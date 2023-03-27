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Наземный беспилотник для уничтожения вражеской бронетехники «Ёжик» разработан в России

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Наземный беспилотник для уничтожения вражеской бронетехники «Ёжик» разработан в России

Российские разработчики, наряду с работами по беспилотным летательным аппаратам, также создают и наземные боевые платформы, способные помочь на поле боя. Об очередной разработкой в данной области рассказал исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков.


Специалисты КБ разработали наземный беспилотник, получивший название "Ёжик". Дрон колесный, сохраняет подвижность даже если его перевернуть. Он способен доставить полезную нагрузку весом до 5 кг на дальность до 5 километров. В перспективе нагрузку планируют увеличить до 10 кг. Основное предназначение - уничтожение живой силы противника в укрытиях и бронетехники путем подрыва. Поэтому аппарат делается максимально дешевым.

"Ежик" создается для того, чтобы при ухудшении боевой обстановки солдаты могли запустить из окопа к неприятелю транспортное средство, которое доставило бы противнику мину. Либо подвезло боеприпас "под брюхо" бронированной технике неприятеля, потому что это самое уязвимое место у всей ползающей по земле техники

- приводит ТАСС слова Братенькова.

Как уже говорилось, "Ёжик" является колесным дроном, от гусеничной платформы было решено отказаться сразу. Во-первых, она более дорога в исполнении, во-вторых, дрон малогабаритный и гусеницы не обеспечивают необходимого эффекта. А делать специальные грунтозацепы - это снова удорожать конструкцию.

На каком этапе находятся работы по наземному дрону не сообщается, будем надеяться, что данная разработка в ближайшее время попадет в зону СВО и реально поможет нашим бойцам.
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47 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:58
    +15
    Ежики в тумане особенно эффективны..... winked
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 09:01
      0
      Ёжик - ни головы, ни ножик.
      Таких Ёжиков нужно сотнями запускать в атаку на вражеские укрепрайоны.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 09:28
        +1
        Цитата: Бородач
        Ёжик - ни головы, ни ножек.
        Таких Ёжиков нужно сотнями запускать в атаку на вражеские укрепрайоны.

        Я - серый ежик,
        Ни головы, ни ножек,
        Горбом спина,
        На спине борона.
        Разрешите здесь пожить,
        Буду терем сторожить.
        Лучше нас, лесных ежей,
        Нет на свете сторожей!
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 10:42
        0
        По данным западных разведок, наши импортные стиральные машины и холодильники уже мобилизованы на нужды фронта. Пришла очередь роботов-пылесосов. Микроволновкам приготовиться, будете отражать налеты легких беспилотников wink
    2. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 09:03
      +9
      Умозрительно возникает некий скепсис по поводу возможностей преодоления пересеченной местности. Особенно, если местность пересечена воронками, минами и прочими "буднями" войны. Посмотреть бы на это чудо инженерной мысли. Если это перекрашенный робот из Яндекс.Доставки,то дело худо
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 09:25
        +2
        Цитата: сорок восьмой
        Умозрительно возникает некий скепсис по поводу возможностей преодоления пересеченной местности. Особенно, если местность пересечена воронками, минами и прочими "буднями" войны.


        У меня на даче ежики живут. Спокойно преодолевают пересеченную местность. А если салом от тушняка накормить - любой танк завалят.
      2. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:42
        0
        tongue Посмотреть бы на это чудо инженерной мысли.
        Можно фото Лунохода-1 глянуть...Не пропадать же наработкам прошлого. Правда я не припомню способности продолжать движение, если бы он, Луноход, перевернулся. Именно эта главная опасность заставляла тщательно выбирать маршрут движения мимо камней и ям.
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 09:04
      +2
      У меня к этой затее скептическое отношение, проще будет засыпать кассетными пусковыми установками с применением малых взрывных устройств участок противника, а массово заморачиваться с каждым радиоуправляемым "ежиком" на поле боя сложно и долго, тем более колесный дрон просто застрянет в ближайшей канавке от сапога 45 размера.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 09:15
        +2
        Да если бы подобная концепция была эффектиной, в мире бы уже полно такого добра наделали! Но ведь что-то нет...
        1. aars
          aars Сегодня, 09:38
          +5
          Цитата: Кот Александрович
          мире бы уже полно такого добра наделали!
          Такое ещё немцы делали в период ww2!
          Но с управление по проводу, тогдашний уровень радио не позволял.
          1. Лаврентия_НаВасНет
            Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 09:46
            0
            Цитата: aars
            Но с управление по проводу, тогдашний уровень радио не позволял.

