Главком Ливийской национальной армии прибыл в Триполи для участия в заседании объединенного военного комитета по прекращению гражданской войны

Главнокомандующий Ливийской национальной армии Абдель Разек аль-Надори прибыл Триполи для участия в заседании объединенного военного комитета 5+5. Самолет посланника Халифы Хафтара приземлился в аэропорту Митига, пишет турецкое агентство Anadolu.Как пишет издание, ожидается, что аль-Надори примет участие в заседании объединенного военного комитета 5+5 под эгидой ООН, в ходе которого проведет переговоры с начальником генштаба Ливии генерал-лейтенантом Мохаммедом Аль-Хаддадом. Встреча будет проходить в присутствии посланника ООН в Ливии Абдулая Батили.В материале говорится, что в середине марта Батили призвал стороны как можно скорее начать обсуждение касательно объединения военных институтов Ливии. Это, со слов представителя ООН, позволит создать условия для проведения в стране выборов, которые положат конец нестабильности, начавшейся с 2011 года.В состав Объединенного военного комитета 5 + 5 входят пять членов от вооруженных сил ливийского правительства на западе страны и пять представителей от сил Хафтара на востоке.Комитет в течение последних двух лет проводил совещания под эгидой ООН, чтобы обеспечить продолжение режима прекращения огня и в конечном счете провести переговоры об объединении вооруженных сил в Ливии, положив конец гражданской войне.