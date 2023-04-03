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О весе доспехов XVI века

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О весе доспехов XVI века
Всаднические и конские доспехи работы мастера Кунца Лохнера. Нюрнберг, Германия 1510–1567 гг. Датируются 1548 г. Общий вес и тех и других, причем вместе с седлом, составляет 41,73 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк



Вооружение рыцаря было очень тяжёлым:
оно весило до 50 килограммов.
Поэтому воин был неповоротлив и неуклюж.
Агибалова, Е. В. История Средних веков:
Учебник для 6 класса, 1969. С. 33

Проблемы исторической науки. Как правило, среднестатистический гражданин представляет себе рыцаря так: это фигура, с головы до ног покрытая металлическими латами, тяжелыми настолько, что ему трудно сесть в седло без посторонней помощи, ну а уж если он выпал из седла, то самостоятельно ему не встать. А на вопрос, сколько же тогда весит рыцарский меч, можно получить поистине потрясающий набор ответов: 5, 10 и 15 килограммов, а иногда даже и… 50! Зато вес доспеха из металлических пластин в 20 с небольшим килограммов эти же самые люди считают просто несерьезным, ибо такого «не могло быть». То, что множество доспехов выставлено в музеях, в том числе и у нас в России (хотя у нас их, понятно, намного меньше, чем в музеях той же Западной Европы), и под ними обычно указан их вес, во внимание не принимается. Либо сами подписи люди не читают.

На страницах ВО периодизация металлических доспехов уже рассматривалась и приводился вес отдельных доспехов, экспонирующихся в музеях. Так что остается только лишь выяснить, а сколько примерно весили доспехи «эпохи расцвета и заката», то есть 1500–1700 гг. Но начнем мы, прежде всего, с XVI века, а потом дело дойдет и до XVII.


Германские доспехи 1535 г. Предположительно, изготовленные в Брунсвике. Вес 27,85 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Ну а начать следует с того, что скорее по невежеству, чем по злому умыслу доспехи по эпохам разделялись весьма упрощенно. Вес доспехов в 50 кг приписывался как «эпохе кольчуги», так и «эпохе цельнометаллических доспехов», причем обычно текст подавался так, что невозможно было догадаться, имеются ли в виду доспехи всадника или же в этот вес включены и доспехи для его коня. То есть получалось так, что эти самые 50 кг – это и есть вес доспехов самого рыцаря!

Между тем, как мы видим, даже доспехи рыцаря и его коня в 1548 году в совокупности весили около 42 кг. Понятно, что какие-то доспешные гарнитуры были легче, а какие-то тяжелее, но в среднем такого веса были примерно все они, то есть значительно легче, чем об этом было принято у нас писать! Правда, уже в учебнике Ведюшкина написано, что максимальный вес боевого доспеха был равен 30 кг. Но, опять же, не указывалось – это столько весил комплект доспехов – человек плюс конь, или же только человек…


Полевые доспехи Джона Скудамора (1541 или 1542–1623). Оружейник Якоб Халдер. Мастерская в Гринвиче 1558–1608. Около 1587 г., реставрированы в 1915 г. Вес 31,07 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк


Эти же доспехи Джона Скудамора. Вид сзади

Отдельные части его доспеха также были не слишком тяжелыми, будь то шлем, а также доспехи для рук и ног. Вот, например, такая их часть, как защита правого бедра и колена. Называются эти детали кюисс и поуленс. Изготовлены они из стали, но соединены изнутри кожаными ремнями. В Метрополитен-музее они были взвешены, и оказалось, что общий вес их достигает 1 247,4 г.


Правый кюисс и поуленс от полевого доспеха Джона Скудамора. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Что до количества деталей в «белых доспехах», то даже в латах середины ХV века их было очень много. Общее их количество могло достигать 200 единиц. А если учитывать все пряжки, крючки, петли и винты, то доходило и до 1 000. При этом вес таких доспехов колебался в интервале 20–30 кг, и по телу их обладателя он распределялся равномерно, чем доспехи и отличались от кольчуги, давившей человеку на плечи.

Таким образом «никакого крана, чтобы посадить облаченного в такие доспехи всадника в седло, не требовалось совершенно. Но и будучи сбит с коня на землю, он на беспомощного жука» тоже не походил. А ещё следует отметить, что рыцарь того времени отнюдь не был горой мяса и мускулов, и только на одну лишь грубую силу и звериную свирепость он не полагался абсолютно.

