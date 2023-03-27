Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Страны НАТО превратили Украину в военный лагерь

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил, почему власти США и руководство военного блока НАТО выступают с обвинениями в адрес России в агрессии против Украины, хотя при этом сами непосредственно участвуют в вооруженном конфликте, преследуя совершенно определенные цели и задачи.
В ходе интервью изданию "Российская газета" Патрушев заявил, что страны НАТО на самом деле являются стороной вооруженного конфликта на Украине. Западные страны превратили Украину в один большой военный лагерь. Страны НАТО направляют украинской армии вооружения и боеприпасы, предоставляют им разведданные, полученные в том числе посредством спутниковой группировки и значительного количества разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Инструкторы стран НАТО и военные советники осуществляют обучение военнослужащих украинской армии, а иностранные наемники принимают участие в боевых действиях в составе многочисленных неонацистских батальонов.
Секретарь российского Совбеза также добавил, что по его мнению, страны Запада планируют и дальше поддерживать этот конфликт до тех пор, пока он не завершится победой России.
Патрушев подчеркнул, что Запад делает все возможное для того, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, и при этом не скрывает своей основной цели, заключающейся в нанесении поражения России и ее последующего расчленения на части.