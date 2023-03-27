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Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»

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Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»

Дискуссии вокруг диверсий международного масштаба, которые были осуществлены в сентябре прошлого года на двух газопроводах, идущих по дну Балтийского моря – «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», продолжаются и выходят на новый уровень.


Сегодня, 27 марта, в Нью-Йорке должен собраться Совет Безопасности ООН для рассмотрения проекта резолюции по международному расследованию взрывов на «Северных потоках». Как ожидается голосование начнется в районе 22:00 по Москве.

Согласно содержанию резолюции, предлагается создание международной независимой комиссии по расследованию этих диверсий, которую должен возглавить генсек ООН Антониу Гутерриш. Отбор специалистов в комиссию для проведения расследования предполагается также поручить Гутерришу. В документе отмечается необходимость обязать страны, проводящие самостоятельно расследования, делиться информацией с комиссией ООН.

Однако подобная резолюция России и Китая, естественно, будет иметь противодействие со стороны Вашингтона и его партнёров из Лондона и Парижа. Но если резолюция о расследовании будет ими заблокирована, станет понятно уже десяткам стран мира, кто именно стоит за диверсией на газопроводах.

Следует напомнить, что Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств-членов, где фактически все решают пять постоянных членов – Великобритания, Россия, США, Китай и Франция, так как только у них имеется право «вето». Из такого расклада можно сделать вывод, что сегодня резолюция не будет принята. Здесь есть несколько вариантов – США могут наложить вето, но тогда всем станет ясно, что они виновны в диверсии на трубопроводах; Штаты могут попросить своих партнеров – Великобританию и Францию проголосовать против, что также вызовет сомнения; либо какая-то из этих стран предложит внести поправки в резолюцию, чтобы она потеряла свою суть.
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Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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13 комментариев
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  1. ian
    ian Сегодня, 10:02
    +1
    Скорее всего будет именно последний вариант. То есть никто не против, но с условиями, которые сведут на нет любую эффективность расследования.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:50
      0
      Ну что господа делаем ставки, думаю откажут в создании международной комиссии, с формулировкой мол мы (западники) уже занимаемся и у нас квалифицированные (читайте ангажированные) следователи.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:07
    0
    Конечно же будет наложено вето, никто и не сомневается в этом. Но главное в другом: нельзя этой теме дать "заглохнуть", чего очень хочется англосаксам.
  3. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 10:11
    -2
    Странная дипломатия... Если международное законодательство не действует, то зачем вообще вся эта суета? Интересно было бы узнать количественный состав нашей миссии в ООН, а также их зарплаты и затраты страны на их содержание))) А потом прикрыть все эти миссии, представительства и пр. институты типа ВТО, ЕС, ЕК... как непрофильные активы государства! Мир меняется, нам надо быть в арьенгарде, а не плыть по течению. Надоели эти работники Министерства Озабоченности
    1. ААК
      ААК Сегодня, 10:39
      -1
      Уважаемый Андрей! Арьергард - это, в общем, самая крайняя тыловая позиция, активность в таком случае возникает только при прикрытии подразделениями арьергарда отступающих основных сил. Передовая позиция - это авангард. Ну а что до компетентности и полезности "гнезда птенцов Лаврова" - я несколько раз в постах писал о возможности направления наших проштрафившихся и некомпетентных Талейранов и Литвиновых на фронт, но мнения коллег по данному вопросу разделились примерно пополам... На мой взгляд результаты российской дипломатии за крайние 30 лет в лучшем случае можно назвать никакими. До конца 1990-х годов при предателе Козыреве и пьянчуге Ельцине был осуществлён полный прогиб под матрацев. Ну и более, чем 20 последующих лет при Лаврове тоже не дали оснований для гордости. Облизывание западных "партнёров" продолжалось практически до начала 2021 года, вся работа со странами СНГ, в первую очередь с бывшей УССР, провалена до дна Марианской впадины, Россия не имеет до сих пор ни одного настоящего союзника, даже Рыгорыч до крайнего пытался усидеть на своей многовекторности, прибалтийские шавки распоясались до крайней степени наглости, а более чем полмиллиона русских в этих странах остались вне влияния РФ, про тот же Казахстан, где не один миллион русских, также можно сказать, что они вне нашей орбиты и никак не организованы в оппозицию всяким старым и новым елбасам... если уже голимые армяне, сам факт выживания которых как народа - исключительно заслуга России, уже плюют на нас и вопят - русские убирайтесь, то что уже можно говорить тогда о всякой гнусятине в восточной Еввропе - "братушках", чехах-словаках, румынах, хорватах и пся-крёвах... И про прощённые сотни миллиардов компаньерам и папуасам, даже без намёка на какую-либо альтернативную компенсацию... тут не о хвале, а вышибании всех этих профнепригодных прожирателей валюты с волчьим билетом должна идти речь!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:14
    +1
    Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»
    . Понятно, что зарубят, заблокируют, но вопрос то стоит и ждёт внятных объяснений, это как минимум.
    Впрочем, могут послать и н чего не объяснять.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:45
      +1
      Цитата: rocket757
      Совбез ООН проведет сегодня голосование по российско-китайскому проекту резолюции о подрыве «Северных потоков»
      . Понятно, что зарубят, заблокируют, но вопрос то стоит и ждёт внятных объяснений, это как минимум.
      Впрочем, могут послать и н чего не объяснять.

      Не факт что заблокируют. Возможно даже "горячо" поддержат. Однако "бесовщинка" кроется в деталях, а именно в том, что возглавлять и назначать состав комиссии будет сам Гуттериш, читай карманная игрушка матрасов, а там, под его руководством, весь процесс заволокитят на десятилетие в надежде, что кто то сдохнет первым, или падишах, или осёл. winked
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:17
    +2
    Резолюция конечно будет заблокирована, т.к. американцам не желательно международное независимое расследование и союзники им в этом помогут.
    которую должен возглавить генсек ООН Антониу Гутерриш
    Нашли кого запланировать возглавить комиссию. Это равносильно тому если бы комиссию возглавил Байден или Блинкен.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:28
      +1
      Байдена нельзя. Поплывёт смотреть - утонет.
  6. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 10:20
    +2
    скорее всего хранция наложит вето, тк в подрывах участвовали оба государства - террориста и сша и великобритания
  7. Aken
    Aken Сегодня, 10:28
    +4
    Вот Гутерриш рад-то будет. Я бы на его месте больничный взял. На годик.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:12
    0
    Отбор специалистов в комиссию для проведения расследования предполагается также поручить Гутерришу.

    Это то же самое, что предложить сделать Карин Жан-Пьер.
  9. Илия
    Илия Сегодня, 11:17
    +1
    Однако подобная резолюция России и Китая, естественно, будет иметь противодействие со стороны Вашингтона и его партнёров из Лондона и Парижа. Но если резолюция о расследовании будет ими заблокирована, станет понятно уже десяткам стран мира, кто именно стоит за диверсией на газопроводах.
    Посмотрим результаты. Однако, ожидать что свершится правосудие, не стОит. Заветуют англосаксы и американцы.