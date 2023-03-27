Военное обозрение
Войти Регистрация

Министр обороны Польши заявил о планах по созданию «самой мощной и многочисленной» армии в Европе

31
Министр обороны Польши заявил о планах по созданию «самой мощной и многочисленной» армии в Европе

Польская армия достигла численности 160 тысяч человек, но это не предел, в перспективе у властей Польши создать самую многочисленную армию в Европе. При этом заявляется, что никаких планов нападения Варшава не разрабатывает. Об этом заявил министр обороны Мариуш Блащак.


Польские власти намерены довести численность армии до 300 тысяч человек, из которых 250 тысяч будут представлены кадровыми военными, а еще 50 тысяч - территориальной обороной. Но это планы, которые должны будут реализоваться к 2035 году. На сегодняшний день численность войска Польского достигла 160 тысяч человек. По словам министра обороны Мариуша Блащака, в скором времени Польша будет обладать самыми мощными в Европе сухопутными войсками.

Если мы доведем до конца наши планы, если беспрепятственно сможем их реализовать после осенних выборов, то через короткое время польские сухопутные силы будут сильнейшими в Европе

- заявил он добавив, что все это делается для того, чтобы "отпугнуть агрессора", т.е. Россию. Планов нападения Варшава якобы не вынашивает, Польша является "мирной страной".

Ранее в Варшаве заявили, что сделали выводы из конфликта на Украине, поэтому наращивание военного потенциала является одним из самых приоритетных направлений деятельности властей.

Стоит отметить, что в последнее время Польша вкладывает довольно большие средства в перевооружение армии, закупая военную технику не только отечественного производства, но и по всему миру, в частности в США и Южной Корее. Напомним, что армия в Польше профессиональная, служат в ней по контракту, призыв на срочную службу отменен в 2010 году.
Использованы фотографии:
https://www.gov.pl/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
31 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 09:36
    +2
    Впереди замаячил....раздел пшЫкии. Пожелаем удачи в Правильном разделении, ну и возможном возврате немецких территорий.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 09:44
      +1
      Мариуш Блащак ;..... в скором времени Польша будет обладать самыми мощными в Европе сухопутными войсками.

      Верю. Количественный состав армии на душу населения Польши побьет все мыслимые рекорды. Кто яблоки и клубнику выращивать станет.
      1. faiver
        faiver Сегодня, 09:49
        +1
        Кто яблоки и клубнику выращивать станет
        - беженцы, кто ж еще, то бишь холопы....
      2. Romario_Argo
        Romario_Argo Сегодня, 10:11
        +1
        Польша не Украина
        Белорусский намёк не понят - Польше даже армия в 1 млн не имеет уже ни какого смысла
        все сгорят в ядерном огне через 5 минут после агрессии Польши на ОДКБ
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:36
    +2
    Польша будет обладать самыми мощными в Европе сухопутными войсками.
    Могут получить самопобеду- крякнет их не самая мощная (хотя и не самая слабая) в европе экономика.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:56
      +1
      А как определить слабость и силу армии? Кто там сказал, ** Армия не имеющая боевого опыта становится армией дворников!**? Вот это про пшеков. Какой у них боевой опыт? Если вся их экономика будет заточена на содержание армии, то, Польше конкретно кранты!
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:37
    +6
    На сколько известно армию надо кормить, а не просто набрать. К тому же "самая многочисленная" армия без дела сидеть не сможет, это будет просто стадо разлагающихся бездельников. Так за чей счет этот банкет у дотационной от ЕС Польши ? Неужели за счет Германии smile
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:41
      +1
      именно, не зря поляки репараций от фрицев добиваются
      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 09:58
        0
        Ага! Невинно пострадавшие! Немцы их топтали, русские топтали! А что там американцы делают?
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:06
      0
      Экономика Польши это 700 млрд долларов, для сравнения Украина в рекордном 2021 году пробила 200.

      Насчет Германии и прочих Нидерландов. Ну так, им или придется учить русский и переписывать на Сечина/Миллера/Ковальчука все активы, или отправлять Гансов, Йоханесов в окопы развертывая околомиллионные армии. Не то, ни другое они не хотят делать. Поэтому инвестиции в Тарасов и Янов вполне себе выглядят очень привлекательно.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:42
    +1
    Лопните от своего "величия" . Так уже было не раз , история не даст соврать.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:46
    +7
    Кто бы только объяснил - на фейхоа нам Польша-то? Дважды в своей истории мы имели неземное счастье владеть гонористыми панами - третий раз нас на эти грабли армейским танковозом не затащишь.. Ибо шуму много - шерсти мало, как сказал чёрт подстригая кошку.. Жрут много, орут ещё больше, а выхлоп - просто мизерный. Абсолютно безнадёжный народец.. Нет уж - это теперь крест ЕС, им его и нести. На оккупацию Польши Россией - могут даже и не надеяться.. Максимум - можем заасфальтровать, если уж совсем берега попутают..
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 09:50
      +1
      А не надо было пытаться "владеть".
      Надо было просто иметь.
      И в хвост и в гриву...
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:03
      +2
      Не надо так жёстко. Польша имеет выход к балтике. Думаете поляков и прибалтов просто так привечают? Это отсечение России от балтики. А что такое море? Море это морская дорога. Что будет если дороги перекрыть? И по барабану сколько портов у России на балтике если с севера и юга балтика внутреннее море НАТО! Допустим завтра объявят балтику закрытой от судоходства. Калининград как жить будет? Финляндия вон тоже задницу рвёт за идеи США!
    3. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 11:09
      0
      Но расширять Калининградскую область надо!. И это Обязательно.
  6. Void
    Void Сегодня, 09:50
    0
    Ну чо уж там, поляки давай с детсада каждому по акм, не мелочитесь
  7. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 09:50
    +4
    О! Ещё одни "самая сильная армия Европы". Кстати, это повтор от 30-х годов прошлого века. Тогда, польские газеты уже ставили польскую армию на первое место; второе, снисходительно отводили вермахту, а РККА где-то в конце десятки. Не устаю повторять: историю, надо учить, а не переписывать.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:07
      +1
      Товарищь Сталин тоже не ставил в грошь армию Польши. Хотя и не бежал впереди паровоза. Соблюдал технику безопасности! Опасно! Может задавить! Бежать впереди лошади тоже опасно! Может затоптать! wassat
  8. Артем савин
    Артем савин Сегодня, 09:51
    +1
    300 тыс. на 40 млн. населения, в принципе терпимо, но Польша с Венгрией в ЕС стабильно дотационны. Пупок не развяжется ли?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:08
      0
      Дык, отрабатывают дотации однако! Думаете их просто так дотируют? Почему тогда Ирак не дотируют и Ливию?
    2. Розмари
      Розмари Сегодня, 10:33
      0
      Цитата: Артем савин
      300 тыс. на 40 млн. населения, в принципе терпимо, но Польша с Венгрией в ЕС стабильно дотационны. Пупок не развяжется ли?

