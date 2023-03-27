Военное обозрение
Войти Регистрация

Главком Ливийской национальной армии прибыл в Триполи для участия в заседании объединенного военного комитета по прекращению гражданской войны

4
Главком Ливийской национальной армии прибыл в Триполи для участия в заседании объединенного военного комитета по прекращению гражданской войны

Главнокомандующий Ливийской национальной армии Абдель Разек аль-Надори прибыл Триполи для участия в заседании объединенного военного комитета 5+5. Самолет посланника Халифы Хафтара приземлился в аэропорту Митига, пишет турецкое агентство Anadolu.


Как пишет издание, ожидается, что аль-Надори примет участие в заседании объединенного военного комитета 5+5 под эгидой ООН, в ходе которого проведет переговоры с начальником генштаба Ливии генерал-лейтенантом Мохаммедом Аль-Хаддадом. Встреча будет проходить в присутствии посланника ООН в Ливии Абдулая Батили.

В материале говорится, что в середине марта Батили призвал стороны как можно скорее начать обсуждение касательно объединения военных институтов Ливии. Это, со слов представителя ООН, позволит создать условия для проведения в стране выборов, которые положат конец нестабильности, начавшейся с 2011 года.

В состав Объединенного военного комитета 5 + 5 входят пять членов от вооруженных сил ливийского правительства на западе страны и пять представителей от сил Хафтара на востоке.

Комитет в течение последних двух лет проводил совещания под эгидой ООН, чтобы обеспечить продолжение режима прекращения огня и в конечном счете провести переговоры об объединении вооруженных сил в Ливии, положив конец гражданской войне.
Автор:
Использованы фотографии:
pixabay.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:06
    +1
    Дай бог и аллах у них будет наконец-то мир
    1. Илия
      Илия Сегодня, 11:11
      0

      Маз
      Сегодня, 11:06
      НОВЫЙ
      +2
      Дай бог и аллах у них будет наконец-то мир
      Да, дай Аллах! американцы как то упустили этот вопрос, или им не до них сейчас?
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 11:53
        0
        Цитата: Илия
        В состав Объединенного военного комитета 5 + 5 входят пять членов от вооруженных сил ливийского правительства на западе страны и пять представителей от сил Хафтара на востоке.

        А, Дмитрий Анатольевич не хочет съездить, искупить свою вину и приложить практические усилия по нормализации обстановки в Ливии? winked
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 11:54
        0
        Цитата: Илия
        американцы как то упустили этот вопрос, или им не до них сейчас?

        В Ливии тоже поняли, что связываться с США не перспективно для страны.