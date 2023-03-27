На Донецком направлении в ходе боёв противник потерял свыше четырёхсот своих военных и иностранных наёмников - Минобороны

ВСУ потеряли очередной вертолет, в Харьковской области на воздух взлетел склад с боеприпасами. На основных направлениях продолжаются бои, общая ситуация без изменений. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны.
Украинские Воздушные силы продолжают терять вертолеты, на этот раз отличились российские зенитчики, записавшие на свой счет очередной Ми-8, пораженный над Запорожской областью, в районе населенного пункта Темировка. Кроме того, средствами ПВО за сутки уничтожено тринадцать украинских беспилотников различных типов. Также в сводке отмечается, что в ходе работы оперативно-тактической и армейской авиации и артиллерии уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады ТРО в районе Берестовое Харьковской области.
На основных направлениях по-прежнему без больших изменений, идут позиционные бои. На некоторых участках в рамках "активной обороны" наши продвигаются вперед, но это продвижение тактического плана.
На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли удары по противнику в районах Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР. Сообщается об уничтожении до 65 военнослужащих ВСУ, двух автомобилей, САУ Krab польского производства, САУ Акация и гаубицы Д-30.
На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. Уничтожено свыше 85 всушников, два броневика и гаубица Д-30.
На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия, здесь противник несет большие потери. За минувшие сутки войска группировки "Южная" уничтожили более четырёхсот украинских военных и иностранных наемников, четыре броневика, десять автомобилей, четыре пикапа, РСЗО Град и одну гаубицу Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои шли в районах Владимировка, Новополь ДНР, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. На данных направлениях противник потерял до 40 украинских военных, два пикапа и гаубицу Д-20. На Херсонском за сутки уничтожено до 30 всушников, два автомобиля и одна САУ Гвоздика.