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Британская разведка признала, что атака украинских морских беспилотников на Севастополь не нанесла никакого ущерба

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Британская разведка признала, что атака украинских морских беспилотников на Севастополь не нанесла никакого ущерба

Атака морских дронов на гавань Севастополя 22 марта не привела ни к каким последствиям для Черноморского флота. Об этом сообщила британская разведка в своем новом пресс-релизе по обстановке на Украине.


По данным, озвученным британцами, морские беспилотники, которые должны были поразить российские корабли, на самом деле не поразили ничего, хотя в атаке участвовали три морских дрона и один воздушный. В итоге один из морских беспилотников врезался в боновое заграждение, а двое других были уничтожены огнем российских военных уже в гавани.

Таким образом, заявляют в британской разведке, итогом атаки стали только потерянные ВМС Украины морские дроны. Однако, желая "подсластить пилюлю" для Киева, в Лондоне добавили, что данной атакой Украина "напугала Черноморский флот" и теперь командование российского флота якобы опасается выводить корабли из гавани.

Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза беспилотных надводных аппаратов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота

- говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Напомним, что ранним утром 22 марта ВМСУ предприняли атаку морских беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде Севастополя. Однако движение дронов было обнаружено постом наблюдения рейдовой службы, где несли дежурство старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Военнослужащие доложили об обнаружении объектов противника, после чего огнем из стрелкового оружия уничтожили прорывающиеся в гавань беспилотники.

24 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил старшего матроса Марину Фалееву и главного старшину Татьяну Целуйко орденами мужества за действия по уничтожению беспилотных объектов противника.
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22 комментария
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 12:11
    +4
    А когда уже наши надводные/подводные дроны будут атаковать ильичёвский, одесский и николаевский порты, затокский мост, объекты на днепре?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:20
      +2
      Для начала надо, чтобы дроны были вписаны в нашу военную доктрину. Не удивлюсь, если выяснится, что наши адмиралы узнали об их существовании из телевизора.
      А если знали, то налицо саботаж. И вопросы не мы должны задавать, а Смерш.
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 12:39
        +5
        Шойгу наградил старшего матроса Марину Фалееву и главного старшину Татьяну Целуйко орденами мужества за действия по уничтожению беспилотных объектов противника.


        Молодцы, девочки! love

      2. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 13:21
        -3
        Цитата: Aken
        А если знали, то налицо саботаж. И вопросы не мы должны задавать, а Смерш.

        Простой вопрос. Почему бухта не защищена боновыми заграждениями?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 13:22
          -2
          Защищена. Один дрон запутался. Но два перепрыгнули. У бандерлогов всё продумано. В следующий раз перепрыгнут все.
      3. sailor Roman
        sailor Roman Сегодня, 13:26
        0
        В еженедельнике "ЗВЕЗДА 23 января 2020 года Алексей Курильченко в статье "Беспилотные корабли - флотилия нового поколения", рассказывает: США намерены вывести свой флот на новый уровень - за счёт создания разнообразных беспилотных кораблей, рассчитанных на выполнение широкого спектра задач. В ней можно найти ответы на задаваемые вопросы.
    2. wladimirjankov
      wladimirjankov Сегодня, 13:17
      -1
      для этого нужно, чтобы эти дроны имелись в наличии.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: ААК
      А когда уже наши надводные/подводные дроны будут атаковать ильичёвский, одесский и николаевский порты, затокский мост, объекты на днепре?

      Мост через Затоку Одесской области был атакован надводным дроном — украинские паблики
      https://eadaily.com/ru/news/2023/02/11/most-cherez-zatoku-odesskoy-oblasti-byl-atakovan-nadvodnym-dronom-ukrainskie-pabliki
  2. Теренин
    Теренин Сегодня, 12:11
    +2
    Британская разведка признала, что атака украинских морских беспилотников на Севастополь не нанесла никакого ущерба
    Что-то в этот раз вы (брит.разведка и штаб) плохо спланировали.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 12:15
      +1
      Вот не надо врагов стимулировать, как планировали, так пусть дальше и планируют...
  3. Степняк
    Степняк Сегодня, 12:15
    0
    Британской разведке пора уже свои средства СМИ организовать. Телеканал, газету, интернет-портал. Очень интересно было бы отслеживать процесс работы их агентуры и диверсионных групп.
  4. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:19
    0
    Это "самоплавы" со взрывчаткой дешевы. Операторы ничем не рискуют, участся, набирают опыт.
    А корабли, выходя из порта, будут двигаться медленно, с проверками, опасаясь новых атак.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 12:21
      -1
      как раз корабль на ходу намного более трудная цель. даже на 18 узлах.. поразить корабль будет очень трудно
  5. Паллада
    Паллада Сегодня, 12:22
    0
    На этот раз все обошлось. Дисциплинированные женщины помогли, не кому было выйти покурить. Но раз на раз не приходится.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:37
      0
      Два из трёх преодолели заграждения. В следующий раз преодолеют все три.
      Двух женщин может уже не хватить. Им для патрулирования надо бы добавить 5-6 адмиралов.
    2. bandabas
      bandabas Сегодня, 12:45
      0
      То что обнаружили- молодцы. Женщины у нас самые глазастые. Я к тому- заметили- доложили. Работали другие люди.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:31
    0
    итогом атаки стали только потерянные ВМС Украины морские дроны.
    Ну хоть это признает британская разведка.
    данной атакой Украина "напугала Черноморский флот"
    Как я понимаю подслащенная пилюля подействовала оживляюще и украинцы взбодрились рассказывая об очередной перемоге.
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:33
    0
    Вообще этт серьезные звоночки(не в первый раз).При умелом применении-достаточно эффективное оружие.И если не остановим-наберутся опыта и наделают бед
  8. bulava74
    bulava74 Сегодня, 12:35
    -2
    Зато обкатали свою морскую систему дронов и выявили ее слабые стороны.

    Наши оказались на высоте - качественно срезали атаку. Если и дальше так будут держать, то за Севастополь можно не волноваться. Бабы оказались на высоте.

    Как с нашей, так и со стороны амеров идет обкатка своих систем вооружений. Будем смотреть дальше.
  9. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 13:03
    -1
    угроза беспилотных надводных аппаратов, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота

    Увы это так и есть, защититься от морских беспилотников на открытой воде намного сложнее. А если их будет не 3, а 10-20, тогда что...
    P.S. А на ВО до СВО были вообще статьи о морских беспилотниках-комикадзе??? А то лично я о них узнал когда первый такой вынесло на берег в том году((
  10. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:23
    -1
    Очень любопытно, что за службу несли девушки и с какого оружия поразили беспилотники. А капитанам разных рангов минус, что эти беспилотники вообще прошли в бухту - промазали бы девушки и что тогда?
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 13:35
      +1
      Цитата: Степан S
      Очень любопытно, что за службу несли девушки и с какого оружия поразили беспилотники. А капитанам разных рангов минус, что эти беспилотники вообще прошли в бухту - промазали бы девушки и что тогда?

      Всё очень просто. Судя по статье, у нас во флоте служат женщины- призёры по стендовой стрельбе! wink