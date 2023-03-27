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Руководство ЕС призвало Белоруссию отказаться от размещения на своей территории российского ядерного оружия

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Руководство ЕС призвало Белоруссию отказаться от размещения на своей территории российского ядерного оружия

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с призывом к властям Белоруссии отказаться от размещения на территории страны российского ядерного оружия, пригрозив в противном случае очередным пакетом санкций.


Боррель написал в своем официальном аккаунте в одной из западных социальных сетей, что размещение Белоруссией на своей территории российского ядерного оружия будет означать "безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности". Глава дипломатии Евросоюза также добавил, что, по его мнению, белорусским властям следует остановить этот процесс, иначе ЕС готов ввести дальнейшие санкции.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Этот шаг является ответом на намерение британских властей начать поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном.

Российский лидер отметил, что уже к июлю текущего года в Белоруссии завершится постройка хранилища, необходимого для размещения ядерного оружия. На белорусских аэродромах в настоящее время уже размещены 10 самолетов, которые способны нести тактические ядерные ракеты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил о своем желании разместить на территории своей страны российское ядерное оружие в 2021 году, еще до начала российской спецоперации на Украине. Поводом для этого послужило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении разместить американское ядерное оружие на территории Польши.

В самой Европе эксперты считают, что при учёте сотен санкций, ранее введённых против Минска, угрозы новыми санкциями не возымеют никакого эффекта.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Alex Beltyukov
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26 комментариев
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 09:57
    +4
    Руководство ЕС призвало Белоруссию отказаться от размещения на своей территории российского ядерного оружия

    Моргните если Путин вас заставил. wink
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 10:02
      +8
      Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил....., пригрозив в противном случае очередным пакетом санкций.

      Отправьте этого старого клизмача на покой, а свои угрозы оставит при себе.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 10:16
        +5
        Напугались! lol Думаю, Батька хорошо помнит гадости от гейропейцев и провокации майдана в Белоруссии! И Тихановская-самопровозглашённая до сих пор там на содержании. Свои счёты у него Европе. Новые санкции Белоруссии фиолетово!
    2. Злой 55
      Злой 55 Сегодня, 10:28
      +4
      А сами они не хотят в добровольном порядке вывезти америГАДское ЯО из Нидерландов, Франции, Германии, Британии и Италии?
      1. Илия
        Илия Сегодня, 11:19
        +1

        Злой 55 (Evgeniy Kuznetsov)
        Сегодня, 10:28
        НОВЫЙ

        +3
        А сами они не хотят в добровольном порядке вывезти америГАДское ЯО из Нидерландов, Франции, Германии, Британии и Италии?
        Нет, нет, Вы что! Так то ж совсем другое))!
    3. Маз
      Маз Сегодня, 11:07
      +2
      Вчера баррель грозился санкциями, сегодня пошли призывы, интересно что завтра?
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 10:01
    +6
    Жопез Болель со своими санкциями носится как дурень с писаной торбой. ИдиЁт! Решил дикобраза голой попой наугать.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:01
    +10
    . "безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности"

    Уберите ядерное оружие из Германии, для начала. А потом что то требуйте.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:02
    -2
    1. Если бы я был царём...
    то "объявлял бы о планах" ПОСЛЕ того, как дело сделал.
    Ну, то такое...
    2. Не удивит, если руководство Белоруссии "прислушается" к призыву Жозепа "в официальном аккаунте в одной из западных социальных сетей".
    Оно ж там ( в соц.сети) безвылазно. )
    1. Дмитрий_Семашко
      Дмитрий_Семашко Сегодня, 10:08
      -10
      1. Кредо нашего царя - блеф. Мультики вместо ракет, угрозы вместо действия.
      2. Не удивит даже, если сам Царь прислушается к призыву Жозепа в официальном аккаунте в одной из западных социальных сетей. Ибо смотри пункт 1.
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 10:52
        +2
        А Вы уверены, что ТЯО еще не в Беларуси?
        1. Илия
          Илия Сегодня, 11:22
          0

