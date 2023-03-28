Интересна ли Россия как союзник Китаю?

Согласно международного дипломатического протокола, государственный визит - это официальный визит главы государства в иностранную страну по приглашению главы государства этой иностранной страны, при этом последний также выступает в качестве официального принимающей стороны на время государственного визита. Государственные визиты считаются высшим проявлением дружественных двусторонних отношений между двумя суверенными государствами и, как правило, характеризуются акцентом на официальных публичных церемониях.
То есть, государственный визит мало того, что предполагает максимальный официоз, программу, перенасыщенную протокольными мероприятиями, так и большое количество подписанных совместных документов. Причем, не просто договоров и проектов, тем более, не говорим даже о протоколах намерений, нет. Речь идет о стратегических соглашениях, подписываемых не на один год.
Си Цзиньпин: «Мы подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху. И совместное заявление о плане развития ключевых направлений китайско-российского экономического сотрудничества на период до 2030 года. Обозначили план дальнейшего развития двухсторонних отношений и сотрудничества по всем направлениям на ближайшую перспективу»
И еще от него же: «Мы с президентом Путиным договорились активизировать комплексное планирование на высшем уровне, наращивать торговлю энергоносителями, ресурсами и электротехнической продукцией, повышать стрессоустойчивость цепочек производства и поставок двух сторон, расширять кооперацию в области информационных технологий, цифровой экономики, сельского хозяйства, продолжать обеспечивать бесперебойность трансграничной логистики и перевозок»
Собственно, тут можно не делать никаких выводов, все довольно хорошо изложил китайский лидер. За все хорошее и побольше. Они продают нам электронику, мы им – ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. О договорах ни слова, а заявление… Заявить можно много чего, но тут беда в том, что конкретики ноль.
Но и ничего сверх озвученного и не стоило ожидать. Кстати, в самом Китае к визиту отнеслись вполне буднично так. То есть, такой зверской шумихи, как у нас в СМИ, не было. Совсем. Вот вам страница моего любимого «Жэньминь Жибао»:
Как видите: Си Цзиньпинь приехал в Россию, уехал обратно. Все. Примерно так же мог выглядеть визит в Лаос или Мьянму, не более того. Да, статья Путина в «Жэньмине» вызвала интерес, но не более того. Все остальное смотрелось весьма обыденно.
Но сам визит для России да, был очень важен. Потому и встретили товарища Си, что называется, от души. Сам факт того, что Си Цзиньпин приехал почти сразу после избрания на новый срок председателя КНР, это очень крупный жест с его стороны. Здесь важный момент в том, что все произошло по политическим меркам просто моментально: через десять дней после избрания.
Стоит отметить, что принять получилось. Весь вопрос исключительно в том, кому и какие выгоды это принесет.
Ознакомившись с подписанными документами, сделать какие-то выводы сложно. Там сплошь политические и дипломатические реверансы относительно улучшения, углубления, за все хорошее против всего плохого. Конкретики мизер.
Главный вопрос: можно ли считать Китай союзником России?
Ответ: нет, нельзя.
Прежде всего, в самом Китае вообще не употребляется понятие «союзник», у Китая союзников нет. Для Китая слово «союзник» весьма непростое, союз подразумевает наличие каких-то обязательств, обязательных к выполнению, а Китай не та страна, которая берет на себя обязательства, способные хоть ненамного, но напрячь страну.
Да, в принципе, у КНР есть один союзник, по отношению к которому КНР осуществляет союзнические функции, но это скорее младший брат, нежели полноценный союзник. Северная Корея. Статус примерно как у Беларуси в отношениях с Россией, только у руководства Северной Кореи завихрений намного больше, и овеществленная в ракетах идея чучхе запросто может быть экспортирована куда-нибудь. Например, в Японию.
Все, больше у Китая нет никого. И вряд ли появятся.
Исторически так сложилось, что китайцы себе союзников не искали. В давние века Поднебесная, Срединная империя, как ее сами китайцы называли, всегда считала себя самодостаточной и сильной. И ни с кем никаких союзов не искала. За что и была неоднократно наказана соседями с Японских островов, но в итоге даже во Вторую Мировую выкрутились, пусть и с помощью СССР.
Ну а теперь искать с кем-то союзов… С соседями, в принципе, переругались со всеми. Кроме России, тут хотя бы претензий территориальных больше нет. Но и скажем прямо, страна с населением в полтора миллиарда, успешно дрессирующая огромную сухопутную армию и гигантскими шагами строящая неплохой такой военный флот – неприятный объект для решения любых споров, даже безъядерным путем.
