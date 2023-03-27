Украинские власти анонсировали усиление мобилизации в ответ на размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия

Если на территории Белоруссии будет размещено ядерное оружие, украинские власти будут вынуждены усилить мобилизационные мероприятия, направленные на увеличение численности армии. Об этом заявил глава партии власти "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия.
Комментируя в эфире британского телеканала Sky News возможный ответ киевского режима на размещение в Белоруссии российского ядерного оружия, украинский политик заявил, в Киеве расценивают это как пустые угрозы, и в настоящее время серьезно не рассматривают вероятность такого. Однако, если подобное все же произойдет, украинским властям придется усиливать мобилизационные мероприятия, чтобы усилить свою армию новыми восемью бригадами ВСУ.
Каким образом увеличение числа военнослужащих поможет противостоять возможному применению тактического ядерного оружия, Арахамия не объяснил. Однако украинский политик предположил возможность открытия на границе с Белоруссией второго фронта протяженностью в полторы тысячи километров.
Мобилизационные мероприятия на подконтрольных киевскому режиму территориях не прекращаются с начала проведения российской спецоперации. Украинские власти пытаются путем тотальной принудительной мобилизации возместить значительные потери своей армии. Однако, попадающие под мобилизацию "с улиц" граждане, как правило, обладают крайне низким боевым духом и не желают гибнуть за режим Зеленского и его западных кураторов. Следствием этого является относительно низкая боеспособность частей украинской армии, в составе которых находится большое количество мобилизованных.