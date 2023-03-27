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Российские войска нанесли поражение объектам размещения личного состава противника в Орехове и Славянске

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Российские войска нанесли поражение объектам размещения личного состава противника в Орехове и Славянске

Российская военная разведка, выявив военные цели на территориях, оккупированных войсками киевского режима, передала эти данные ударным соединениям. После этого по местам сосредоточения живой силы противника были нанесены удары.


Речь идёт об ударах по местам дислокации подразделений ВСУ и нацгвардии Украины в городах Орехов (Запорожская область) и Славянск (Донецкая Народная Республика). За несколько часов до этого – в ночное время суток – российские удары были нанесены с применением планирующих авиабомб по местам размещения личного состава и средствам ПВО ВСУ в Шостке Сумской области и Краматорске ДНР.

Украинская сторона, которая только что совершила теракт в Мелитополе и в очередной раз обстреляла несколько жилых кварталов Донецка, начала делать заявления о том, чтобы российские удары якобы пришлись по гражданским объектам. В частности, утверждается, будто бы ВС РФ ударили ракетами комплекса С-300 по детскому саду в Дружковке – городе между Константиновкой и Краматорском. Таким образом представители киевского режима пытаются оправдать неудачную работу своей системы противовоздушной обороны. В сводках украинской стороны, конечно же, не говорится, что российские войска наносили удар по военнослужащим ВСУ и НГУ в районе Краматорска.

Линия Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск тем временем противником насыщается силами и средствами с целью перейти в ближайшие недели в наступление. Увеличивается концентрация военнослужащих ВСУ также в Запорожской и Днепропетровской областях с той же целью. Российские удары по выявленным объектам размещения войск приводят к значительным потерям в составе врага и необходимости командования ВСУ вновь и вновь осуществлять пополнение, в том числе и элитными подразделениями, которые, например, под Бахмутом (Артёмовском) используются как пехота.
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:25
    -6
    По резервам и ПВД это правильно. А вот еще для свинопёков (ТОС1А) стали снаряды увеличенной дальности поступать, вот вроде бы прям до 10 километров. А значит земля у укрооккупантов буквально будет гореть под ногами.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 13:27
      0
      10 км из открытых источников, это больше для штурмовых действий..
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:37
        +1
        Цитата: incoggnoto
        10 км из открытых источников, это больше для штурмовых действий..


        Для ТОС-2 Тосочка разработаны снаряды дальностью поражения 15 км.Их хотят ставить и на ТОС-1 Солнцепёк.


        С уменьшением количества направляющих следует ожидать повышения мощности и дальности полёта снаряда. По неподтвержденным данным в новом снаряде увеличена боевая часть, а дальность его полёта составит 15 км.

        Естественно, в новую ТОС внедрены и самая современная электроника. "Тосочка" получила новое спутниковое навигационное оборудование, новое прицельное оборудование и вычислители. А все системы максимально автоматизированы.

        https://dzen.ru/a/YUNfoyWycFLGxhY9
        https://naukateh.ru/oruzhie/1693-plyusy-novoy-tyazheloy-ognemetnoy-sistemy-tos2-tosochka.html
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:31
      0
      Огрызаются.Пытаются кусаться.При этом военный обозреватель Борис Рожин указывает, что огонь велся из Орехова.



      «Сегодня в 8:15 боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирному городу. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. В колледже с 8:00 шли занятия. По предварительной информации, пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены», – написал Рогов.


      Кроме того, он уточнил, что в Мелитополе зафиксировано попадание в районе авиагородка.

      https://dzen.ru/a/ZCFd0DNUg3Gv2wMw
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:26
    +5
    в последние время очень хорошо наши стали работать именно по разведанным позициям и объектам. что говорит о том что разведка стала работать лучше, а вот это не может не радовать.. именно от разведки зависит очень много.
  3. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:41
    0
    С каким счетом нанесли поражение интресно? Или всё же Поразили объекты, а еще лучше уничтожили?
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:47
    +2
    В Славянске хорошо прилетело в военкомат , а в Орехове в ангар с техникой.