых киевским режимом территориях. Взрывы прогремели в Краматорске – на местах размещения личного состава и техники войск противника.


Украинская сторона вновь заявляет о применении российской боевой авиацией планирующих авиабомб, которые могут достигать цели, находящейся на расстоянии до 80 км от места сброса бомбы с самолёта. Этот фактор вызывает особое раздражение в Киеве, где теперь вынуждены переключиться с парадигмы «у русских заканчиваются ракеты» на «у русских очень много авиабомб, которые дёшево переделать в корректируемые и управляемые».

Также сообщается о нанесении ночного удара по объектам противника в городе Шостка. Он расположен в Сумской области. По некоторым данным, именно в Сумской и Черниговской областях командование ВСУ предпринимает попытки создания линии противовоздушной обороны. Туда переброшены несколько зенитных ракетных комплексов, поставленных западными странами. На днях, напомним, по одному из таких был нанесён удар в Черниговской области.

В Шостке находятся несколько крупных промышленных предприятий, в том числе завод «Импульс», занимающийся производством детонаторов и другой военно-технической продукции.

На этом фоне обратили на себя внимание заявления украинских властей о том, что «Украине нужно больше средств ПВО, которые бы перехватывали как самолёты, так и ракеты – крылатые и баллистические».
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:53
    +2
    Значит все таки действительно стали применять. Ну чтож, это на пользу делу. Еще вариант с кассетной ракетой поднимающей бомбы на высоту и оттуда запускающей свободное планирование по цели. Но такой технологии вроде бы нет ни у кого еще. СВО дала новый импульс для развития применения авиации. По сути штурмовая авиация поля боя не может эффективно работать. Вот интересно идея запуска планирующих авиабомб с дирижабля, стартостата или воздушного шара, с высоты километров двадцать разрабатывается уже кем-нибудь? Америка , а значит и вся западная ПОВО сбивать такие цели оказалась неспособна. А с такой высоты планирование может , наверное, очень далеко доставать.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 07:58
      +1
      России от СССР досталось не просто большой запас, а огромный боеприпасов различного назначения, если включить техническую мысль и провести модернизацию, то утилизировать их вполне можно такими плюшками. Буквально вчера Верховный заявил, что у России десятки тысяч снарядов с урановой начинкой и не только обедненной, всей Европе на голову хватит, путь не толкаются в очереди.
    2. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 08:07
      +2
      Еще вариант с кассетной ракетой поднимающей бомбы на высоту и оттуда запускающей свободное планирование по цели. Но такой технологии вроде бы нет ни у кого еще.

      Нет и не будет, планирующая бомба, сбрасываемая с самолёта - наиболее оптимальный вариант по соотношению эффективность/цена, и я полностью разделяю Ваше мнение о полезности планирующих бомб. Ракета требует реактивного двигателя, а это совсем другие затраты.
      Остаётся только удивляться упертости военных ведомств и, отчасти, ВПК, не наладивших выпуск таких бомб ещё несколько лет назад. Полосатые давно их делают и применяют. Ничего сложного в таких бомбах нет.
      Вот интересно идея запуска планирующих авиабомб с дирижабля или воздушного шара с высоты километров двадцать разрабатывается уже кем-нибудь?

      Идея так себе. Дальность полёта крылатой бомбы определяется тремя факторами:
      1. Аэродинамические характеристики бомбы.
      2. Высота сброса.
      3. Скорость носителя и бомбы в момент отрыва.
      При сбросе с воздушного шара большую дальность полета будет обеспечить сложно.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 07:55
    +2
    радует что регулярно насыпают, значит освоили производство
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:58
    +1
    Дешевыми авиабомбами вы бомбить все ближайшие тылы ВСУ где их резервы накоплены...это будет дело.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:59
    0
    Этот фактор вызывает особое раздражение в Киеве
    Заявляй, не заявляй, раздражайся хоть до посинения, а удары наносятся и будут наноситься. Судя по реакции киевского режима удары болезненно-чувствительные и достигают цели.
  5. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 08:00
    0
    По Авдеевскому укрепрайону уже месяц по 5-9 ударов в день планирующими бомбами на основе М-62. М-62 на складах осталось 3 тыс тонн. Сейчас плотность ударов стала нарастать. С пар перешли на звенья. В апреле будет на порядок больше. По слухам. Проблема одна учить экипажи. Возможен до августа подъем на крыло всех изделий 9-хх для метания бомб с УМПК.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 08:04
      0
      а проблема обучения экипажа в чем проявляется.. ? их задача выйти в нужный район на нужной высоте и скорости. или там есть еще нюансы?
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:00
    0
    Плач Зе о том, что....
    На этом фоне обратили на себя внимание заявления украинских властей о том, что «Украине нужно больше средств ПВО, которые бы перехватывали как самолёты, так и ракеты – крылатые и баллистические».
    ......
  7. -Paul-
    -Paul- Сегодня, 08:01
    0
    Там химкомбинат какой-то мощный был в советское время.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 08:20
      0
      Цитата: -Paul-
      Там химкомбинат какой-то мощный был в советское время.


      Авдеевский коксохимический завод
      Завод железобетонных конструкций
      Завод «Стройдеталь»
      Авдеевский экспериментальный завод нестандартного оборудования
      Завод металлоконструкций ЧАО «АЗМК»
      Керамический завод
      Карьероуправление
      Производства швейных и галантерейных изделий
      Строительно-монтажное управление «Донкоксохимстрой»

      Вообщем это все предприятия Авдеевки на начало СВО.
  8. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 08:08
    0
    Украинская сторона вновь заявляет о применении российской боевой авиацией планирующих авиабомб...

    Ну и в чём суть заявления? Что снаряд, что ракета, что эта бомба - результат ведь один. И кому эта жалоба? Прямо таки плач Ярославны , только в исполнении Зели в адрес Джо. Не поможет, так что получи и жди ещё.
  9. Бодипанчер
    Бодипанчер Сегодня, 08:09
    0
    Ну все теперь будут насыпать от души нацикам. Крылышки к ФАБу приделать и вперёд. Судя по картинкам девайс стоит копейки и наделать их можно очень много.
  10. Snay
    Snay Сегодня, 08:14
    0
    Ну замечательно значит..............
  11. kromer
    kromer Сегодня, 08:15
    0
    «у русских очень много авиабомб, которые дёшево переделать в корректируемые и управляемые»


    Слабо верится в то, что переделка обычной авиабомбы в корректируемую стоит дёшево. Да и вопрос как наши переделывают, в чём переделка заключается. Если к обычной авиабомбе прикрепляют "хвост" который позволяет корректировать это одно, если переделывают саму авиабомбу это другое.