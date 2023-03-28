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Интересна ли Россия как союзник Китаю?

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Интересна ли Россия как союзник Китаю?

Согласно международного дипломатического протокола, государственный визит - это официальный визит главы государства в иностранную страну по приглашению главы государства этой иностранной страны, при этом последний также выступает в качестве официального принимающей стороны на время государственного визита. Государственные визиты считаются высшим проявлением дружественных двусторонних отношений между двумя суверенными государствами и, как правило, характеризуются акцентом на официальных публичных церемониях.


То есть, государственный визит мало того, что предполагает максимальный официоз, программу, перенасыщенную протокольными мероприятиями, так и большое количество подписанных совместных документов. Причем, не просто договоров и проектов, тем более, не говорим даже о протоколах намерений, нет. Речь идет о стратегических соглашениях, подписываемых не на один год.

Си Цзиньпин: «Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу»


И еще от него же: «Мы с президентом Путиным договорились активизировать комплексное планирование на высшем уровне, наращивать торговлю энергоносителями, ресурсами и электротехнической продукцией, повышать стрессоустойчивость цепочек производства и поставок двух сторон, расширять кооперацию в области информационных технологий, цифровой экономики, сельского хозяйства, продолжать обеспечивать бесперебойность трансграничной логистики и перевозок»


Собственно, тут можно не делать никаких выводов, все довольно хорошо изложил китайский лидер. За все хорошее и побольше. Они продают нам электронику, мы им – ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. О договорах ни слова, а заявление… Заявить можно много чего, но тут беда в том, что конкретики ноль.

Но и ничего сверх озвученного и не стоило ожидать. Кстати, в самом Китае к визиту отнеслись вполне буднично так. То есть, такой зверской шумихи, как у нас в СМИ, не было. Совсем. Вот вам страница моего любимого «Жэньминь Жибао»:


Как видите: Си Цзиньпинь приехал в Россию, уехал обратно. Все. Примерно так же мог выглядеть визит в Лаос или Мьянму, не более того. Да, статья Путина в «Жэньмине» вызвала интерес, но не более того. Все остальное смотрелось весьма обыденно.

Но сам визит для России да, был очень важен. Потому и встретили товарища Си, что называется, от души. Сам факт того, что Си Цзиньпин приехал почти сразу после избрания на новый срок председателя КНР, это очень крупный жест с его стороны. Здесь важный момент в том, что все произошло по политическим меркам просто моментально: через десять дней после избрания.

Стоит отметить, что принять получилось. Весь вопрос исключительно в том, кому и какие выгоды это принесет.




Ознакомившись с подписанными документами, сделать какие-то выводы сложно. Там сплошь политические и дипломатические реверансы относительно улучшения, углубления, за все хорошее против всего плохого. Конкретики мизер.

Главный вопрос: можно ли считать Китай союзником России?


Ответ: нет, нельзя.

Прежде всего, в самом Китае вообще не употребляется понятие «союзник», у Китая союзников нет. Для Китая слово «союзник» весьма непростое, союз подразумевает наличие каких-то обязательств, обязательных к выполнению, а Китай не та страна, которая берет на себя обязательства, способные хоть ненамного, но напрячь страну.

Да, в принципе, у КНР есть один союзник, по отношению к которому КНР осуществляет союзнические функции, но это скорее младший брат, нежели полноценный союзник. Северная Корея. Статус примерно как у Беларуси в отношениях с Россией, только у руководства Северной Кореи завихрений намного больше, и овеществленная в ракетах идея чучхе запросто может быть экспортирована куда-нибудь. Например, в Японию.

Все, больше у Китая нет никого. И вряд ли появятся.

Исторически так сложилось, что китайцы себе союзников не искали. В давние века Поднебесная, Срединная империя, как ее сами китайцы называли, всегда считала себя самодостаточной и сильной. И ни с кем никаких союзов не искала. За что и была неоднократно наказана соседями с Японских островов, но в итоге даже во Вторую Мировую выкрутились, пусть и с помощью СССР.

Ну а теперь искать с кем-то союзов… С соседями, в принципе, переругались со всеми. Кроме России, тут хотя бы претензий территориальных больше нет. Но и скажем прямо, страна с населением в полтора миллиарда, успешно дрессирующая огромную сухопутную армию и гигантскими шагами строящая неплохой такой военный флот – неприятный объект для решения любых споров, даже безъядерным путем.

Да, Китай не замечен в участии в военных блоках и союзах и, стоит подчеркнуть, все проблемы пытается решить сам. О проблемах, которые есть у Китая, особенно территориальных спорах, уже написаны сотни статей. Мы же ограничимся тем, что скажем, что территориальные проблемы есть, но их решение пока не привело к войнам регионального масштаба, хотя конфликты с Вьетнамом не раз в прошлом веке ставили регион на грань. Однако – обошлось.

Поэтому страна с огромным производственным ресурсом, армией, флотом и ядерным арсеналом – это сильно само по себе. Можно сказать – хорошо, что Китай не стремиться навязать свою гегемонию миру, как это делают США. Мирной страной не назвать, но в целом политика КНР очень даже миролюбивая, если закрыть глаза на частности.

Так что союзники Китаю не нужны. Нужны рынки сбыта раз и надежный тыл за спиной в плане поставок сырья, два. И все. Все слова товарища Си о том, что «российско-китайские двусторонние отношения вышли за рамки двусторонних и представляют собой теперь важнейший фактор мировой политики», с одной стороны – серьезное заявление, с другой… с другой тут стоит привести еще одну цитату, финальную фразу Си Цзиньпиня о том, что «в мире происходят самые большие изменения за 100 лет и мы вместе будем над ними работать».

Она напоминает старую притчу о том, как муха сказала: «Мы пахали», сидя на рогах у вола. И, пожалуй, это максимум, который можно было бы выжать из китайского лидера в нашей ситуации.

Он его, собственно, и выдал.


Понятно, что Китай сегодня чувствует себя более сильной страной, чем Россия. И потому некоторые даже характеризуют визит китайского лидера как оценочный, то есть, в Китае понимают, что противостояния с США не избежать, сферы интересов не то что сталкиваются – уже трещат. И здесь именно полезно было бы подстраховаться и закрепить-зафиксировать отношения с Россией, как с поставщиком всего необходимого.

