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«Оборона обусловлена военной необходимостью»: командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил окрестности Артёмовска

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«Оборона обусловлена военной необходимостью»: командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил окрестности Артёмовска

Продолжаются интенсивные бои за Артемовск. Генерал ВСУ Александр Сырский, занимающий должность командующего Сухопутными войсками заявил, что для украинских войск ситуация на этом участке фронта остается стабильно тяжелой.


Об этом сообщают украинские СМИ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил окрестности Артёмовска, который на Украине называют Бахмутом. По его словам, российские войска продолжают наступать, хоть и несут потери.

Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений

- пространно обрисовал обстановку украинский генерал.

Сообщается, что в ходе поездки на передовую Сырский оценил ситуацию и принял ряд решений, касающихся обороняющейся здесь группировки ВСУ. Пресса Украины утверждает, что главком Сухопутных войск посетил самый горячие участки Артемовского направления.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки бахмутского направления

- сообщается в одном из изданий.

Но с учетом того, что наиболее «горячо» сейчас в самом Артемовске, к центру которого с боями продвигаются российские силы, можно усомниться, что Сырский побывал в самом городе.


Незадолго до этого генерал заявлял о возможной скорой попытке украинского контрнаступления в районе Бахмута. Он отметил, что в основном на этом участке фронта подразделениям ВСУ противодействуют бойцы ЧВК «Вагнер».
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Использованы фотографии:
Телеграм/Сухопутные войска ВСУ
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18 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 12:47
    0
    Командующий Сухопутными войсками ВСУ посетил окрестности Артёмовска

    Был, или не был, не важно. Важно, что бои идут и резервы ВСУ подбрасывают. Воюем дальше.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:49
      +1
      Карта Бахмута, актуальная на вчерашний день.


      Битва за Бахмут. Анализ обстановки в Артёмовске по состоянию на 13:00 26 марта 2023 года от Телеграм-канала «Рыбарь».

      На севере БАХМУТА штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» успешно зачистили территорию промзоны «Артёмовского завода по обработке металлов» (АЗОМ), комплекс перешёл под полный контроль российских подразделений.Также «вагнеровцы» расширили зону контроля вблизи Бахмутской железнодорожной станции, а южнее штурмовым отрядам удалось продвинуться к железнодорожной ветке и освободить район гаражного кооператива.Южнее продолжается позиционное наступление российских подразделений в Собачевском и Будёновском районах. «Вагнеровцы» закрепились за улицей Мариупольская, зачистили территорию школы №5 и сейчас ведут бои рядом с автовокзалом.В Будёновке штурмовые отряды значительно продвинулись к Стелле Миг-17 – столкновения идут практически у самого памятника. Кроме того, освобождены территории, прилегающие к стадиону «Авангард», и несколько кварталов у рынка.

      https://odnarodyna.org/article/donbasskiy-front-promzona-artyomovska-zachischena-nastuplenie-prodolzhaetsya
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:47
    0
    Да,оборону они строят грамотно и упорно сражаются.Тут у них не отнять.Используют населенные пункты для обороны?Так для них ,это-война
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:53
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Так для них ,это-война

      Начиная с 2014 года Украина только и живет войной. Война и Украина не отделимы.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:53
      +1
      Да,но как известно против лома нет приёма.Есть бомбы,которые ни одни опорники не выдержат.
      По словам Игната, речь идет об унифицированном модуле планирования и коррекции (УМПК) для ФАБ-500, ФАБ-1000 и ФАБ-2500 — аналоге американского JDAM-ER. «Разработка УМПК велась в РФ еще с 2000-х годов и (якобы — авт.) не была интересна Минобороны РФ, но теперь враг начал ее производство, поставил на поток», — уточнил украинский спикер ВВС Украины.


      «Диванные войска України», за которым торчат уши реальных бойцов (опасающихся преследования со стороны СБУ, как это было с комбатом «Купол»), строчат, что «опорники, которые простояли год, несмотря на постоянные удары арты „орков“, просто исчезли после попадания „пятисотки“ (ФАБ-500)».Один «мономахец» пожаловался на сильные обрушения подземных переходов в «муравейниках» Авдеевки. Из его рассказа можно понять, что когда точно прилетает 200 кг взрывчатки (вес заряда ФАБ-500), все вокруг на расстоянии, по меньшей мере, полкилометра, трясет как при хорошем землетрясении. Чем ближе к эпицентру, тем сильнее осыпаются норы.


      https://svpressa.ru/war21/article/366876/
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:04
      -4
      Да,оборону они строят грамотно и упорно сражаются

      Надо отметить что ОНИ - это коллективный запад +салорейх. На фоне того что мы до сих пор относимся к войне спустя рукава.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:49
    +1
    Он доездится. Еще и в плен попадет, к " Вагнеровцам". ТурЫст.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 12:54
      +3
      Да лучше бы задвухсотели этого группенфюрера
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:52
    +3
    Как сказал Пригожин , украинцы зубами вцепились в Бахмут для того чтобы не допустить подготовленным резервам ВС РФ выйти на "оперативный простор" этим видимо и обусловлена "оборона Сырского" .
  5. vbi007
    vbi007 Сегодня, 12:55
    +1
    Было бы интереснее прочитать, что некто "сырский" взят в плен, или тушка "сырского" с "почетом" захоронена в городе кукуеве. А то что "туристы" из кукуева ездят на передовую, это наша слабость. туристов нужно УНИЧТОЖАТЬ.
  6. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:55
    -13
    Цитата: dmi.pris1
    Да,оборону они строят грамотно и упорно сражаются.Тут у них не отнять.

    А что это вы укропитекам дифирамбы поете? Могли ведь сказать, что ЧВК Вагнер воюет грамотно и упорно двигается вперед. Но нет ведь. Надо обязательно врагов хвалить? а наши парни что? не заслужили от вас похвалы? или для вас "наши" не с той стороны?
    1. Почеркушник
      Почеркушник Сегодня, 13:23
      +2
      "Да, нам далась победа нелегко.
      Да, враг был храбр.
      Тем больше наша слава"....
  7. aars
    aars Сегодня, 12:58
    -5
    Но с учетом того, что наиболее «горячо» сейчас в самом Артемовске, к центру которого с боями продвигаются российские силы, можно усомниться, что Сырский побывал в самом городе.
    А можно усомнится в том что Герасимов посетил Бахмут?
    Или Шойгу?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:02
      +3
      Нужно ответить только на один вопрос. Зачем?
      1. aars
        aars Сегодня, 13:09
        -3
        Цитата: Uprun
        Нужно ответить только на один вопрос. Зачем?
        А Сырскому зачем?
        Пускай посмотрит...
        И для пропаганды хорошо.
  8. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:02
    +1
    Генерал ВСУ Александр Сырский, занимающий должность командующего Сухопутными войсками заявил,

    Зачем мы продолжаем ненужный политес в отношении нацистских выкормышей?
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 13:47
      +2
      Цитата: ИванИванов
      Генерал ВСУ Александр Сырский, занимающий должность командующего Сухопутными войсками заявил,

      Зачем мы продолжаем ненужный политес в отношении нацистских выкормышей?

      Да, приятнее читать "Нацистский выкормыш и предатель русского народа бывший старший лейтенант Советской Армии Александр Сырский, назначенный хунтой на должность горе-командира Сухопутными боевиками Xoxлoвермахта, трусливо провякал", но это слишком длинно и вычурно.
  9. esl462
    esl462 Сегодня, 15:11
    0
    Чем так освобождать город-проще сразу расхреначить ковровыми бомбардировками, хоть личный состав сбережём.