Британская разведка признала, что атака украинских морских беспилотников на Севастополь не нанесла никакого ущерба

Атака морских дронов на гавань Севастополя 22 марта не привела ни к каким последствиям для Черноморского флота. Об этом сообщила британская разведка в своем новом пресс-релизе по обстановке на Украине.
По данным, озвученным британцами, морские беспилотники, которые должны были поразить российские корабли, на самом деле не поразили ничего, хотя в атаке участвовали три морских дрона и один воздушный. В итоге один из морских беспилотников врезался в боновое заграждение, а двое других были уничтожены огнем российских военных уже в гавани.
Таким образом, заявляют в британской разведке, итогом атаки стали только потерянные ВМС Украины морские дроны. Однако, желая "подсластить пилюлю" для Киева, в Лондоне добавили, что данной атакой Украина "напугала Черноморский флот" и теперь командование российского флота якобы опасается выводить корабли из гавани.
Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза беспилотных надводных аппаратов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота
- говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
Напомним, что ранним утром 22 марта ВМСУ предприняли атаку морских беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя. Однако движение дронов было обнаружено постом наблюдения рейдовой службы, где несли дежурство старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Военнослужащие доложили об обнаружении объектов противника, после чего огнем из стрелкового оружия уничтожили прорывающиеся в гавань беспилотники.
24 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил старшего матроса Марину Фалееву и главного старшину Татьяну Целуйко орденами мужества за действия по уничтожению беспилотных объектов противника.