            сейчас враг использует FPV дрон с выстрелом от РПГ7.... цена дрона в пересчете на рубли около 50 тыс....
            куда эффективней колесной телеги.....
    4. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:16
      +1
      Цитата: Mouse
      Ежики в тумане особенно эффективны...

      Основное предназначение - уничтожение живой силы противника в укрытиях и бронетехники путем подрыва.

      Так и вижу: курят украинцы в капонире (почему в 5 км. от ЛБС не спрашивайте) и к ним заползает Ёжик. Они: - Микола дивись, что це таке? - Та ... его знает, давай поглядим шо оно буить робить?
  2. СергиоПетров
    СергиоПетров Сегодня, 08:59
    -1
    Подобные аналоги есть? Или опять нет?
    1. Goto
      Goto Сегодня, 09:01
      +2
      У украинцев есть. Видео показывали уже .Наподобие голиафа у немцев.
    2. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 09:55
      0
      Да помниться Швабы сделали в 1942 году, Самоходная мина «Голиаф» Sd.Kfz. 302 называлось.
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:01
    0
    Наземный беспилотник для уничтожения вражеской бронетехники «Ёжик» разработан в России
    recourse "Ежик", не головы, не ножек. Но 5 кг - маловато будет. recourseДа и
    В перспективе нагрузку планируют увеличить до 10 кг.
    тоже не решит проблемы. Половина веса на оболочку, 5 кг - ВВ. Точно под гусенецу не попадет, будет рваться под брюхом, нужен спец кумулятивный боеприпас. recourse Да и батарейки...... поди КБС.
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 09:06
      0
      Для любой небронированной цели более чем достаточно
    2. Шухов
      Шухов Сегодня, 09:24
      0
      Нужен как шахид мобиль, достаточно бронированный и с 0,5-1 тонной взрывчатки точно в урепрайон, но поменьше чем мотолыга
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:02
    +3
    в вермахте что-то подобное предлагали и даже использовали, но только на гусеничном ходу.
    танкетки со взрывчаткой. управление по кабелю.
    кстати во время польского "восстания" в Варшаве немцы подрывали баррикады восставших именно с помощью таких танкеток.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:15
      +4
      У нас собаки работали, сбрасывали взрывчатку во вражеские доты и перед танками. Собак нынче так не используют а Ёжик этот заблудился где то в российском нескончаемом тумане, опаздывает на год как и летучие беспилотники. Тоска.
  5. kromer
    kromer Сегодня, 09:02
    +5
    Конструкторская мысль заработала. Это не может не радовать.
    1. Охсетин
      Охсетин Сегодня, 09:09
      +2
      Пока больше похоже на запрос бюджетного финансирования, ни одного фото в интернет нет.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:04
    +1
    sad "Свидомая" бандерва всё беспокоилась, что мы всех ежиков схомячили. Зря беспокоились. Наши и на их долю оставили. "Кушайте", не обляпайтесь.
  7. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 09:05
    0
    А фото, видео будет или только прожекты? украинцы какую-то хрень на колёсиках с противотанковой миной уже показывали, но что-то никто не в восторге оказался от такой идеи. Но, оно и понятно - бои не на асфальтированной площадке проходят.
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:06
    0
    Под каждого укровояку- ,, ежика,, под ср..Ку.)
  9. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:07
    0
    Ёжик это самое то. Для голой бандеровской задницы.
  10. Охсетин
    Охсетин Сегодня, 09:12
    +2
    На каком этапе находятся работы по наземному дрону не сообщается, будем надеяться, что данная разработка в ближайшее время попадет в зону СВО и реально поможет нашим бойцам.

