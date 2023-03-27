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Украинские власти анонсировали усиление мобилизации в ответ на размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия

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Украинские власти анонсировали усиление мобилизации в ответ на размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия

Если на территории Белоруссии будет размещено ядерное оружие, украинские власти будут вынуждены усилить мобилизационные мероприятия, направленные на увеличение численности армии. Об этом заявил глава партии власти "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия.


Комментируя в эфире британского телеканала Sky News возможный ответ киевского режима на размещение в Белоруссии российского ядерного оружия, украинский политик заявил, в Киеве расценивают это как пустые угрозы, и в настоящее время серьезно не рассматривают вероятность такого. Однако, если подобное все же произойдет, украинским властям придется усиливать мобилизационные мероприятия, чтобы усилить свою армию новыми восемью бригадами ВСУ.



Каким образом увеличение числа военнослужащих поможет противостоять возможному применению тактического ядерного оружия, Арахамия не объяснил. Однако украинский политик предположил возможность открытия на границе с Белоруссией второго фронта протяженностью в полторы тысячи километров.

Мобилизационные мероприятия на подконтрольных киевскому режиму территориях не прекращаются с начала проведения российской спецоперации. Украинские власти пытаются путем тотальной принудительной мобилизации возместить значительные потери своей армии. Однако, попадающие под мобилизацию "с улиц" граждане, как правило, обладают крайне низким боевым духом и не желают гибнуть за режим Зеленского и его западных кураторов. Следствием этого является относительно низкая боеспособность частей украинской армии, в составе которых находится большое количество мобилизованных.
Автор:
Использованы фотографии:
Telegram/Давид Арахамия
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16 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:02
      +1
      Выпуск черных мешков надо увеличивать,а не ОЗК.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 17:27
        +1
        Кого они там собираются мобилизовывать?До кого очередь дошла на мобилизацию на этот раз? До домашних хомячков,морских свинок?Просто всех остальных мобилизовали уже до этого.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 17:02
      +1
      Шо, фольксштурм и гитлерукроюгенд будут теперь мобилизовывать? Женщин вроде уже взяли на карандаш? На Дно так на дно. Геноцид , так геноцид? Совсем плохо стало укрорейхе с мозгами. А евреи предлагали вместо касок поставить в укрорейх мозги, но ума то нет и наци отказались. Теперь усиление мобилизации...где логика, где смысл?
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:36
        0
        Мобилизация Гитлерюгенда и Фольксштурма едва ли поможет против тактического ядерного оружия.
        1. marchcat
          marchcat Сегодня, 17:40
          0
          усиление мобилизации в ответ на размещение
          Ну логика в этом только одна; что бы было больше народу, при нанесении удара этим самым тактическим оружием.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 17:51
            0
            Цитата: marchcat
            усиление мобилизации в ответ на размещение
            Ну логика в этом только одна; что бы было больше народу, при нанесении удара этим самым тактическим оружием.


            Чтобы больше народа можно было положить за одну мобилизацию что ли?
  2. kot-begemot
    kot-begemot Сегодня, 17:01
    +3
    Смешно,тем более,что кучное размещение новых групп мобидизованых и техники,как раз и есть цель для тактического ЯО
    1. Aken
      Aken Сегодня, 17:10
      +3
      Газовый терминал в Польше - хорошая цель.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:09
    +1
    Выглядит, как шантаж. "Ах вы так? Тогда мы сделаем себе ещё больнее! " Граждане Украины в этот момент должны были, наверное, почувствовать себя более защищёнными.
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:16
    +2
    Интересно, а информация о наличии в распоряжении противника сотни (если не сотен) "Стрижей" и "Рейсов" не повод для анонсирования усиления хотя бы гражданской обороны?
    Попади эта дура вчера по химзаводу, пострадало бы много гражданских.
    Или будем ждать, когда их разом запустят в день наступления, чтобы потом удивляться вероломству проклятых фашистов?
  5. Комментарий был удален.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:30
    0
    Украинские власти анонсировали усиление мобилизации в ответ на размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия
    . А что, сейчас мало гребут?
    Впрочем у них в западных областях есть ещё не прореженные кущи, берегут на последок, наверное.
  7. ASM
    ASM Сегодня, 17:32
    0
    Смешно. Кто может и так линяет, кого, стариков забирать будут? А заградотряды где брать будут? Их же сами призывные перестреляют.
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:36
    0
    Мясо, готовимся на утилизацию. Чем сгонять будут? Но логика странная, в ответ на ядерное оружие набирать толпу.
  9. ZVeroby
    ZVeroby Сегодня, 17:42
    0
    Эти твари будут выгребать все мужское население хохлостана на мясо.
  10. tTшка
    tTшка Сегодня, 17:44
    0
    Куда уже усиливать то ?! lol если только тех, кто бегал, повестки раздавал...
    Ну или, наконец то и западнякам очередь пришла, на утиль !
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:55
    0
    Украина существует до тех пор, пока это надо, ни больше, не меньше. В чём смысл, посылать на гибель ещё людей. Всё уже поделено и решено между другими странами. Видимо покинуть страну уже не могут. Будут умирать ни за что, просто так. fool
    Когда конфликт закончится, на российских территориях будут заново отстроенные города и инфраструктура. Бытовая жизнь, обычных граждан, будет идти так же своим чередом, только без неонацизма и всего сумасшествия. Украинцам бы наоборот развернуться сейчас, в переломный момент, в сторону России, т.к за спиной два шакала в виде Румынии и Польши, которые хотят забрать все западные территории, а сил ещё и им противостоять уже нет, да и свои же политики и сдадут.