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В ходе телефонных переговоров главы иранского и саудовского МИД договорились о восстановлении дипломатических отношений

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В ходе телефонных переговоров главы иранского и саудовского МИД договорились о восстановлении дипломатических отношений

После проведённых при посредничестве Китая переговоров начинается полноформатное возобновление саудовско-иранских контактов на высшем уровне. Стало известно о том, что впервые как минимум за 7 лет телефонные переговоры провели друг с другом министры иностранных дел Ирана и Саудовской Аравии.


Информация подтверждена обеими сторонами.

Известно, что Хосейн Амир Абдоллахиан и Фейсал аль Сауд в телефонном разговоре обсудили статус двусторонних отношений. Оба министра отметили важность того, что переговоры проходят в священный мусульманский месяц Рамадан, что лишний раз доказывает стремление обеих стран к устойчивому миру и развитию двусторонних отношений.

Иранский министр Абдоллахиан и его саудовский коллега договорились восстановить двусторонние связи и дипломатические отношения в полном объёме. Соответственно, сейчас идёт процесс по возобновлению работы посольств Саудовской Аравии в Иране и, соответственно, Ирана в Саудовской Аравии.

Далее, как сообщают иранские источники, Тегеран и Эр-Рияд намереваются обсудить экономические вопросы, в том числе восстановление прямой торговли между странами, но уже на новых принципах – в национальных валютах, без использования американского доллара.

Напомним, что ранее благодаря договорённостям было принято решение о прекращении войны на территории Йемена.

В США переговоры между Тегераном и Эр-Риядом вызвали негативную реакцию, что лишний раз подтвердило: в противостоянии двух этих стран заинтересованы главным образом третьи силы, в том числе - Вашингтон. А теперь его политика «разделяй и властвуй» терпит крах, в связи с чем вполне стоит ожидать новых провокаций, как принято говорить на самом Западе, «под чужим флагом».
Использованы фотографии:
МИД Ирана
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:21
    +5
    Основа американского ( а вернее англосаксонского) миропорядка рушится. Разделяй и властвуй. Стравить между собой страны и народы а самим навариваться на воровстве капиталов и поставке оружия. Так америка и поднялась когда-то. Отсиживаясь во время мировых войны в качестве тихой гавани и поставляя оружие и продукцию и тем и другим. А потом вступая на победившей стороне, чтоб успеть к дележу трофеев. И тут же закладывая новые конфликты и напряженность по всему миру. Англичане и их мутировавшие последыши американцы-это нации-пираты, нации- грабители-дилижансов. Поссорить всех между собой, потом продать враждующим сторонам устаревший хлам в качестве вооружения, потом натравить войной и ограбить под шумок. Вот их рецепт и метод.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:41
      +8
      Ещё один гвоздь в гроб ФРС вбит на Ближнем Востоке.
      Торговля в национальных валютах. good
      Вот что СВО животворящая делает.
      За Парижский майдан. drinks drinks drinks
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 09:01
        +2
        Цитата: Бородач
        .....За Парижский майдан. drinks drinks drinks

        good И за американский майдан тоже good drinks кажый народ штатов должен самоопределиться, прогнать колонизаторов
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:28
    +2
    в том числе восстановление прямой торговли между странами, но уже на новых принципах – в национальных валютах, без использования американского доллара.


    Это отрадно слышать. Главное чтобы было чем противостоять пен дос не, а то кое-кто тоже хотел от доллара отказаться, а потом его растерзала толпа проплаченных протестующих.....
    1. Иван Фокин_2
      Иван Фокин_2 Сегодня, 09:07
      +2
      А нам только это и нужно, как только тан влезет в очередную войну мы поможем их врагам,,гуманитарным,,оружием.
  3. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 08:56
    +2
    ......В США....негативную реакцию........

    !!!! скрежещут зубами от злости !!! am am интересно, как себя поведут штатники? Будут ли какие угрозы?
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:06
    +5
    Похоже - к саудитам пришло озарение на счёт истинного расклада вещей..
    1. Все накопленные долларовые богатства могут быть конфискованы любой момент.
    2. Военной крыши США - НЕ БУДЕТ.

    Как следствие - надо прекратить бессмысленные понты и начать таки договариваться с соседями. И не только с ними - с любыми альтернативными Западу центрами. Иначе - кинут как последних лохов..
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:13
      +4
      Цитата: paul3390
      Иначе - кинут как последних лохов.

      Саудиты все подсчитали вовремя. И они не желают быть лохами в отличии от украинцев.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:11
    +1
    И это радует,интересное происходит с палестинцами.Но надо посмотреть что дальше будет.
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:13
    +4
    Вот и блокада Ирана прорвана, теперь могут самолеты получить на внутренние линии и много чего. А если будут наезды на саудитов, то ес или сша получат эмбарго нефти, а выпадение саудовской нефти потащит цепочку исключительно занимательных событий в штатах.
  7. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 09:49
    0
    хорошая новость. надеюсь что в империи зла и его сателлите израиле уже началась истерика?
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:40
    0

    Иранский министр Абдоллахиан и его саудовский коллега договорились восстановить двусторонние связи и дипломатические отношения в полном объёме.
    самоходка в падучей зайдётся! laughing Кирдык ему будет, однако, если не отпоят валерьянкой. laughing