То есть – ресурсов


В целом получилась не очень красивая ситуация: РФ продавала Европе около 150 миллиардов кубометров газа ежегодно. По приличным ценам. И получала за это бусы и зеркальца, ну все, чем белые господа одаривали аборигенов исторически. Теперь европейский рынок «Газпромом» потерян, а китайский, увы, компенсировать такие потери не может. «Сила Сибири» в прошлом году прокачала около 15 миллиардов кубометров, в 2023 году планируется увеличение аж до 22 миллиардов кубометров газа. При плановой мощности прокачки «Силы» около 38 миллиардов кубометров.

В целом Китай берет мало и дешево. Цены засекречены, но именно то, что они глубоко скрыты, и дает основание считать, что берет Китай газ чуть выше себестоимости и конечно, ниже того уровня, который нарисовали европейцы в качестве предельного.

Кто будет компенсировать разницу, понятно. «Новая нефть» и «Новый газ» России. Мы.

Вообще ситуация проста: европейские господа давали за газ свои евро и доллары, поставляли на российский рынок свои товары. Теперь европейцы ушли, и вместо европейских бус и зеркал мы будем получать китайские. Они почти такие же, как нам говорят, если не лучше, потому что дешевле. «Хавал» вместо «Ауди», «Москвич-Жак» вместо «Рено».

В общем, иной участи, кроме как страна-бензоколонка, России никто не готовит. Что ж, сами виноваты. Именно в 90-е годы команда Гайдара разработала такой образ существования для страны: зачем нам что-то производить, если можно купить, продав ресурсы? Вот и продаем. А Китай покупает.

Юанизация


Путин с гордостью говорит, что расчеты между нашими странами идут в национальных валютах, а юань становится для России этакой палочкой-выручалочкой в расчетах с другими странами. С долларами проблемы у российских банков, а юань нормально берут и в Африке, и в Южной Америке.

С одной стороны вроде бы ничего, с другой – последний гвоздь в крышку гроба фактически умершего ЕАЭС, который задумывался изначально как рублевая зона. Зато Россия войдет в зону юаня, и там ее не ждет ничего приятного, поскольку увы, но сильной и стабильной валютой юань пока назвать нельзя.

Однако юанизация рубля сыграет на руку китайской валюте. Интерес Китая к этому вопросу понятен: чем больше стран начнет пользоваться юанем, тем проще создать свой собственный рынок. Да, многим странам будет интересно попасть на рынок Китая, но вот беда – они там не нужны в первую очередь Китаю. А вот рынки этих стран придется распахнуть для китайских товаров настежь.

И получается такая картина: нефть, нефтепродукты, газ и уголь из России в Китай в 2022 г. достигли 75% от всего экспорта в КНР, или $85 млрд из $114 млрд. Это по данным Главного таможенного управления Китая. Еще 9,8% экспорта – руда, металлы и металлические изделия, а 3,2% – древесина и изделия из нее, 1,4% – драгоценные металлы, а 0,9% – удобрения.

То есть, 90% российского экспорта в Китай – ресурсы. Машины, оборудование, электроника и транспорт - 0,5% российского экспорта. В китайском же импорте в РФ доля техники более 51%.

Собственно, все: Россия просто сырьевой придаток Китая


Ресурсы в Китай, оттуда товары и средства производства. Причем, достаточно так себе в сравнении с европейскими. Технологии, простите – это не китайское. Копирование и выпуск более дешевой версии – это они умели и будут уметь, но все это дело вторично в сравнении с европейским и американским. Увы для нас, но это так.

Хорошие копировальщики, но весьма неважнецкие разработчики – вот сегодняшний статус Китая. У нас ничем не лучше, программа «импортозамещения» примерно там же, где евроазиатский экономический союз, так что не до жиру. Неплохие разработчики «не имеющего аналогов» но никакие производители – статус России.

То, что в России проблемы с производством – это понятно. Все эти «не имеющие аналогов в мире» поделки в единичных экземплярах – лучшая иллюстрация бессилия российской промышленности, точнее, ее остатков.

Возможно, лучшим вариантом была бы передача всех этих «Армат», «Бумерангов», «Коалиций», «Курганцев» и прочих «Буревестников» Китаю. Через год реально стояло бы на конвейере в ошеломительных по сравнению с Россией, количествах.

В общем – сам бог велел держаться вместе РФ и КНР. Ибо вместе хоть как-то можно компенсировать недостатки соседа. Так у России в армии появились-таки дроны и радиостанции, а у Китая могут появиться самолеты с приличным моторесурсом, например.

Но по сути, что зона доллара, что зона юаня – какая разница, если роль страны-бензоколонки – это все, на что способна Россия в своем сегодняшнем состоянии? Просто в зоне юаня все несколько победнее, чем в долларовой.

Понимают ли это в России – тут говорить не о чем, а вот в Китае понимают просто прекрасно. Потому и приехал в гости Си Цзиньпинь, а не наоборот. Потому и совершенно никакой конкретики в подписанных документах, вся эта дипломатическая шелуха – этап предварительной подготовки к тому, что будет. Если будет.

Конечно, что-то будет, но тут все на 100% зависит от Китая. Именно КНР будет диктовать условия предстоящих сделок и соглашений, и эти условия будут весьма жесткими. Но России просто нечего предложить или противопоставить, к сожалению, совершенно беззубая политика страны этого не позволит. Атакующий стиль дипломатии в стиле СССР – это все в далеком прошлом, все, что может российская дипломатия – это пытаться отвечать, полностью отдавая инициативу в чужие руки. То самое пресловутое рисование красных, бордовых и фиолетовых линий в бесконечных количествах.

Китай это реализует с максимальной для себя выгодой


Но до этого китайцам с их особенностями в психологии и подходу к процессам просто необходимо разобраться в происходящем в России и сделать много выводов на будущее. А делать выводы на будущее китайцы умеют. Тут стоит вспомнить вьетнамо-китайские конфликты, которых было предостаточно. И проигранную войну 1979 года, когда, с одной стороны, цели и задачи, которые ставило руководство КПК перед НОАК не были выполнены, а с другой – произведена проверка того, вступится ли СССР за своего союзника. СССР за Вьетнам не вступился, ограничившись военными поставками и осуждением КНР.