Да, Китай не замечен в участии в военных блоках и союзах и, стоит подчеркнуть, все проблемы пытается решить сам. О проблемах, которые есть у Китая, особенно территориальных спорах, уже написаны сотни статей. Мы же ограничимся тем, что скажем, что территориальные проблемы есть, но их решение пока не привело к войнам регионального масштаба, хотя конфликты с Вьетнамом не раз в прошлом веке ставили регион на грань. Однако – обошлось.
Поэтому страна с огромным производственным ресурсом, армией, флотом и ядерным арсеналом – это сильно само по себе. Можно сказать – хорошо, что Китай не стремиться навязать свою гегемонию миру, как это делают США. Мирной страной не назвать, но в целом политика КНР очень даже миролюбивая, если закрыть глаза на частности.
Так что союзники Китаю не нужны. Нужны рынки сбыта раз и надежный тыл за спиной в плане поставок сырья, два. И все. Все слова товарища Си о том, что «российско-китайские двусторонние отношения вышли за рамки двусторонних и представляют собой теперь важнейший фактор мировой политики», с одной стороны – серьезное заявление, с другой… с другой тут стоит привести еще одну цитату, финальную фразу Си Цзиньпиня о том, что «в мире происходят самые большие изменения за 100 лет и мы вместе будем над ними работать».
Она напоминает старую притчу о том, как муха сказала: «Мы пахали», сидя на рогах у вола. И, пожалуй, это максимум, который можно было бы выжать из китайского лидера в нашей ситуации.
Он его, собственно, и выдал.
Понятно, что Китай сегодня чувствует себя более сильной страной, чем Россия. И потому некоторые даже характеризуют визит китайского лидера как оценочный, то есть, в Китае понимают, что противостояния с США не избежать, сферы интересов не то что сталкиваются – уже трещат. И здесь именно полезно было бы подстраховаться и закрепить-зафиксировать отношения с Россией, как с поставщиком всего необходимого.
То есть – ресурсов
В целом получилась не очень красивая ситуация: РФ продавала Европе около 150 миллиардов кубометров газа ежегодно. По приличным ценам. И получала за это бусы и зеркальца, ну все, чем белые господа одаривали аборигенов исторически. Теперь европейский рынок «Газпромом» потерян, а китайский, увы, компенсировать такие потери не может. «Сила Сибири» в прошлом году прокачала около 15 миллиардов кубометров, в 2023 году планируется увеличение аж до 22 миллиардов кубометров газа. При плановой мощности прокачки «Силы» около 38 миллиардов кубометров.
В целом Китай берет мало и дешево. Цены засекречены, но именно то, что они глубоко скрыты, и дает основание считать, что берет Китай газ чуть выше себестоимости и конечно, ниже того уровня, который нарисовали европейцы в качестве предельного.
Кто будет компенсировать разницу, понятно. «Новая нефть» и «Новый газ» России. Мы.
Вообще ситуация проста: европейские господа давали за газ свои евро и доллары, поставляли на российский рынок свои товары. Теперь европейцы ушли, и вместо европейских бус и зеркал мы будем получать китайские. Они почти такие же, как нам говорят, если не лучше, потому что дешевле. «Хавал» вместо «Ауди», «Москвич-Жак» вместо «Рено».
В общем, иной участи, кроме как страна-бензоколонка, России никто не готовит. Что ж, сами виноваты. Именно в 90-е годы команда Гайдара разработала такой образ существования для страны: зачем нам что-то производить, если можно купить, продав ресурсы? Вот и продаем. А Китай покупает.
Юанизация
Путин с гордостью говорит, что расчеты между нашими странами идут в национальных валютах, а юань становится для России этакой палочкой-выручалочкой в расчетах с другими странами. С долларами проблемы у российских банков, а юань нормально берут и в Африке, и в Южной Америке.
С одной стороны вроде бы ничего, с другой – последний гвоздь в крышку гроба фактически умершего ЕАЭС, который задумывался изначально как рублевая зона. Зато Россия войдет в зону юаня, и там ее не ждет ничего приятного, поскольку увы, но сильной и стабильной валютой юань пока назвать нельзя.
