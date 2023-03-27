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МВД Украины объявило о завершении формирования штурмовых бригад «гвардии наступления»

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МВД Украины объявило о завершении формирования штурмовых бригад «гвардии наступления»

Министерство внутренних дел Украины завершает формирование штурмовых бригад так называемой "гвардии наступления", набор продлится до 1 апреля. Вновь созданные подразделения уже проходят обучение и боевое слаживание. Об этом сообщил официальный представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.


Начавшееся в начале февраля формирование штурмовых бригад в системе МВД Украины подходит к концу. Как заявил Музычук, с начала февраля подано примерно 16 тысяч заявок от желающих пополнить ряды "гвардии наступления". Набор продлится до 1 апреля, далее бригады уйдут на подготовку к участию в боевых действиях. В дальнейшем планируется формирование резервов для восполнения потерь уже созданных подразделений.

За почти 2 месяца получено более 16 тысяч заявок. Набор будет длиться ориентировочно до 1 апреля. Если и в дальнейшем будут приходить заявки, если будут желающие, то, возможно, будут формироваться резервы и другие подразделения

- заявил спикер Нацгвардии.

О начале формирования собственных штурмовых бригад МВД Украины объявило в начале февраля этого года. Все планировалось создать восемь или девять военных формирований: "Буревий", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Стальная граница", "Лють", а также восстановленный в составе Нацгвардии, запрещенный в России и признанный террористической организацией нацбат "Азов"*, развернутый в бригаду.

Данные подразделения планируется использовать в ходе боевых действий и в контрнаступлении, не даром же они получили общее название "гвардия наступления". По задумке Зеленского, эти штурмовые бригады должны "освободить" Крым.
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21 комментарий
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:15
    +6
    "Червону калину" прорядили так не плохо русские парни три дня назад под Гуляйполем .
    1. Маз
      Маз Сегодня, 14:11
      -1
      Какие генералы, такая и армия, шо тут, шо там. От этого все беды. Пётр первый не боялся молодых выдвигать, а у нас система 90-х правит балом. Как их тогда при ельцине воспитали, и научили жить у кормушки, так они и стараются далее быть и систему не трогать. Результаты на лицо. Вагнер идёт вперёд, а мо рф топчется. Ну, надежда ж пожирает последней. Будем надеяться шо и на нашей улице Карла Маркса будет парад победы над укрорейхом.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 14:26
        0
        Вагнер идёт вперёд, а мо рф топчется.

        "Вагнер" штурмует уже не первый месяц провинциальный городишко хотя честь и хвала бойцам . А МО РФ воюет по всему фронту. Не надо забывать что мы воюем с регулярной армией у которой на вооружении различные средства поражения это вам не Чечня 2000-х и не Сирия с бармалеями и не Грузия с её карманной армией.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      "Червону калину" прорядили так не плохо русские парни три дня назад под Гуляйполем .

      Пора из "Червоны калины" сделать "Червоный хохлатый".
  2. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:20
    +2
    Очень интересно из кого и как они формировали эти бригады "гвардии наступления" - судя по бесконечным видео о мобилизации, не так уж и много желающих оказаться на фронте. Думаю, что не больше желающих и среди сотрудников полиции и прочих тыловых силовиков. Единственное, что их никто не спрашивает, хотят они воевать или не очень. Ну а какая подготовка военная у полицейских - это уже отдельный вопрос.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:01
      0
      В основном набирали именно из полицейских.
    2. mitlantecutli_zen
      mitlantecutli_zen Сегодня, 14:07
      0
      Aun así no se debe subestimar lo que puedan hacer en su anunciada gran contraofensiva. Pero lo que realmente me sorprende es que ellos puedan hacer una contraofensiva general (si es que la hacen) y que, Rusia no haya podido en este invierno, ni que se hable de una gran ofensiva rusa próximamente. Creo que algo está fallándole a los rusos. Ojalá me equivoque y, la estrategia y la fuerza rusa sean suficientes.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:39
      0
      судя по бесконечным видео о мобилизации, не так уж и много желающих оказаться на фронте.

