Украинская сторона после многократных публикаций о том, что российский удар по Славянску якобы был нацелен на гражданские объекты, в итоге всё же была вынуждены признать, что заявляла неправду. Примечательно, что такое признание официальными лицами киевского режима было опубликовано после того, как многие местные жители стали публиковать в соцсетях и мессенджерах сообщения о том, что поражённый объект – местный военный комиссариат, в которые накануне прибыла группа украинских военных – из Харьковской области.Публикации местных жителей вызвали возмущение в Минобороны Украины. Там было заявлено, что «публиковать данные о прилётах могут лишь три человека: президент, министр обороны и главком ВСУ». Далее по подконтрольным регионам Украины стали распространяться заявления, которые в своё время были для киевского режима и украинских радикалов традиционными – данные россиянам «сливают местные сепары».Напомним, что сегодня глава оккупационной администрации города Авдеевка заявил об отключении мобильной связи в городе, так как в Авдеевке много «информаторов российских войск».В конечном итоге, украинская сторона признала, что российский удар пришёлся по зданию военкомата Славянска.По последним сведениям, в здании Славянского военкомата (он же - орган территориальной обороны так называемой Донецкой области) велось в том числе формирование списков личного состава так называемой «гвардии наступления». В самом здании и в рядом стоящих строениях размещались несколько подразделений ВСУ и нацгвардии. О количестве «200-х» и «300-х» украинских военных на данный момент не сообщается.