Впрочем, Советский Союз – это было давно, сегодня можно вспомнить, как Россия вступалась за своих… нет, конечно, не союзников. Попутчиков, если судить по прессе. Но у нас умеют подать, когда надо, почему не стоило помогать Югославии, Ираку и Ливии.

Это в Китае тоже учитывают. Там вообще умеют считать на будущее, так что и в нашем случае будет учтено все: и внешняя политика, и дипломатия, и военная мощь России. Военная мощь – в особенности.

Вероятно, китайцы, имея негативный опыт прошлого века, не совсем понимают то, что происходит на украинской территории сегодня. Потому и «12 пунктов примирения» смотрятся несколько невыразительно. И тут интересы Китая можно разделить на две части: с одной стороны, сосед, у которого можно неплохо затарить по дешевке ресурсов, отвлеченный войной – это неплохо. Можно делать дела. С другой – страна, испытывающая проблемы с населением (и в плане демографии, и в плане бытовом), с властью, неспособной решить проблемы внешние и внутренние, зато с ядерным оружием

Вам такой союзник как? Вот и в Китае думают и оценивают. Рассчитывают возможные последствия.


Политический посыл Китая понятен, в нем проскакивает опыт войны 1979 года: не получилось – соскакивайте. Хуже, чем есть – не будет. Давайте быстренько замнем войну, которая явно складывается неудачно (как в свое время Китай и сделал) и займемся делом. Реформами армии, выпуском новой техники и всем остальным. Китайская рациональность требует такого решения, но дипломатичность не дает заявить об этом напрямую.

Китаю нужно выигрывать время любой ценой и укреплять страну. Потому что очевидно, что до момента, когда Запад возьмется за КНР всерьез, не так уж и долго. Пока там все бегают вокруг и около Украины, у Китая есть время. С другой стороны, у КНР своих проблем сейчас очень много, и дать возможность Западу использовать их во вред себе – непозволительная роскошь.

Так что если посмотреть с этой стороны, то визит Си Цзиньпина - это попытка понять и оценить, а насколько Россия вообще годится на роль, ей отведенную. Нет, не союзника, за союзника надо впрягаться не только на дипломатической и политической, но и на военной арене. Потому – на роль хорошего соседа, надежного поставщика ресурсов в дальнейшем и так далее.

То, что именно за тем, чтобы оценить все самому, своими, так сказать, глазами, с последующим анализом – вот, пожалуй, зачем приехал китайский руководитель. СМИ, доклады дипломатов и прочие источники информации, это, конечно, хорошо, но…

То, что Россия не годится на роль союзника Китаю (слишком слабая армия, слишком слабая промышленность, слишком слабый финансовый сектор, завязанный исключительно на торговле ресурсами), это понятно. Но соседа, которого можно подмять, завалить его рынок своими товарами, а финансовые рельсы перевести на свою валюту, скупать ресурсы не просто выгодно, а по бросовым ценам – вот это вполне себе вариант.

И такой вариант Китаю был бы более выгоден. Это вполне очевидно и естественно. Капитализм во всей красе, хоть КПР и стоит на пути развитого социализма, но кто сказал, что это должно распространяться на другие страны?

Итого:


Мы слишком слабы в глазах Китая, чтобы претендовать на союзнические отношения. Вот отношения метрополии и колонии-сырьевого придатка – да, вполне возможно. Но для того, чтобы стать полноправным союзником Китаю, надо быть с ним на одном уровне. А этого, увы, не наблюдается.

Более того, сегодня Россия попала в такую зависимость от китайской промышленности по причине уничтожения своей, что страшно представить, что будет лет через десять.

Нас долго пугали, что «вот сейчас придут солдаты НАТО и отберут все ресурсы». В итоге за бесценок эти ресурсы уходят в Китай. Конечно, это показатель очень сильного государства, ведь только такое государство способно отдавать нефть, газ, металлы, дерево по дешевке.

США вот не могут. А мы – запросто. Потому Китай еще долго будет делать вид, что Россия – его надежный партнер и сосед.

Вот только стоит помнить, что товарооборот с Россией в 2022 году составил 190 млрд долларов

Товарооборот с США – 759,4 млрд долларов.
Товарооборот с Евросоюзом – 847,3 млрд долларов.
Товарооборот с АСЕАН – 975,3 млрд долларов.

Причем, Китай вывозит из России больше, чем поставляет. Дальше каждый сам может сделать выводы о том, насколько Россия является серьезным партнером для Китая. И прикончить мысль о возможности союзничества.

Китай, у которого есть два шикарных союзника, армия и флот, может позволить себе ни с кем в союзы не вступать. Он и не будет, России здесь уготована роль попутчика-снабженца. Очень жаль, но именно такую роль России придется играть до тех пор, пока страна действительно не станет сильной и уверенной как в политическом, так и в военном отношении.
Автор:
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45 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Проксима
    Проксима Сегодня, 05:17
    +1
    Всё конечно мрачно в этой статье, но есть маленькое "но", в военном противостоянии с применением ядерного оружия, Китай вообще не соперник России от слова "никак". Россия по ядерному вооружению вместе с носителями на ПОРЯДОК превосходит Поднебесную. От сюда вывод: в ближайшие десятилетия Китай будет взаимодействовать с Россией исключительно, как с партнёром, без силового давления. И на этом спасибо.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:41
      0
      Пока,будет взаимодействовать.Если миграция населения из Дальнего востока будет продолжаться,Китаю и захватывать ничего не надо будет .Возьмёт в аренду всю территорию за недорого. А по санкциям , они соблюдают их,пусть не сильно рьяно но привезти оргтехнику компаний США тот ещё геморрой. Наша организация год уже воюет.
      1. СергейБ
        СергейБ Сегодня, 07:19
        0
        Цитата: ASAD
        Если миграция населения из Дальнего востока будет продолжаться,Китаю и захватывать ничего не надо будет .

        О!
        Вытащили старую мульку, о огромной миграции китайцев, к нам в страну.
        Между прочим, по сравнению с 90-ми, количество китайцев на том же Дальнем востоке СОКРАТИЛОСЬ В РАЗЫ.
    2. 3x3zsave
      3x3zsave Сегодня, 06:10
      +4
      в ближайшие десятилетия Китай будет взаимодействовать с Россией исключительно, как с партнёром, без силового давления
      В ближайшие десятилетия Китай будет взаимодействовать с Россией, как хороший хозяин с дойной коровой.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:18
        +2
        как хороший хозяин с дойной коровой.

