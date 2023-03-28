Управление энергетической информации США ищет недостающую по спискам нефть

Несколько раз в прошлом году правительство США не смогло учесть примерно один из десяти баррелей нефти, добытых или потребленных страной. Сами нефтепродукты по факту были, но сотрудники статистических ведомств не могли определить, представляют они спрос или предложение - в какую графу тот или иной баррель вносить. Это несоответствие вызывало серьезную головную боль у нефтяных трейдеров, поскольку оно делало непрозрачным истинное состояние энергетического рынка США.На карту было поставлено не только понимание достаточно большого рынка нефти США, но и точность статистических данных, лежащих в основе сделок на миллиарды долларов. Хотя проблема кому-то может показаться не стоящей внимания, ее решение имеет огромное значение для товарного рынка.В каждом наборе данных о спросе и предложении энергии есть строка, называемая чем-то вроде «корректировка» или «разное для баланса» — статистический показатель, который позволяет при учёте баррелей подбивать свои цифры так, чтобы спрос и предложение точно соответствовали друг другу.Размер записи о недостающих объёмах нефти в прошлом году настолько вышел из-под контроля, что Управление энергетической информации США (EIA), подразделение федерального правительства по нефтяной статистике, предприняло длительную трехмесячную попытку исправить это. Работа не оказалась напрасной: тайна «пропавших нефтяных бочек» в значительной степени оказалась раскрыта.Базирующееся в Вашингтоне EIA определило, что большая часть проблемы была связана с завышением спроса, возможно, на 400 000 баррелей в сутки, и небольшим занижением предложения, возможно, на 150 000 баррелей в сутки. Если сложить всё вместе, это больше, чем ежедневное потребление, например, такой страны как Бельгия.Истоки проблемы неоднозначны. Добыча нефти в США почти утроилась за последние 15 лет, что затрудняет сбор данных EIA. В тот же период Вашингтон также отменил де-факто запрет на экспорт сырой нефти, что еще больше усложнило оценку баланса спроса и предложения.В прошлом году в компьютерной системе EIA произошел сбой, из-за чего публикация нескольких важных для рынка отчетов была задержана более чем на неделю. Инсайдеры EIA описывают ИТ агентства как доисторические.Ранее в этом году Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также приходилось несколько раз приостанавливать публикацию тщательно отслеживаемого еженедельного отчета после того, как система подверглась атаке программы-вымогателя. Отчет, названный «Обязательство трейдеров», представляет собой единственный доступный моментальный снимок того, как настроены инвесторы на рынках энергетики, металлов и сельскохозяйственной продукции. Если отчёт задерживается, это тут же сказывается на рынке, на динамике цен, на настроениях биржевиков.