После проведённых при посредничестве Китая переговоров начинается полноформатное возобновление саудовско-иранских контактов на высшем уровне. Стало известно о том, что впервые как минимум за 7 лет телефонные переговоры провели друг с другом министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии.Информация подтверждена обеими сторонами.Известно, что Хосейн Амир Абдоллахиан и Фейсал аль Сауд в телефонном разговоре обсудили статус двусторонних отношений. Оба министра отметили важность того, что переговоры проходят в священный мусульманский месяц Рамадан, что лишний раз доказывает стремление обеих стран к устойчивому миру и развитию двусторонних отношений.Иранский министр Абдоллахиан и его саудовский коллега договорились восстановить двусторонние связи и дипломатические отношения в полном объёме. Соответственно, сейчас идёт процесс по возобновлению работы посольств Саудовской Аравии в Иране и, соответственно, Ирана в Саудовской Аравии.Далее, как сообщают иранские источники, Тегеран и Эр-Рияд намереваются обсудить экономические вопросы, в том числе восстановление прямой торговли между странами, но уже на новых принципах – в национальных валютах, без использования американского доллара.Напомним, что ранее благодаря договорённостям было принято решение о прекращении войны на территории Йемена.В США переговоры между Тегераном и Эр-Риядом вызвали негативную реакцию, что лишний раз подтвердило: в противостоянии двух этих стран заинтересованы главным образом третьи силы, в том числе - Вашингтон. А теперь его политика «разделяй и властвуй» терпит крах, в связи с чем вполне стоит ожидать новых провокаций, как принято говорить на самом Западе, «под чужим флагом».