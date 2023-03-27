Турецкая пресса: Польша будет претендовать на украинские территории в случае поражения Киева в текущем конфликте

Польша может воспользоваться ситуацией и занять часть украинских земель, в случае проигрыша киевских властей в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил автор статьи для турецкой газеты Star gazete.В материале говорится, что сразу после вероятной утраты контроля над страной со стороны действующих украинских властей, Варшава попытается присвоить себе часть территорий соседнего государства.При этом автор отметил, что дальнейшая судьба украинского народа абсолютно никого не интересует. В то же время, по его мнению, вся та пропаганда, которая сегодня строится на «героизации» ВСУ, будет действовать лишь до поры до времени.Видимо журналист «намекает» на то, что позднее до граждан нашей «западной соседки» придет горькое осознание реальности. Однако скорее всего будет уже поздно. Украина может перестать существовать, как государство.Ведь автор статьи абсолютно прав касательно планов Варшавы оккупировать часть территорий Украины, по крайней мере западных областей.Более того, «прирасти землями» за счет соседнего государства, ставшего инструментом Запада в войне с Россией, не прочь и Венгрия, которая постоянно твердит о нарушении прав своих граждан на территории Закарпатья.Наконец, часть Одесской и Черновицкой области, а также остров Змеиный в Черном море недавно предложила аннексировать румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая даже зарегистрировала соответствующий законопроект.