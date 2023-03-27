Российская военная разведка, выявив военные цели на территориях, оккупированных войсками киевского режима, передала эти данные ударным соединениям. После этого по местам сосредоточения живой силы противника были нанесены удары.Речь идёт об ударах по местам дислокации подразделений ВСУ и нацгвардии Украины в городах Орехов (Запорожская область) и Славянск (Донецкая Народная Республика). За несколько часов до этого – в ночное время суток – российские удары были нанесены с применением планирующих авиабомб по местам размещения личного состава и средствам ПВО ВСУ в Шостке Сумской области и Краматорске ДНР.Украинская сторона, которая только что совершила теракт в Мелитополе и в очередной раз обстреляла несколько жилых кварталов Донецка, начала делать заявления о том, чтобы российские удары якобы пришлись по гражданским объектам. В частности, утверждается, будто бы ВС РФ ударили ракетами комплекса С-300 по детскому саду в Дружковке – городе между Константиновкой и Краматорском. Таким образом представители киевского режима пытаются оправдать неудачную работу своей системы противовоздушной обороны. В сводках украинской стороны, конечно же, не говорится, что российские войска наносили удар по военнослужащим ВСУ и НГУ в районе Краматорска.Линия Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск тем временем противником насыщается силами и средствами с целью перейти в ближайшие недели в наступление. Увеличивается концентрация военнослужащих ВСУ также в Запорожской и Днепропетровской областях с той же целью. Российские удары по выявленным объектам размещения войск приводят к значительным потерям в составе врага и необходимости командования ВСУ вновь и вновь осуществлять пополнение, в том числе и элитными подразделениями, которые, например, под Бахмутом (Артёмовском) используются как пехота.