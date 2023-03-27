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Из-за массовых протестов израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил работу

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Из-за массовых протестов израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил работу

Все вылеты из главной воздушной гавани Израиля приостановлены. Из-за массовых протестов в стране против реформы судебной системы израильский международный аэропорт Бен-Гурион приостановил работу.


Об этом сообщает одна из ведущих газет Израиля Haaretz.

Прием и отправка рейсов прекращены. Решение о закрытии Бен-Гуриона было принято израильским национальным профсоюзом работников аэропортов в рамках всеобщей забастовки, проходящей по всей стране. О закрытии рейсов было объявлено его лидером.

Только посредством диалога мы можем чего-либо добиться

- заявил он.

Остановка работы главной воздушной гавани Государства Израиль заставила ее премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявить о заморозке судебной реформы. Это намерение он предварительно обсудил с лидерами правящей коалиции. Источники газеты утверждают, что позже сегодня глава правительства объявит принятое решение официально.

Ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин угрожал отставкой в случае отмены реформы. Израильские журналисты считают, что он не решится на такой шаг.

Предполагалось, что сегодня из аэропорта Бен-Гурион должны были вылететь или прибыть в него около 73 тысяч пассажиров.

Масштабная забастовка в Израиле в знак протеста против судебной реформы началась вчера. В ней уже приняли участие около 600 тысяч израильтян, что составляет около шести процентов населения страны. Граждане Израиля продолжают присоединяться к протестным акциям.
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Использованы фотографии:
https://www.telaviv-airport.com/
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2 комментария
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 14:57
    0
    Заколыхались евреи как тростник не ветру...... feel
  2. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 14:58
    -6
    Куда "испуганные патриоты" не побегут там там сразу власть колышется. Вот и приходится то через верхний Ларс туда обратно бегать, то вот теперь, наверное, из Израиля в бега подадутся. А то привыкли Родину ругать, все им тут не нравилось. ну вот теперь участвуйте в чужих майданах и войнах. Прям карма какая-то. для предателей! радует....