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На Донецком направлении в ходе боёв противник потерял свыше четырёхсот своих военных и иностранных наёмников - Минобороны

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На Донецком направлении в ходе боёв противник потерял свыше четырёхсот своих военных и иностранных наёмников - Минобороны

ВСУ потеряли очередной вертолет, в Харьковской области на воздух взлетел склад с боеприпасами. На основных направлениях продолжаются бои, общая ситуация без изменений. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны.


Украинские Воздушные силы продолжают терять вертолеты, на этот раз отличились российские зенитчики, записавшие на свой счет очередной Ми-8, пораженный над Запорожской областью, в районе населенного пункта Темировка. Кроме того, средствами ПВО за сутки уничтожено тринадцать украинских беспилотников различных типов. Также в сводке отмечается, что в ходе работы оперативно-тактической и армейской авиации и артиллерии уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады ТРО в районе Берестовое Харьковской области.

На основных направлениях по-прежнему без больших изменений, идут позиционные бои. На некоторых участках в рамках "активной обороны" наши продвигаются вперед, но это продвижение тактического плана.

На Купянском направлении войска "Западной" группировки нанесли удары по противнику в районах Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка ЛНР. Сообщается об уничтожении до 65 военнослужащих ВСУ, двух автомобилей, САУ Krab польского производства, САУ Акация и гаубицы Д-30.

На Красно-Лиманском группировка войск "Центр" нанесла поражение противнику в районах Невское ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР. Уничтожено свыше 85 всушников, два броневика и гаубица Д-30.

На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия, здесь противник несет большие потери. За минувшие сутки войска группировки "Южная" уничтожили более четырёхсот украинских военных и иностранных наемников, четыре броневика, десять автомобилей, четыре пикапа, РСЗО Град и одну гаубицу Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях бои шли в районах Владимировка, Новополь ДНР, Малая Токмачка и Щербаки Запорожской области. На данных направлениях противник потерял до 40 украинских военных, два пикапа и гаубицу Д-20. На Херсонском за сутки уничтожено до 30 всушников, два автомобиля и одна САУ Гвоздика.

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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 15:01
    -5
    А вот по последним слухам Суровикина, после поездки в Мариуполь главком заслушивал. Возможно, все таки, обороне большее значение придадут. Теоретически, ведь стратегии есть суровикинская-сирийская и герасимовская-грузинская. Впрочем, скоро увидим, ждать осталось недолго...
    Я знаю, некоторые склонны вешать на Суровикина отступление их Херсона. Однако, это не справедливо, он лишь разрешил радикально ту ситуацию которая сложилась до него. К тому же, конкретно в ситуации с Херсоном для ВС РФ сработал "рычаг Шлиффена" Перегруппировка позволила успешно взять Соледар и действовать в Артемовске. А вот ВФУ освободившиеся силы эффективно использовать не смогли. Сожгли их в обороне Соледара и Артёмовска и сточили при неудачном наступлении на линии Сватово-Кременная.
    да и следует вспомнить его биографию, боевую карьеру начинал , на минуточку, со штурма Грозного, а опыт получал в Сирии, когда войска Ассада контролировали только Дамаск и теряли один город за другим. Так что, лично я его склонен высокого оценивать. но, повторюсь, время покажет. Причем скоро.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:15
      0
      Цитата: голос_разуma
      Причем скоро.

      идут позиционные бои
      И никаких прорывов, охватов, клиньев и окружений.... negative
  2. Шмель_3
    Шмель_3 Сегодня, 15:13
    0
    Мужики, не знаю, верить или нет, на трубе, только что посмотрел. Музыканты "леопард" захватили. Без единого выстрела, с экипажем из пшехии. Кто в курсе? Новость час назад.