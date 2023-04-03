О весе доспехов XVI века

Всаднические и конские доспехи работы мастера Кунца Лохнера. Нюрнберг, Германия 1510–1567 гг. Датируются 1548 г. Общий вес и тех и других, причем вместе с седлом, составляет 41,73 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Вооружение рыцаря было очень тяжёлым:
оно весило до 50 килограммов.
Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж.
Агибалова, Е. В. История Средних веков:
Учебник для 6 класса, 1969. С. 33
оно весило до 50 килограммов.
Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж.
Агибалова, Е. В. История Средних веков:
Учебник для 6 класса, 1969. С. 33
Проблемы исторической науки. Как правило, среднестатистический гражданин представляет себе рыцаря так: это фигура, с головы до ног покрытая металлическими латами, тяжелыми настолько, что ему трудно сесть в седло без посторонней помощи, ну а уж если он выпал из седла, то самостоятельно ему не встать. А на вопрос, сколько же тогда весит рыцарский меч, можно получить поистине потрясающий набор ответов: 5, 10 и 15 килограммов, а иногда даже и… 50! Зато вес доспеха из металлических пластин в 20 с небольшим килограммов эти же самые люди считают просто несерьезным, ибо такого «не могло быть». То, что множество доспехов выставлено в музеях, в том числе и у нас в России (хотя у нас их, понятно, намного меньше, чем в музеях той же Западной Европы), и под ними обычно указан их вес, во внимание не принимается. Либо сами подписи люди не читают.
На страницах ВО периодизация металлических доспехов уже рассматривалась и приводился вес отдельных доспехов, экспонирующихся в музеях. Так что остается только лишь выяснить, а сколько примерно весили доспехи «эпохи расцвета и заката», то есть 1500–1700 гг. Но начнем мы, прежде всего, с XVI века, а потом дело дойдет и до XVII.
Германские доспехи 1535 г. Предположительно, изготовленные в Брунсвике. Вес 27,85 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Ну а начать следует с того, что скорее по невежеству, чем по злому умыслу доспехи по эпохам разделялись весьма упрощенно. Вес доспехов в 50 кг приписывался как «эпохе кольчуги», так и «эпохе цельнометаллических доспехов», причем обычно текст подавался так, что невозможно было догадаться, имеются ли в виду доспехи всадника или же в этот вес включены и доспехи для его коня. То есть получалось так, что эти самые 50 кг – это и есть вес доспехов самого рыцаря!
Между тем, как мы видим, даже доспехи рыцаря и его коня в 1548 году в совокупности весили около 42 кг. Понятно, что какие-то доспешные гарнитуры были легче, а какие-то тяжелее, но в среднем такого веса были примерно все они, то есть значительно легче, чем об этом было принято у нас писать! Правда, уже в учебнике Ведюшкина написано, что максимальный вес боевого доспеха был равен 30 кг. Но, опять же, не указывалось – это столько весил комплект доспехов – человек плюс конь, или же только человек…
Полевые доспехи Джона Скудамора (1541 или 1542–1623). Оружейник Якоб Халдер. Мастерская в Гринвиче 1558–1608. Около 1587 г., реставрированы в 1915 г. Вес 31,07 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Эти же доспехи Джона Скудамора. Вид сзади
Отдельные части его доспеха также были не слишком тяжелыми, будь то шлем, а также доспехи для рук и ног. Вот, например, такая их часть, как защита правого бедра и колена. Называются эти детали кюисс и поуленс. Изготовлены они из стали, но соединены изнутри кожаными ремнями. В Метрополитен-музее они были взвешены, и оказалось, что общий вес их достигает 1 247,4 г.
Правый кюисс и поуленс от полевого доспеха Джона Скудамора. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Что до количества деталей в «белых доспехах», то даже в латах середины ХV века их было очень много. Общее их количество могло достигать 200 единиц. А если учитывать все пряжки, крючки, петли и винты, то доходило и до 1 000. При этом вес таких доспехов колебался в интервале 20–30 кг, и по телу их обладателя он распределялся равномерно, чем доспехи и отличались от кольчуги, давившей человеку на плечи.