      Вы другое видео тоже поглядывайте где эти якобы не желающие воевать позируют на передовой. И каждый готов воевать до конца и с боевым духом у них всё в порядке это даже Пригожин сказал.
  3. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:22
    +5
    Помнится еще месяц, два назад все говорили о нашем почти готовом наступлении. Теперь основные новости с фронта - обстреляли то, обстреляли это, сбили Х беспилотников. Начальство снова в непонятках? Вчера с добровольцем разговаривал - ногу лечит, осколочное. Воюем, говорит - шаг вперед, шаг назад (если лексику сглаживать)
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 13:50
      -11
      Странные у вас вопросы. А что с НАШЕЙ стороны, кто-то когда-то публично отчитывался о планах и намереньях? Вы случайно Суровикина с залужным не спутали? Про планы нашего ГШ знает только ГШ и Главком, А они, уж извините, их в публичную плоскость никогда не выносили и нет предпосылок что выносить будут. Все узнаете из новостей потом. А это вот "все говорили" это телеграмм и всезнающие эксперты. Там им говорить только туману напускать. истину в болтовне прятать, чтоб противник в версиях запутался.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 14:03
        -1
        Все узнаете из новостей потом.

        Это уж точно, про херсонскую передислокацию именно так и узнали.
      2. ААК
        ААК Сегодня, 14:09
        0
        К апрелю сформируют, месяц - на слаживание (в реалиях военного периода) в звеньях: рота-батальон-бригада и освоение поставленной техники, после чего, в срок до средины мая - алга! Вот тогда и посмотрим на наших Гинденбургов... или опять ребятам в окопах стоять насмерть, пока "геройская" придворная гвардия к параду готовится...
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:20
      +1
      Говорили кто? Англицкие разведчики и Пентагон. Походу, некто, начитавшись, уже уверовал что мы просто обязаны наступать весной...... Не видел и не читал ни одного анонса нашего наступления от МО РФ, поделитесь информацией пжл..
  4. lukash66
    lukash66 Сегодня, 13:24
    0
    За два месяца дивизию грубо говоря. Не густо. И что то с трудом верится, что какой нить полицай с западенщины или погранец с польской границы, добровольно туда записались.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:05
      0
      Зря не верится, им пообещали "отдать на разграбление" Крым.
  5. Ив762
    Ив762 Сегодня, 13:25
    +1
    О начале формирования собственных штурмовых бригад МВД Украины объявило в начале февраля этого года. Все планировалось создать восемь или девять военных формирований: "Буревий", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Стальная граница", "Лють", а также восстановленный в составе Нацгвардии, запрещенный в России и признанный террористической организацией нацбат "Азов"*, развернутый в бригаду.

    ~ ...what ...~
    Die Waffen-SS? Или заградотряды для армейцев.?.
    Впрочем, одно другому не помешает...
  6. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:27
    +1
    Слишком много шума и пиара для вещей,которые любят тихую и методичную работу.
    1. ЧеловекИздалека
      ЧеловекИздалека Сегодня, 14:07
      0
      А это публичное заявление для "свободного мира", инвестирующего в противостояние нам о том, что "не вмерла еще", а не для диванных тактиков с ВО и не сильно опережающих их по уровню подготовки тактиков с МО.
  7. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 13:43
    +1
    Как заявил Музычук, с начала февраля подано примерно 16 тысяч заявок от желающих пополнить ряды "гвардии наступления" Все планировалось создать восемь или девять военных формирований

    На правах легкого зубоскальства никоим образом не умоляя опасности такого количества идейных нацистов.
    Вспоминается один диалог из старого Советского фильма:
    - У Пана Атамана целая кавдивизия!
    - Да ну?
    - Ну, не полного состава, сабель 200, но все звери, как я!
    дальше там еще про пулеметы и красные шаровары было.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 14:46
      0
      Там не про шаровары было, а про штанишки... wink
  8. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:48
    +1
    Что то мне напомнило из фильма "Кутузов":
    - Мой император, прошу, гвардию вперёд, и мы опрокинем этих русских!
    Наполеон не решился двинуть свою гвардию...