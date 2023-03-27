«Оборона обусловлена военной необходимостью»: командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил окрестности Артёмовска

Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления

Продолжаются интенсивные бои за Артемовск. Генерал ВСУ Александр Сырский, занимающий должность командующего Сухопутными войсками заявил, что для украинских войск ситуация на этом участке фронта остается стабильно тяжелой.Об этом сообщают украинские СМИ.Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил окрестности Артёмовска, который на Украине называют Бахмутом. По его словам, российские войска продолжают наступать, хоть и несут потери.- пространно обрисовал обстановку украинский генерал.Сообщается, что в ходе поездки на передовую Сырский оценил ситуацию и принял ряд решений, касающихся обороняющейся здесь группировки ВСУ. Пресса Украины утверждает, что главком Сухопутных войск посетил самый горячие участки Артемовского направления.- сообщается в одном из изданий.Но с учетом того, что наиболее «горячо» сейчас в самом Артемовске, к центру которого с боями продвигаются российские силы, можно усомниться, что Сырский побывал в самом городе.Незадолго до этого генерал заявлял о возможной скорой попытке украинского контрнаступления в районе Бахмута. Он отметил, что в основном на этом участке фронта подразделениям ВСУ противодействуют бойцы ЧВК «Вагнер».