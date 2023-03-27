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Спикер парламента Крыма: Америка лишилась стратегического положения в Черноморском регионе

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Спикер парламента Крыма: Америка лишилась стратегического положения в Черноморском регионе

Америка после «Крымской весны» лишилась стратегического положения в Черноморском регионе. В Соединенных Штатах никак не могут смириться с тем, что это произошло.

Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Безусловно, «Крымская весна» забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев

- считает политик.

Он напомнил, что накануне госпереворота на киевском Майдане американские военные были в шаге от того, чтобы стать хозяевами Севастополя, где располагается главная база Черноморского флота России. Стратегическое положение этого порта трудно переоценить, так как отсюда можно контролировать практически все Причерноморье. Более того, отсюда Россия оказывает влияние также на Ближний Восток, Кавказ и другие регионы. Помимо этого, база ВМФ РФ в Севастополе практически держит в блокаде контролируемую киевскими властями Одессу. И хотя Украина является верным вассалом США, американцы не обладают в Северном Причерноморье такой же свободой действий, как в других подконтрольных им регионах.

Главы крымского парламента считает, что принадлежащие Соединенным Штатам дроны совершают разведывательные полеты над Черным морем, так как не смирились с утратой Крыма.

По мнению Константинова, проблема американцев заключается в том, что они, не сумев закрепиться в Севастополе, в значительной степени лишились контроля над черноморским регионом. Но ведь из семи причерноморских государств три (Турция, Румыния и Болгария) являются членами возглавляемого США Североатлантического альянса, а еще два (Украина и Грузия) – активно с ним сотрудничают. Но если бы «Крымская весна» не случилась, Россия могла потерять базу ВМФ в Севастополе и существенно ослабить свои позиции на Черном море. Вероятно, именно то, что этого не произошло, так раздражает Вашингтон.
Использованы фотографии:
https://vk.com/va.konstantinov
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10 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 11:21
    +2
    Дроны сбивать, Крым это Россия, Америке летать - в Мексиканском заливе!
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:28
    +3
    Безусловно, «Крымская весна» забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев
    Конечно, В. Константинов прав.
    Но будет лучше, когда будут нашими Николаев, и Одесса.
    П.С. И далее по порядку.
  3. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 11:31
    0
    Мне кажется украинская история и наши приключения в ней очень повлияют на размеры кораблей , на кораблистроение в целом и оценку эффективности и применения кораблей во всем мире.
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 11:56
      0
      Как действия кораблей в луже, могут повлиять на оценку их эффективности в океане?
  4. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:32
    0
    штаты ещё долго слюни по Крыму пускать будут......
  5. T-100
    T-100 Сегодня, 11:33
    0
    Ещё бы сам Черноморский флот развивали. В Советское время на момент распада были крейсера, БПК и эсминцы и не в единичном экземпляре, на то время очень грозная сила. Современный же ЧФ уступает Турции, как по вымпелам так и по водоизмещению.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:37
    0
    Америка лишилась стратегического положения в Черноморском регионе
    Но не перестала мечтать о Крыме и своей базе на полуострове.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:42
    0
    Россия могла потерять базу ВМФ в Севастополе и существенно ослабить свои позиции на Черном море. Вероятно, именно то, что этого не произошло, так раздражает Вашингтон.

    Вашингтон (кто там за ним стоят) раздражает что Россия пока еще существует как государство, а Крым, Севастополь, для них всего лишь проигранное сражение, но не война, как они сейчас думают.
  8. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 11:44
    0
    I'm surprised Odessa was not taken in the beginning of the Special Operation. There must be a reason but I don't know it. Anybody?
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:54
    0
    Черное море издревле называлось Русским в X-XIV вв нашей эры.Так тому и быть.