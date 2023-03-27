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Конгрессвумен США: Разжигатели войны на Украине ввергнут американцев в невиданные за всю нашу историю экономические проблемы

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Конгрессвумен США: Разжигатели войны на Украине ввергнут американцев в невиданные за всю нашу историю экономические проблемы

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин считает, что опосредованное участие ее страны в конфликте на Украине приведет к небывалым экономическим проблемам в самих Штатах. Об этом конгрессвумен написала у себя на странице в соцсети.


Со слов сторонницы экс-президента США Дональда Трампа, она еще в начале российско-украинского конфликта предупреждала, что, если Вашингтон решит вести опосредованную войну против Москвы, то это может привести к самым негативным последствиям, вплоть до замены доллара юанем в международных расчетах.

Стоит отметить, что частично прогноз Грин уже начал сбываться. Россия, против которой Запад ввел беспрецедентные санкции, перешла на взаиморасчеты в национальных валютах с некоторыми из крупнейших партнеров, включая Индию и Китай. При этом наибольший риск для Штатов представляет то, что Пекин и Нью-Дейли постепенно отказываются от расчетов в долларах за поставляемое Россией (и не только Россией) сырье. Так, США стали терять возможность на 100% контролировать финансовые потоки, так как те всё чаще - не в американских долларах.

Напомним, что до недавнего времени все контракты по покупке/продаже нефти номинировались исключительно в долларах. Именно эта договоренность, заключенная еще во времена президента США Никсона, выступала гарантией существования и силой американской валюты.

Разжигатели войны на Украине ввергнут американцев в невиданные за всю нашу историю экономические проблемы, если доллар упадет. Это нужно прекращать

- пишет конгрессвумен.

Между тем, как оказалось, далеко не все однопартийцы Грин отличаются здравомыслием. Даже еще совсем недавно выступавший против продолжения «спонсирования» Украины республиканец Рон Десантис резко изменил свою позицию, назвав нашего президента «военным преступником». Губернатор Флориды, подвергшийся критике со стороны американского истеблишмента, решил не рисковать своим рейтингом в преддверии президентских выборов, в которых он, вероятно, примет участие.

Таким образом, нет никакой уверенности в том, что в угоду политическим амбициям от своих слов не откажется и Марджори Тейлор Грин.
Автор:
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16 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 12:07
    +1
    Ах вот кто каноэ раскачивает...... laughing
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:21
      +5
      По сути, для России такие здравомыслящие конгрессвуменши (ны) именно сейчас, не полезны. А такие, удобные ид.иоты - роны десантисы, как никогда кстати winked
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 12:35
        +1
        ...такие....конгрессвуманши.....

        На самом деле, на те процессы в мире, которые уже начались, никто в штатах повлиять не сможет. А отказываться от задуманных хотелок, штатники не привыкли. От Афганистана только через 20лет отказались
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 12:44
          +5
          За экономические проблемы США. drinks drinks drinks
          За крах американских долларов. drinks drinks drinks
          1. IS-80_RVGK2
            IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:33
            -1
            За глупцов которые думают что их основная проблема США. drinks
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 12:09
    +1
    Таким образом, нет никакой уверенности в том, что в угоду политическим амбициям от своих слов не откажется и Марджори Тейлор Грин.
     Думает одно,говорит другое.. Два пишем,три нам ум пошло.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:23
      +3
      Цитата: kor1vet1974
      Таким образом, нет никакой уверенности в том, что в угоду политическим амбициям от своих слов не откажется и Марджори Тейлор Грин.
       Думает одно,говорит другое.. Два пишем,три нам ум пошло.

      Можно и поэкспериментировать, пока сами доллары печатают.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 12:42
        +2
        Можно и поэкспериментировать, пока сами доллары печатают.

        Это не на долго, теперь и станок убыточным стал (вот незадача winked ) ну, Америка показала всем как можно жить не по средствам, а теперь покажет и чем закончится эта жизнь не по средствам.
        Их умные головы понимали что ничем хорошим - печатать денег столько сколько хочется - не закончится и форсировали работы по контролю над населением (в т.ч. через эпидемии). Но что-то пошло не так. Теперь выживут не все лишь те у кого фантики, но у кого есть еда и чем защитить эту еду и своё население yes
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:16
    +4
    Тестируют тематику и риторику перед выборами.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:35
      +1
      Цитата: Uprun
      Тестируют тематику и риторику перед выборами.

      Выборы, это единственное, что реально интересует американцев.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    0
    США стали терять возможность на 100% контролировать финансовые потоки, так как те всё чаще - не в американских долларах
    Да, без такого контроля американцы, как без рук. Мало того, что контроль падает, так еще и доллар не желают использовать во взаиморасчетах. Печалька, которая будет только нарастать.
    Марджори Тейлор Грин
    Здравомыслящая женщина, но таких в американской политике единицы.
  5. B44
    B44 Сегодня, 12:26
    +2
    Вы когда-нибудь цитировали кого-нибудь из Америки, кроме Грина, Карлслона, Риттера и МакГрегора? Я вам подскажу, потому что вы, вероятно, не знаете, что в Конгрессе 435 представителей. 95% поддерживают военную поддержку Украины, более того, в Америке есть такое понятие как "разум государства" и щас "разум государства" - максимально ослабить Россию как можно дольше. Поэтому не питайте иллюзий, что смена президента или перемены в Конгрессе прекратят помощь, цитирование нишевых политиков, являющихся «мемом» в Америке, не изменит того факта, что Америка кровно заинтересована в снижении России до уровня вассал Китая.
    1. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:31
      +1
      Цитата: B44
      Америка кровно заинтересована в снижении России до уровня вассал Китая.

      Америке не нужна Россия вассал Китая. Ей нужна ослабленная Россия из которой можно выкачивать задарма ресурсы и которая никак не будет ей мешать в борьбе с Китаем.
  6. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:33
    +1
    Марджори Тейлор Грин. Это имя стоит в одном ряду со Скотт Риттер и Макгрегор. А нормальные сенаторы у ВО есть (я уверен, что они существуют) или только такие клоуны?
    1. B44
      B44 Сегодня, 12:50
      0
      Меня это тоже раздражает. Набрасываться на каждое заявление политика только потому, что он сказал что-то неправильное, и превращать это в «официальную линию» — жалко. Тем более, что этой женщине могли намеренно отвести роль "плохого полицейского" и наши СМИ проглатывают эти тексты, как коты-мышки.
  7. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:28
    0
    Предвыборная болтовня. Готов поспорить что если завтра республиканцы победят они рано или поздно тоже прийдут к аналогичной политике.