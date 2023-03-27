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Названы сроки закладки пятого и шестого серийный атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика»

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Названы сроки закладки пятого и шестого серийный атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика»

Определены сроки закладки пятого и шестого серийных атомных универсальных ледоколов проекта 22220 "Арктика", контракт на строительство которых в феврале этого года получил "Балтийский завод" в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал замглавы дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.


Пятый и шестой серийные атомные ледоколы типа "Арктика" будут заложены в мае 2024 и октябре 2025 года соответственно. Строительство будет вести "Балтийский завод", строящий всю серию атомоходов проекта 22220. Средства на строительство новых судов будут выделены по смешанной схеме, где одна часть будет выделена из бюджета, а другая - из внебюджетных источников.

Планируем, что в мае 2024 года будет заложен пятый ледокол, а в октябре 2025 года – шестой

- приводит РИА Новости слова Кулинко.

О том, что "Балтийский завод" получил новый контракт на продолжение серии атомных ледоколов типа "Арктика" ОСК сообщила в начале февраля. Резка металла для пятого серийного атомохода планируется на третий квартал этого года, ввод в эксплуатацию в декабре 2028 года. Шестой серийный ледокол передадут заказчику в декабре 2030 года. По названиям новых атомоходов пока информации нет.

На сегодняшний день "Балтийский завод" сдал в эксплуатацию три универсальных ледокола проекта 22220: головной "Арктика", который дал название всей серии, а также первый и второй серийные "Сибирь" и "Урал". В постройке находятся еще два атомохода - "Якутия" и "Чукотка" со сроками сдачи в 2024 и 2027 годах. Ледоколы проекта 22220 строятся для обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
Использованы фотографии:
Балтийский завод
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8 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:50
    0
    Арктика это огромные залежи углеводородов, у кого есть атомный ледокольный флот тот и будет ими владеть, а еще это северный морской путь, самый короткий из Азии в Европу. Предрекают, что в недалеком будущем пресная вода будет дороже нефти, а у нас этого добра в избытке, могут уже очередь занимать.
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 13:57
      +1
      одна из причин почему запад активно поддерживает Украину.. им нужны ресурсы..
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 14:00
        +1
        а еще порты черного моря и чернозем для зерновых который они хотят в радиоактивную свалку превратить, типо не себе не людям.
      2. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 14:04
        0
        Цитата: incoggnoto
        им нужны ресурсы..


        Ресурсы это важно, но их мы им и так предоставляли в любых объемах и по достаточно дешевым ценам. Причина в возрастающей самостоятельности России и ее возросшей самодостаточности.. посмела вести свой политИк.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 14:01
      +2
      Цитата: Silver99
      Арктика это огромные залежи углеводородов, у кого есть атомный ледокольный флот тот и будет ими владеть, а еще это северный морской путь, самый короткий из Азии в Европу. Предрекают, что в недалеком будущем пресная вода будет дороже нефти, а у нас этого добра в избытке, могут уже очередь занимать.

      А ещё это кратчайшая дорога к берегам Канады и США, где нет американских авианосцев. Жалко, что мы пока не начали размещать на ледоколах Калибры и Цирконы. А так у ледоколов такое водоизмещение, что помимо Калибров и Цирконов уместятся и С-500, и Посейдоны, и Сарматы.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 14:08
        0
        Я это предлагал но поддержки на ресурсе не нашел, хотя идея заманчива в противовес "сорматам" прилетающих с южного полюса в обход ПРО США запустить еще кое что через северный полюс для разнообразия американским налогоплательщикам.
      2. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 14:09
        0
        Цитата: Бородач
        .... и Посейдоны, и Сарматы.


        Тогда уж сам ледокол как брандер !!!
    3. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:38
      0
      "у кого есть атомный ледокольный флот тот и будет ими владеть"///
      ---
      Льды тают сами постепенно.
      Зачем тогда столько ледоколов?
      В Северной Ледовитом океане, когда появятся большие просторы открытой воды начнутся ветры и тяжелые шторма, как вокруг Антарктиды.
      В общем, ледоколы нужны, но не в таком количестве.

      "что в недалеком будущем пресная вода будет дороже нефти, "///
      ---
      Не будет.
      Появились относительно дешевые технологии опреснения морской воды.
      Израиль весь на опресненной воде Средиземного моря.
      Есть даже избыток ее.