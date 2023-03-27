Руководство ЕС призвало Белоруссию отказаться от размещения на своей территории российского ядерного оружия

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с призывом к властям Белоруссии отказаться от размещения на территории страны российского ядерного оружия, пригрозив в противном случае очередным пакетом санкций.
Боррель написал в своем официальном аккаунте в одной из западных социальных сетей, что размещение Белоруссией на своей территории российского ядерного оружия будет означать "безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности". Глава дипломатии Евросоюза также добавил, что, по его мнению, белорусским властям следует остановить этот процесс, иначе ЕС готов ввести дальнейшие санкции.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о планах разместить на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Этот шаг является ответом на намерение британских властей начать поставки киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном.
Российский лидер отметил, что уже к июлю текущего года в Белоруссии завершится постройка хранилища, необходимого для размещения ядерного оружия. На белорусских аэродромах в настоящее время уже размещены 10 самолетов, которые способны нести тактические ядерные ракеты.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые заявил о своем желании разместить на территории своей страны российское ядерное оружие в 2021 году, еще до начала российской спецоперации на Украине. Поводом для этого послужило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении разместить американское ядерное оружие на территории Польши.
В самой Европе эксперты считают, что при учёте сотен санкций, ранее введённых против Минска, угрозы новыми санкциями не возымеют никакого эффекта.