Во время проведения операции Североатлантического альянса в Югославии военные НАТО, действовавшие в Косово, принимали меры предосторожности при применении снарядов с обедненным ураном. Военнослужащим было запрещено прикасаться к технике, подбитой такими боеприпасами.
Об этом сообщается в итальянской газете il Fatto Quotidiano.
Журналисты из Италии рассказали, что обследование уничтоженной югославской техники производилось исключительно в специальной защитной экипировке. Также военнослужащим натовского контингента запрещалось пользоваться водой в местности, где применялись снаряды с обедненным ураном.
Ранее сообщалось о намерении властей Великобритании передать украинским военным подобные боеприпасы. Они содержат сердечники из обедненного урана, улучшающие бронебойные свойства снаряда. Предполагается использовать их в танках Challenger 2, которые британцы собираются передать ВСУ.
В беседе с журналистами Радио и телевидения Сербии министр здравоохранения этого балканского государства Даница Груйичич рассказала о последствиях применения военнослужащими НАТО боеприпасов с обедненным уранов в 1999 году. После их использования среди жителей региона значительно выросло количество случаев бесплодия, онкологических заболеваний и других патологий. Чиновница назвала действия западных стран в Югославии бесчеловечным экспериментом над людьми. Она превосходно разбирается в том, о чем говорит, так как является одним из ведущих онкологов Сербии.