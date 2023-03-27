Нашелся покупатель активов обанкротившегося американского банка Silicon Valley

История с рухнувшим 10 марта 2023 года американским банком Silicon Valley Bank продолжается. Стало известно, что нашелся покупатель на активы обанкротившейся финансовой организации.
Американский банковский холдинг First-Citizens Bank & Trust Company изъявил желание приобрести активы Silicon Valley Bank. Информация подтверждается и в пресс-релизе холдинга на его официальном сайте. First-Citizens Bank уже имеет немалый опыт покупки обанкротившихся банков – на его счету более 20 кредитных организаций.
Обладателем части активов рухнувшего банка станет также Федеральное агентство США (FDIC). По некоторым данным, First-Citizens приобретает кредиты банка в размере 72 млрд долларов и депозиты в размере 56 млрд долларов. Оставшиеся же активы Silicon Valley Bank перейдут к FDIC.
Согласно информации, распространенной First-Citizens, с сегодняшнего дня 17 американских филиалов Silicon Valley Bank будут функционировать уже как подразделения First Citizens Bank. Этот банк находится на 30-м по размерам активов в США. Напомним, что Silicon Valley Bank был 16-м в списке крупнейших банков США.
Silicon Valley Bank стал крупнейшим разорившимся банком с 2008 года.
В Вашингтоне назвали сделку позитивным моментом, особенно на фоне того, что страховщики обещают продолжить работу с банком в его новой юрисдикции.