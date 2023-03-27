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Теракт в Мариуполе: взорвана машина начальника полиции

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Теракт в Мариуполе: взорвана машина начальника полиции

В Мариуполе произошел теракт, в ходе которого была взорвана заминированная машина. Предположительно, целью террористов был начальник полиции Михаил Москвин.


По данным правоохранителей, начальник полиции остался жив, однако получил контузию.

Сообщается, что взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля, принадлежавшего начальнику главного управления МВД ДНР по городу Мариуполю Михаилу Москвину. Благодаря тому, что бомба сработала, когда Москвин находился на расстоянии нескольких метров от автомобиля, удалось избежать серьезных повреждений. Пострадавший, получивший легкую контузию, отказался от госпитализации.

В настоящее время на месте неудавшегося покушения работают сотрудники экспертно-криминалистических служб. В городе объявлен план "Перехват".





Террористы киевского режима нередко совершают на присоединенных в результате референдумов к России территорий теракты, чаще всего направленные против должностных лиц, представителей силовых ведомств и журналистов.

Так, в конце февраля текущего года на территории телецентра в Донецке был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство без каких-либо поражающих элементов. Предположительно, целью теракта было запугивание журналистов.

Киевский режим даже не скрывает своей террористической сущности, регулярно производя обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, а также совершая теракты на территории России.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:13
    +10
    Почему машины Зеленского и его зарубежных гостей еще ездят по Киеву ? Где зеркальные ответы ? Вчера кстати был знаковый день, Украина попрощалась с православной верой официально после перехода Киево-Печорской лавры под раскольников, причем и настоятель и монахи все до единого отреклись от православия и что примечательно никто из прихожан даже не вякнул, вот и вся сущность украинства продажность и еще раз продажность.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:15
      +3
      Вы сами знаете ответ на свой вопрос.А вот они реалии.
      Жители ДНР в освобожденном Мариуполе поначалу столкнулись с проблемой заукраинских «ждунов». Причем, их процент только увеличивался по направлению в сторону Запорожской области.Проблема сейчас решается естественным путем – притоком из России огромного числа специалистов для восстановления города. Эти люди разбавляют нелояльное население, рассказывает в авторской колонке для «ПолитНавигатора» донецкая журналистка Евгения Мартынова.
      …Через год после начала спецоперации и освобождения территорий стало ясно: о «ждунах» можно говорить публично, и даже нужно. Миф о том, что все мирные жители в едином порыве выбегут встречать русскую армию с цветами, остался в той же реальности, в которой некоторые мечтали освободить Киев за неделю.

      https://dzen.ru/a/ZCB2GDNUg3Gvr3Jp
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:35
        0
        Не понял.До этого момента о "ждунах"говорить было нельзя?Ясно,что "нелояльного"там пруд пруди.И надо работать.Где словом,пропагандой,а где и пистолетом.Может даже пистолетом ,вперед.Быстрее доходит.Добавлю.Десятилетия эти люди жили под другими законами,под другим государством.И подавляющую часть это устраивало,была кой какая работа,заработок.Даже большинство из них о России будут думать в негативном ключе,как о разрушителе их мира,определенное время.В Мариуполе осталось половина населения.Кто то уехал на Украину,кто в Россию.С оставшимися надо работать
      2. topol717
        topol717 Сегодня, 15:10
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        ерез год после начала спецоперации и освобождения территорий стало ясно: о «ждунах» можно говорить публично, и даже нужно. Миф о том, что все мирные жители в едином порыве выбегут встречать русскую армию с цветами, остался в той же реальности, в которой некоторые мечтали освободить Киев за неделю.

        Вообще-то Киев могли захватить/освободить и раньше, буквально на 3-4й день СВО. Наш десант был готов к этому. НО!!!, в какой то момент получили команду не лезть туда.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: Silver99
      Почему машина Зеленского и его гостей еще ездят ?

      Работать надо.
      1. не тот
        не тот Сегодня, 14:29
        +2
        Работать надо.
        Приказ отдать надо.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:57
          -1
          Да.А без приказа никак?А!Ну конечно-дела давнишние..Отсутствие приказа разрушило СССР.Про Присягу все дружно забыли
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 14:52
      +1
      Цитата: Silver99
      настоятель и монахи все до единого отреклись от православия

      Просто они не долго размышляя, променяли Святую жизнь на сытную.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:55
        0
        целью террористов был начальник полиции Михаил Москвин.

