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Украинская сторона признала, что российский удар по Славянску пришёлся по зданию военкомата

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Украинская сторона признала, что российский удар по Славянску пришёлся по зданию военкомата

Украинская сторона после многократных публикаций о том, что российский удар по Славянску якобы был нацелен на гражданские объекты, в итоге всё же была вынуждены признать, что заявляла неправду. Примечательно, что такое признание официальными лицами киевского режима было опубликовано после того, как многие местные жители стали публиковать в соцсетях и мессенджерах сообщения о том, что поражённый объект – местный военный комиссариат, в которые накануне прибыла группа украинских военных – из Харьковской области.


Публикации местных жителей вызвали возмущение в Минобороны Украины. Там было заявлено, что «публиковать данные о прилётах могут лишь три человека: президент, министр обороны и главком ВСУ». Далее по подконтрольным регионам Украины стали распространяться заявления, которые в своё время были для киевского режима и украинских радикалов традиционными – данные россиянам «сливают местные сепары».

Напомним, что сегодня глава оккупационной администрации города Авдеевка заявил об отключении мобильной связи в городе, так как в Авдеевке много «информаторов российских войск».

В конечном итоге, украинская сторона признала, что российский удар пришёлся по зданию военкомата Славянска.



По последним сведениям, в здании Славянского военкомата (он же - орган территориальной обороны так называемой Донецкой области) велось в том числе формирование списков личного состава так называемой «гвардии наступления». В самом здании и в рядом стоящих строениях размещались несколько подразделений ВСУ и нацгвардии. О количестве «200-х» и «300-х» украинских военных на данный момент не сообщается.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:42
    +12
    Да ,побольше бы таких прилетов..По "гражданским"..
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 15:52
      +4
      ........украинская сторона признала, что российский удар пришёлся по зданию военкомата Славянска.

      Фундамент и стены целые, ремонту подлежит.
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 15:57
        +4
        Фундамент и стены целые, ремонту подлежит.

        В этом и смысл. 200 и 300 вывезли, окна застеклили и опять заселяйте - цель то пристреляна.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 16:04
          +4
          Лишь бы картотека сгорела
          Тттттттьь
          1. Canecat
            Canecat Сегодня, 16:35
            0
            Цитата: роман66
            Лишь бы картотека сгорела

            Скорее стала общедоступной, после выпадения из окон. Следов пожара не наблюдаю на фото.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:06
        +1
        Двухсотые внутри подлежат ремонту? yes
        1. Архивариус Вася
          Архивариус Вася Сегодня, 16:12
          +3
          Так киборги же, им не привыкать............
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 17:10
          0
          Военкоматы ,это были пункты формирования " Гвардии наступления".Надеюсь " гвардейцев " держали под замком этажами выше чтоб не разбежались.Советское наследие.
      3. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 16:35
        +1
        Цитата: 4ekist
        ........украинская сторона признала, что российский удар пришёлся по зданию военкомата Славянска.

        Фундамент и стены целые, ремонту подлежит.

        Это смотря "с какой стороны" посмотреть. wink
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 16:50
          0
          Всё правльно. С какой стороны посмотреть. Там даже крыша целая. Так что нет там ни двусотых, ни трёхстотых. Просто ночлежки лишили
      4. swnvaleria
        swnvaleria Сегодня, 18:09
        0
        контрольный надо , как оцепление выставили , 300ых начали доставать , так ещё прилёт нужен был.
  2. Маз
    Маз Сегодня, 15:43
    +4
    Как правило вокруг военкомата также размещают военных, в детсадах, школах, старых магазинах, чтоб им удобно было и все рядом.
    1. WindSurfer
      WindSurfer Сегодня, 15:56
      -5
      А что им там делать то? Зачем военным в большом количестве тусоваться поблизости от военкомата, в школах и детсадах? Почему бы им домой не поехать если в отпуске, а если не в отпуске то в свою часть или в учебный центр, если только что призваны?
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:52
    +4
    «гвардия наступления» немного редеет ...........
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:10
    +5
    Да где бы их военные не прятались: в военкомате, в школах или детских садах; убитый в них украинский солдат уже не убъёт наших солдат, отцов матерей, жён, детей...
  5. Алт22
    Алт22 Сегодня, 16:42
    -2
    Это случайность.
    Украинские военкоматы - одни из самых безопасных мест на Украине, ну, разумеется, вместе со зданиями СБУ.
    До этого, я слышал о ударе ПО ОДНОМУ военкомату - за весь год войны.
    Так же - был один удар по зданию СБУ, надо понимать, тоже случайно.
    Зато по трансформаторам, по ТЭЦ - полным-полно, сотни...