Однако юанизация рубля сыграет на руку китайской валюте. Интерес Китая к этому вопросу понятен: чем больше стран начнет пользоваться юанем, тем проще создать свой собственный рынок. Да, многим странам будет интересно попасть на рынок Китая, но вот беда – они там не нужны в первую очередь Китаю. А вот рынки этих стран придется распахнуть для китайских товаров настежь.
И получается такая картина: нефть, нефтепродукты, газ и уголь из России в Китай в 2022 г. достигли 75% от всего экспорта в КНР, или $85 млрд из $114 млрд. Это по данным Главного таможенного управления Китая. Еще 9,8% экспорта – руда, металлы и металлические изделия, а 3,2% – древесина и изделия из нее, 1,4% – драгоценные металлы, а 0,9% – удобрения.
То есть, 90% российского экспорта в Китай – ресурсы. Машины, оборудование, электроника и транспорт - 0,5% российского экспорта. В китайском же импорте в РФ доля техники более 51%.
Собственно, все: Россия просто сырьевой придаток Китая
Ресурсы в Китай, оттуда товары и средства производства. Причем, достаточно так себе в сравнении с европейскими. Технологии, простите – это не китайское. Копирование и выпуск более дешевой версии – это они умели и будут уметь, но все это дело вторично в сравнении с европейским и американским. Увы для нас, но это так.
Хорошие копировальщики, но весьма неважнецкие разработчики – вот сегодняшний статус Китая. У нас ничем не лучше, программа «импортозамещения» примерно там же, где евроазиатский экономический союз, так что не до жиру. Неплохие разработчики «не имеющего аналогов» но никакие производители – статус России.
То, что в России проблемы с производством – это понятно. Все эти «не имеющие аналогов в мире» поделки в единичных экземплярах – лучшая иллюстрация бессилия российской промышленности, точнее, ее остатков.
Возможно, лучшим вариантом была бы передача всех этих «Армат», «Бумерангов», «Коалиций», «Курганцев» и прочих «Буревестников» Китаю. Через год реально стояло бы на конвейере в ошеломительных по сравнению с Россией, количествах.
В общем – сам бог велел держаться вместе РФ и КНР. Ибо вместе хоть как-то можно компенсировать недостатки соседа. Так у России в армии появились-таки дроны и радиостанции, а у Китая могут появиться самолеты с приличным моторесурсом, например.
Но по сути, что зона доллара, что зона юаня – какая разница, если роль страны-бензоколонки – это все, на что способна Россия в своем сегодняшнем состоянии? Просто в зоне юаня все несколько победнее, чем в долларовой.
Понимают ли это в России – тут говорить не о чем, а вот в Китае понимают просто прекрасно. Потому и приехал в гости Си Цзиньпинь, а не наоборот. Потому и совершенно никакой конкретики в подписанных документах, вся эта дипломатическая шелуха – этап предварительной подготовки к тому, что будет. Если будет.
Конечно, что-то будет, но тут все на 100% зависит от Китая. Именно КНР будет диктовать условия предстоящих сделок и соглашений, и эти условия будут весьма жесткими. Но России просто нечего предложить или противопоставить, к сожалению, совершенно беззубая политика страны этого не позволит. Атакующий стиль дипломатии в стиле СССР – это все в далеком прошлом, все, что может российская дипломатия – это пытаться отвечать, полностью отдавая инициативу в чужие руки. То самое пресловутое рисование красных, бордовых и фиолетовых линий в бесконечных количествах.
Китай это реализует с максимальной для себя выгодой
Но до этого китайцам с их особенностями в психологии и подходу к процессам просто необходимо разобраться в происходящем в России и сделать много выводов на будущее. А делать выводы на будущее китайцы умеют. Тут стоит вспомнить вьетнамо-китайские конфликты, которых было предостаточно. И проигранную войну 1979 года, когда, с одной стороны, цели и задачи, которые ставило руководство КПК перед НОАК не были выполнены, а с другой – произведена проверка того, вступится ли СССР за своего союзника. СССР за Вьетнам не вступился, ограничившись военными поставками и осуждением КНР.
Впрочем, Советский Союз – это было давно, сегодня можно вспомнить, как Россия вступалась за своих… нет, конечно, не союзников. Попутчиков, если судить по прессе. Но у нас умеют подать, когда надо, почему не стоило помогать Югославии, Ираку и Ливии.
Это в Китае тоже учитывают. Там вообще умеют считать на будущее, так что и в нашем случае будет учтено все: и внешняя политика, и дипломатия, и военная мощь России. Военная мощь – в особенности.