Таким образом «никакого крана, чтобы посадить облаченного в такие доспехи всадника в седло, не требовалось совершенно. Но и будучи сбит с коня на землю, он на беспомощного жука» тоже не походил. А ещё следует отметить, что рыцарь того времени отнюдь не был горой мяса и мускулов, и только на одну лишь грубую силу и звериную свирепость он не полагался абсолютно.
Более того, обратившись к описаниям рыцарей в средневековых произведениях, нетрудно заметить, что они очень часто обладали хрупким (!) и изящным телосложением, но при этом имели развитую мускулатуру и были крепкими и весьма проворными людьми, даже «закованными в металл», с отличной мышечной реакцией.
Доспех Генри Герберта (1534–1601), второго графа Пемброка. Изготовлен около 1585–1586 гг. в оружейной мастерской Гринвича (1511–1640). Вес 27,24 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
7. Эскиз доспехов Генри Герберта, причем, кроме самих доспехов на фигуре слева, справа показаны все дополнительные детали этого доспешного гарнитура, включая два шлема, два подбородника, две усиливающие пластины на грудь, пластины на седло и ещё ряд деталей. Альбом «Альмайн». Музей Виктории и Альберта, Лондон
Ну а теперь разберемся, какой вес те или иные детали могли иметь в латном рыцарском доспехе, причем не просто в доспехе, а в доспешном гарнитуре с набором съемных деталей. Гарнитуров, кстати говоря, тоже было несколько разновидностей. Например, гарнитур «для поля» включал в себя такие сменные части, которые использовались для «настройки» брони для нескольких видов «полевого» боя, но не для рыцарских турниров.
Итальянский доспешный гарнитур из арсенала семьи Дос Агуас в Валенсии, Испания. Изготовлен в 1550–1575 гг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Так, если предполагалось действовать в пешем строю, то использовался шлем без забрала, кираса (нагрудник и наспинник) и латные рукавицы, либо перчатки с отдельными пальцами. Под кирасу могла быть надета кольчуга с длинными рукавами или же стеганый дублет, к которому кольчужные рукава были попросту пришиты.
Этот же доспех. Вид сзади
Для боя в составе легкой или средней кавалерии, когда владелец сражался верхом с помощью огнестрельного оружия, а также шпагой и легким копьем, к доспеху могли быть добавлены наплечники и «юбка», а также набедренники. И в некоторых случаях – наручи с налокотниками. Шлем в этом случае можно было использовать и без забрала, то есть типа бургонет (или бургиньот – «бургундский шлем»), в котором роль последнего выполняла решетка из металлических полос или прутьев.
Доспех с долнительными деталями для участия в турнире в «немецком стиле»
Доспех с дополнительными деталями для участия в турнире в «итальянском стиле»
Для участия в кавалерийских атаках с копьем наперевес в обязательном порядке надевали доспехи в наиболее полном объеме. Обычно при этом ещё усиливали кирасу, на которую прикрепляли дополнительную пластину с упором для копья (скоба на правой стороне груди, которая поддерживала копье), и буфф (или бафф) для защиты нижней части лица. Ну и, разумеется, в этот комплект обязательно входили поножи и латные башмаки сабатоны.
Шлем с «дверцей» для проветривания
Шлем с поднятой кверху верхней частью забрала и закрытой «дверцей» для проветривания
Но тот же «полевой доспех» посредством добавления к нему определенных деталей можно было запросто переделать в доспех для турнира, причем как конного, так и пешего. Конный турнир требовал усиленной защиты левой руки, державшей поводья, левой стороны груди и шлема. И вот, добавив детали, выполняющие функции подобной защиты, можно было с успехом участвовать в бое на копьях, не заказывая нового доспеха. Для пешего турнира к доспеху пристегивались усиленные набедренники, в обычных условиях не требующиеся.
