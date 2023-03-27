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Сегодня Шотландия выберет нового премьера, который «должен актуализировать вопрос выхода из состава Великобритании»

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Сегодня Шотландия выберет нового премьера, который «должен актуализировать вопрос выхода из состава Великобритании»

Шотландская национальная партия (ШНП) выбирает нового своего лидера в связи с тем, что шотландский премьер и глава упомянутой партии Никола Стерджен ушла в отставку. На данный момент именно ШНП имеет большинство по числу министров в правительстве Шотландии, которое обладает формальной автономией от правительства Британии.


Сообщается о том, что Стерджен ушла в отставку на фоне политического кризиса в Шотландии, где от неё потребовали более решительных действий в плане возвращения в Евросоюз и выхода из состава Соединённого королевства.

Новый лидер ШНП, как пишет шотландская пресса, должен активизировать процесс «восстановления шотландской независимости» и «мирный развод Шотландии с Англией».

На данный момент на пост председателя Шотландской национальной партии - три кандидата. Это Кейт Форбс (глава шотландского Минфина, что понятно уже по фамилии...), Эшли Риган и Хамза Юсаф (глава Минздрава). Итоговое внутрипартийное голосование должно завершиться сегодня до конца дня. Примечательно, что идёт оно в онлайн-формате.

Хамза Юсаф - представитель крупной мусульманской общины, многие члены которой выступают за внедрение в Шотландии принципов шариата. Сам Юсаф в связи с этим пропустил заседания по однополым бракам, заявив, что не хотел бы, чтобы на него оказывали давление религиозные группы.

Эш Риган считается активной сторонницей отделения Шотландии. Она даже предложила установить в Эдинбурге «термометр готовности шотландцев к независимости».

Ожидается, что именно сегодня будет назван новый шотландский премьер (первый министр – официальное название).

Никола Стерджен – рекордсмен среди всех шотландских первых министров по продолжительности пребывания на своём посту. Уходя с поста, Стерджен пошутила, что занимала пост главы партии и правительства так долго, что многие шотландцы уже начали задумываться о «варианте престолонаследия». Отставку Стерджен связывают с сокращением числа членов партии. С 2022 года партия потеряла более 30 тысяч членов. А эти потери связывают с тем, что ШНП стала меньше внимания уделять вопросу независимости.

Окончательно оформится процедура отставки Николы Стерджен после выборов её преемника. Они оба должны будут прибыть к королю Карлу III с докладом о смене первого министра Шотландии. Многие шотландцы призывают нового министра не ездить в Лондон, а уведомить британского короля о своём назначении письменно или по телефону.
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13 комментариев
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  1. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 11:19
    +2
    Правильно, ихова Царя-Батюшку Карлу можно и письмом уведомить. Через Почту России...
    1. Маз
      Маз Сегодня, 11:29
      +1
      Не всё прекрасно и в бритском королевстве, пример Франции заразителен! Пусть по вайберу передадут сообщение. Или в фейсбуке опубликуют с твиттером, есть ещё тикток, телеграмм,инстаграмм!!! Сколько вариантов!!! Свободу Шотландии!
  2. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 11:19
    +1
    По телефону проинформировать .
    Будет хороший знак Карлу .
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:27
    +1
    И не надейтесь что Шотландия выйдет из состава Англии.Англия практически обнулила шотландский нефте газовый бум за 50 лет.До 2030 года требуется 30 млрд £ на проведение дна в Северном и Норвежских морях в порядок.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:27
    +1
    Эсемески будет достаточно..................
  5. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:30
    +1
    где от неё потребовали более решительных действий в плане возвращения в Евросоюз и выхода из состава Соединённого королевства

    новая- старая крыша...... посытней очевидно было..... winked
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: Mouse
      новая- старая крыша...... посытней очевидно было.....

      Британия закрывает все проекты в Шотландии, поэтому sassenach ищут спонсора.
  6. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 11:31
    +1
    Да хрен то с ними со всеми! Просто будет ржака, если премьером Шотландии станет коренной пакистанец.
    Кстати, ежели что, бодаться ему предстоит с индусом.
    Бедная Виктория, в гробу, наверное, как пропеллер вертится laughing!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:45
      0
      Точно подмечено!Вот они на пару повеселятся!" СЛАВЬСЯ БРИТАНИЯ!"А мы посмотрим.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: Grossvater
      Да хрен то с ними со всеми! Просто будет ржака, если премьером Шотландии станет коренной пакистанец.

      Много сейчас мусульман не только в Британии, но и в Шотландии, а в Испании их уже более 3 млн. Покоряют быстрыми темпами Европу.
  7. ААК
    ААК Сегодня, 11:32
    +1
    Шотландцы должны очень хорошо подумать, прежде, чем избирать Хамзу Юсафа, а то он руководствуясь принципами шариата добьётся запрета хайлендерам ношения килтов... и тогда они уже будут не шотландцы...:)))
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:33
    0
    Новый лидер ШНП, как пишет шотландская пресса, должен активизировать процесс «восстановления шотландской независимости» и «мирный развод Шотландии с Англией».
    Сколько уже попыток было? recourse Так и будут - "тяни толкай".
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:34
    +1
    должен активизировать процесс «восстановления шотландской независимости» и «мирный развод Шотландии с Англией»
    У Британии судя по всему возникают новые (старые) проблемы. Как будут подавлять "отщепенцев"? "Демократически жестко" с привязыванием к стволам орудий или обойдутся слезоточивым газом и дубинками?