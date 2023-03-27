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Представитель Совбеза Ирана отрицает причастность Тегерана к недавним ударам по базам США в Сирии

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Представитель Совбеза Ирана отрицает причастность Тегерана к недавним ударам по базам США в Сирии

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Кейван Хосрави заявил о том, что, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона, Тегеран не причастен к недавним воздушным атакам на базы США в Сирии.


Ранее, 24 марта, министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что по указанию президента Джо Байдена он приказал нанести «точечные авиаудары в Восточной Сирии» по объектам, якобы используемым группировками, связанными с Ираном.

Комментируя происходящее, Хосрави указал на намерения Вашингтона путем обвинений в адрес Тегерана и других государств уклониться от ответственности за незаконную оккупацию части сирийской территории.

США не вправе обвинять другие страны за вполне законную конфронтацию с американской армией, которая оккупировала чужие территории, создав там искусственный кризис

- приводит издание слова представителя SNSC.

Кроме того, Хосрави заявил, что Иран потратил много сил и средств на реальную борьбу с терроризмом и обеспечение устойчивой безопасности в Сирии, добавив, что Тегеран выступает против любых действий, которые ставят под угрозу стабильность в этой стране.

Представитель Совбеза Ирана отметил, что США сыграли определенную роль в создании и поддержке ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация*), которое затем использовали в качестве прокси-средства для достижения своих собственных политических целей в Сирии и Ираке. Аналогичные слова высказали, как уже сообщало ВО, и в МИД Ирана.

Более того, по мнению Хосрави, американцы продолжают тесно сотрудничать с террористами, за что должны понести ответственность.

За последние два дня американские вертолеты совершили несколько вылетов с целью усиления нестабильности в Сирии путем переброски террористов ИГИЛ* на территорию этой страны

- подчеркнул представитель SNSC.

При этом напоследок он предупредил о незамедлительном ответе ВС Ирана на любое нападение оккупационных войск США на базы, которые были созданы по просьбе правительства Дамаска для борьбы с террористическими группировками.
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5 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 12:58
    +4
    Там на границе Израиля становится горячо, а армия отвернулась от Нетаньяху после того как он снял министра обороны, хезболла и хамас активизировались и Ирану самое время проверить Израиль на "вшивость", по слухам это США инициировал беспорядки, единственное условие сохранить власть нынешнему коррупционному правительству Израиля это развязать большую Ближневосточную войну с неясным для них исходом. Все зло возвращается на землю захватчиков, как они там говорили , что Палестины не существует и они вычеркнут Иран из географии ? Вот им и покажут кто есть кто.
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:06
    -6
    Там во всем виноваты неустановленные лица в частном порядке. Скорее всего даже военизированная группировка из граждан самих Соединённых Штатов. Так что взятки гладки-как с Северным потоком.
  3. korwalol
    korwalol Сегодня, 13:14
    0
    Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Кейван Хосрави заявил о том, что, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона, Тегеран не причастен к недавним воздушным атакам на базы США в Сирии.
    Полностью с ним согласен, скорее всего это дело рук неких проукраинских активистов.
  4. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:27
    0
    да матрасы скорее всего сами и организовали все эти удары. уж больно слаженно пво сработало. как ждали. а то ведь когда не ждут, то по НПЗ ракеты прилетают а матрасное пво даже не почесалось.
  5. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:06
    0
    Это украинские олигарх, бандеровец и из лечащий врач, в частном порядке...