Вооружение эпохи викингов

При упоминании викингов у многих возникает стереотипный навязанный массовой культурой образ диких бородатых людей в шлемах с рогами, с топорами и круглыми щитами, высаживающихся с драккаров и врывающихся в монастыри и прибрежные деревни и забирающих всё, что можно забрать.
Однако, несмотря на образы, представленные во множестве современных сериалов и фильмов, основным оружием викингов был не топор, а меч, являвшийся наиболее распространенным и очень важным с культурной точки зрения вооружением. Археологами найдено внушительное количество мечей эпохи викингов. Меч являлся очень почетным оружием, овеянным культурными и социальными смыслами. С мечами был связан целый пласт правовых и религиозных норм.
Несмотря на бытующее мнение, что в эпоху раннего Средневековья металлургия была в зачаточном состоянии, это не соответствует действительности. Современными археологами было найдено на одной только территории Норвегии более трех тысяч мечей того времени, что превышает даже количество найденных мечей более поздних эпох.
Мобилизационный потенциал викингов в IX веке составлял около 45 тысяч человек, из чего следует, что меч был достаточно распространен и не был привилегией вождей - его мог приобрести любой достаточно зажиточный воин.
Основным инструментом защиты являлся щит, необходимый для каждого воина. В скандинавских сагах встречается термин "скельбург", означавший форму построения армии в виде "стены щитов". Викинги в основном использовали круглые щиты с центральным хватом без петли для ремня, что обеспечивало возможность защиты левого бока воина, и даже использования в виде атакующего инструмента. Диаметры щита доходили до 90 см, а толщина в центральной части до 10-13 мм, и 5 мм на кромках, что было обусловлено необходимостью уменьшить его массу для большей подвижности.
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