        "- А много ль корова даёт молока?
        - Не выдоишь за день - устанет рука."(с)
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Сегодня, 06:32
          -1
          "А если есть кто-то, кто холит и нежит,
          Так это только тот, кто потом зарежет" (С)
          1. Гражданский
            Гражданский Сегодня, 07:32
            0
            Китай, у которого есть два шикарных союзника, армия и флот,

            4 союзника:
            Компартия, армия, флот и вторая (первая) экономика в мире.
      2. Mazunga
        Mazunga Сегодня, 07:23
        0
        и на счет территориального вопроса рановато ставить галочки)))
        1. «Река Хэйлунцзян — мать китайских северных народов». Цель экспозиции — доведение до посетителей информации об исторической принадлежности китайской стороне земель, сосредоточенных в бассейне р. Амур.
        2. «Бассейн реки Хэйлунцзян в XVII в. и русско-китайский «Нерчинский договор» — освещение фактов проведения казаками Царской России интервенции в отношении коренных народностей Дальнего Востока (монголы, эвенки, дауры, орочоны, маньчжуры, нанайцы и т.д.) и подписания вышеуказанного договора в интересах защиты государственного суверенитета Китая.
        3. «Бассейн реки Хэйлунцзян в XVII — XIX вв.» — воспитание чувств патриотизма на основе демонстрации сведений социально-экономического развития Айхуэй, несмотря на «вмешательство» России во внутренние дела Цинской империи.
        4. «Хэйлунцзян во второй половине XIX в. и китайско-российский «Айгунский договор» — представление материалов, подтверждающих неоднозначный характер заключенных международных актов (Айгунский (1858 г.), Пекинский (1860 г.), Илийский (1881 г.), в результате которых китайские территории были отторгнуты в пользу России.
        5. «Российская катастрофа 1900 г.» — акцентирование внимания на фактах насильственного выдворения жителей 64 маньчжурских деревень, располагавшихся на территории современной Амурской области.
    3. anatolmd
      anatolmd Сегодня, 06:43
      +2
      Есть и другое "но", а именно готовность применить ЯО, в украинском контексте, понятно, на тактическом уровне. И как с этим? Запад в открытую говорит, что РФ не применит, читай - побоится применить, соответственно, снабжение Украины продолжится без оглядки на наличие у России этого самого боевого атома.
      Ну и толку с того, что у тебя есть большая дубина, которой ты только пугаешь, но не пустишь в ход?
      Оппонентам прошу заменить, я не говорю о целесообразности применения или о последствиях, а о том, что они уверены в том, что тактический атом задействован не будет, значит, можно не считаться.
      Про стратегическое ЯО даже речи не идет.
    4. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:06
      0
      Цитата: Проксима
      Всё конечно мрачно в этой статье, но есть маленькое "но", в военном противостоянии с применением ядерного оружия, Китай вообще не соперник России от слова "никак". Россия по ядерному вооружению вместе с носителями на ПОРЯДОК превосходит Поднебесную. От сюда вывод: в ближайшие десятилетия Китай будет взаимодействовать с Россией исключительно, как с партнёром, без силового давления. И на этом спасибо.

      Согласно американским развед данным, Китай сейчас радикально наращивает количество ядерного оружия. Уже не первый год ракетные шахты и атомные субмарины растут как грибы после дождя
    5. У.Ченый
      У.Ченый Сегодня, 07:12
      0
      Учитывая, что Китай строит гигантские позиционные районы, разрабатывает новые средства доставки, и учитывая его гигантские производственные возможности, ситуация с ядерным оружием может кардинально поменяться буквально в ближайшие пять лет.
      Хотя, конечно, с точки зрения получения сырья, для китайцев гораздо выгоднее, когда мы это будем делать "добровольно и с песней", чем забирать это себе.
    6. IgorZ
      IgorZ Сегодня, 07:19
      0
      Проксима.

      Ядерная дубинка?...Северные народы справляют в поле большую нужду держась за палку, которую предусмотрительно носят на разный всякий случай. Отбится от диких зверей, например. Наша ядерная дубинка отбится от соседей никак не помогает и вряд ли поможет, так как...
    7. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 07:30
      0
      в военном противостоянии с применением ядерного оружия, Китай вообще не соперник России от слова "никак". Россия по ядерному вооружению вместе с носителями на ПОРЯДОК превосходит Поднебесную.

      2017 г. Китай поставил на боевое дежурство три бригады с ракетами DF-41. Одно из подразделений уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, второе — в провинции Хэйлунцзян, а третье — в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.
      2021 г. В приграничном с российским Забайкальем районе Китай реализует амбициозную программу модернизации своих вооружённых сил. При этом американские эксперты предполагают, что вскоре он сможет достичь паритета с США и Россией в системах доставки ядерного оружия. НОАК приступила к строительству шахт для межконтинентальных баллистических ракет в районе хошуна Ханцзинь-Ци (杭锦旗) в городском округе Ордос на юго-западе сопредельного с Забайкальским краем автономного района Внутренняя Монголия. Эксперты по ядерному оружию определили два других крупных позиционных района, которые могут вместить более 200 межконтинентальных баллистических ракет, способных доставлять ядерные боеголовки. Завершено в 2022 г.
      2020 г. На новом производственном объекте в Хулудао, КНР может иметь возможность выпускать до двух SSN-класса (тип 093) и одну SSBN- класса (тип 093) в год, то есть ВМС НОАК могут к 2030 году будет иметь до 24 SSN и 14 SSBN субмарин. Новые строительные цеха и сухой док в Хулудао будут использоваться для строительства новых атомных подводных лодок. Ожидается, что это будет совершенно новый класс субмарин тип 095, который может стать ответом Китая на подлодки класса Вирджиния. Специалисты утверждают, что там будут построены новые подводные лодки типа 095 и 096. Китаю они необходимы для патрулирования открытой части Тихого океана или регулярного выхода в Индийский океан.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 05:20
    -2
    вместо европейских бус и зеркал мы будем получать китайские
    иной участи, кроме как страна-бензоколонка, России никто не готовит.
    России здесь уготована роль попутчика-снабженца
    За этим Си и приезжал, проверить техсостояние....
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:21
    +1
    То самое пресловутое рисование красных, бордовых и фиолетовых линий в бесконечных количествах.

