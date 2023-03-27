Из-за массовых протестов израильский аэропорт Бен-Гурион приостановил работу

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Все вылеты из главной воздушной гавани Израиля приостановлены. Из-за массовых протестов в стране против реформы судебной системы израильский международный аэропорт Бен-Гурион приостановил работу.Об этом сообщает одна из ведущих газет Израиля Haaretz.Прием и отправка рейсов прекращены. Решение о закрытии Бен-Гуриона было принято израильским национальным профсоюзом работников аэропортов в рамках всеобщей забастовки, проходящей по всей стране. О закрытии рейсов было объявлено его лидером.- заявил он.Остановка работы главной воздушной гавани Государства Израиль заставила ее премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявить о заморозке судебной реформы. Это намерение он предварительно обсудил с лидерами правящей коалиции. Источники газеты утверждают, что позже сегодня глава правительства объявит принятое решение официально.Ранее министр юстиции Израиля Ярив Левин угрожал отставкой в случае отмены реформы. Израильские журналисты считают, что он не решится на такой шаг.Предполагалось, что сегодня из аэропорта Бен-Гурион должны были вылететь или прибыть в него около 73 тысяч пассажиров.Масштабная забастовка в Израиле в знак протеста против судебной реформы началась вчера. В ней уже приняли участие около 600 тысяч израильтян, что составляет около шести процентов населения страны. Граждане Израиля продолжают присоединяться к протестным акциям.