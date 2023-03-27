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Нашелся покупатель активов обанкротившегося американского банка Silicon Valley

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Нашелся покупатель активов обанкротившегося американского банка Silicon Valley

История с рухнувшим 10 марта 2023 года американским банком Silicon Valley Bank продолжается. Стало известно, что нашелся покупатель на активы обанкротившейся финансовой организации.


Американский банковский холдинг First-Citizens Bank & Trust Company изъявил желание приобрести активы Silicon Valley Bank. Информация подтверждается и в пресс-релизе холдинга на его официальном сайте. First-Citizens Bank уже имеет немалый опыт покупки обанкротившихся банков – на его счету более 20 кредитных организаций.

Обладателем части активов рухнувшего банка станет также Федеральное агентство США (FDIC). По некоторым данным, First-Citizens приобретает кредиты банка в размере 72 млрд долларов и депозиты в размере 56 млрд долларов. Оставшиеся же активы Silicon Valley Bank перейдут к FDIC.

Согласно информации, распространенной First-Citizens, с сегодняшнего дня 17 американских филиалов Silicon Valley Bank будут функционировать уже как подразделения First Citizens Bank. Этот банк находится на 30-м по размерам активов в США. Напомним, что Silicon Valley Bank был 16-м в списке крупнейших банков США.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим разорившимся банком с 2008 года.

В Вашингтоне назвали сделку позитивным моментом, особенно на фоне того, что страховщики обещают продолжить работу с банком в его новой юрисдикции.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Tony Webster
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5 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 11:41
    +2
    Раньше работали предприятия - выпускали продукцию ! А теперь работают одни банки - выпускают бумажки ! И от краха какого-то банка бумажек не убавится !
    Козьма Прутков, финансист. Мысль № 13. wink
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 11:58
      0
      Раньше были некапиталистические страны. Много некапиталистических стран. А ещё были аборигены которых можно было грабить за цветные бусики. Теперь и аборигены закончились и некапиталистических страны и все захотели жить хорошо. Вот и приходится светлому граду на холме вариться в собственных фанатиках.

      Неправильно делают. Лучше впрок выпустить немерянное количество туалетной бумаги, а то закончится неожиданно, как кончаются банки. Пригодится туалетная бумага тогда!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:41
    0
    Результаты сделки будут видны не сразу,может это и не правильный вариант.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    +1
    Нашелся покупатель активов обанкротившегося американского банка Silicon Valley
    . А что не так то? По меркам полосатии, тот разорившийся банк мелкотень средней руки...
    Проведут санации, перераспредпление активов...
    Кто в результате потеряет всё или многое, опять же клиенты/вкладчики определённой ценовой группы. Всё как всегда.
    Вот как дальше дело пойдёт, это вопрос???
    Причины кризиса где то там, за тем углом, о котором не све даже представляют, не то, что б знать наверняка.
  4. aars
    aars Сегодня, 12:02
    0
    А аналоговые ЭВМ и не такое позволяли, по промерам высот в точках коррекции
    Про цену сделки ничего нет.