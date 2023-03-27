В МИД Украины ответили на заявление ООН относительно дискриминации в отношении УПЦ

В Киеве выразили свое недовольство тем, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратило внимание на беспредел украинских властей в отношении монахов Киево-Печерского монастыря и Украинской православной церкви (УПЦ) в целом.По словам представителя Министерства иностранных дел Незалежной Олега Николенко, украинские власти гарантируют всем свободу вероисповедания, а гонения на представителей УПЦ продиктованы якобы угрозой национальной безопасности страны.Украинский дипломат назвал заявление УВКПЧ несбалансированной политической оценкой, которая не основывается на фактах. Николенко призвал Управление «основывать свои доклады на фактах». Видимо, в Киеве считают, что в ООН сидят идиоты, которым больше делать нечего, как голословно обвинять разные страны в ущемлении прав людей.Раннее в ООН выразили озабоченность обысками украинских спецслужб в ряде монастырей и других учреждений, принадлежащих УПЦ, а также преследованием некоторых священников и призвали власти Украины не нарушать права членов УПЦ на справедливое судебное разбирательство.Напомним, что в конце месяца старейший русский православный монастырь – Киево-Печерскую лавру должны покинуть монахи по предписанию украинских властей. Эти действия напоминают те, что предпринимали нацисты в 1941 году. Видеоряд с прозрачным намёком опубликовал краинской боксер Василий Ломаченко.