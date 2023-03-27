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Американский телеканал: Стратегической целью весеннего контрнаступления ВСУ является ликвидация сухопутного коридора в Крым

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Американский телеканал: Стратегической целью весеннего контрнаступления ВСУ является ликвидация сухопутного коридора в Крым

Весеннее масштабное контрнаступление ВСУ все же состоится, Киев намерен кардинально поменять расстановку сил на поле боя и добиться промежуточной победы над российской армией. Наиболее вероятное направление удара - Запорожское, об этом сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку.


Поданным американского телеканала, Киев намерен перерезать и ликвидировать сухопутный коридор между Крымом и российской границей, выйдя к Азовскому морю. Это является основной стратегической целью весеннего контрнаступления. В дальнейших планах Зеленского "освободить" Крым, но данное решение Украина должна принят самостоятельно, на Западе не все поддерживают силовой вариант с полуостровом, поскольку это означает еще большую эскалацию конфликта.

Планируется нанесение удара на юг в направлении Мелитополя и в районы Херсона, прилегающие к Крыму

- пишет CNN

Ранее украинские источники сообщали о разработке Генштабом ВСУ совместно с Пентагоном плана по контрнаступлению на Крым. Согласно плану, наступление будет проводиться в два этапа. По задумке американцев, а они играют первую роль в планировании, на первом этапе будет необходимо провести две операции: одну наземную с задачей взять Токмак и Васильевку перед ударом на Мелитополь, и десантную с форсированием Днепра на Голую Пристань, Старую и Новую Каховки, Каменку и Энергодар перед ударом на Армянск и Геническ.

Второй этап планируется начать через 10 дней после захвата основных плацдармов на левом берегу Днепра, заключаться он будет в выходе к Азовскому морю и захвату Мелитополя, Геническа и Армянска. Лучшими сроками для начала всей операции названа первая половина апреля.
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14 комментариев
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  1. ev23
    ev23 Сегодня, 11:21
    +3
    Когда лохлы говорили,что они собираются выбить наших из Харьковской области - все смеялись, когда лохлы сказали,что Херсон они себе вернут - все смеялись. Теперь многие смеются, когда лохлы заявляют,что они собираются перерезать сухопутный коридор в Крым
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 11:25
      +4
      безусловно не дооценивать их не нужно..
    2. ААК
      ААК Сегодня, 11:25
      -2
      Постоянно не прекращая смеются только упомянутые Лавровым лица, полагаю, что первых двух поводов окажется более чем достаточно для нашего командования
    3. Маз
      Маз Сегодня, 11:25
      +1
      Пока у них пшик получается , а не контрнаступление. Одно дело рвать не подготовленную оборону, а тут несколько эшелонов, подготовленные позиции. Пристрелянные поля и леса, минные заграждения. Авиация. Всё небо наше. По арте у нас у России приоритет, по танкам приоритет, по снарядам тоже. Как они наступать собрались, самоубийцы что ли? Хотя, по последним событиям вполне возможно , шо так и есть. И место им на кладбище, или як воны кажуть - на цвынтари.....
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 11:28
        -1
        вы за новостями видимо не следите.. у них собран сильный кулак в 200 - 400 тыс. с западным вооружением
      2. alovrov
        alovrov Сегодня, 11:54
        -1
        Какое небо наше??? Авиация не работает, максимум на что хватает нурсы с кабрирования и помощь ПВО. Считай что авиации нет.
    4. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 11:54
      0
      Херсон же тупо оставиили, тут не перемога всу ну ни каким боком.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:24
    +3
    Вот и посмотрим, по факту 3 недели отделяют от времени "Ч", пролетят не заметно. Вангую, что переносов будет много, вторая половина апреля, первая половина мая, вторая половина мая, первое полугодие 2023 г. и т.д.
    1. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 11:33
      +3
      Поживем увидим. А нам надо готовится к отражению этого наступа что бы не получилась опять перегруппировка. Ну я думаю что на этот раз задней не будет. Победа будет за нами. Мы обязаны переломить им хребет.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +3
    сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку.
    Весело живут - украинская разведка делится информацией с CNN, раскрывает стратегические замыслы ВСУ, а американское СМИ радостно доводит это до своего зрителя. Перед этим украинские генералы наперегонки рассказывают, как и где будут наступать, что "освобождать" и какими силами.
  4. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 11:33
    0
    Ответным ходом, думаю, должен быть план по ликвидации сухопутного коридора из Украины в Европу.
  5. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 11:34
    +2
    Когда же им ВС РФ так вломят, чтобы даже мыслей не было о наступлениях?
  6. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:38
    0
    весеннего контрнаступления

    весеннего обострения? recourse
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:39
    0
    Американский телеканал: Стратегической целью весеннего контрнаступления ВСУ является ликвидация сухопутного коридора в Крым
    СЛИШКОМ МНОГО РАЗГОВОРОВ причём, со всех сторон. Хотя именно военные, с большинства сторон, держатся в рамках допустимого, почти разумного.... только свидомые ведут "фееричную" пиар войну, это помимо террора, против гражданского населения.