"Министр обороны Польши заявил о планах по созданию «самой мощной и многочисленной» армии в Европе"

Если мы доведем до конца наши планы, если беспрепятственно сможем их реализовать после осенних выборов, то через короткое время польские сухопутные силы будут сильнейшими в Европе

Польская армия достигла численности 160 тысяч человек, но это не предел, в перспективе у властей Польши создать самую многочисленную армию в Европе. При этом заявляется, что никаких планов нападения Варшава не разрабатывает. Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.Польские власти намерены довести численность армии до 300 тысяч человек, из которых 250 тысяч будут представлены кадровыми военными, а еще 50 тысяч - территориальной обороной. Но это планы, которые должны будут реализоваться к 2035 году. На сегодняшний день численность войска Польского достигла 160 тысяч человек. По словам министра обороны Мариуша Блащака, в скором времени Польша будет обладать самыми мощными в Европе сухопутными войсками.- заявил он добавив, что все это делается для того, чтобы "отпугнуть агрессора", т.е. Россию. Планов нападения Варшава якобы не вынашивает, Польша является "мирной страной".Ранее в Варшаве заявили, что сделали выводы из конфликта на Украине, поэтому наращивание военного потенциала является одним из самых приоритетных направлений деятельности властей.Стоит отметить, что в последнее время Польша вкладывает довольно большие средства в перевооружение армии, закупая военную технику не только отечественного производства, но и по всему миру, в частности в США и Южной Корее. Напомним, что армия в Польше профессиональная, служат в ней по контракту, призыв на срочную службу отменен в 2010 году.