          mikh-korsakov (Михаил)
          Сегодня, 10:52
          НОВЫЙ

          +1
          А Вы уверены, что ТЯО еще не в Беларуси?
          Видимо Вы хотели сказать УЖЕ в Беларуси.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:04
    +5
    Руководство ЕС призвало Белоруссию отказаться от размещения на своей территории российского ядерного оружия
    Может сначала призовете Германию отказаться от размещения американского ТЯО на своей территории и запретите Польше клянчить у Сша размещения ЯО на ее территории? Или это другое? Ишь, как запели.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 11:02
      +2
      Пусть для начала призовёт своего официанта доливать ему пиво после отстоя пены, а то ворует, подлец. Вот это-то требование вполне разумное - каждый поддержит. А лезть в политику - не по уму. Твердит как попугай "санкции, санкции" - вот и весь словарный запас. Батьке из Европы кислород давно перекрыли. Поэтому ваши угрозы ему уже ... вместе с вашей Тихановской.
  6. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 10:07
    +6
    ждем призыв руководства ЕС о выводе ЯО с территории ФРГ и Турции и отказа Польши от его размещения
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:08
    +3
    Этот шаг является ответом на намерение британских властей начать поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном.

    а британию от таких намерений отказаться призвать.... слабо???
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 10:16
      +4
      Цитата: Mouse
      а британию от таких намерений отказаться призвать.... слабо???

      да как бы и США не плохо бы своё ЯО из Германии убрать. wink
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:25
        +3
        Как можно? Это же ЯО свободы! Америкосовское ЯО должно быть в каждой демократической стране.
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:11
    +2
    what Выросло поколение европейских и североамериканских идиотов, многие из которых во времена Карибского кризиса пили еще только молочные коктейли, а иные даже не родились на этот свет.
    Что такое Карибский кризис вульгарно для этих ....? Это примерно как на каждое действие возникает противодействие. Разместили тогда ракеты в Турции - получите в ответ ракеты на Кубе. yes
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:16
    +1
    Руководство ЕС призвало Белоруссию отказаться от размещения на своей территории российского ядерного оружия
    . Что будет, что ответят?
    Вероятно пошлют далеко, а то и ещё дальше.
  10. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 10:21
    +2
    а чё вы поляндию и германию к этому не призываете, лицемеры конченные?
  11. Хорон
    Хорон Сегодня, 10:36
    +2
    иначе ЕС готов ввести дальнейшие санкции.

    Был бы оппонент, а санкции всегда найдутся.
    Поводом для этого послужило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении разместить американское ядерное оружие на территории Польши.

    Белым эльфам можно всё, а тут угроза самим эльфам - непорядок, надо обвинить оппонента во всех смертных грехах и натравить на него все подконтрольные силы. Даже если яо в белоруссии не появится, то санкции будут продолжатся до установления полного контроля запада над этой территорией, это уже шаблон. Позже такую территорию можно будет использовать для решения политических проблем уже в другом месте.
  12. rusich
    rusich Сегодня, 10:42
    +1
    А не пошло бы всё руководство гейсоюза во главе с гинекологом подальше куда нибудь. Наше ядерное оружие, где хотим там и размещаем. Лучше пусть лопату берут и начинают копать себе убежище, а Бореля назначат прорабом земляных работ
  13. ИванДурак
    ИванДурак Сегодня, 10:50
    0
    С 2014 было время параллельно с гиперзвуковыми направлениями, спланировать + заказать + принять и поставить на дежурство подвижные тактические ракеты. И в отличие от "посейдона", их наличие нельзя демонстрировать. БРЖД снова в деле?
  14. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 11:24
    0
    Пускай в начале Европа откажется от размещения Американского ЯО на своей территории
  15. faiver
    faiver Сегодня, 11:38
    0
    Я не поэт, скажу стихами
    Иди Жозеп ты на хрен
    Мелкими шажками....