Представитель МИД Ирана - Вашингтону: Выведите свои войска из Сирии, продемонстрируйте уважение международного права

Американские войска продолжают проявлять акты агрессии в отношении сирийского народа. Это терроризм на государственном уровне.

Вашингтон сам принял участие в создании ИГИЛ*. А потому заявления о борьбе с этой группировкой - предлог для оккупации, предлог для разграбления сирийских ресурсов, для вывоза нефти и зерна.

Иранские власти прокомментировали продолжающееся военное присутствие США в Сирийской Арабской Республике. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил о том, что Тегеран решительно осуждает американскую оккупацию независимой Сирии и выступает за то, чтобы американские войска как можно быстрее стали выполнять нормы международного права и покинули территорию САР.Канани:По словам официального представителя МИД Ирана, заявления США о присутствии в Сирии «для борьбы против ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в России)» являются полностью лживыми.Иранский чиновник:Насер Канани отметил, что продолжение военного присутствия США в Сирии является ярким примером нарушения международного права, национального суверенитета и территориальной целостности страны.Представитель МИД Ирана призвал США вывести оккупационные силы и показать готовность к уважению международного права, чего постоянно требуют от других.