    "- А-ха-ха-ха, это что за абстракционизм?
    - Артист, разве у наших жлобов хоть кусочек кожи допросишься? Пришлось у одного негра взять, орган для пересадки."(с)
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 05:22
    +7
    Да,Роман,это так.Факт.Мы Китаю нужны как поставщиа энерооресурсов.Если лет пятнадцать назад мы еще поставляли что то высокотехнологичное-авиацию,двигатели,то сейчас китайцы в этом не нуждаются.Ни о каком союзе речи идти не может
  6. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 05:24
    +5
    Это надо было предвидеть ... Россия упустила свои возможности.
  7. СерегаБосс
    СерегаБосс Сегодня, 05:46
    0
    А что союза ищет Россия? Да нет, двести раз сказали - равноправное партнерство.
    Мы не будем продавать сырье - другие будут, автор думает некому продавать?
    Что мы Европе сейчас не продаём? Газ, нефть? Продаём, только через посредников и в 3 раза дороже. И что в этом плохого продавать то чего у нас много?
    1. Tommy Calhoun
      Tommy Calhoun Сегодня, 05:56
      +8
      Цитата: СерегаБосс
      А что союза ищет Россия? Да нет, двести раз сказали - равноправное партнерство.
      Мы не будем продавать сырье - другие будут, автор думает некому продавать?
      Что мы Европе сейчас не продаём? Газ, нефть? Продаём, только через посредников и в 3 раза дороже. И что в этом плохого продавать то чего у нас много?

      А то. То что конечный продукт или продукт глубокой переработки всегда будет дороже чем сырьё. Такая схема возможна, если только страна помимо этого что то продаёт за рубеж в больших количествах. Соответственно население России ВСЕГДА будет беднее чем запад и Китай, соответственно лучшие будут уезжать (учёные, инженеры), страна будет деградировать и т. д. И итог всего этого, то что происходит сейчас. У России огромная территория, куча ресурсов но экономически мы просто ничтожны по сравнению с Западом и Китаем, Индией. Наше население бедное и не соответствует размеру территории страны. Вот собственно итог... Голосуйте за Путина в 2024, вы же понимаете что страна большая, и почти 25 лет ему не хватило что бы поднять страну с колен. Сейчас то уж точно получится. PS. Китай за 30 лет стал тем что он есть сейчас.... Делайте выводы товарищи.
      1. СерегаБосс
        СерегаБосс Сегодня, 06:35
        -4
        Продуктов переработки вам не хватает? Вот вы бедный, на интернет наскребли по сусекам? На запад всё оглядываетесь? Не надоело? Вы в Индию съездите посмотрите как там народ "богато" живёт. А в Китае? Наверно уже можно кричать "зажрались". И территории у них все освоены, и из поездок туристических на пенсии не вылазят. Как надоели эти причитания "просрали все полимеры" до тошноты.
        Арабы свою нефть и газ продают и не особо парятся. А про Норвегию ничего не слышали? Крупнее бензоколонки нет в мире, и живут не парятся.
        Я не говорю что у нас нет проблем, есть, и много. И война есть, но она скоро закончится, и за кого голосовать, вас я спрошу в последнюю очередь. Вот и делайте выводы товарищи.
        1. Tommy Calhoun
          Tommy Calhoun Сегодня, 07:08
          0
          Цитата: СерегаБосс
          Продуктов переработки вам не хватает? Вот вы бедный, на интернет наскребли по сусекам? На запад всё оглядываетесь? Не надоело? Вы в Индию съездите посмотрите как там народ "богато" живёт. А в Китае? Наверно уже можно кричать "зажрались". И территории у них все освоены, и из поездок туристических на пенсии не вылазят. Как надоели эти причитания "просрали все полимеры" до тошноты.
          Арабы свою нефть и газ продают и не особо парятся. А про Норвегию ничего не слышали? Крупнее бензоколонки нет в мире, и живут не парятся.
          Я не говорю что у нас нет проблем, есть, и много. И война есть, но она скоро закончится, и за кого голосовать, вас я спрошу в последнюю очередь. Вот и делайте выводы товарищи.

          Арабы вкладывал и доходы от нефти и газа в свою страну, в туризм, в инфраструктуру, да и население там маленькое и они не претендуют на мировое лидерство. Помимо нефти Норвегия производит много товаров на экспорт которые пользуются спросом (удобрения, софт, одежда, оружие, суда и т. д. ) вообщем достаточно что бы у них был один из самых высоких уровней жизни в мире, а не зарплаты и пенсии 200-500$. Именно долларов, потому что импортные товары мы покупаем за валюту, которую получаем от продажи своих товаров на экспорт(нефть, газ, лес, руда) и прочие товары с низким пределом. Вот поэтому мы и не можем разговаривать с остальными на равных, нам просто нечего предложить ни Китаю, ни Индии. Ресурсы они могут купить и у других, а у Путина теперь просто нет выбора, ибо бюджет уже начал сыпаться, через год будет гораздо хуже, и как раз накануне выборов. Вот такие дела товарищи.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 06:55
        +1
        25 лет ему не хватило что бы поднять страну с колен

        Товарищ Сталин получил реальную власть примерно в 1930-м. Прибавляем 23 года - на дворе 1953-й. Будем сравнивать достижения за сроки правлений? Это всё, чем нам надо руководствоваться при оценке результатов жизнедеятельности обожаемого гаранта, а главное - наших дальнейших перспектив.
  8. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:09
    +2
    Союзники всегда нужны. Но пока у Китая стоят вопросы коммерческие,он не будет озвучивать другие вопросы.Что нам мешает развиваться как Китай? Начали не с того. С чего начнешь,так и дальше пойдет.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:10
      +2
      Что нам мешает развиваться как Китай?

