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Военные НАТО в Косово принимали меры предосторожности при применении снарядов с обеднённым ураном

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Военные НАТО в Косово принимали меры предосторожности при применении снарядов с обеднённым ураном

Во время проведения операции Североатлантического альянса в Югославии военные НАТО, действовавшие в Косово, принимали меры предосторожности при применении снарядов с обедненным ураном. Военнослужащим было запрещено прикасаться к технике, подбитой такими боеприпасами.


Об этом сообщается в итальянской газете il Fatto Quotidiano.

Журналисты из Италии рассказали, что обследование уничтоженной югославской техники производилось исключительно в специальной защитной экипировке. Также военнослужащим натовского контингента запрещалось пользоваться водой в местности, где применялись снаряды с обедненным ураном.


Ранее сообщалось о намерении властей Великобритании передать украинским военным подобные боеприпасы. Они содержат сердечники из обедненного урана, улучшающие бронебойные свойства снаряда. Предполагается использовать их в танках Challenger 2, которые британцы собираются передать ВСУ.

В беседе с журналистами Радио и телевидения Сербии министр здравоохранения этого балканского государства Даница Груйичич рассказала о последствиях применения военнослужащими НАТО боеприпасов с обедненным уранов в 1999 году. После их использования среди жителей региона значительно выросло количество случаев бесплодия, онкологических заболеваний и других патологий. Чиновница назвала действия западных стран в Югославии бесчеловечным экспериментом над людьми. Она превосходно разбирается в том, о чем говорит, так как является одним из ведущих онкологов Сербии.
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Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/U.S. Army
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18 комментариев
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  1. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:29
    +10
    Надо над мелкобританией распылить кашу из отработанных твэлов и активной зоны отработанных реакторов . Вон Донского вывели из состава фота ... Материала хоть отбавляй . Плюс слить в устье темзы жро из первого контура. Пусть узнают насколько это безопасно
    1. МВГ
      МВГ Сегодня, 09:57
      +4
      Не нужно там ничего распылять. Самый либералистический либерал товарищ Сахаров еще в бытность свою "великим ученым" предложил модель ядерной грязной бомбы. Так вот: изобретение самого либерального либерала и нужно отправить отцам либерализма. Пусть радуются и прославляют за такое прекрасное либеральное изобретение
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:31
    +5
    Всей этой своре пофиг на экологию 404, они и продукты из косово по этой причине в ес не принимают( уран в составе). Применять будут к гадалке не ходи.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 09:38
      +6
      Своре конечно пофиг, а вот нам? Всё-таки это уже территории России - Херсонская и Запорожская области. Чем мы можем ответить британцам и захотим ли ответить?
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 09:49
        +1
        Британцам придется ответить российскими снарядами с обедненным ураном - "Свинец".
        Они на вооружении.
        Без них пробить лоб Челенжеров будет трудно.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 09:55
          +7
          Что то меня не вдохновляет отвечать британцам снарядами с обедненым ураном на своей территории, если бы на территории британии, то и вопросов не возникло бы.
        2. nepunamemuk
          nepunamemuk Сегодня, 09:56
          +7
          британцам надо не по челенджерам а по лондону "Свинцом" am
  3. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 09:35
    +1
    А других бронебойных для Челенджеров нет. Там только снаряды с ураном.
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 09:52
      +1
      Цитата: Bombaher
      А других бронебойных для Челенджеров нет. Там только снаряды с ураном.

      what Якобы себестоимость производства бронебойного снаряда с стрежнем сердечника из металла обедненного урана дешевле чем себестоимость такого же снаряда из карбида вольфрама, а эффект от поражения выше.
    2. JcVai
      JcVai Сегодня, 10:00
      +2
      Это явный показатель, что британцы не планируют использование своих танков на своих же землях.
    3. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 11:03
      +2
      Ясен пень, вся "просвещенная европа" это головорезы которые только грабят других, шайка.
      Им пофигу чо там с каким-то индусом или вьетнамцем будет...
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:09
    +1
    Увы.
    И войны, и спецоперации вообще опасноке дело.
    И если Урановые ломы на 10-20% эффективнее, то выпускают их все страны, кто может....
    Старый лозунг: сдохни ты сегодня, чтоб я завтра, он часто применяется при империализме...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:13
    +1
    Военные НАТО в Косово принимали меры предосторожности при применении снарядов с обеднённым ураном
    С веничком и пылесосом за каждым выстрелом прибирали? Почему же у итальянских и не только в/сл бывших там в то время столько претензий по поводу своих заболеваний?
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:23
    +1
    Военные НАТО в Косово принимали меры предосторожности при применении снарядов с обеднённым ураном
    . Понятно, внутренние регламенты безопасности распростронялись только на "белых людей"!
  7. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 10:38
    +1
    использование оружия из радиоактивных материалов на территории украины - еще раз говорит о человеконенавистнической сущности как англосаксонства, так и украинства
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 11:04
      0
      Подарить бы каким-то радикальным индусам, или ирландцам хлопушки грязно-урановые.
      Похлопали бы в Лондоне. Для профилактики.

      И нет, это не террорризм.
      Это ответный визит(по сумме того что они творили, их остекловать бы вообще). Это элементарная ВЕЖЛИВОСТЬ.
  8. Волк
    Волк Сегодня, 11:42
    0
    Уран не знает разницу между льудми поражает все подряд и не толко на Косову а по воздуху по всей Сербии . Италаиански солдати массово заболели онкологические, в етом регионе было очим много уранових снарядов. Подали на суд в Италии и получили надоместии ущерба по здоровью.
    Если хазарски Еврей Зеленски заберёт такое оружие , ЗНАЧИТ ЧТО ОН ХОЧЕТ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕ ЛЬУДЕ В МАЛОРУСИ , ИЛИ ЕТО ЗАДАНИЕ У ЕГО ???
    Генерал который применяет такое оружие на своей землье или полни идиот или просто враг народа и своего .
    Самое страшное что ето оружие УБИВАЕТ ТИХО , А ВЫСПИШКА СМЕРТИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕРЕЗ 15-20 ЛЕТ . Даже дети рождаются с онкологии!!!
    1. Волк
      Волк Сегодня, 11:53
      0
      И Италианске солдате обменают на каждих несколко месяц и все равно заболевают, достатично быт там несколько недель и ты уже обречён.