Более того, обратившись к описаниям рыцарей в средневековых произведениях, нетрудно заметить, что они очень часто обладали хрупким (!) и изящным телосложением, но при этом имели развитую мускулатуру и были крепкими и весьма проворными людьми, даже «закованными в металл», с отличной мышечной реакцией.


Доспех Генри Герберта (1534–1601), второго графа Пемброка. Изготовлен около 1585–1586 гг. в оружейной мастерской Гринвича (1511–1640). Вес 27,24 кг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк


7. Эскиз доспехов Генри Герберта, причем, кроме самих доспехов на фигуре слева, справа показаны все дополнительные детали этого доспешного гарнитура, включая два шлема, два подбородника, две усиливающие пластины на грудь, пластины на седло и ещё ряд деталей. Альбом «Альмайн». Музей Виктории и Альберта, Лондон

Ну а теперь разберемся, какой вес те или иные детали могли иметь в латном рыцарском доспехе, причем не просто в доспехе, а в доспешном гарнитуре с набором съемных деталей. Гарнитуров, кстати говоря, тоже было несколько разновидностей. Например, гарнитур «для поля» включал в себя такие сменные части, которые использовались для «настройки» брони для нескольких видов «полевого» боя, но не для рыцарских турниров.


Итальянский доспешный гарнитур из арсенала семьи Дос Агуас в Валенсии, Испания. Изготовлен в 1550–1575 гг. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Так, если предполагалось действовать в пешем строю, то использовался шлем без забрала, кираса (нагрудник и наспинник) и латные рукавицы, либо перчатки с отдельными пальцами. Под кирасу могла быть надета кольчуга с длинными рукавами или же стеганый дублет, к которому кольчужные рукава были попросту пришиты.


Этот же доспех. Вид сзади

Для боя в составе легкой или средней кавалерии, когда владелец сражался верхом с помощью огнестрельного оружия, а также шпагой и легким копьем, к доспеху могли быть добавлены наплечники и «юбка», а также набедренники. И в некоторых случаях – наручи с налокотниками. Шлем в этом случае можно было использовать и без забрала, то есть типа бургонет (или бургиньот – «бургундский шлем»), в котором роль последнего выполняла решетка из металлических полос или прутьев.


Доспех с долнительными деталями для участия в турнире в «немецком стиле»


Доспех с дополнительными деталями для участия в турнире в «итальянском стиле»

Для участия в кавалерийских атаках с копьем наперевес в обязательном порядке надевали доспехи в наиболее полном объеме. Обычно при этом ещё усиливали кирасу, на которую прикрепляли дополнительную пластину с упором для копья (скоба на правой стороне груди, которая поддерживала копье), и буфф (или бафф) для защиты нижней части лица. Ну и, разумеется, в этот комплект обязательно входили поножи и латные башмаки сабатоны.


Шлем с «дверцей» для проветривания


Шлем с поднятой кверху верхней частью забрала и закрытой «дверцей» для проветривания

Но тот же «полевой доспех» посредством добавления к нему определенных деталей можно было запросто переделать в доспех для турнира, причем как конного, так и пешего. Конный турнир требовал усиленной защиты левой руки, державшей поводья, левой стороны груди и шлема. И вот, добавив детали, выполняющие функции подобной защиты, можно было с успехом участвовать в бое на копьях, не заказывая нового доспеха. Для пешего турнира к доспеху пристегивались усиленные набедренники, в обычных условиях не требующиеся.

Все эти ухищрения хорошо видны и на примере доспеха Генриха VIII 1540 года, и на иллюстрациях из альбома «Альмайн», где, как правило, кроме самих лат, на человеческой фигуре изображались и все дополнительные детали, включая даже накладки на седло и стремена. И вот что интересно, если взвешивать все это «железо», изготовленное для одного человека, то вес может получиться довольно большим. Но дело все в том, что ни один рыцарь не носил на себе одновременно все части своего гарнитура. На то он и был гарнитур, чтобы одни детали заменять на другие – по необходимости.