      Базовые предпосылки. У нас - капитализм, а капиталиста - интересует исключительно бабло и ништяки, которые он может за них получить. Посему - самое простое для российского буржуя это продать как можно больше великого советского наследия, бабло вывести на Запад и свалить туда самому. Ибо это - самый простой и эффективный метод реализовать мечту Остапа Ибрагимовича гулять по Рио-де-Жанейро в белых штанах. Ну кому нужно при таких раскладах заморачиваться с каким-то там производством в РФ? Нонешняя власть - это обычное ворьё и барыги, цели и устремления которых до крайности банальны и примитивны - роскошная жизнь для себя любимого. Остальное - до пейджера.

      В Китае - у власти компартия. Которая неуклонно гнёт своё - построение социализма. Капитализм для неё - просто инструмент для получения необходимого экономического базиса. Отсюда и разница в результатах.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:11
    +4
    Итого:
    Мы слишком слабы в глазах Китая,
    Да и в своих собственных глазах, выглядит совсем не так, как хотелось бы! Не для всех это явно или нужно, надеюсь что большая/значимая часть общества это понимает!
    И что теперь??? А работать над собой надо, исправлять ошибки предыдущих лет! Конечно, надо начинать было это делать ещё позавчера, но... надо начинать теперь.
    Задаваться вопросом, зачем и почему мы наделали ошибок ранее... можно, конечно, даже нужно, но только затем, что б не совершать их, опять и снова! soldier
  10. Tommy Calhoun
    Tommy Calhoun Сегодня, 06:23
    0
    Цитата: Николай Малюгин
    Союзники всегда нужны. Но пока у Китая стоят вопросы коммерческие,он не будет озвучивать другие вопросы.Что нам мешает развиваться как Китай? Начали не с того. С чего начнешь,так и дальше пойдет.

    Да много что мешает. Коррупция, дорогие кредиты, отсутвие ключевых технологий(электроники), отсутствие рынков сбыта, а те что есть неплатежеспособны, внутренний рынок маленький и неплатежеспособный, гос. корпорации которые доказали что они не сравнятся с частными (Роскосмос vs SpaceX) и т. д. Перечислять можно бесконечно что нам мешает. Об этом уже говорилось тысячу раз на всех уровнях, но за 20 лет ничего не изменилось. Что должно произойти что бы что то поменялось?
    1. parusnik
      parusnik Сегодня, 06:43
      +2
      гос. корпорации которые доказали что они не сравнятся с частными
      Зачем вы нашу госкорпорацию с их частной компанией сравниваете? Вы лучше скажите, что наш частник прорывного сделал? Может завод емобилей построил?И теперь на них бешеный спрос?Ах,нет ..частный российский бизнес из небытия поднял,авиастроительную отрасль,весь мир пересел на российские самолеты? А может какая-то частная судостроительная компания,ломится от заказов? На различные виды продукции? Какую отрасль экономики, развил российский бизнес за все эти годы?О! может быть спорт?Футбольные клубы все частные в России, европейские кубки футбольные прописались в стране, а сборная,чемпион мира и европы и всё благодаря частному бизнесу..Не спорю, кафе и парикмахерских много..
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 07:00
        +1
        Цитата: parusnik
        Ах,нет ..частный российский бизнес из небытия поднял,авиастроительную отрасль,весь мир пересел на российские самолеты? А может какая-то частная судостроительная компания,ломится от заказов? На различные виды продукции?


        Пока не будет реальной поддержки и защиты бизнеса - никакого бизнеса такого уровня и не появится, поскольку огромная вероятность при подъеме "на волну успеха" сразу остаться без бизнеса.. + существующий процент по кредиту- делает его очень малодоступным инструментом, хотя во всем мире - именно это одно из основных- для открытия "своего дела".
      2. Tommy Calhoun
        Tommy Calhoun Сегодня, 07:17
        0
        Цитата: parusnik
        гос. корпорации которые доказали что они не сравнятся с частными
        Зачем вы нашу госкорпорацию с их частной компанией сравниваете? Вы лучше скажите, что наш частник прорывного сделал? Может завод емобилей построил?И теперь на них бешеный спрос?Ах,нет ..частный российский бизнес из небытия поднял,авиастроительную отрасль,весь мир пересел на российские самолеты? А может какая-то частная судостроительная компания,ломится от заказов? На различные виды продукции? Какую отрасль экономики, развил российский бизнес за все эти годы?О! может быть спорт?Футбольные клубы все частные в России, европейские кубки футбольные прописались в стране, а сборная,чемпион мира и европы и всё благодаря частному бизнесу..Не спорю, кафе и парикмахерских много..

        Так что бы были производства а не парикмахерский и кафе нужна определённая гос. политика. Нужно другое налоговой законодательство, нужна другая финансовая политика (длинные деньги), нужно вкладываться в образование и т. д. ВСЁ ЭТО должно делать государство, бизнес может только подстраиваться под "правила игры" (законодательную базу), не он пишет законы, не он регулирует борьбу с коррупцией и т. п. Он может только вкладывать деньги, и если он видит, что производство в России убыточно, то он никогда не будет вкладывать деньги из которых он не получит прибыль. Сфера услуг чеше всего работают в серую или черную, налоги не платят, зарплаты там небольшие, требования к квалификации работников невысокие, окупаемость хорошая, соответственно нет причин вкладывать деньги в производство а не кафе, рестораны, СТОшки, автомойки и т. п.
    2. СерегаБосс
      СерегаБосс Сегодня, 06:50
      -1
      Ну если вы считаете что SpaceX частная компания? Вы серьёзно? Про капитализацию не заявите?) Отсутвие технологий? А ядерная энергетика это технологии прошлого века? Коррупция, спрос, дураки и дороги, неповортливые корпорации - надоел этот скулеж, у нас так же как и во всем мире. Вы предлагайте как исправлять, на своём месте, а насрать это проще простого.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 07:18
        0
        Цитата: СерегаБосс
        Ну если вы считаете что SpaceX частная компания? Вы серьёзно? Про капитализацию не заявите?) Отсутвие технологий? А ядерная энергетика это технологии прошлого века? Коррупция, спрос, дураки и дороги, неповортливые корпорации - надоел этот скулеж, у нас так же как и во всем мире. Вы предлагайте как исправлять, на своём месте, а насрать это проще простого.

        https://3dnews.ru/1079716/noviy-raund-finansirovaniya-otsenil-kapitalizatsiyu-spacex-v-137-mlrd
        Капитализация SpaceX выросла до $137 млрд

        Частная, частная.
        А насчёт Российских фирм. У нас многие пытались взлететь, а потом были преданны и избиты Росскосмосом в спину. Что С-7 которым обещали поставку двигателей на Южмаш, что Даурию которую засудили и отобрали все деньги за провал со стороны Росскосмоса, что Космоконкурс которым не дали согласовать пусковую площадку...
      2. Tommy Calhoun
        Tommy Calhoun Сегодня, 07:32
        0
        Цитата: СерегаБосс
        Ну если вы считаете что SpaceX частная компания? Вы серьёзно? Про капитализацию не заявите?) Отсутвие технологий? А ядерная энергетика это технологии прошлого века? Коррупция, спрос, дураки и дороги, неповортливые корпорации - надоел этот скулеж, у нас так же как и во всем мире. Вы предлагайте как исправлять, на своём месте, а насрать это проще простого.

