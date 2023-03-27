Теракт в Мариуполе: взорвана машина начальника полиции







В Мариуполе произошел теракт, в ходе которого была взорвана заминированная машина. Предположительно, целью террористов был начальник полиции Михаил Москвин.По данным правоохранителей, начальник полиции остался жив, однако получил контузию.Сообщается, что взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля, принадлежавшего начальнику главного управления МВД ДНР по городу Мариуполю Михаилу Москвину. Благодаря тому, что бомба сработала, когда Москвин находился на расстоянии нескольких метров от автомобиля, удалось избежать серьезных повреждений. Пострадавший, получивший легкую контузию, отказался от госпитализации.В настоящее время на месте неудавшегося покушения работают сотрудники экспертно-криминалистических служб. В городе объявлен план "Перехват".Террористы киевского режима нередко совершают на присоединенных в результате референдумов к России территорий теракты, чаще всего направленные против должностных лиц, представителей силовых ведомств и журналистов.Так, в конце февраля текущего года на территории телецентра в Донецке был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство без каких-либо поражающих элементов. Предположительно, целью теракта было запугивание журналистов.Киевский режим даже не скрывает своей террористической сущности, регулярно производя обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, а также совершая теракты на территории России.