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Китайский эксперт: Намерения Москвы разместить в РБ тактическое ядерное оружие - ответ Лондону на готовность поставить урановые боеприпасы Украине

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Китайский эксперт: Намерения Москвы разместить в РБ тактическое ядерное оружие - ответ Лондону на готовность поставить урановые боеприпасы Украине

Стремление Запада накачивать Украину все новыми вооружениями самого разного вида не остается без ответа со стороны России.

Как отмечает китайское издание Global Times, недавнее заявление Лондона о намерении поставить Киеву снаряды с обедненным ураном не осталось без ответа Москвы, которая предупредила США, ЕС и саму Британию о последствиях подобных действий.

25 марта этого года российский президент заявил о планах размещения на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. По словам научного сотрудника Центра российских исследований при Восточно-Китайском университете Цюй Хэна, это заявление стало прямым ответом Лондону на его решение о поставках боеприпасов с обедненным ураном, да и ответом всему Западу, который все сильнее втягивается в события на Украине.

Китайский эксперт отметил, что подобные решения западных стран создают негативный прецедент, так как применение боеприпасов с обедненным ураном под запретом во многих странах. Это оружие влияет на здоровье гражданского населения на многие годы вперед. Ранее в сети появились документы, в которых регламентировалось обращение натовских солдат с боеприпасами с обеднённым ураном (БОУ). Несмотря на многочисленные заявлений натовских функционеров и западных политиков о том, что БОУ не приносят никакого вреда здоровью человека после их применения, в самих же натовских документах предписывалось собственным военнослужащим не находиться в районе поражённых объектов в течение определённого времени - как минимум до оседания пыли с высокой концентрацией урана.

Заявив о планах по размещению ядерного оружия в Белоруссии, Россия сигнализирует Вашингтону, Брюсселю и Лондону, что дальнейшее их вмешательство в конфликт на Украине не останется без противодействия Москвы, считает Цюй Хэн.

Цуй также отметил, что реакция Вашингтона на заявление президента России оказалась очень сдержанной, что говорит о его нежелании раздражать Москву.
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Использованы фотографии:
Википедия/Vitaly V. Kuzmin
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