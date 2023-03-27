Источник назвал сроки готовности пунктов базирования атомных субмарин-носителей «Посейдонов»

Тихоокеанский флот продолжает готовить пункты дислокации атомных субмарин-носителей морских беспилотников "Посейдон". Работы ведутся на Камчатке, где будет дислоцироваться новая дивизия атомных подводных лодок.
По словам информированного источника, возведение объектов береговой инфраструктуры в новом пункте базирования атомных подлодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск" будет завершено в начале следующего, 2024 года. В настоящее время АПЛ "Белгород" находится на Северном флоте, где проходит этап опытной эксплуатации, а АПЛ "Хабаровск" находится в достройке на Севмаше.
Работу по строительству объектов береговой инфраструктуры для базирования двух спецподлодок на Камчатке планируется завершить в начале следующего года
- приводит ТАСС слова источника.
Ранее стало известно, что на Тихоокеанском флоте появится третья дивизия подводных лодок, в состав которой войдут атомные субмарины "Белгород" и "Хабаровск", являющиеся носителями морских беспилотников "Посейдон", а также другие подводные аппараты спецназначения, суда обеспечения и т.д. Именно под новое соединение на Камчатке и возводится вся необходимая инфраструктура.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" была спущена на воду 23 апреля 2019 года, заводские ходовые испытания начались в конце июня 2021 года, в состав флота вошла в июле 2022, церемония поднятия Андреевского флага прошла на Севмаше. Для субмарины уже изготовлен первый комплект морских беспилотников "Посейдон". Данная АПЛ является экспериментальным носителем суперторпед, как их называют на Западе. АПЛ "Хабаровск" изначально строится в качестве носителя морских беспилотников. Всего планируется построить четыре носителя "Посейдонов"- по два для Северного и Тихоокеанского флотов.