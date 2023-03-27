Израильский премьер решил приостановить судебную реформу

Правительственная реформа, будоражащая Израиль и вызвавшая массовые протесты в стране, может быть приостановлена.Как передает израильская телерадиокомпания KAN, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху намерен временно приостановить проведение судебной реформы в стране.О таком решении Нетаньяху уведомил своих партнёров по правительственной коалиции, сообщает KAN. Израильская телерадиокомпания утверждает, что в правительстве поняли, что на данном этапе у них нет другого выбора. Даже министр юстиции Ярив Левин осознал это, отмечает телеканал.Приостановить проведение судебной реформы ранее призвал и президент страны Ицхак Герцог, так как массовые протесты, вызванные этой реформой, угрожают безопасности страны и общества.По мнению обозревателей израильской телерадиокомпании, на данный момент не хватает согласия на приостановку реформы министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, выступающего категорически против подобного решения.Массовые протесты против судебной реформы, которую затеяло правительство Нетаньяху, в израильских городах начались с 7 января этого года. Суть реформы фактически подрывает один из принципов демократии – наличие трех ветвей власти независимых друг от друга. Согласно изменениям, правительство берет под контроль отбор судей.В воскресенье по Израилю прокатилась самая масштабная волна протестов, в которых поучаствовали до 800 тысяч человек (при численности населения Израиля менее 10 млн человек).