О весе доспехов XVI века

Всаднические и конские доспехи работы мастера Кунца Лохнера. Нюрнберг, Германия 1510–1567 гг. Датируются 1548 г. Общий вес и тех и других, причем вместе с седлом, составляет 41,73 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Вооружение рыцаря было очень тяжёлым:

оно весило до 50 килограммов.

Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж.

Агибалова, Е. В.

Учебник для 6 класса, 1969. С. 33 Агибалова, Е. В. История Средних веков:Учебник для 6 класса, 1969. С. 33



Германские доспехи 1535 г. Предположительно, изготовленные в Брунсвике. Вес 27,85 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Полевые доспехи Джона Скудамора (1541 или 1542–1623). Оружейник Якоб Халдер. Мастерская в Гринвиче 1558–1608. Около 1587 г., реставрированы в 1915 г. Вес 31,07 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Эти же доспехи Джона Скудамора. Вид сзади



Правый кюисс и поуленс от полевого доспеха Джона Скудамора. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Доспех Генри Герберта (1534–1601), второго графа Пемброка. Изготовлен около 1585–1586 гг. в оружейной мастерской Гринвича (1511–1640). Вес 27,24 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



7. Эскиз доспехов Генри Герберта, причем, кроме самих доспехов на фигуре слева, справа показаны все дополнительные детали этого доспешного гарнитура, включая два шлема, два подбородника, две усиливающие пластины на грудь, пластины на седло и ещё ряд деталей. Альбом «Альмайн». Музей Виктории и Альберта, Лондон



Итальянский доспешный гарнитур из арсенала семьи Дос Агуас в Валенсии, Испания. Изготовлен в 1550–1575 гг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Этот же доспех. Вид сзади



Доспех с долнительными деталями для участия в турнире в «немецком стиле»



Доспех с дополнительными деталями для участия в турнире в «итальянском стиле»



Шлем с «дверцей» для проветривания



Шлем с поднятой кверху верхней частью забрала и закрытой «дверцей» для проветривания



Шлем с полностью открытым забралом (вверх подняты и его верхняя и нижняя части)



Горжет



Кираса с гравированными изображениями «трофеев»



Наручи – вамбрасы. Интересно, что хотя эти детали доспеха и парные, вес у них различался, и также у этого доспеха различался вес практически всех парных деталей



Кюисы снаружи и изнутри



Тассеты снаружи и изнутри



Гривы вместе с сабатонами. Гривы в этом доспехе скреплялись наружными ремешками с пряжками