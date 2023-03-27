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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Страны НАТО превратили Украину в военный лагерь

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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Страны НАТО превратили Украину в военный лагерь

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил, почему власти США и руководство военного блока НАТО выступают с обвинениями в адрес России в агрессии против Украины, хотя при этом сами непосредственно участвуют в вооруженном конфликте, преследуя совершенно определенные цели и задачи.


В ходе интервью изданию "Российская газета" Патрушев заявил, что страны НАТО на самом деле являются стороной вооруженного конфликта на Украине. Западные страны превратили Украину в один большой военный лагерь. Страны НАТО направляют украинской армии вооружения и боеприпасы, предоставляют им разведданные, полученные в том числе посредством спутниковой группировки и значительного количества разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Инструкторы стран НАТО и военные советники осуществляют обучение военнослужащих украинской армии, а иностранные наемники принимают участие в боевых действиях в составе многочисленных неонацистских батальонов.

Секретарь российского Совбеза также добавил, что по его мнению, страны Запада планируют и дальше поддерживать этот конфликт до тех пор, пока он не завершится победой России.

Патрушев подчеркнул, что Запад делает все возможное для того, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, и при этом не скрывает своей основной цели, заключающейся в нанесении поражения России и ее последующего расчленения на части.
Автор:
Использованы фотографии:
Duma.gov.ru
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:35
    -16
    Да они и всю бывшую украину в одно частную военную кампанию сплошную превратили. Ведь после победы России, все эти упоротые нацики, у которых руки по локоть в крови, на теле нацистские татухи и в биографии служба в преступных организациях типа ВФУ что сделают? Понятно же-как эсэсовцы и рассыпается потом по всему миру и будут заниматься только тем, что умеют-воевать за деньги. Они заточены уже на НАТовское вооружение и тактику, так что из них так же как и из эсэсовцев после войны будут формировать всякие частные компании и армии для войны в Африке и в Южной Америке. А может и в той же Азии и Ближнем востоке. Раньше грязную работу для белых господ выполняли пакистанцы, индусы и поляки. Теперь вот новые боевые холопы готовы. Помните фильм "падение черного ястреба"? помните чья там бригада в итоге пошла в замес в город? спасать светлоликих эльфов?
    Вообще по результатам СВО, в мире может добавиться наёмников у запада. Бандеровцы и в ту войну умудрились аж до Канады додрапать и там осесть. сейчас оттуда гадят помаленьку по мере сил и возможностей. Но пока утилизация наемников идет, дикие гуси со всего мира слетелись. Пока еще считают себя воронами битвы, считают что за ним ворота в вальхалу и вот это вот все. Однако , после победы России тренд может измениться.
    Одно вселяет надежду, кадры наших ЧВК особенно вагнеров тоже усилятся опытными ветеранами.
    1. B44
      B44 Сегодня, 14:28
      +1
      Такого бреда я еще не читал. В вашем тексте отсутствуют упоминания о драконах и инопланетянах, эльфы уже есть в тексте. Уменьшить дозы лекарств.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:40
    -4
    и дальше поддерживать этот конфликт до тех пор, пока он не завершится победой России.
     Пока,Украина,не окажется в могиле, а Россия на операционном столе.Только вот беда.Медицина в России,оптимизирована,до крайности.Как бы не дрогнул нож,в руке молодого хирурга,который операцию станет проводить.
  3. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 13:53
    +4
    капитан очевидность, а мы и не догадывались, запад это начал делать еще до 2014
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:09
      +2
      Да,НАТО превратило эту территорию в единый военный лагерь.Справится с которым теперь задача архитяжелая.А что Вы,господин Патрушев сделали,что бы не допустить этого?Пускаете своего зама вперед с речевками,зачастую наиглупейшими?Что делал МИД,Россотрудничество,СВР?
    2. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 14:22
      +1
      А это не тот Патрушев который обделался на заседании собеза 24.02.2022? Заикался, блеял что то невразумительное, мямлил и потом обливался? Позорище блин
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:51
        0
        То был Нарышки.Начальник СВР.Такая должность обязывает знать все о том,к кому мы тогда шли..А то что заикался,так наверное знал,что нас там ждут не цветы(как некоторые дули в уши Главному)
  4. spirit
    spirit Сегодня, 13:55
    +5
    Страны НАТО направляют украинской армии вооружения и боеприпасы, предоставляют им разведданные, полученные в том числе посредством спутниковой группировки и