Шлем с полностью открытым забралом (вверх подняты и его верхняя и нижняя части)


Горжет

Вот почему есть смысл найти такой «универсальный доспех» с достаточно большим количеством деталей и… завесить его по частям!

И такие доспехи, к счастью, не только сохранились до нашего времени, но и подвергались именно такому исследованию. К числу таких гарнитуров относится и доспех из арсенала семьи Дос Агуас в Валенсии (Испания), который сегодня находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Гарнитур этот необычайно большой и содержит элементы для использования в бою и для турнира, как в итальянском, так и в немецком стиле. Турнир в итальянском стиле – это турнир с барьером, причем турниры с барьером в то время назывались… «наклон». В любом случае доспех оснащался шлемом, кирасой, наручами и латами для ног.

Обязательными деталями были также бафф (защита подбородка), второй нагрудник и манифер (усиленная левая перчатка). Для немецкого «наклона» добавлялся решетчатый щит на левую сторону груди и дополнительный налокотник для левой руки. Для итальянского «наклона» эти элементы заменялись облегающей пластиной, закрывающей левую половину туловища и левое плечо, и более крупным налокотником.

Гарнитур также включал в себя два полных комплекта стальных седельных накладок и два вамплейса – конической формы щитков, прикрепляемых к древку копья для защиты руки. Украшение доспеха, состоящее из гравированных полос с изображением трофеев – оружия и музыкальных инструментов, было очень популярным мотивом, встречавшимся во многих вариациях в Италии во второй половине XVI века.


Кираса с гравированными изображениями «трофеев»

Время изготовления: 1550–1575 гг. Рост 176,5 см, общий вес доспеха 27,95 кг. Шлем вес 4 564,3 г, горжет 1 213,4 г, нагрудная пластина кирасы 2 999,4 г, наспинная пластина кирасы 1 536,5 г, правый наплечник (полдрон) 1 233,2 г, левый наплечник 1 179,3 г, правый наруч (вамбрас) 1 340,9 г, левый наруч 1 352,3 г, правая перчатка (гантлет) 303,3 г, левая перчатка 439,4 г, правая набедренная пластина (тассет) 1 380,6 г, левая набедренная пластина 1 357,9 г, правый набедренник (кюис) 1 315,4 г, левый набедренник 1 340,9 г, правый наголенник вместе с латным башмаком (грив и сабатон) 1 794,5 г, левый наголенник и башмак 1 771,8 г.


Наручи – вамбрасы. Интересно, что хотя эти детали доспеха и парные, вес у них различался, и также у этого доспеха различался вес практически всех парных деталей


Кюисы снаружи и изнутри


Тассеты снаружи и изнутри


Гривы вместе с сабатонами. Гривы в этом доспехе скреплялись наружными ремешками с пряжками


Турнирный щит с решеткой с изображением подвигов Геракла. Италия, 1550–1575 гг. Вес 2 866,1 г. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Таким образом, можно видеть, что даже доспехи-гарнитуры середины XVI века, весьма сложные по конструкции и отличающиеся большим объемом дополнительных деталей, имели вес в пределах 27–30 кг (вес конских доспехов мы сюда, разумеется, не включаем), что позволяло вполне комфортным образом носить их людям среднего роста и отнюдь не могучего телосложения!
Автор:
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42 комментария
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  1. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 04:18
    +8
    Тогдашний рыцарь таскал на себе меньше, чем современный солдат. Давно уж народ все взвесил и примерил.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 05:01
      +8
      Цитата: mmaxx
      Тогдашний рыцарь таскал на себе меньше, чем современный солдат. Давно уж народ все взвесил и примерил.

      Самая оптимальная весовая нагрузка для пехотинца полтора пуда (24кг), максимальная - два (32кг). Правда воюет современный солдат в экипировке и с оружием не более пуда (16кг).
      Рыцарь максимально нагружённым выходил только на турнирный бой (доспехи плюс копье) около 32 кг. В остальных случаях гарнитура лат была менее снаряенной. В пределах полутора пудов (24кг) конным и до пуда (16кг) пешим.
      В походах рыцарь и современный пехотинец так де на себе все свое не таскали. Многие ландскнехты использовали в походах тачки очень напоминающие современные садовые. А так в основном телега на десяток, как и сегодня БТР на отделение.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 06:39
        +6
        Влад, дружище! Я тебя сильно расстрою, если скажу, что то, что ты именуешь пудом в средневековой Руси называлось берковцом? Это я не к тому чтобы позанудствовать или умалить свое уважение к твоим знаниям истории, просто считаю, что следует аккуратней подходить к выбору терминов, если уж мы выходим из рамок метрической системы.
        1. Korsar4
          Korsar4 Сегодня, 07:01
          +4
          Поясни, пожалуйста, Антон. Насколько знаю, Берковец, приблизительно равнялся 10 пудам. Или это в более позднее время?