    За год бы с лишним уже могли бы давно пустить в серию планирующие бомбы. Если мобилизовать науку и промышленность наверное и тепловизоры можно научится было нормальные делать. Вот это действительно помогло бы, а не эти игрушки из детали с Алиэкспресс.
  11. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:15
    +5
    А куда "Батут" со своими "Ноу-хау" делся? Что то последнее время про него не слышно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:40
      +3
      Вестимо с Царскими Волками уже которую линию обороны шароварных взламывает. Впереди всех.
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 09:57
        +2
        Цитата: Nexcom
        Вестимо с Царскими Волками уже которую линию обороны шароварных взламывает. Впереди всех.
        Угу... походу прифронтовые кабаки устали выручки подсчитывать... lol
  12. Sith
    Sith Сегодня, 09:18
    +1
    Надо сделать , чтобы он ещё мог окапываться и маскироваться ... чтобы в тёмное время суток подкрадываться
    И по приказу пачкой нападать
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 09:49
      +2
      winked Надо сделать , чтобы он ещё мог окапываться и маскироваться ... чтобы в тёмное время суток подкрадываться
      Триста тысяч таких "ёжиков" наделали прошлой осенью, уже вооют.
    2. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 09:59
      0
      и почему мне Red Alert 2 вспомнился с Советским Terror Drone.
  13. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:21
    +1
    Гусеничный движитель на пересеченке предпочтительней, в резинотканевой или резинометаллической гусянке ничего сложного нет, можно сделать по принципу БТ-5/7, при потере гусеницы движение продолжать на колесах
  14. Hog
    Hog Сегодня, 09:28
    0
    Голиаф v.2023? Проходимость под вопросом, да и незаметность.
  15. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 09:31
    -1
    Идея здравая, успехов разработчикам и производителям.
  16. Chersky
    Chersky Сегодня, 09:31
    0
    Что мне всегда нравилось в советской/российской конструкторской мысли, так это умение придумывать такие название для боевой техники)))
  17. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 09:37
    +1
    В 1943г немцами применялась на Курской дуге подвижная радиоуправляемая мина- называлась "Голиаф". На гусеницах величиной со среднюю собаку. Про эффективность этой подвижной мины ничего не слышал.
  18. Лаврентия_НаВасНет
    Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 09:51
    +1
    честно...
    и смех и грех... лучше бы наладили производство FPV дронов с выстрелами от РПГ7!!!! как делает противник!!!
    пс
    а с какой скоростью это чудо инженерной мысли будет передвигаться по пересеченной местности?
    ппс
    да вообще полный бред....
  19. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:55
    +1
    Это уже проходили во время ВОВ, где немцы применяли против нас управляемые танкетки богварды.
    На фронте ВОВ применение богвардов не к показало высокую эффективность.
  20. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:24
    0
    Сколько было уже до СВО всяких перемог про гусеничные противотанковые БПЛА... только потом молчек.
    4 штуки, писали , гдето раскопал Рогозин... и опять молчек....
    И вот опять...

    При такой подаче, это может оказаться и единичным дроном с Алиэкспресса, и поделкой студента, и творчеством фанаов в Гараже.
    Т.к. моделями на радиуправлении с крупными колесами баловались еще в СССР.

    А вот о профи, на заказ изготавливающими реальные масштабные модели бронетехники (да и авиатехники) до СВО (в инете были ролики о мастерах), не слышно НИЧЕГО. А ведь как раз им запустить хоть какоето производство - легче всего , по логике.
  21. Теледроид
    Теледроид Сегодня, 10:25
    0
    Если за основу взять что-то типа этого - https://youtu.be/BMQsAgYceAA?t=58 - то проблем с проходимостью будет мало.
  22. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 10:38
    0
    Госпидя! Когда же эти креновы ЕГэшники перестанут раздражать ? Что я подумал ,увидев слово "дрон" ? Конечно же ,про БПЛА ! "Дрон" -это обозначение БПЛА ! "Рождённый ползать-летать не может!"... Ну обратитесь креновы писюки в Министерство образования РФ ... попросите ввести(узаконить) нормальный термин(!)...ну,хотя бы,droid !
  23. Demon
    Demon Сегодня, 10:48
    0
    Странная концепция, максимально удешивить во вред проходимости, отказавшись от копеешных грунтозацепов, при этом дальность работы до 5 км. Его собрались использовать по ровному асфальту? Тогда про окопы можно забыть. Единственное оправдание отказа от гусениц, это скорость передвижения, что косвенно подтверждается и возможностью передвигаться в перевернутом виде. Собственный вес предположительно в районе 10 кг.
    Собрать такое чудо можно и в гараже, хоть одноразовое, хоть многоразовое. 4 моторколеса с контроллерами от электросамоката, БК, батарейка, пульт с приемником, пару сервомашинок, корпус самовар. Цена такого наборчика в сборе менее 200к. Более проходимый вариант на гусянках с двумя моторами можно уложится в туже цену. Но в моем случае по асфальту на колесах гарантированно грузоподъемность не менее 40 кг, дальность хода не менее 20км. Исходя из опыта использования электросамокатов и электровеликов, грузоподъемность до 100кг и дальность хода в зависимости от батарейки от 20 до 80 км. На самой дешевой гусянке с алика грузоподъемность по грунту будет от 10кг и дальностью хода от 5 км, на подороже грузоподъемность уже от 50кг. Дальность работы упирается в возможности канала связи и управления, в гаражном исполнении это 500-1000м в зависимости от местности.
    Можно собрать 6 или 8 колесник со сбросом груза с гораздо большей грузоподъемностью и проходимостью. Есть схема с сильными вездеходными характеристиками. Возможно исполнение в виде мобильной грузовой вездеходной платформы.
  24. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:18
    0
    "Слава" "самодвижущихся противотанковых мин" вермахта не даёт покоя современным очумельцам !

