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Японские власти проявили заинтересованность в дальнейшем освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине

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Японские власти проявили заинтересованность в дальнейшем освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая сегодня в парламенте, заявил о том, что страна проявила заинтересованность в дальнейшем освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине. Готовность страны сохранить участие в проектах глава японского кабмина связал не только с весьма вероятным спросом на СПГ на мировом рынке в будущем, но и важностью обеспечения собственной энергетической безопасности.


В 2022 году нам удалось существенно снизить зависимость от энергоресурсов из РФ. Это касается угля и нефти, снижение импорта которых составило 60 и 90% соответственно. Что касается спроса на сжиженный природный газ, то на мировом рынке газа его доля, как ожидается, в будущем может быть существенно увеличена, а потому, разработка проектов в сфере энергетики на Сахалине представляет наибольший интерес для Японии с точки зрения сохранения нашей энергетической безопасности

– отметил японский премьер.

Отметим, что Россия приняла решение о переводе двух проектов – «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в российскую юрисдикцию. В этой связи иностранным партнёрам предложили в течение 30 дней известить Москву о своём согласии принять в собственность доли в новых компаниях. В итоге Токио дал согласие на дальнейшее участие в обоих проектах, несмотря на необходимость регистрации бизнеса в России. Каких-либо возражений у Москвы на этот счёт не возникло.

Нефтегазовый проект «Сахалин-2» – совместный проект энергетических компаний Великобритании (Royal Dutch Shell), Японии (Mitsui) и России («Газпром»), начавший свою деятельность в 2009 году. Он обеспечивает Японию СПГ на 9%, причём всё это топливо японская сторона использует для производства электроэнергии.

Кстати говоря, Брюссель и Вашингтон пошли здесь на встречу Токио, временно сняв ограничения на ценовой потолок, действующий в отношении российских углеводородов с декабря прошлого года. То есть, покупка Японией СПГ у России через зарегистрированные в российской юрисдикции компании будет осуществляться по рыночной цене.
Автор:
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28 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:48
    +3
    Ага, и рыбку съесть и на качелях покататься... bully
    1. dimbasic
      dimbasic Сегодня, 10:50
      +5
      прям с языка сняли. деловые, мы вам санкции и потолок цен на нефть, а вы нам возможность вашу нефть качать. наглость не имеющая границ
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 11:13
        +2
        Ни Германия,ни Япония ничерта не решают! Написано же,что Евросоюз и США пошли навстречу Японии yes ...Брюссель-это надстройка,или филиал Госдепа США.....что им,японцам, скажут то они и будут делать.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:51
      +2
      Японии бы надо уже из риса и водорослей газ начинать добывать перегонкой, Сахалин и Курилы им только в бинокль остается разглядывать.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 11:03
      0
      И санкции, и помощь украине, и вдруг месторождения? Переобуваются в воздухе самураи
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 11:13
        +3
        А пусть эта Кисида сначала скажет, чей Крым, и громко-громко поддержит СВО! laughing
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 11:28
          +1
          Цитата: Кот Александрович
          А пусть эта Кисида сначала скажет, чей Крым, и громко-громко поддержит СВО!

          Пути отхода, Кисида обрубил, последний из G7 прибыл в Киев, наркоману ручку поцеловать. Назад хода нет, дизель нереверсивный.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:35
      +1
      Цитата: Чёрный
      Ага, и рыбку съесть и на качелях покататься..

      Уже съел рыбку. Правительство Японии считает неприемлемой позицию России о невозможности согласования консультаций, касающихся рыбного промысла в районе Курильских островов. Об этом заявил в понедельник на пресс-​конференции в Токио генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
  2. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 10:49
    +11
    Крайне глупо вообще продавать что-то врагу.
    Продажа невосполнимого(как удобрения или нефть\газ, металлы) - вообще грех и должно строго караться.
    Или делай что-то из ресурсов получая тут рабочие места и прибавку к стоимости, или никак.
    1. dimbasic
      dimbasic Сегодня, 10:52
      +6
      для этого надо сменить экономическую формацию. ну не будет работать капиталюга на общее благо, только на свой карман
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:57
        0
        Ну так мы и работаем в этом направлении, у Китая будет дешевые энергоносители, а японская экономика на дорогом штатовском СПГ будет менее конкурентной.
      2. Hitriy Zhuk
        Hitriy Zhuk Сегодня, 10:58
        0
        Ну да, или прям люто по рукам бить(и выезд забугор запретить совсем), или госкапитализм в любом виде, или интерпритации на тему СССР2.0, иначе сомнительно.
        Возможно самое мягкое - национализировать всё сырьевое и земли(а то обожают их и поныне переводить из сельхоз назначения под застройку), запретить приватизацию.

        Но что-то делать надо, экспортно-сырьевая экономика это и глупость, и архаика(уже были на тех граблях).
      3. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 11:13
        0
        Цитата: dimbasic
        для этого надо сменить экономическую формацию. ну не будет работать капиталюга на общее благо, только на свой карман

        * задумчиво смотрит на газопроводы и нефтепроводы советской постройки, по которым СССР качал газ и нефть на Запад, воюя с прокси этого самого Запада в Афгане.
        Уренгой-Помары-Ужгород погнал газ в страны НАТО аккурат в тот самый год, когда фактический хозяин НАТО искромётно пошутил перед микрофоном:
        Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут.

