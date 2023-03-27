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Пресс-секретарь Кремля: Реакция Запада не повлияет на планы размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии

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Пресс-секретарь Кремля: Реакция Запада не повлияет на планы размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии

В субботу, 25 марта, Владимир Путин заявил, о своем намерении разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии по просьбе Александра Лукашенко.


Со слов российского лидера, президент РБ уже не единожды предлагал данный вариант. При этом Путин подчеркнул, что действия России никоим образом не нарушают достигнутых ранее договоренностей по нераспространению ядерного оружия. Более того, он напомнил, что США уже давно размещают ТЯО на территории своих союзников.

Российский президент подчеркнул, что хранилище для вышеупомянутого вооружения на территории РБ будет готово уже к началу июля. Кроме того, ранее Минск получил от РФ комплекс «Искандер», который способен стать носителем ТЯО.

Стоит отметить, что субботнее интервью Владимира Путина, вполне ожидаемо вызвало резонанс на Западе. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пригрозил российскому лидеру новыми санкциями, если тот не откажется от своей идеи. Что характерно, СМИ в Европе уже не первый месяц пишут об исчерпании Западом «санкционного потенциала» для давления на Москву.

В МИД Франции «обеспокоились» решением президента России, назвав его «дестабилизирующим».

Естественно, не осталась в стороне и Украина, власти которой призывают немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН, а также «угрожают» усилить мобилизацию у себя в стране в случае размещения ТЯО на территории РБ.

В то же время, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что реакция Запада не повлияет на планы размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии, пишет ТАСС.

Со слов чиновника, глава государства все предельно четко сказал в ходе своего недавнего интервью.

К этому добавить нечего

- подытожил представитель Кремля.
Автор:
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5 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 19:52
    0
    Этот "садовник" так и не понял, что угрозы лакеев дряхлого господинчика Россию не впечетляют?
    1. Маз
      Маз Сегодня, 20:34
      0
      Октябрь 2022 года:

      Польша ведёт переговоры с США по совместному использованию американского ядерного оружия на своей территории.

      ....Прошло 5 месяцев:

      Польша осуждает планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси, так как это угроза миру в Европе.
      Польские Лицемеры без стыда и совести
  2. Comandor777
    Comandor777 Сегодня, 20:03
    +1
    Больше позабавила реакция Украинского бомонда о усилении мобилизации laughing Как будто в случае применения она им поможет feel
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:17
    0
    Белорусский тележурналист жег напалмом ...тьфу ,ТЯО по Вильнюсу и Варшаве... laughing
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:21
    +1
    Россия "де юре" в своём праве. Можно и на Кубе, если она согласится.