    ГОЛИАФ
    Но и тут укро-очумельцы опередили наших ... crying


    GNOM KAMIKAZE
    Но будущее "противоднищевых " боеприпасов в другом "ракурсе" !


    Тем более,что и опыт уже есть !
  25. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:36
    0
    Пацаны, а один я решил выяснить, что же это за зверь такой, конструкторское бюро "Спектр Инжиниринг" и его исполнительный директор Андрей Братеньков?
    Итак, я потратил час времени, но сайта данной организации не нашёл. Впрочем, кое что любопытное всё же попалось.

    Итак:

    ООО «Конструкторское Бюро «Спектр-Инжиниринг». Организация очень "мощная".
    Производство: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 87/1, корп. 1
    Офис: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 60/1, каб. 411
    Стаж (лет): 4
    Сотрудников: 15
    Площадь (м²): 500
    Станков: 5

    Отсюда: https://nsk.metalloobrabotchiki.ru/company/kb-spektr-inzhiniring

    Далее, оная организация входит в ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СПЕКТР" с уставным капиталом... 10 тыс. руб.
    Учредитель естественно Братеньков Андрей Алексеевич.
    Отсюда: https://www.audit-it.ru/contragent/1075401016844_ooo-gruppa-kompaniy-spektr

    Что говорит он о себе:
    Маленькое, но дерзкое
    Конструкторское бюро «СПЕКТР»
    Стремимся создать свой автомобиль, самолет и катер.
    Тренируемся (хоккей, борьба, мотокросс, off-road, RC-модели и многое другое) и работаем в удовольствие
    Наши отцы только догадывались, куда ночью мог ездить их мотоцикл или машина))). Снятый аккумулятор, бензонасос, посыпанный мелким песком выезд из гаража и прочие противоугонки 80х и 90х не помогали никак.

    Отсюда: https://www.drive2.ru/users/kb-spektr

    Ну и что мне показалось самым любопытным, Братеньков Андрей Алексеевич является учредителем и руководителем 8 организаций:

    ООО "КОМОЛ"
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМОЛ"
    Ликвидировано 4 февраля 2016 года

    ООО "СПЕКТР ЛОГИСТИК"
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР ЛОГИСТИК"
    Ликвидировано 14 января 2016 года

    ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
    Ликвидировано 14 сентября 2015 года

    ООО "АРМИЯ СПАСЕНИЯ"
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМИЯ СПАСЕНИЯ"
    Ликвидировано 29 сентября 2016 года

    ООО "ГК "СПЕКТР ПЛЮС"
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СПЕКТР ПЛЮС"
    Ликвидировано 6 марта 2019 года

    ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "СПЕКТР"
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СПЕКТР"
    Ликвидировано 1 июня 2020 года

    ООО "СПЕКТР СМ"
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР СМ"
    Ликвидировано 14 января 2016 года

    ООО "МЕДЭКСПОРТ"
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЭКСПОРТ"
    Ликвидировано 20 января 2023 года

    Отсюда: https://checko.ru/person/540787849136
    Вот такие пироги с котятами. wassat
  26. Chack Wessel
    Chack Wessel Сегодня, 11:50
    0
    Цитата: СергиоПетров
    Подобные аналоги есть? Или опять нет?

    Кому они нафик нужны такие аналоги!?