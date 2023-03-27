Разжигатели войны на Украине ввергнут американцев в невиданные за всю нашу историю экономические проблемы, если доллар упадет. Это нужно прекращать

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин считает, что опосредованное участие ее страны в конфликте на Украине приведет к небывалым экономическим проблемам в самих Штатах. Об этом конгрессвумен написала у себя на странице в соцсети.Со слов сторонницы экс-президента США Дональда Трампа, она еще в начале российско-украинского конфликта предупреждала, что, если Вашингтон решит вести опосредованную войну против Москвы, то это может привести к самым негативным последствиям, вплоть до замены доллара юанем в международных расчетах.Стоит отметить, что частично прогноз Грин уже начал сбываться. Россия, против которой Запад ввел беспрецедентные санкции, перешла на взаиморасчеты в национальных валютах с некоторыми из крупнейших партнеров, включая Индию и Китай. При этом наибольший риск для Штатов представляет то, что Пекин и Нью-Дейли постепенно отказываются от расчетов в долларах за поставляемое Россией (и не только Россией) сырье. Так, США стали терять возможность на 100% контролировать финансовые потоки, так как те всё чаще - не в американских долларах.Напомним, что до недавнего времени все контракты по покупке/продаже нефти номинировались исключительно в долларах. Именно эта договоренность, заключенная еще во времена президента США Никсона, выступала гарантией существования и силой американской валюты.- пишет конгрессвумен.Между тем, как оказалось, далеко не все однопартийцы Грин отличаются здравомыслием. Даже еще совсем недавно выступавший против продолжения «спонсирования» Украины республиканец Рон Десантис резко изменил свою позицию, назвав нашего президента «военным преступником». Губернатор Флориды, подвергшийся критике со стороны американского истеблишмента, решил не рисковать своим рейтингом в преддверии президентских выборов, в которых он, вероятно, примет участие.Таким образом, нет никакой уверенности в том, что в угоду политическим амбициям от своих слов не откажется и Марджори Тейлор Грин.