Все эти ухищрения хорошо видны и на примере доспеха Генриха VIII 1540 года, и на иллюстрациях из альбома «Альмайн», где, как правило, кроме самих лат, на человеческой фигуре изображались и все дополнительные детали, включая даже накладки на седло и стремена. И вот что интересно, если взвешивать все это «железо», изготовленное для одного человека, то вес может получиться довольно большим. Но дело все в том, что ни один рыцарь не носил на себе одновременно все части своего гарнитура. На то он и был гарнитур, чтобы одни детали заменять на другие – по необходимости.
Шлем с полностью открытым забралом (вверх подняты и его верхняя и нижняя части)
Горжет
Вот почему есть смысл найти такой «универсальный доспех» с достаточно большим количеством деталей и… завесить его по частям!
И такие доспехи, к счастью, не только сохранились до нашего времени, но и подвергались именно такому исследованию. К числу таких гарнитуров относится и доспех из арсенала семьи Дос Агуас в Валенсии (Испания), который сегодня находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Гарнитур этот необычайно большой и содержит элементы для использования в бою и для турнира, как в итальянском, так и в немецком стиле. Турнир в итальянском стиле – это турнир с барьером, причем турниры с барьером в то время назывались… «наклон». В любом случае доспех оснащался шлемом, кирасой, наручами и латами для ног.
Обязательными деталями были также бафф (защита подбородка), второй нагрудник и манифер (усиленная левая перчатка). Для немецкого «наклона» добавлялся решетчатый щит на левую сторону груди и дополнительный налокотник для левой руки. Для итальянского «наклона» эти элементы заменялись облегающей пластиной, закрывающей левую половину туловища и левое плечо, и более крупным налокотником.
Гарнитур также включал в себя два полных комплекта стальных седельных накладок и два вамплейса – конической формы щитков, прикрепляемых к древку копья для защиты руки. Украшение доспеха, состоящее из гравированных полос с изображением трофеев – оружия и музыкальных инструментов, было очень популярным мотивом, встречавшимся во многих вариациях в Италии во второй половине XVI века.
Кираса с гравированными изображениями «трофеев»
Время изготовления: 1550–1575 гг. Рост 176,5 см, общий вес доспеха 27,95 кг. Шлем вес 4 564,3 г, горжет 1 213,4 г, нагрудная пластина кирасы 2 999,4 г, наспинная пластина кирасы 1 536,5 г, правый наплечник (полдрон) 1 233,2 г, левый наплечник 1 179,3 г, правый наруч (вамбрас) 1 340,9 г, левый наруч 1 352,3 г, правая перчатка (гантлет) 303,3 г, левая перчатка 439,4 г, правая набедренная пластина (тассет) 1 380,6 г, левая набедренная пластина 1 357,9 г, правый набедренник (кюис) 1 315,4 г, левый набедренник 1 340,9 г, правый наголенник вместе с латным башмаком (грив и сабатон) 1 794,5 г, левый наголенник и башмак 1 771,8 г.
Наручи – вамбрасы. Интересно, что хотя эти детали доспеха и парные, вес у них различался, и также у этого доспеха различался вес практически всех парных деталей
Кюисы снаружи и изнутри
Тассеты снаружи и изнутри
Гривы вместе с сабатонами. Гривы в этом доспехе скреплялись наружными ремешками с пряжками
Турнирный щит с решеткой с изображением подвигов Геракла. Италия, 1550–1575 гг. Вес 2 866,1 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
Таким образом, можно видеть, что даже доспехи-гарнитуры середины XVI века, весьма сложные по конструкции и отличающиеся большим объемом дополнительных деталей, имели вес в пределах 27–30 кг (вес конских доспехов мы сюда, разумеется, не включаем), что позволяло вполне комфортным образом носить их людям среднего роста и отнюдь не могучего телосложения!