Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»

Дискуссии вокруг диверсий международного масштаба, которые были осуществлены в сентябре прошлого года на двух газопроводах, идущих по дну Балтийского моря – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», продолжаются и выходят на новый уровень.Сегодня, 27 марта, в Нью-Йорке должен собраться Совет Безопасности ООН для рассмотрения проекта резолюции по международному расследованию взрывов на «Северных потоках». Как ожидается голосование начнется в районе 22:00 по Москве.Согласно содержанию резолюции, предлагается создание международной независимой комиссии по расследованию этих диверсий, которую должен возглавить генсек ООН Антониу Гутерриш. Отбор специалистов в комиссию для проведения расследования предполагается также поручить Гутерришу. В документе отмечается необходимость обязать страны, проводящие самостоятельно расследования, делиться информацией с комиссией ООН.Однако подобная резолюция России и Китая, естественно, будет иметь противодействие со стороны Вашингтона и его партнёров из Лондона и Парижа. Но если резолюция о расследовании будет ими заблокирована, станет понятно уже десяткам стран мира, кто именно стоит за диверсией на газопроводах.Следует напомнить, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств-членов, где фактически все решают пять постоянных членов – Великобритания, Россия, США, Китай и Франция, так как только у них имеется право «вето». Из такого расклада можно сделать вывод, что сегодня резолюция не будет принята. Здесь есть несколько вариантов – США могут наложить вето, но тогда всем станет ясно, что они виновны в диверсии на трубопроводах; Штаты могут попросить своих партнеров – Великобританию и Францию проголосовать против, что также вызовет сомнения; либо какая-то из этих стран предложит внести поправки в резолюцию, чтобы она потеряла свою суть.