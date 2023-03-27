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Израильский премьер решил приостановить судебную реформу

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Израильский премьер решил приостановить судебную реформу

Правительственная реформа, будоражащая Израиль и вызвавшая массовые протесты в стране, может быть приостановлена.

Как передает израильская телерадиокомпания KAN, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху намерен временно приостановить проведение судебной реформы в стране.

О таком решении Нетаньяху уведомил своих партнёров по правительственной коалиции, сообщает KAN. Израильская телерадиокомпания утверждает, что в правительстве поняли, что на данном этапе у них нет другого выбора. Даже министр юстиции Ярив Левин осознал это, отмечает телеканал.

Приостановить проведение судебной реформы ранее призвал и президент страны Ицхак Герцог, так как массовые протесты, вызванные этой реформой, угрожают безопасности страны и общества.

По мнению обозревателей израильской телерадиокомпании, на данный момент не хватает согласия на приостановку реформы министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, выступающего категорически против подобного решения.

Массовые протесты против судебной реформы, которую затеяло правительство Нетаньяху, в израильских городах начались с 7 января этого года. Суть реформы фактически подрывает один из принципов демократии – наличие трех ветвей власти независимых друг от друга. Согласно изменениям, правительство берет под контроль отбор судей.

В воскресенье по Израилю прокатилась самая масштабная волна протестов, в которых поучаствовали до 800 тысяч человек (при численности населения Израиля менее 10 млн человек).
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Использованы фотографии:
Википедия/Hanay
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19 комментариев
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:43
    +4
    Молодцы товарищи евгеи, что тут скажешь... Гражданам одной страны у них бы поучиться, а то кричали "гол!", когда пенсионный возраст поднимали.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:45
      0
      Вот там какие плакаты на митингах.Заметьте в какую компанию попал Нетаньяху,против которого протестуют.Оказывается попытки цветных революций могут быть и в Израиле.
      1. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Сегодня, 13:58
        0
        При чем здесь цветные революции? Или лишь бы что-то сказать?
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 13:59
          -1
          Цитата: IS-80_RVGK2
          При чем здесь цветные революции? Или лишь бы что-то сказать?


          Суть в том что в Израиле сейчас попытка Запада свергнуть Нетаньяху. Видно стал неудобен.Слишком независим.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 13:53
      +3
      Евреи сорганизовались и своего добились ещё и потому, что "армия с народом..", французы уже сорганизовались, но у них армия пока не с народом... информация к размышлению....
      1. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Сегодня, 14:03
        0
        Добились чего? Ты хоть в курсе что в Израиле возраст выхода на пенсию еше больше чем в России?
        1. ААК
          ААК Сегодня, 14:12
          +2
          В курсе, у меня там несколько однокурсников проживают, ну и в дальнейшем насчёт "тыканья" предлагаю поосторожней... могу и порекомендовать сходить куда телят не гоняли...
    3. Маз
      Маз Сегодня, 14:02
      +1
      Скоро пейсах, иудеям надо успеть до 3 апреля. Ну биби тоже замутил с ортодоксами, сколько можно их кормить, платить из госкармана, там не только личное. Людям надоел диктат религиозных. И Профсоюзы чётко отработали. Молодцы.
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:44
    +1
    Биньямин Нетаньяху намерен временно приостановить проведение судебной реформы в стране.
    "Чтоб худого про царя не болтал народ зазря, действуй строго по закону, то бишь действуй... втихаря. "(с)
  3. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 13:47
    +1
    Массовые протесты против судебной реформы, которую затеяло правительство Нетаньяху, в израильских городах начались с 7 января этого года. Суть реформы фактически подрывает один из принципов демократии – наличие трех ветвей власти независимых друг от друга. Согласно изменениям, правительство берет под контроль отбор судей.

    Молодцы, пусть и из Израиля они!!! Стул устойчив только минимум на трех ногах!!! good Одну ногу уберешь - и вся конструкция заваливается...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:49
    0
    Ну до него то хоть дошло; а вот Брижит с её мужем могут чихнуть в мешок...
  5. vadi64
    vadi64 Сегодня, 13:53
    +1
    Умиляет само слово "приостановить": значит проведут когда улица опустеет
    1. Aken
      Aken Сегодня, 14:00
      0
      Когда народ пойдёт обмывать победу.
      1. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Сегодня, 14:04
        0
        Цитата: Aken
        Когда народ пойдёт обмывать победу.

        Когда пойдет обмывать победу в этот момент и примут закон.
  6. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:05
    +1
    Следующий шаг, это погонят коррупционера Нетаньяху с его националистическим кабинетом министров, он дал слабину и обидел армию, а слабаков добивают, в общем Израиль ждет веселое время, там во власти десяток политических партий ненавидящих друг друга, и правительственную коалицию не создать, грызня, грызня, грызня. Арон отзовись, оторвись от баррикад и просвети нас, что у вас там и почем smile
  7. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:06
    0
    Хм, на фото к статье большинство флагов - Израиля, но так же присутствуют флаги лгбт-движения и украины (с правой сотней вроде бы), что как бы намекает :) Ну, верной дорогой идете, товарищи, всех благ вам в пути :)
  8. Netwallker
    Netwallker Сегодня, 14:21
    +1
    Основная причина не дать Израилю нормально пройти через мировой экономический кризис.
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 15:04
    0
    Что ж ты, Биби, сдал назад? Вон, Макроша плевать хотел, крутой потому как....
  10. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 15:04
    0
    Израильский премьер оказался гораздо умнее Макрона.