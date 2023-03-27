МВД Украины объявило о завершении формирования штурмовых бригад «гвардии наступления»

За почти 2 месяца получено более 16 тысяч заявок. Набор будет длиться ориентировочно до 1 апреля. Если и в дальнейшем будут приходить заявки, если будут желающие, то, возможно, будут формироваться резервы и другие подразделения

Министерство внутренних дел Украины завершает формирование штурмовых бригад так называемой "гвардии наступления", набор продлится до 1 апреля. Вновь созданные подразделения уже проходят обучение и боевое слаживание. Об этом сообщил официальный представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук.Начавшееся в начале февраля формирование штурмовых бригад в системе МВД Украины подходит к концу. Как заявил Музычук, с начала февраля подано примерно 16 тысяч заявок от желающих пополнить ряды "гвардии наступления". Набор продлится до 1 апреля, далее бригады уйдут на подготовку к участию в боевых действиях. В дальнейшем планируется формирование резервов для восполнения потерь уже созданных подразделений.- заявил спикер Нацгвардии.О начале формирования собственных штурмовых бригад МВД Украины объявило в начале февраля этого года. Все планировалось создать восемь или девять военных формирований: "Буревий", "Червона калина", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан", "Стальная граница", "Лють", а также восстановленный в составе Нацгвардии, запрещенный в России и признанный террористической организацией нацбат "Азов"*, развернутый в бригаду.Данные подразделения планируется использовать в ходе боевых действий и в контрнаступлении, не даром же они получили общее название "гвардия наступления". По задумке Зеленского, эти штурмовые бригады должны "освободить" Крым.