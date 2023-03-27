Премьер Франции заявила, что пытается «достучаться» до оппозиции и профсоюзов в преддверии очередных протестов против пенсионной реформы

На данный момент у меня две основных задачи: приложить усилия с тем, чтобы обеспечить спокойствие в стране на фоне напряжённости в обществе, продолжая, в то же время, максимально прозрачно отвечать на все интересующие вопросы и ожидания граждан

Премьер-министр Франции Элизабет Борн пытается «достучаться» до оппозиции и профсоюзов в преддверии очередных протестов против пенсионной реформы. В этой связи глава французского кабмина намерена провести консультации с представителями оппозиционных фракций в парламенте, а также другими политическими партиями, поскольку манифестации в стране из-за этого продолжаются уже третий месяц.Те временем у премьера состоится сегодня и встреча с французским президентом Эммануэлем Макроном из-за решения властей повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.Президент же, в свою очередь, поручил ей подготовить для этого всю необходимую законодательную базу, после того как правительство «протолкнуло» данный законопроект без голосования в Национальном собрании – нижней палате парламента, что стало возможным благодаря применению статьи 49.3 Конституции республики, предоставляющей президенту исключительно право на принятие соответствующего закона, минуя голосование в законодательном органе страны.Неутихающие масштабные акции протеста породили хаос в стране, обернувшись не только жестокими регулярными стычками между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов как в Париже, так и других крупных городах, но и проблемами для самого президента.Кстати говоря, профсоюзы Франции уже объявили о следующей забастовке и демонстрации, пройдут которые уже завтра.Как заявила сама Борн, в интервью информагентству «Франс-Пресс» (AFP), у неё состоялась встреча с представителями оппозиции в прошлом месяце, где, как она утверждает, была открыта к диалогу с ними.– подчеркнула Борн, отвечая на вопрос корреспондента о приоритетных задачах на ближайшие недели.Стоит отметить, что оппозиционные лидеры крайне недовольны деятельностью действующего премьера на своём посту. Так, Жан-Люк Меланшон, председатель партии «Непокорённая Франция», призвал Элизабет Борн уйти в отставку, высказавшись и о необходимости отмены пресловутой пенсионной реформы.С ним оказалась солидарна и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая составила конкуренцию действующему главе французского государства на президентских выборах в стране в прошлом году. Она отметила, что что ей (Борн) нужно либо уйти самой, либо обратиться к президенту Макрону с прошением об отставке.Тем не менее, несмотря на все заверения властей в том, что выход из сложившейся ситуации якобы будет найден, нужно открыто признать, что руководство Франции уж точно не собирается прислушиваться к мнению народа, требующего немедленно отозвать этот скандальный. Европейская демократия, судя по событиям во Франции, может, когда нужно властям, оказаться как минимум поставленной на паузу...