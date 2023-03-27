Японские власти проявили заинтересованность в дальнейшем освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине

В 2022 году нам удалось существенно снизить зависимость от энергоресурсов из РФ. Это касается угля и нефти, снижение импорта которых составило 60 и 90% соответственно. Что касается спроса на сжиженный природный газ, то на мировом рынке газа его доля, как ожидается, в будущем может быть существенно увеличена, а потому, разработка проектов в сфере энергетики на Сахалине представляет наибольший интерес для Японии с точки зрения сохранения нашей энергетической безопасности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая сегодня в парламенте, заявил о том, что страна проявила заинтересованность в дальнейшем освоении нефтегазовых месторождений на Сахалине. Готовность страны сохранить участие в проектах глава японского кабмина связал не только с весьма вероятным спросом на СПГ на мировом рынке в будущем, но и важностью обеспечения собственной энергетической безопасности.– отметил японский премьер.Отметим, что Россия приняла решение о переводе двух проектов – «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в российскую юрисдикцию. В этой связи иностранным партнёрам предложили в течение 30 дней известить Москву о своём согласии принять в собственность доли в новых компаниях. В итоге Токио дал согласие на дальнейшее участие в обоих проектах, несмотря на необходимость регистрации бизнеса в России. Каких-либо возражений у Москвы на этот счёт не возникло.Нефтегазовый проект «Сахалин-2» – совместный проект энергетических компаний Великобритании (Royal Dutch Shell), Японии (Mitsui) и России («Газпром»), начавший свою деятельность в 2009 году. Он обеспечивает Японию СПГ на 9%, причём всё это топливо японская сторона использует для производства электроэнергии.Кстати говоря, Брюссель и Вашингтон пошли здесь на встречу Токио, временно сняв ограничения на ценовой потолок, действующий в отношении российских углеводородов с декабря прошлого года. То есть, покупка Японией СПГ у России через зарегистрированные в российской юрисдикции компании будет осуществляться по рыночной цене.