        Или что - Это другое, понимать надо!? wink
        1. Hitriy Zhuk
          Hitriy Zhuk Сегодня, 11:45
          0
          Это было "начало конца".
          Хорошо так Хрущев поднасрал(но виноват естественно Ленин, атомную бiмбу заложил видите ли)...
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 11:04
      0
      Крайне глупо вообще продавать что-то врагу.
      По аналогии с уголовным правом, ответственность за взятку лежит на обеих сторонах. Предлагаю вам придерживаться этого принципа при покупке и использовании в быту иностранных товаров из враждебных нам стран. Выносим из дома соответствующую бытовую технику, электронику, чистим гардероб - даёшь все отечественное! Да здравствует идея Чу-чхе! stop
      1. Hitriy Zhuk
        Hitriy Zhuk Сегодня, 11:46
        0
        Выглядит так, будто ты кинувшись защищать право продавать родину перешел на личности. belay
  3. ААК
    ААК Сегодня, 10:52
    +2
    Почаще пускайте козлов (животных - к сведению модераторов) в огород, самураи только и ждут момента проорать как в 1904-м - "...японский земля есть Карафуто!!! Тэнно хейка банзай!!!" А у кого-то в головах - один калькулятор остался, да и тот - китайский
    1. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 11:14
      +1
      Цитата: ААК
      Почаще пускайте козлов (животных - к сведению модераторов) в огород, самураи только и ждут момента проорать как в 1904-м - "...японский земля есть Карафуто!!! Тэнно хейка банзай!!!" А у кого-то в головах - один калькулятор остался, да и тот - китайский

      Почему мы сами тянем к себе буржуев (пускаем козлов в наш огород):
      Глава Минприроды Александр Козлов летом 2022 года на правительственном часе в Госдуме РФ: "В Арктике у нас много месторождений. Например, по запасам газа, которые сконцентрированы в арктической зоне, мы являемся мировыми лидерами. В добыче у нас проблема только одна: технологии. Доля импортного оборудования в нефтегазовом секторе достигает 70%. Мы уже обратились в Минпромторг для принятия мер".

      А ранее, до 2022 года как в обеспечение контроля за ресурсами и развития технологии добычи нельзя было шевелиться?!

      "Ведомсти. Экология" июнь 2022 г.: На заседании Совета безопасности. "Чиновники прямо сказали замглавы совбеза, что технологий для освоения месторождений в Арктической зоне у нас нет. Если использовать иностранные технологии, нужно отдавать себе отчет о необходимости принимать условия иностранных разработчиков, но если их принимать, то будет как сейчас с японцами в проектах на Сахалине. Берут из российских недр, что хотят, а сами против России санкции вводят, да еще и зависит проект технологически от них".

      Кроме того, после поражения (спорного) Российской империи, раздела Сахалина и оккупации японцами островов Курильской гряды, до 1904 года правительство РИ давало право японским компаниям на рыбный промысел и переработку рыбы на Сахалине, Курилах, Камчатке, если не ошибаюсь то и угольных месторождений, примерно в те же времена было установлено наличие нефти.

      После 1905 года, вплоть до 1945 года японцам предоставлялось право добычи рыбы в акваториях нашей эконмзоны и тер.водах.

      what Вот уж слова героя - Верещагина актуальны, если еще и перефразировать "....., мне за державу обидно!"
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:57
    0
    Кстати говоря, Брюссель и Вашингтон пошли здесь на встречу Токио, временно сняв ограничения на ценовой потолок, действующий в отношении российских углеводородов с декабря прошлого года.
    . Ну да, когда НЕЛЬЗЯ, но очень хочется то... МОЖНО! Т. е. исключения, для себя, любимых и ближнего круга! Нормально так все.
  5. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 10:57
    +3
    Пока япошки участвуют в санкциях, поставляют оружие и боеприпасы Украине, все контакты должны быть останавлены. За замораживание наших активов, в ответ забираем под управление все японские у нас. А так не пойми что. Япошки даже медицинское оборудование отказались нам продавать. Вот и пусть сидят на своих камнях и с фукусимой. Они за слив радиактивной воды в океан ещё не ответили
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:00
      +1
      Еще бы их старое автомобильное ...... перестать завозить, нечего их поддерживать, а морепродукты добывать в российской экономической зоне давно запретить надо. Пусть чипсы со вкусом креветок едят.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    страна проявила заинтересованность в дальнейшем освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине
    Допуск иностранных компаний к разработке нефтегазовых месторождений на нашей территории должен быть на уровне бонуса (по рыночным ценам) за надлежащее поведение во внешней политике по отношению к России. В данном случае ситуация иная. Кисида съездил в Киев, поддержал Зеленского, вспомнил о Курилах (мы братья по несчастью), пообещал помощи и не важно какой, а вернувшись в Японию вдруг встревожился энергетической безопасности и понял, что без России этот вопрос решить трудно. Стоит ли идти на встречу такому руководителю страны?
  7. aars
    aars Сегодня, 11:03
    +1
    Печальная новость.
    Но превозносится неким "достижением"
  8. Илия
    Илия Сегодня, 11:06
    +2
    Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая сегодня в парламенте, заявил о том, что страна проявила заинтересованность в дальнейшем освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине.
    Нет, ну от скромности этот японец, не помрет! laughing
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:33
      +1
      Цитата: Илия
      Нет, ну от скромности этот японец, не помрет!

      Скорее от наглости помрёт.
  9. fima_tut
    fima_tut Сегодня, 11:08
    0
    Капитан очевидность, нечего было взрывать Северные потоки, дефицит однако... рынок порешает.
  10. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:34
    0
    Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая сегодня в парламенте, заявил о том, что страна проявила заинтересованность в дальнейшем освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине.
    Рыбой фуга траванулся, или как? laughing
    Рыба фугу признана самым опасным деликатесом в мире
    YouTube
    Озверел ипенец вконец! laughing
  11. faiver
    faiver Сегодня, 11:46
    0
    Надо с них не деньгами за СПГ брать, а технологиями и лицензиями...