          Умноженные на 10 показатели Владислава выбиваются за грани разумного.
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 07:08
            +3
            Привет, Сергей!
            1 золотник = 4,266 гр.
            96 золотников = 1 гривна
            4 гривны = 1 пуд
            10 пудов = 1 берковец
            1. Korsar4
              Korsar4 Сегодня, 07:15
              +4
              Привет, Антон!

              Если верить арифметике, то пуд получается в 10 раз меньше, чем мы привыкли, т. е. 16 кг.

              Бабушка приговаривала: «Как сорок фунтов, так и пуд».

              Вполне укладывается в указанные тобой пропорции.
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 07:57
                +3
                Есть одно "но", существовал еще "западный" берковец, распространенный на побережье Балтики и в Скандинавии, он-то и весил 400 фунтов, что дает примерно 160 кг. Видимо, с развитием торговли произошла некая унификация понятий.
                1. Korsar4
                  Korsar4 Сегодня, 08:00
                  +3
                  В общем, каждый на свой аршин мерит.

                  А, поскольку Горбунки сейчас встречаются не так часто, то и не пользуемся толком.
            2. Nikolaevich I
              Nikolaevich I Сегодня, 08:03
              +3
              Цитата: 3x3zsave
              1 золотник = 4,266 гр.
              96 золотников = 1 гривна
              4 гривны = 1 пуд
              10 пудов = 1 берковец

              А кудыть фунт подевался ? wassat
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 08:14
                +3
                А кудыть фунт подевался ?
                Гривна. Кстати, примерно равна "тяжелому фунту" Карла Великого.
            3. Ричард
              Ричард Сегодня, 08:16
              +3
              Владислав правильно называет вес 16 кг. пудом. В данном случае Антон, при всем к нему уважении, ошибается. Суть ошибки - Гривна как единица веса делилась не на 96, а на 48 золотников (по 4,26 г),
              На Руси использовались следующие меры веса (старорусские):
              берковец = 10 пудов
              пуд = 40 фунтов = 16,38 кг
              фунт (= 2 гривны = 96 золотников) = 0,41 кг
              гривна= 48 золотников = 0,205 кг
              лот = 3 золотника = 12,797 г
              золотник = 10 доль =25 почек =4,27 г
              доля = 0,044 г
              почка= 0,17 г

              источник: сколько в гривне золотников
              1. Ричард
                Ричард Сегодня, 08:24
                +3
                Гривна как единица веса делилась на 48 золотников (по 4,26 г), а золотник — на 25 почек (по 0,17 г). Г. весом 204 г была положена в основу чеканки русских монет.
                В разные исторические времена термин «гривна» использовался при обозначении медной монеты в две с половиной копейки, затем — в три, и, наконец, название «гривенник» получила в народе серебряная монета стоимостью 10 копеек.
              2. 3x3zsave
                3x3zsave Сегодня, 08:39
                +2
                Мое почтение, Дмитрий!
                Я черпал информацию отсюда
                https://lektsii.org/13-46053.html
        2. Хозяин Трилобита
          Хозяин Трилобита Сегодня, 08:21
          +7
          Цитата: 3x3zsave
          то, что ты именуешь пудом в средневековой Руси называлось берковцом

          Берковец - это берковец, а пуд - это пуд. Наибольшая путаница происходила с фунтами, но никогда не доводилось слышать, чтобы пуд и берковец были сопоставимыми величинами в абсолютном значении.
  2. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 04:37
    +5
    Спасибо, Вячеслав Олегович!

    Пришло в голову, а еще не проверяли вес нашей одежды зимой? Особенно в нашем климате. И отдельно для поклонниц шуб и прочих мехов.

    А еще можно женские сумочки взвешивать.

    Чем-то похоже на соревнование по улову рыбы.