        Нет не так же как во всём мире. У нас так же как в африканских странах третьего мира с местечковыми диктатурами и военными хунтами. Единственное отличие размеры и ядерное оружие. Про атомную энергетику говорить не буду. Глубоко не вникал, но уверен на 95% что она тоже очень зависима от западных технологий. Потому что не бывает такого что в одной высокотезнологичной отрасли мировое лидерство, а в других упадок и деградация. Это невозможно в принципе. Я думаю компетенции есть, но без ключевых западных технологий они бесполезны.
  11. двп
    двп Сегодня, 06:35
    +3
    ,,Они продают нам электронику,мы им продукцию сельского хозяйства и ресурсы.,,.
    Вот это,думается мне, и есть главный смысл статьи. И это же итог правления Путина и его подельников. А союзники Китаю не нужны.
  12. Unknown
    Unknown Сегодня, 06:38
    +3
    Китайской цивилизации, не одна тысяча лет, уж поучить в политике, они могут кого хочешь. На Россию , всегда посматривал косо, из за Сибири, Дальнего востока, которые считала своей вотчиной. Воевали с нaми, аж с XVII века .Мне, как выросшему в СССР, не забыть Даманский конфликт...«Я ухожу…» – сказал мальчишка ей сквозь грусть, -
    «Но не надолго, я обязательно вернусь !» Под эту песню, сам служить уходил .В ДРА , китайцы по полной, оружие" духам" поставляли. Всё против нас.Веры им нет .Для такой, короткой исторической справки, не надо кончать ЛГУ, и быть офицером комитета. Даже, ИВ Сталин, ограниченно помогал КНР, понимал, что за страна. Только "кукурузник" помог построить мощную промышленность в Китае, создав головную боль СССР. И всё равно в 1990-году ВВП $1,1 трлн. у СССР против $390 млрд. Китая. Разница практически в 2.8 раза!.Самое интересное происходило за годы правления Путина. Еще в 2013 году Китай отставал от России в 2 раза: $7 070 против $15 930 (ВВП на душу населения), а в 2021 китайская экономика обошла российскую: $11 710 против $10 790. Так что наш президент, оставшийся после" успешного партнёрства" у разбитого корыта, цепляется за Си Цзиньпина, как за соломинку, а напрасно. Надо надеяться тoлько на себя, а то сожрут ,и не подавятся.
  13. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 06:40
    +1
    В чем наше различие с Китаем.Это отличие к подходу к своим кадрам и олигархам.Они с самого начала никого не относили в касту неприкосновенных. Второе.Развитие шло по всей стране,а не в избранных городах.И они и мы получали помощь от МВФ.Но при этом расходы на гос.мероприятия в Китае были очень скудными. Для сравнения можно взять налоговую систему Китая и России.Это небо и земля.В Китае никогда не занимались тем,чтобы осуждать уехавших из страны.Для них внутреннее спокойствие превыше всего.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 07:00
      +2
      отличие к подходу к своим кадрам и олигархам.

