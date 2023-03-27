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На Северском направлении российские войска накрыли колонну с резервами ВСУ, лишив противника подкреплений

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На Северском направлении российские войска накрыли колонну с резервами ВСУ, лишив противника подкреплений

Российские войска пресекли попытку противника усилить группировку на Северском направлении, перебрасываемые в район Северска резервы ВСУ были накрыты российской ствольной и реактивной артиллерией. Об этом сообщил полковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем ТГ-канале.


Согласно данным, представленным российским экспертом, командование ВСУ намеревалось усилить украинскую группировку в районе Северска, на которую давят российские войска с двух направлений. Для этого в район города была направлена колонна техники и машин с личным составом, боеприпасами и вооружением. Однако до места назначения она не доехала, поскольку была накрыта прямо на марше российскими войсками.

На Северском направлении пресечена попытка противника усилить группировку войск (...) уничтожена колонна противника, двигавшаяся с направления Рай-Александровка

- сообщает Марочко.

По предварительным данным, под удар попала батальонно-тактическая группа ВСУ, количество уничтоженной техники и личного состава уточняется, но уже сейчас можно сказать, что потери у ВСУ значительные.

Между тем, по данным нашей разведки, на Купянском направлении замечено большое количество польских САУ Krab. Самоходные гаубицы в польской расцветке, но с украинскими крестами, обнаружены в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка. По-видимому, данные САУ из новой поставки и прибыли на Украину только недавно, после чего сразу же были брошены на передовую из-за катастрофической нехватки артиллерии.
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10 комментариев
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  1. пешик
    пешик Сегодня, 10:51
    +4
    Ай, замечательно хорошо, можно повторить.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:55
      +3
      Разведка в паре с артиллерией и штурмовой авиацией может творить чудеса эффективности, каждый утилизированный сменщик это сохраненная жизнь российского бойца. Эти "киборги" на линии фронта без сменщиков быстрее вшами будут съедены.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 11:05
      +2
      Вот что значит работать из насыщенной и глубоко эшелонированной обороны. Молодцы
    3. ААК
      ААК Сегодня, 11:38
      0
      Как в соё время Катон-Старший каждое своё выступление в Римском Сенате заканчивал фразой "... а также я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен...", то могу присоединиться к нему фразой - хороший бандера - 200-й бандера... и чем больше, тем лучше... гуманизьму уже более, чем хватит, тут как на гражданской, либо мы, либо нас... чем раньше бандеры поймут эту безысходность для себя, тем скорее прекратится СВО
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:59
    0
    На Северском направлении российские войска накрыли колонну с резервами ВСУ, лишив противника подкреплений
    . Когда именно так и происходит... так и должно быть.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    +2
    уничтожена колонна противника, двигавшаяся с направления Рай-Александровка... уже сейчас можно сказать, что потери у ВСУ значительные
    Коль потери значительные значит прекрасно. Хорошо когда противник уничтожается еще не добравшись до передовой.
  4. Илия
    Илия Сегодня, 11:09
    0
    Однако до места назначения она не доехала, поскольку была накрыта прямо на марше российскими войсками.
    Отлично работают парни!!! good К бандере на ПМЖ отправили очередную порцию нациков.
  5. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 11:10
    +1
    "Самоходные гаубицы в польской расцветке, но с украинскими крестами" - мне сразу вспомнилась песня Высоцкого, кода "им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты..."
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:21
      0
      Цитата: владимир 290
      Самоходные гаубицы в польской расцветке, но с украинскими крестами"

      На башне крест приколотил,
      И наш родной нацистский свастик
      Где б коммунист не проходил,
      Его завалит мой фугасик.
      Ревет тяжелая машина
      Как стадо русских монциклетов...
      А вот и вражеская мина...
      Jawohl подарок от советов
      Как факел танчик мой горит,
      Пора уж удирать настала.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:38
    0
    Ждём видосик разбитой колонны.Не учатся на чужих ошибках.Минные поля они такие ,с дороги не сьедешь в поле.