    Хорошо, что пришла весна. Пора на летнюю форму одежды переходить.
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 05:00
      +6
      Сколько весили доспехи XVI века?

      Лукавый вопрос, Вячеслав Олегович smile Лукаво и отвечу: турнирный из за толщины металла был тяжелее, боевой легче
      1. Ричард
        Ричард Сегодня, 05:14
        +5
        Турнирные для разных видов поединков тоже имели разную толщину и соответственно разный вес: для для поединков с тупым оружием вроде булавы - одни требования к доспеху, для для конного копейного поединка - другие.
        Вес наиболее тяжелых доспехов для конного копейного поединка (штехцойг) доходил до 85 кг. Он закрывал только голову и торс всадника, но имел толщину более сантиметра. Облачали в него рыцаря, посадив на поднятое над землей бревно или специальное «подъёмное» устройство, так как с земли он на коня сесть не мог. Турнирное копьё было очень тяжёлым и имело у рукояти мощный стальной круг для защиты руки и правой стороны груди. Для его удерживания и направления в цель использовалась система крюков и захватов. Конь для турнира также обряжался в особый доспех с толстой мягкой подкладкой. Рыцарь сидел в огромном седле, задняя лука которого подпиралась стальными стержнями, а передняя оковывалась сталью и была настолько широкой и простёртой вниз, что надежно защищала живот, бедра и ноги. Все облачение всадника и лошади покрывалось богатейшими геральдическими мантиями, накидками, попонами, на шлемах крепились геральдические фигуры, копья украшались флажками, лентами или шарфом. Так как удар копья по правилам шёл под углом вверх-вперёд, то по ногам можно было попасть либо намеренно, либо при несчастном случае. Поэтому ради облегчения веса ноги либо вовсе не защищали, либо их защиту ограничивали набедренными щитками, вместо которых иногда присутствовали набедренники пристёгнутые к кирасе или латной юбке.

        Вес же боевых доспехов в основном был приблизительно в интервале 23- 37 кг и крайне редко его превышал.
        Всем доброго утра hi
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 07:40
          +3
          Дорогой Ричард! Не знаю, где Вы нашли этот текст, но... "подуло ностальгическим ветром" - это слово в слово из статьи М. Горелика из журнала "Вокруг света" 1975 г. Замечательный был человек и большая умница. А уж руками что делал. Руководил фирмой Яррист, которая делала просто замечательные реплики оружия. В какой музей не попаду - везде его рисунки. В Англии вышла книга с его рисунками в издательстве Монтверт. А фото наше из Эрмитажа.
          1. Ричард
            Ричард Сегодня, 08:47
            +3
            Приветствую, Вячеслав Олегович hi
            текст - слово в слово из статьи М. Горелика

            Верно. Описание сути штехцойга - его. Остальной текст и фото мое.
            PS. Кто-то тут недавно на свою память жаловался smile Нормальная у вас память drinks
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 09:06
              +2
              Цитата: Ричард
              Нормальная у вас память

              Это потому в данном случае, что моя тема по науке - историография. А знание историографии подразумевает знание того, кто, где, когда, в какой книге, что написал. Тексты и школы, взгляды и выводы. Так что тут особой моей заслуги-то и нет. Очень важно знание перекрестных ссылок, а также источников. У каждой дисциплины своя специфика. У историографии такая.
    2. депрессант
      депрессант Сегодня, 07:26
      +3
      Пришло в голову, а еще не проверяли вес нашей одежды зимой? Особенно в нашем климате. И отдельно для поклонниц шуб и прочих мехов.

      А еще можно женские сумочки взвешивать.

      Апрельские календы тяжелее сумок, пакетов, шуб, пальто и прочего добра.
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 08:02
        +3


        Тем не менее, мартовские иды мы преодолели.
        1. депрессант
          депрессант Сегодня, 08:26
          +3
          Тем не менее


          Жить стало веселее, жить стало всё мрачней...
          Кого-то молодость спасёт,
          Кому-то гробик припасёт
          Весёлая житуха...
          Чем эмодзи моё смешней,
          Тем рожа сквашена постней
          Улыбкою кривой до уха.
          wassat )))
          1. Korsar4
            Korsar4 Сегодня, 08:51
            +3
            Это прямо заговор какой-то, Людмила Яковлевна.