    Вот так сюрприз!!!Патрушеву нужно себе доклад заказать по истории войны в Афганистане, и о чудо он там увидит что было все тоже самое! Только там был Пакистан с оружием и разведкой и исламисты вместо нынешних фашиков на Украине и те же США в основном.Но похоже реальная история(а не показушная) для первых лиц видимо неинтересна и это стало для них очередным сюрпризом и неожиданностью.Как же так получилось, опять за нос партнёры водят.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 14:03
      +3
      А ещё, коллега, не надо стыдливо умалчивать роль "братьев-на-век" в афганской войне, половина, если не больше, душманов бегала с китайскими "калашами", РПГ и ДШК, да и инструкторов китайских хватало... и что же у нас все разведчики какие-то робкие попались, ни у кого не хватило силы воли настоять на том, что наш выстрел - второй, да и на том, что даже к "молниеносной" войне надо готовиться тщательно и всесторонне, а то на второй год СВО все охрененными провидцами стали...
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 13:59
    +5
    Ну являются, и что?
    Они ни не скрывают, что воюют с Россией, мобилизуют экономику, готовят население к тяжёлым временам.
    А у нас даже назвать войну войной боятся, только красные линии рисуют.
    Вчерашний "Стриж" в цель не попал, это хорошо, но почему о нём помалкивают?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:25
      0
      О попадании "Стрижа"в огород под Тулой,не вещал тоьько утюг на углях,позапрошлого века отливки.Да и то,только потому,что утюги эти сохранились ,разве что в провинциальных музеях
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 14:45
        0
        Цитата: dmi.pris1
        О попадании "Стрижа"в огород под Тулой,не вещал тоьько утюг на углях,позапрошлого века отливки.Да и то,только потому,что утюги эти сохранились ,разве что в провинциальных музеях

        Только многие стесняются предположить, какая у них была цель. Не эта ли?

        У меня несколько друзей там работало, знаю, что там выпускают, и реально страшно стало, потому, как в район этого комбината и пешком, бывало, ходили на рыбалку. Близко он от меня, зараза. И взрыв слышал, только подумал, что гром громыхнул, а не бандеровская дрянь. 25 км. он до этого объекта не долетел.
        https://themajor.ru/ukrainskij-bespilotnik-celilsya-v-himicheskij-kombinat-azot/
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:09
    +1
    Запад делает все возможное для того, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, и при этом не скрывает своей основной цели, заключающейся в нанесении поражения России и ее последующего расчленения на части.

    Вероятнее всего, это действительно так. Только Россия (российская власть) не имеет желания (потому как возможностей, судя по рапортам, - тьма) ускорить процесс. А тянуть дальше некуда.
    И подпитывать врагов ресурсами тоже ни к чему...Заявили, что с Западом всё кончено, - кончайте! Не трясите руками!
  7. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 14:11
    +3
    А что вы сделали, чтобы этого не произошло? Ничего, по сути. Теперь очевидные вещи рассказывают. Ой, какой запад плохой. Что он делает. Власть живет в каком-то собственном выдуманном мире.
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 14:22
    +1
    J'aurais tant aimé que mon pays, la France, ne s'occupe QUE de ce qui la concerne directement .
    Je n'ai rien contre une armée Française forte si elle (et son matériel ) ne sert qu'à la défense de NOTRE territoire.
    Certains stratèges disent : oui mais en intervenant en Afrique, au Moyen Orient, en Asie on empêchent le "terrorisme" de venir jusqu'en France... Et les mêmes plus tard disent au sujet, par exemple de ISIS, en Syrie : "ils font du bon boulot" !! (dixit Laurent Fabius ) .
    Je préférerais que nous soyons IMPITOYABLES ...chez nous, mais que nous ne nous occupions pas des problèmes des autres ou pire que nous ne créions pas des problèmes ailleurs (par exemple en Libye...)
    Et si nous nous engagions à faire quelques chose que nous respections notre parole sinon notre parole ne vaut plus rien ! ( contrats rompus pour les portes hélicoptères, pas fait respecté les accords de Minsk ...)
    A une certaine époque notre parole avait un poids , nos mots portaient ... mais avec les marionnettes que nous avons comme politiciens ...Comme ni notre armée ni notre politique n'ont plus aucun poids au moins, au minimum si nous pouvions nous occuper que de notre pays.

    Мне бы очень хотелось, чтобы моя страна, Франция, занималась только тем, что ее непосредственно касается .
    Я ничего не имею против сильной французской армии, если она (и ее оборудование ) служит только для защиты нашей территории.
    Некоторые стратеги говорят : Да, но, вмешиваясь в Африку, на Ближний Восток, в Азию, мы предотвращаем проникновение "терроризма" во Францию... И те же самые люди позже говорят, например, об ИГИЛ в Сирии : "они делают хорошую работу" !! (говорит Лоран Фабиус).
    Я бы предпочел, чтобы мы были безжалостны ...у себя дома, но чтобы мы не заботились о проблемах других или, что еще хуже, чтобы мы не создавали проблем в других местах (например, в Ливии...)
    Что, если бы мы взяли на себя обязательство сделать что-то такое, чтобы мы сдержали свое слово, иначе наше слово больше ничего не стоит ! ( разорваны контракты на вертолетоносцы, не выполнены Минские соглашения ...)
    В свое время наше слово имело вес , наши слова имели значение ... но с учетом тех марионеток, которые у нас есть как политики ...поскольку ни наша армия, ни наша политика больше не имеют никакого веса, по крайней мере, по крайней мере, если бы мы могли заботиться только о своей стране.