      Просто надо понимать что олигарх в Китае - это изначально партийная должность. Работа у человека такая - вкалывать олигархом. Его туда партия назначила для решения поставленных проблем. Работа сложная, посему - за неё полагается не хилая оплата. Но - не более того. И если кто-то вдруг забудет, кем и зачем он назначен - то завтра этим олигархом будет уже кто-то другой.
      Потому что нонешний капитализм в Китае служит одной задаче - построению базиса социализма. И от этой задачи - никто отступать не собирается.
  14. squid
    squid Сегодня, 06:46
    +2
    приходилось слышать мнение что китай приближается к стратегической блокаде - почти по всем фронтам окружен странами с непростыми отношениями. япония, южная корея, тайвань, филиппины, вьетнам, индия и т. д. еще две цепи островов с американскими базами на морских коммуникациях. и россия там если и не единственное окно в мир, то по крайней не дает замкнуть кольцо. в случае смены режима у нас для китая настанет почти полная блокда. да и ресурсы перестанут поставлять. так что союз не союз но какую-то поддержку оказывать в китайских интересах, чтоб мы совсем не проиграли. другое дело осознает ли китай те интересы и есть ли воля для действия. последнее - совсем не очевидно, китай пока не подтверждал делом свой сверхдержавный статус, ограничиваясь ползучей экономической экспансией
  15. Комментарий был удален.
  16. paul3390
    paul3390 Сегодня, 06:47
    +1
    Тут есть куча нюансов..
    Товарооборот с США - это конечно здорово, но - каков дисбаланс? Положительное торговое сальдо - это отнюдь не всегда здорово. Сколько можно ишачить на дядю, получая в оплату трежеря? Которые очевидно никогда не будут оплачены чем-то реальным, да и вообще - в любой момент могут быть конфискованы?
    Типа - засилье юаня. А автор уверен, что Китай к этому так уж стремится? Ведь торговля на твою валюту приводит к тому, что значительные её массы выходят из под твоего контроля. Более того - для обеспечения этой торговли ты вынужден печатать большие суммы, не очень понятно чем обеспеченные. И которые в случае проседания торговли - неизбежно хлынут обратно в твою страну со всеми вытекающими.. К тому же - при таком раскладе при определении курса твоей валюты ты вынужден руководствоваться не только своим внутренними интересами, но и учитывать интересы торговых партнёров. А они - могут и противоречить твоим. В общем - смотрим на то, что происходит с долларом и Америкой. Вот подобное - Китаю надо? Сильно сомневаюсь.
    Экспортно-ориентированная экономика Китая это конечно очень здорово, но не шибко надёжно. Вот начались скажем финансовые проблемы в ЕС - и он стал меньше покупать. Или США - взяли и наложили санкции. И - что делать со своими фабриками и работающими на них людьми? Которые были заточены на экспорт? Чем работяг-то тогда кормить?
    Типа - наш экспорт в КНР не может заменить экспорт в ЕС, ибо он берёт мало. А кто-нибудь вообще считал - сколько надо стране валюты, чтобы обеспечить нормальное существование? Если вычесть тотальный вывоз оной буржуями и дикие выходки наших якобы финансистов по складированию валюты на Западе? Может - нам столько сколько было раньше и не надо вовсе? Может - китайские объёмы вполне устроят?
    Что до торговли сырьём - не вижу тут ничего плохого. Почему нельзя торговать тем, что у нас есть? Вот скажем Китай продаёт большинство редкоземельных металлов, причём именно в виду так сказать чушек а не изделий. Кто-нибудь говорит что он - страна-шахта? Вот США - гонят сланцевый газ как не в себя - кто-нибудь их за это упрекает? И только у нас - торговля сырьём дескать страшное проклятие.. Вопрос не в сырье - а в том, на что уходят деньги, полученные за него..
    Что до России как рынка сбыта китайских товаров. Ну давайте же будем логичными - у нас на дворе капитализм. А при нём - производство в северной стране с населением в 140 млн рыл - по определению проигрывает стране южной с населением в полтора миллиарда. Просто по законам рынка. И ни хрена вы с этим сделать не сможете. Хотите ситуацию изменить - верните социализм и плановую экономику. И только так.
    Военный аспект - а почему Китай должен за нас вписываться, и прежде всего - надо ли это нам? Потому что любая поддержка военной силой в нонешних условиях - означает фактически вассалитет. Или кто-то думает, будто за нас кто-то впишется на халяву? Не смешно. Союзничество - может быть когда вы воюете против общего равного вам по силам врага. А когда вы не можете справиться с проблемами на своих окраинах и просите помощи - извините, уже этим вы признаёте главенство помогающего, причём на его условиях. Вот когда начнётся реальная война обеих стран с США - возможен равноправный союз, а так - только на условиях целования туфли. Оно - нам надо? Может - пока попробуем своими силами обойтись?

    Ну - и так примерно по всем вопросам..
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:20
      0
      Так США требует снизить этот дизбаланс, а Китай сопротивляется из-за всех сил. Поэтому идёт торговая война. Поэтому трежерес вкуснее китайцам чем товары из США.
  17. HaByxoDaBHocep
    HaByxoDaBHocep Сегодня, 06:52
    +3
    На лицо деградация всей руководящей элитки России, за чем развивать производство в нашей стране, если можно купить у Китая, так себе логика, к примеру наш завод, до СВО почти все химикаты, включая сернистый ангидрид и перекись водорода мы покупали у Финов, технику тоже у них и в Европе, после санкций, начали покупать у Китая, пусть качество хуже, но есть же, но в развитие производства деньги не вкладываются, главное же прибыль
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 07:22
      0
      Цитата: HaByxoDaBHocep
      На лицо деградация всей руководящей элитки России, за чем развивать производство в нашей стране, если можно купить у Китая, так себе логика, к примеру наш завод, до СВО почти все химикаты, включая сернистый ангидрид и перекись водорода мы покупали у Финов, технику тоже у них и в Европе, после санкций, начали покупать у Китая, пусть качество хуже, но есть же, но в развитие производства деньги не вкладываются, главное же прибыль

      Прибыли бы было намного больше если сами делали. Поэтому главная мотивация другая. На каком бы кресле не сидеть, главное ничего не делать. А то с этими заводами нужно напрягаться, создавать условия и всё такое прочие. А нефть качать проще простого.
  18. Артем савин
    Артем савин Сегодня, 07:08
    0
    Цитата: СерегаБосс
    Крупнее бензоколонки нет в мире, и живут не парятся.

    В эмиратах и Норвегии живёт меньше людей (доход на душу населения выше). Впрочем, в РФ работают над этой проблемой.
  19. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 07:12
    +1
    Они продают нам электронику, мы им – ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. О договорах ни слова, а заявление…

    В этом вся суть отношений современной России и социалистического Китая - мы им природные ресурсы, они нам - стеклянные бусы.
    Китаю не нужна сильная и самостоятельная Россия.
    Китайцам Россия нужна только как сырьевой склад с дешёвыми ресурсами и коррумпированными чиновниками. Китаю также не нужна уверенная победа ни США, ЕС и НАТО, ни РФ на Украине - весь мирный план КНР предлагает не решение, а заморозку конфликта по текущей линии фронта, перевод войны снова в вялотекущее состояние, в которой она была с 2014 по 2022 годы, которое будет высасывать одинаково из США, ЕС и РФ людские, материальные ресурсы, ослабляя все стороны конфликта.
    Китай - очень хитрый и опасный друг.
    Пышные встречи и цветастые речи ничего не стоят.
  20. У.Ченый
    У.Ченый Сегодня, 07:24
    0
    К сожалению все именно так. Я уже цитировал фразу, что "китайцы создали олигархов на пользу государству, а у нас создали государство на пользу олигархов". И пока нет никаких признаков, что у нас хотя бы планируют кардинальные изменения. А без них лет через десять технологический разрыв с Китаем станет катастрофическим и непреодолимым. Хотя не факт, что он уже не такой.
  21. Alex66
    Alex66 Сегодня, 07:29
    0
    Как же России из сырьевого придатка в которую ее превратила власть за 30 лет стать развитой промышленной страной? Наверное надо обратиться к опыту индустриализации, строить заводы, институты, техникумы снижать цены на внутреннем рынке на сырье и энергию вплоть до себестоимости, что может привлечь на рынок желающих заработать, развивать инфраструктуру, снижать продажи за рубеж сырья. Это не просто это думать надо, планы составлять, ответственных назначать, кого то наказывать, а может расстреливать, но по другому не выжить. Только власть похоже рассчитывает на консенсус.