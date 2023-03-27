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Турецкая пресса: Польша будет претендовать на украинские территории в случае поражения Киева в текущем конфликте

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Турецкая пресса: Польша будет претендовать на украинские территории в случае поражения Киева в текущем конфликте

Польша может воспользоваться ситуацией и занять часть украинских земель, в случае проигрыша киевских властей в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил автор статьи для турецкой газеты Star gazete.


В материале говорится, что сразу после вероятной утраты контроля над страной со стороны действующих украинских властей, Варшава попытается присвоить себе часть территорий соседнего государства.

При этом автор отметил, что дальнейшая судьба украинского народа абсолютно никого не интересует. В то же время, по его мнению, вся та пропаганда, которая сегодня строится на «героизации» ВСУ, будет действовать лишь до поры до времени.

Видимо журналист «намекает» на то, что позднее до граждан нашей «западной соседки» придет горькое осознание реальности. Однако скорее всего будет уже поздно. Украина может перестать существовать, как государство.

Ведь автор статьи абсолютно прав касательно планов Варшавы оккупировать часть территорий Украины, по крайней мере западных областей.

Более того, «прирасти землями» за счет соседнего государства, ставшего инструментом Запада в войне с Россией, не прочь и Венгрия, которая постоянно твердит о нарушении прав своих граждан на территории Закарпатья.

Наконец, часть Одесской и Черновицкой области, а также остров Змеиный в Черном море недавно предложила аннексировать румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая даже зарегистрировала соответствующий законопроект.
Автор:
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11 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:10
    -3
    да не может быть такого )) как малые дети...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: incoggnoto
      да не может быть такого )) как малые дети...


      Почему это не может?И не только Польша.Про Румынию и Венгрию тоже не стоит забывать.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 15:07
        0
        это вообще-то сарказм был , имелось в виду то что это и так понятно что Польша попытается забрать свои области
  2. B44
    B44 Сегодня, 14:22
    +5
    Я писал об этом сегодня в другой теме. Мало того, что Львов и окрестности получат бесплатно, без единого выстрела, а может и больше. Посмотрите, как встречали Дуду во Львове, как героя и спасителя. Второе, после войны Польша поглотит миллионы рабочих из Украины, никто не останется в стране, где зарплата составляет 1/3 польской зарплаты. Кроме того, многие солдаты, вероятно, присоединятся к польской армии, и это серьезная угроза, потому что это будет сочетание боеспособных военных и современных технологий, которые покупает Польша. Я также не исключаю военного союза, о нем уже ходили слухи.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:25
      +4
      Походу, и правда окраинцы заканчиваются...., поляки на низком старте, трибалты - территория как запасной полигон для вероятного ТВД.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:29
      +1
      Цитата: B44
      Я также не исключаю военного союза, о нем уже ходили слухи.

      В начале марта лидер Социал-демократической партии Германии (СДП) Ларс Клингбайль в ходе визита на Украину и Польшу заявил, что отныне Киев, а за ним и Варшава станут основой новой восточной политики (Ostpolitik) его партии. Клингбайль объявил курс на формирование геополитической оси Берлин – Варшава – Киев, следуя идее Науманна активней использовать Польшу в противостоянии с Россией (это согласуется с польской политикой использования Украины в тех же целях). Ситуация напоминает эпоху Первой мировой войны, когда Германия пыталась сделать то же самое.
  3. kostyan77708
    kostyan77708 Сегодня, 14:29
    +2
    как бы Поляки в очередной раз куска своего государства не лишились
  4. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 14:34
    +3
    На Ютубе есть видео, где леопард душит бородавочника. Подходит гиена с задней части, и начинает есть кабанчика, еще живого. К тому времени, как бородавочник затих, и леопард освободился, гиена уже съела часть живота...
    Это все, что нужно знать о Польше.
  5. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 14:35
    +1
    Они все доиграются, что придется освобождать окраину до сАмого Дуная...или до Ла-Манша.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:42
      -2
      Сначала надо захватить поселок Авдеевка, что в пригороде Донецка.
      А оттуда и до Ла-Манша недалеко. :)))
  6. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 14:36
    +1
    Россия пока не претендует на западную украину
    мы еще думаем,
    зона отчуждения - Польше будет не нужна