        Ну, теперь сама судьба поставила цель начальнику полиции - ликвидировать Мариупольское бандподполье.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 14:58
          0
          Цитата: Теренин
          целью террористов был начальник полиции Михаил Москвин.

          Ну, теперь сама судьба поставила цель начальнику полиции - ликвидировать Мариупольское бандподполье.

          Гена, хочешь сказать кто, конкретно победил, мы узнаем из отчёта мариупольского морга?
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 15:03
            0
            Цитата: Ясная
            Цитата: Теренин
            целью террористов был начальник полиции Михаил Москвин.

            Ну, теперь сама судьба поставила цель начальнику полиции - ликвидировать Мариупольское бандподполье.

            Гена, хочешь сказать кто, конкретно победил, мы узнаем из отчёта мариупольского морга?

            Да, Яснуль hi думаю, что теперь начальнику полиции не нужен никакой вышестоящий контроль и проверяющие. На казарменный режим работы он перейдет сам, а значит и подчинённые с агентурой bully
      2. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 15:08
        0
        Возможно, мы ещё увидим, как они опять изменят веру.Ведь они ,вероятно ,выбирали жизнь или смерть. В прошлом часто это происходило. Особенно в 16м веке. Православные высокопоставленных, вплоть до митрополитов, отрекались, потом принимали католичество, учились в Европе, возвращались на Родину, отрекались от католичества, опять принимали Православие и получали повышениеоли . И Греки, и Византийцы , в прошлом, принимали Унию с Римом ,что бы рыцари Европы защитили их от турок. Назад в Православие не вернулись......
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:17
    +1
    Главное, что обошлось без человеческих жертв!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:32
      -1
      Да,главное.Но в Мариуполе до этого было спокойно.Люди работали,мирно жили.Уже почти год.Значит хохлотеррористы добрались и туда,а наши не дорабатывают.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 14:58
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        ......,а наши не дорабатывают.

        Был не так давно сюжет, что катастрофически не хватает сотрудников на присоединенных территориях. И они должны быть из местных.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 15:12
          0
          Местные ,видя то,что можпт произойти.Не дай бог конечно.Но факт оступления прошлой весной имел место быть.Просто выжидают
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:30
    +1
    Террористы киевского режима нередко совершают на присоединенных в результате референдумов к России территорий теракты, чаще всего направленные против должностных лиц, представителей силовых ведомств и журналистов.

    Они воюют на искоренение россии и её влияния, а вот почему у нас не истебляют украинство из-за которого и завязались большинство конфликтов, вот этого я понять не могу!
    Нет и не может быть проблем с малорсским языком, культурой или историей тех регионов, но есть украинство как экстремистское движение направленное против россии, русскости и общих исторических событий. Но мы упорно истребляем "холопов", при этом совершенно не трогая "баринов". Одна из загадок данного противостояния, переворачивающая заявленные цели их реальное положение. what
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 14:36
    0
    В городе объявлен план "Перехват".

    Кого перехватывать? Не смешите! Террорист написал на груди табличку, что он это сделал?
    Надо заниматься чисткой территорий ежедневно, ежечасно, ежеминутно, а не тогда, когда жареный петух клюнул!
    Вот прямо зло берет от работы наших правохранителей! Если мужик где то дебоширит, они тут как тут! А если что то серьезное, их днем с огнем не найдешь!
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 14:39
    0
    Серо-буро-малиновые линии будут рисовать??? (горький сарказм)
  6. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 14:40
    0
    Разворошили мы демонское гнездо!... самое печальное то,что это только начало и не последний терракт в нашей стране. Как в чеченскую, когда дома взрывали. Бандерлоги ещё коварнее и злопамятные и нам очень долго придется терпеть их выходки по миру. Прибавится россгвардии теперь работы wassat
  7. НСВ
    НСВ Сегодня, 14:46
    -1
    Интересно,машина начальника полиции Днепропетровска уже тоже взлетела!?Наверно укропы просто боятся афишировать работу нашей агентуры в свинорейхе!!!