            Есть люди без кожи, которые остро чувствуют время.
            1. депрессант
              депрессант Сегодня, 09:16
              +1
              Есть люди без кожи, которые остро чувствуют время

              Я не верю в существование таких специальных людей.
              Время обычно проходит мимо всех, но случайно упирается острием в некоторых.

              Башни бьются, щепки летят.
              Голову в плечи -- от стен камнепад!
              Небо седое, пепел как снег...
              Глазом пошарила -- где оберег?
          2. vladcub
            vladcub Сегодня, 10:17
            0
            Людмила Яковлевна, приветствую. Что так мрачно и погода влияет или не отдохнули ночью.
            У меня бывает, когда не высплюсь, причин множество, вот тогда могу и гробик вспомнить и гадость сказать.
            Так что, ежели я какой раз, в коментах "наезжаю" - я не выспался.
            На днях, сосед(ума палата, да ключа нет), 2 часа ночи(!), перфоратор включил. И сон "коту под хвост". Я ему похожую бяку сделаю: тоже перфарато врублю. Своего нет, давно сгорел, так что у преятеля одолжу..
            Будем квиты
        2. agond
          agond Сегодня, 08:57
          +2
          К сожалению историки ( и не только они ) не имеют технических знаний отсюда и всякие домыслы, что яко бы рыцарский доспех в отличии от кольчуги распределял нагрузку по всему телу, это не так, вес всего доспеха кроме защиты ног и шлема висел на плечах рыцаря , возможно какая то часть нагрузки могла перераспределяться на пояс , но на позвоночник давил весь доспех (за исключением защиты ног ). В принципе возможно было попробовать перенести нагрузку с позвоночника на таз ,но это не делается даже в современных бронниках.
          1. mmaxx
            mmaxx Сегодня, 09:05
            +2
            Все, что ниже пояса вешалось на пояс. Не было тогда д у р а коф
          2. kalibr
            kalibr Сегодня, 09:12
            +5
            Цитата: agond
            яко бы рыцарский доспех в отличии от кольчуги распределял нагрузку по всему телу, это не так, вес всего доспеха кроме защиты ног и шлема висел на плечах рыцаря , возможно какая то часть нагрузки могла перераспределяться на пояс , но на позвоночник давил весь доспех

            Неверно! На плечи давила кольчуга. в доспехе на плечи давила только кираса, и то не вся - узкая талия передавала примерно 50% веса на бедра. Я надевал полный рыцарский доспех. В кирасе мне было легче, чем в кольчуге! Известны ДВА доспеха Генриха 8, в которых на грудь на лямках крепилась пластина из трех пластин (одна на другую) В центре был. штифт, который продевался в отверстие кирасы и крепился "барашком". Это помогало ещё больше распределить вес по телу. Так что не надо наезжать на историков. Они знают больше Вас
            1. ИванИванычИванов
              ИванИванычИванов Сегодня, 09:36
              +1
              Кираса, безусловно, легче носится. Но и правильно подпоясанная кольчуга - про это многие забывают - тоже неплохо ("повоевал" и в том и в другом).
              А насчет историков - всё верно, большинство - полные профаны в технических науках. Если историк работает с артефактами, то он просто обязан иметь второе профильное техническое образование. А то ни описать артефакт нормально не могут, ни чертеж сделать правильно, технологию изготовления понять неспособны и т.д. За бугром, кстати, с этим всё гораздо лучше и профессиональнее поставлено. Сам заказывал данные по шлему - деньги, конечно неплохие взяли - но и очень профессиональные данные прислали - полный комплект. А у нас? Даже за хорошие деньги неспособны.
          3. Luminman
            Luminman Сегодня, 09:39
            +1
            Цитата: agond
            яко бы рыцарский доспех в отличии от кольчуги распределял нагрузку по всему телу, это не так

            Представьте себе готический храм. Тоненькие колонны, которые казалось можно даже перешибить одной соплей, однако, стоят они уже по 1000 лет и не падают. А почему? Потому что каждая колонна какую-то часть нагрузки берет на себя, а часть распределяет на другие элементы конструкции.

            Кёльнский собор. Бомбардировка города союзниками Рядом падали авиабомбы, все здания вокруг в руинах, а у собора только выбиты стекла и отсыпана штукатурка. Как вы думаете, если бы бомба упала рядом с десятиэтажкой, она бы выстояла?