Вероятно, китайцы, имея негативный опыт прошлого века, не совсем понимают то, что происходит на украинской территории сегодня. Потому и «12 пунктов примирения» смотрятся несколько невыразительно. И тут интересы Китая можно разделить на две части: с одной стороны, сосед, у которого можно неплохо затарить по дешевке ресурсов, отвлеченный войной – это неплохо. Можно делать дела. С другой – страна, испытывающая проблемы с населением (и в плане демографии, и в плане бытовом), с властью, неспособной решить проблемы внешние и внутренние, зато с ядерным оружием…
Вам такой союзник как? Вот и в Китае думают и оценивают. Рассчитывают возможные последствия.
Политический посыл Китая понятен, в нем проскакивает опыт войны 1979 года: не получилось – соскакивайте. Хуже, чем есть – не будет. Давайте быстренько замнем войну, которая явно складывается неудачно (как в свое время Китай и сделал) и займемся делом. Реформами армии, выпуском новой техники и всем остальным. Китайская рациональность требует такого решения, но дипломатичность не дает заявить об этом напрямую.
Китаю нужно выигрывать время любой ценой и укреплять страну. Потому что очевидно, что до момента, когда Запад возьмется за КНР всерьез, не так уж и долго. Пока там все бегают вокруг и около Украины, у Китая есть время. С другой стороны, у КНР своих проблем сейчас очень много, и дать возможность Западу использовать их во вред себе – непозволительная роскошь.
Так что если посмотреть с этой стороны, то визит Си Цзиньпина - это попытка понять и оценить, а насколько Россия вообще годится на роль, ей отведенную. Нет, не союзника, за союзника надо впрягаться не только на дипломатической и политической, но и на военной арене. Потому – на роль хорошего соседа, надежного поставщика ресурсов в дальнейшем и так далее.
То, что именно за тем, чтобы оценить все самому, своими, так сказать, глазами, с последующим анализом – вот, пожалуй, зачем приехал китайский руководитель. СМИ, доклады дипломатов и прочие источники информации, это, конечно, хорошо, но…
То, что Россия не годится на роль союзника Китаю (слишком слабая армия, слишком слабая промышленность, слишком слабый финансовый сектор, завязанный исключительно на торговле ресурсами), это понятно. Но соседа, которого можно подмять, завалить его рынок своими товарами, а финансовые рельсы перевести на свою валюту, скупать ресурсы не просто выгодно, а по бросовым ценам – вот это вполне себе вариант.
И такой вариант Китаю был бы более выгоден. Это вполне очевидно и естественно. Капитализм во всей красе, хоть КПР и стоит на пути развитого социализма, но кто сказал, что это должно распространяться на другие страны?
Итого:
Мы слишком слабы в глазах Китая, чтобы претендовать на союзнические отношения. Вот отношения метрополии и колонии-сырьевого придатка – да, вполне возможно. Но для того, чтобы стать полноправным союзником Китаю, надо быть с ним на одном уровне. А этого, увы, не наблюдается.
Более того, сегодня Россия попала в такую зависимость от китайской промышленности по причине уничтожения своей, что страшно представить, что будет лет через десять.
Нас долго пугали, что «вот сейчас придут солдаты НАТО и отберут все ресурсы». В итоге за бесценок эти ресурсы уходят в Китай. Конечно, это показатель очень сильного государства, ведь только такое государство способно отдавать нефть, газ, металлы, дерево по дешевке.
США вот не могут. А мы – запросто. Потому Китай еще долго будет делать вид, что Россия – его надежный партнер и сосед.
Вот только стоит помнить, что товарооборот с Россией в 2022 году составил 190 млрд долларов
Товарооборот с США – 759,4 млрд долларов.
Товарооборот с Евросоюзом – 847,3 млрд долларов.
Товарооборот с АСЕАН – 975,3 млрд долларов.
Причем, Китай вывозит из России больше, чем поставляет. Дальше каждый сам может сделать выводы о том, насколько Россия является серьезным партнером для Китая. И прикончить мысль о возможности союзничества.
Китай, у которого есть два шикарных союзника, армия и флот, может позволить себе ни с кем в союзы не вступать. Он и не будет, России здесь уготована роль попутчика-снабженца. Очень жаль, но именно такую роль России придется играть до тех пор, пока страна действительно не станет сильной и уверенной как в политическом, так и в военном отношении.