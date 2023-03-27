Сегодня Шотландия выберет нового премьера, который «должен актуализировать вопрос выхода из состава Великобритании»

Шотландская национальная партия (ШНП) выбирает нового своего лидера в связи с тем, что шотландский премьер и глава упомянутой партии Никола Стерджен ушла в отставку. На данный момент именно ШНП имеет большинство по числу министров в правительстве Шотландии, которое обладает формальной автономией от правительства Британии.Сообщается о том, что Стерджен ушла в отставку на фоне политического кризиса в Шотландии, где от неё потребовали более решительных действий в плане возвращения в Евросоюз и выхода из состава Соединённого королевства.Новый лидер ШНП, как пишет шотландская пресса, должен активизировать процесс «восстановления шотландской независимости» и «мирный развод Шотландии с Англией».На данный момент на пост председателя Шотландской национальной партии - три кандидата. Это Кейт Форбс (глава шотландского Минфина, что понятно уже по фамилии...), Эшли Риган и Хамза Юсаф (глава Минздрава). Итоговое внутрипартийное голосование должно завершиться сегодня до конца дня. Примечательно, что идёт оно в онлайн-формате.Хамза Юсаф - представитель крупной мусульманской общины, многие члены которой выступают за внедрение в Шотландии принципов шариата. Сам Юсаф в связи с этим пропустил заседания по однополым бракам, заявив, что не хотел бы, чтобы на него оказывали давление религиозные группы.Эш Риган считается активной сторонницей отделения Шотландии. Она даже предложила установить в Эдинбурге «термометр готовности шотландцев к независимости».Ожидается, что именно сегодня будет назван новый шотландский премьер (первый министр – официальное название).Никола Стерджен – рекордсмен среди всех шотландских первых министров по продолжительности пребывания на своём посту. Уходя с поста, Стерджен пошутила, что занимала пост главы партии и правительства так долго, что многие шотландцы уже начали задумываться о «варианте престолонаследия». Отставку Стерджен связывают с сокращением числа членов партии. С 2022 года партия потеряла более 30 тысяч членов. А эти потери связывают с тем, что ШНП стала меньше внимания уделять вопросу независимости.Окончательно оформится процедура отставки Николы Стерджен после выборов её преемника. Они оба должны будут прибыть к королю Карлу III с докладом о смене первого министра Шотландии. Многие шотландцы призывают нового министра не ездить в Лондон, а уведомить британского короля о своём назначении письменно или по телефону.