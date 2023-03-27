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Источник назвал сроки готовности пунктов базирования атомных субмарин-носителей «Посейдонов»

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Источник назвал сроки готовности пунктов базирования атомных субмарин-носителей «Посейдонов»

Тихоокеанский флот продолжает готовить пункты дислокации атомных субмарин-носителей морских беспилотников "Посейдон". Работы ведутся на Камчатке, где будет дислоцироваться новая дивизия атомных подводных лодок.


По словам информированного источника, возведение объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подлодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск" будет завершено в начале следующего, 2024 года. В настоящее время АПЛ "Белгород" находится на Северном флоте, где проходит этап опытной эксплуатации, а АПЛ "Хабаровск" находится в достройке на Севмаше.

Работу по строительству объектов береговой инфраструктуры для базирования двух спецподлодок на Камчатке планируется завершить в начале следующего года

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее стало известно, что на Тихоокеанском флоте появится третья дивизия подводных лодок, в состав которой войдут атомные субмарины "Белгород" и "Хабаровск", являющиеся носителями морских беспилотников "Посейдон", а также другие подводные аппараты спецназначения, суда обеспечения и т.д. Именно под новое соединение на Камчатке и возводится вся необходимая инфраструктура.

Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" была спущена на воду 23 апреля 2019 года, заводские ходовые испытания начались в конце июня 2021 года, в состав флота вошла в июле 2022, церемония поднятия Андреевского флага прошла на Севмаше. Для субмарины уже изготовлен первый комплект морских беспилотников "Посейдон". Данная АПЛ является экспериментальным носителем суперторпед, как их называют на Западе. АПЛ "Хабаровск" изначально строится в качестве носителя морских беспилотников. Всего планируется построить четыре носителя "Посейдонов"- по два для Северного и Тихоокеанского флотов.
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14 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 08:27
    +1
    В случае чего полосатые , японцы и прочие австралоиды могут готовиться к цунами. А нечего враждебные союзы на Тихом океане создавать.
  2. sergey_taf
    sergey_taf Сегодня, 08:36
    +1
    Считаться буду только с сильными. В правильном направлении идём!
  3. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 08:54
    +3
    Почему нельзя доставить ЯБЧ для создания цунами ракетой? Есть прекрасные ракеты, отработанная инфраструктура, обученные кадры. Содержание в мирное время на порядки дешевле. Доставка получателю в сотни раз быстрей. И можно сразу много и одновременно, с ложными целями и с разных траекторий. Зачем? Океаны за ними, рубежи гидрофонов созданы ими много и надежно. Все это надо прорывать с не ясными перспективами..
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:05
      +2
      Почему нельзя доставить ЯБЧ для создания цунами ракетой?
      Слишком быстро летит... Вспоминается анекдот про старого и молодого быков: - Мы медленно-медленно сойдем по склону холма и ....бем все стадо.
      https://www.anekdot.ru/id/-2040922003/
    2. Хорон
      Хорон Сегодня, 09:46
      +1
      Почему нельзя доставить ЯБЧ для создания цунами ракетой?

      Ядерная энергоустановка плюс ядерный заряд( первоначально говорилось о 100 мт) это по массе гораздо больше того, что могут доставить существующие ракетоносители.
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 11:17
        0
        Цитата: Хорон
        Ядерная энергоустановка плюс ядерный заряд( первоначально говорилось о 100 мт) это по массе гораздо больше того, что могут доставить существующие ракетоносители.

        Вот только всё это богатство ограничено прибрежной зоной.
        В то время как РПКСН своими БРПЛ может доставить от 96 до 160 ГЧ в любую точку страны-противника, причём перехватить эти ГЧ не удастся.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:00
    0
    Новости ВПК России этого года очень радуют . Сколько уже кораблей спущено на воду , сколько подводных лодок сдано и сколько еще предстоит. . good
  5. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 09:01
    +1
    Как не хватает карибского кризиса. Они там у себя в Штатах ничего не бояться. Далеко слишком находяться от театра теперешних, спровоциоованных ими же ВД. Надо почаще заходить в том регионе атомному флоту. С дружественными визитами. С Кубой начать переговоры о базах.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:13
      +2
      Не боятся...Находятся...
      Надо, чтобы даже испугаться не успели... am
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:04
    0
    А что нельзя посейдон просто запускать с базы в Кольском заливе или из какой нибудь губы.Пусть Европа и восточное побережье США не расслабляются. wassat
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: tralflot1832
      А что нельзя посейдон просто запускать с базы в Кольском заливе или из какой нибудь губы.Пусть Европа и восточное побережье США не расслабляются. wassat

      Может быть так и будет происходить, "Посейдононосец" выходит на внешний рейд, погружается, в определенной точке делает "залп" Посейдоном, АПЛ в одну сторону, Посейдон в другую.
      Их АПЛ (амерские) тоже трутся у наших баз, пытаясь половить нашу АПЛ при выходе на боевое дежурство.
      Вон в Тихом океане, у Камчатки, в Авачинском заливе случается гоняют их.
      Хорошо еще что в Авачинской бухте идет усиление ПДСС и охраны военно-морской базы.
  7. vadi64
    vadi64 Сегодня, 09:14
    +1
    Был океан Тихий. Нет, ам неймется, надо был его взбаламутить: теперь пусть ждут Посейдона
  8. Маз
    Маз Сегодня, 09:46
    +1
    Цитата: tralflot1832
    А что нельзя посейдон просто запускать с базы в Кольском заливе или из какой нибудь губы.Пусть Европа и восточное побережье США не расслабляются. wassat

    А зачем? Как вариант Носитель идёт и гуляеть вдоль побережья штатов, желательно незаметно и неслышно. Сбрасывает посейдон в заданных координатах, тот ложится на дно до момента "х". В нужный час по сигналу торпеда просыпается и идёт в сторону берега к точке подрыва сама. Вот и вся посевная
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 11:28
      0
      Цитата: Маз
      А зачем? Как вариант Носитель идёт и гуляеть вдоль побережья штатов, желательно незаметно и неслышно.

      В мечтах у адмиралов.
      В реале же носитель берётся на сопровождение противником на выходе из базы. И сделать с этим ТОФ ничего не может по причине того, что ОВР помер, надводных кораблей осталось на одну группу - и та во Владивостоке, и флоту нужно пятью хлебами и двумя рыбами накормить пять тысяч людей двумя-тремя живыми МЦАПЛ прикрыть 5 РПКСН, 2 носителя, да ещё и оставить ещё что-то для ПЛАРК.