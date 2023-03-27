Наземный беспилотник для уничтожения вражеской бронетехники «Ёжик» разработан в России

"Ежик" создается для того, чтобы при ухудшении боевой обстановки солдаты могли запустить из окопа к неприятелю транспортное средство, которое доставило бы противнику мину. Либо подвезло боеприпас "под брюхо" бронированной технике неприятеля, потому что это самое уязвимое место у всей ползающей по земле техники

Российские разработчики, наряду с работами по беспилотным летательным аппаратам, также создают и наземные боевые платформы, способные помочь на поле боя. Об очередной разработкой в данной области рассказал исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков.Специалисты КБ разработали наземный беспилотник, получивший название "Ёжик". Дрон колесный, сохраняет подвижность даже если его перевернуть. Он способен доставить полезную нагрузку весом до 5 кг на дальность до 5 километров. В перспективе нагрузку планируют увеличить до 10 кг. Основное предназначение - уничтожение живой силы противника в укрытиях и бронетехники путем подрыва. Поэтому аппарат делается максимально дешевым.- приводит ТАСС слова Братенькова.Как уже говорилось, "Ёжик" является колесным дроном , от гусеничной платформы было решено отказаться сразу. Во-первых, она более дорога в исполнении, во-вторых, дрон малогабаритный и гусеницы не обеспечивают необходимого эффекта. А делать специальные грунтозацепы - это снова удорожать конструкцию.На каком этапе находятся работы по наземному дрону не сообщается, будем надеяться, что данная разработка в ближайшее время попадет в зону СВО и реально поможет нашим бойцам.