      Непонятно откуда взявшееся заблуждение - у Польши самая успешная экономика среди стран бывшего Восточного блока, гораздо лучше чем у Чехии, занимающей второе место.
      Всемирный банк классифицирует польскую экономику как экономику с высоким уровнем дохода, занимающую по ВВП 22-е место в мире, и 6-е место в Европейском Союзе. Государственный долг Польши в 2021 г. составил 51% ВВП, что ниже, чем в среднем по ЕС (85%).

      Ну сравните - средняя ежемесячная зарплата в Польше в 2021 году составляла 1 002 евро, в России - 406 евро (при примерно одинаковых налогах с зарплаты). При этом цены на продукты в Польше примерно такие же как в России (при гораздо лучшем качестве продуктов), бытовая техника дешевле, а тряпки намного дешевле.

      А про зарплаты в польской армии можете здесь почитать
      https://topwar.ru/180595-ne-obizheny-dengami-skolko-poluchajut-voennosluzhaschie-v-polshe.html
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 11:11
        0
        Всемирный банк? Они рисуют аж слёзы наворачиваются. Куда и Что продаёт пшыкия? От этого и пляшем. И набрасываем варианты.
        1. Розмари
          Розмари Сегодня, 11:47
          0
          Цитата: Alex Nevs
          Всемирный банк? Они рисуют аж слёзы наворачиваются. Куда и Что продаёт пшыкия? От этого и пляшем. И набрасываем варианты.

          Основное направление экспорта Польши - страны Европейского Союза. Крупнейшим экспортным партнером Польши является Германия, куда в 2021 году было экспортировано польских товаров на 56 млрд евро.

          Основные экспортные товары Польши составляют машины и запчасти к ним, электронное и механическое оборудование, полезные ископаемые (уголь, медь, сера, магний, каменная соль и т.д.), древесина и мебель, пластмассы и изделия из неё, железо, сталь, чугун, продукты, органические химикаты, фармацевтическая продукция.

          Экспорт в 2021 году в миллиардах долларов США:
          13. Россия - 492,314 мрд.
          23. Польша - 317,832 мрд.
  9. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:51
    0
    "Министр обороны Польши заявил о планах по созданию «самой мощной и многочисленной» армии в Европе"
    И?..
    Пойдут и возьмут, наконец, Берлин?!
  10. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 09:56
    0
    A peaceful country... Sure, we believe you...polish scumbag
  11. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 10:00
    0
    Польша является "мирной страной"

    wassat
  12. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:01
    +1
    Нам в принципе просто нужно воссоздать свою российскую (русскую) армию в пределах 3-5 миллионах личного состава, в нужном количестве боевой техники и просто ждать когда поляки сойдут с ума, или немцы не выдержат и в очередной раз накинутся на Польшу, им есть что требовать от них.
    Нам главное чтобы они к нам через границу не перешли. И пусть они лупят друг друга. Чисто китайский подход. soldier
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:10
    +1
    в перспективе у властей Польши создать самую многочисленную армию в Европе
    Если не спровоцируют начало новой мировой войны, то создадут, т.к. немцы на сегодняшний день уже не могут с ними конкурировать, а у французов своих внутренних забот хватает. Но Польша не была бы Польшей если бы опять в результате своих амбиций, высокомерия и самолюбования не влезла в очередные неприятности для себя.
  14. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:21
    0
    Министр обороны Польши заявил о планах по созданию «самой мощной и многочисленной» армии в Европе
    . Хотелки у них безмерные... кто платить будет за такой "банкет"?
    Сумеют полосатики повесить такое ярмо на гейропейских???
  15. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 10:32
    0
    поляку верить-себя не уважать. зачем тратить кучу денег, если ты состоишь в блоке нато и при этом не собираешься ни на кого нападать при этом имея территориальные претензии минимум к 3м соседям и финансовые минимум к одному?
  16. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 10:33
    0
    поляку верить-себя не уважать. зачем тратить кучу денег, если ты состоишь в блоке нато и при этом не собираешься ни на кого нападать при этом имея территориальные претензии минимум к 3м соседям и финансовые минимум к одному?