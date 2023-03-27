Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель МИД Ирана - Вашингтону: Выведите свои войска из Сирии, продемонстрируйте уважение международного права

15
Представитель МИД Ирана - Вашингтону: Выведите свои войска из Сирии, продемонстрируйте уважение международного права

Иранские власти прокомментировали продолжающееся военное присутствие США в Сирийской Арабской Республике. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил о том, что Тегеран решительно осуждает американскую оккупацию независимой Сирии и выступает за то, чтобы американские войска как можно быстрее стали выполнять нормы международного права и покинули территорию САР.


Канани:

Американские войска продолжают проявлять акты агрессии в отношении сирийского народа. Это терроризм на государственном уровне.

По словам официального представителя МИД Ирана, заявления США о присутствии в Сирии «для борьбы против ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России)» являются полностью лживыми.

Иранский чиновник:

Вашингтон сам принял участие в создании ИГИЛ*. А потому заявления о борьбе с этой группировкой - предлог для оккупации, предлог для разграбления сирийских ресурсов, для вывоза нефти и зерна.

Насер Канани отметил, что продолжение военного присутствия США в Сирии является ярким примером нарушения международного права, национального суверенитета и территориальной целостности страны.

Представитель МИД Ирана призвал США вывести оккупационные силы и показать готовность к уважению международного права, чего постоянно требуют от других.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:43
    +4
    Да и с Кубы не мешало бы убраться американцам со своим уголовным гадюшником.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:44
    +5
    Не выведут пока им пинка не дадут весьма конкретного....
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 09:44
    +4
    Понятие "международное право " не совместимо с внешней политикой США...но это пока..
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:12
      +1
      Понятие "международное право " не совместимо с внешней политикой США.
      А вот тут ты брат глубоко не прав! Штаты считают что международное право это право США!
  4. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 09:47
    +6
    хоть кто то не побоялся назвать вещи своими именами, что сша и британия - это основные спонсоры терроризма в мире
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:16
      0
      сша и британия - это основные спонсоры терроризма в мире
      Положим это известно всем. Но ни все это произносят! Чревато однако! Можно и самим получить клеймо спонсора терроризма!
      1. dimbasic
        dimbasic Сегодня, 10:26
        0
        да, но все то молчат в тряпочку. на фоне ослабления их влияния в мире, это первый звоночек к тому чтобы об этом начали не только думать, но и заявлять на официальном уровне. тем более, что ирану они это клеймо уже давно повесили.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:48
    +2
    Вашингтон сам принял участие в создании ИГИЛ*. А потому заявления о борьбе с этой группировкой - предлог для оккупации

    Сами создал Голема, как Британия создала США, а теперь сами с этим Големом борются, точнее делают вид что борются. Фарисеи.
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 10:19
      0
      а теперь сами с этим Големом борются,
      Это как фраза, ** Мой дед воевал с фашистами! А мой воевал против фашистов!** hi
  6. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:50
    0
    МИД Ирана - Вашингтону: Выведите свои войска из Сирии, продемонстрируйте уважение международного права

    Наглосаксы обращаются к международному праву только тогда, когда это право есть их право. Во всех остальных случаях им на международное право глубоко наплевать. Тем более, что пишут для себя правила, которые выдают за международное право.
    Те, кто с этим не согласен, сразу подвергаются демократизации..
  7. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:00
    +1
    Дожили до дня когда США начали заботится о международное право. За ето спасибо России.
    Незалежной тоже надо припомнит что она участвовала в незаконой оккупации Ирака вместе с США.
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:00
    +2
    Американцы сказали, что они считают себя свободными от любых обязательств. Понимают только силу.. Из Сирии их только на пинках выводить и никак иначе
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:06
    +1
    Это терроризм на государственном уровне.
    Который является частью внешней политики Сша.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:19
    +1
    Представитель МИД Ирана - Вашингтону: Выведите свои войска из Сирии, продемонстрируйте уважение международного права
    . Такие "просьбы", надо подкреплять и... ещё раз подкреплять, конкретными действиями.
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 10:25
    +1
    США уже бы давно покинули Сирию , так курды неотпускают request