            П.С. Уверен, что в рыцарских доспехах какое-то перераспределение нагрузки с одних элементов на другие было. В то время сопромата, конечно же, ещё не существовало, но мастера это делали каким-то десятым чувством...
          4. vladcub
            vladcub Сегодня, 10:01
            0
            " на позвоночник давил весь вес", чтоб это утверждать, надо поносить такой доспех
          5. Хозяин Трилобита
            Хозяин Трилобита Сегодня, 10:03
            +1
            Цитата: agond
            К сожалению историки ( и не только они ) не имеют технических знаний отсюда и всякие домыслы,

            Как уже наскучили эти мантры относительно того, что представители гуманитарных наук - убогие ботаники, измысливающие свои оторванные от реальности конструкции, не вставая из-за письменного стола десятилетиями. Как наскучили и мантры о немыслимых деньгах, ими за это получаемых.
  3. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 08:16
    +3
    Понятно, что подобные доспехи мог позволить себе весьма состоятельный к примеру феодал. Интересно сколько это в рублях на сегодняшний день? laughing
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 09:07
      +1
      Приветствую вас, Михаил hi
      Из дошедших до нас письменных источников известно, что рыцарский доспех 14 века (1374 года) стоил 16 фунтов и 8 шиллингов, и на тот момент, по информации британского экономического ресурса Measuringworth, сумма была эквивалентна 11 тысячам современных долларов.
      Необходимо добавить, что по мнению все того же ресурса ежемесячный доход барона составлял сумму, эквивалентную 28 тысячам долларов, а рыцаря – около 1300 долларов. Также стоит отметить, что речь идет о стандартной экипировке – индивидуальные заказы у известных кузнецов обходились гораздо дороже. Так, к примеру, доспехи герцога Глочестера стоили 103 фунта (около 70 тысяч долларов).
      Впрочем, известный историк Эварт Окшотт считает, что адекватно сопоставить средневековые и современные денежные эквиваленты невозможно. По мнению исследователя, достаточным будет сказать, что в 14-16 веке стоимость хорошего доспеха была эквивалентна стоимости хорошего современного автомобиля.
      ссылка:https://pikabu.ru/story/skolko_stoil_srednevekovyiy_dospekh_6371554
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:14
      +2
      Цитата: Кетцалькоатль
      Интересно сколько это в рублях на сегодняшний день

      Около двух миллионов как минимум.
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Сегодня, 09:25
        0
        От 250 тысяч. Доспех для ИСБ. Без оружия.Разумеется технология изготовления не аутентичная.
    3. Luminman
      Luminman Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: Кетцалькоатль
      Интересно сколько это в рублях на сегодняшний день?

      Согласно школьному учебнику по истории средних веков, рыцарские доспехи стоили целое стадо крупного рогатого скота. Нехило... wink
    4. vladcub
      vladcub Сегодня, 09:58
      0
      Хотите, заказать? Конечно, это Ваше дело, но в 21 в.не рационально заказывать подобные доспехи
  4. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 09:04
    +1
    https://youtu.be/FFvraS-rx0U
    Вот ролик.
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 09:55
    0
    В О, доброго здоровья. "для" немецкого "наклона добавлялся решетчатый щит", а если, где-то сошлись "на узкой дорожке" : немецкий рыцарь и итальянский, они использовали один стиль или каждый свой?
    Как-то не представляю такую картинку : немец спрашивает итальянца
    - синьер, Вы с решечаттым щитом али нет?
    Мне, кажется, что бою рыцари использовали :те щиты и вооружение, какие им удобны
  6. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 10:21
    0
    При этом вес таких доспехов колебался в интервале 20–30 кг, и по телу их обладателя он распределялся равномерно, чем доспехи и отличались от кольчуги, давившей человеку на плечи.

    Я читал где то, возможно здесь же что вес доспехов распределялся так.
    Кольчуга - да, она висит на плечах и давит сверху, это "верхний вес".
    НО!! Цельнометаллические латы были сделаны так, что основной вес приходился на бедра, то есть это был "нижний вес", и рыцарь в латах был как в скорлупе, между латами и кольчугой, поддоспешником и прочим было свободное пространство.