На Северском направлении пресечена попытка противника усилить группировку войск (...) уничтожена колонна противника, двигавшаяся с направления Рай-Александровка

Российские войска пресекли попытку противника усилить группировку на Северском направлении, перебрасываемые в район Северска резервы ВСУ были накрыты российской ствольной и реактивной артиллерией. Об этом сообщил полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем ТГ-канале.Согласно данным, представленным российским экспертом, командование ВСУ намеревалось усилить украинскую группировку в районе Северска, на которую давят российские войска с двух направлений. Для этого в район города была направлена колонна техники и машин с личным составом, боеприпасами и вооружением. Однако до места назначения она не доехала, поскольку была накрыта прямо на марше российскими войсками.- сообщает Марочко.По предварительным данным, под удар попала батальонно-тактическая группа ВСУ, количество уничтоженной техники и личного состава уточняется, но уже сейчас можно сказать, что потери у ВСУ значительные.Между тем, по данным нашей разведки, на Купянском направлении замечено большое количество польских САУ Krab. Самоходные гаубицы в польской расцветке, но с украинскими крестами, обнаружены в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка. По-видимому, данные САУ из новой поставки и прибыли на Украину только недавно, после чего сразу же были брошены на передовую из-за катастрофической нехватки артиллерии.