Интересна ли Россия как союзник Китаю?

Си Цзиньпин: «Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу»

И еще от него же: «Мы с президентом Путиным договорились активизировать комплексное планирование на высшем уровне, наращивать торговлю энергоносителями, ресурсами и электротехнической продукцией, повышать стрессоустойчивость цепочек производства и поставок двух сторон, расширять кооперацию в области информационных технологий, цифровой экономики, сельского хозяйства, продолжать обеспечивать бесперебойность трансграничной логистики и перевозок»

Главный вопрос: можно ли считать Китай союзником России?

То есть – ресурсов

Юанизация

Собственно, все: Россия просто сырьевой придаток Китая

Китай это реализует с максимальной для себя выгодой

Итого: