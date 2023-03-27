Америка после «Крымской весны» лишилась стратегического положения в Черноморском регионе. В Соединенных Штатах никак не могут смириться с тем, что это произошло.
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Безусловно, «Крымская весна» забрала очень серьезный сладкий пряник у американцев
- считает политик.
Он напомнил, что накануне госпереворота на киевском Майдане американские военные были в шаге от того, чтобы стать хозяевами Севастополя, где располагается главная база Черноморского флота России. Стратегическое положение этого порта трудно переоценить, так как отсюда можно контролировать практически все Причерноморье. Более того, отсюда Россия оказывает влияние также на Ближний Восток, Кавказ и другие регионы. Помимо этого, база ВМФ РФ в Севастополе практически держит в блокаде контролируемую киевскими властями Одессу. И хотя Украина является верным вассалом США, американцы не обладают в Северном Причерноморье такой же свободой действий, как в других подконтрольных им регионах.
Главы крымского парламента считает, что принадлежащие Соединенным Штатам дроны совершают разведывательные полеты над Черным морем, так как не смирились с утратой Крыма.
По мнению Константинова, проблема американцев заключается в том, что они, не сумев закрепиться в Севастополе, в значительной степени лишились контроля над черноморским регионом. Но ведь из семи причерноморских государств три (Турция, Румыния и Болгария) являются членами возглавляемого США Североатлантического альянса, а еще два (Украина и Грузия) – активно с ним сотрудничают. Но если бы «Крымская весна» не случилась, Россия могла потерять базу ВМФ в Севастополе и существенно ослабить свои позиции на Черном море. Вероятно, именно то, что этого не произошло, так раздражает Вашингтон.