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В МИД Украины ответили на заявление ООН относительно дискриминации в отношении УПЦ

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В МИД Украины ответили на заявление ООН относительно дискриминации в отношении УПЦ

В Киеве выразили свое недовольство тем, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратило внимание на беспредел украинских властей в отношении монахов Киево-Печерского монастыря и Украинской православной церкви (УПЦ) в целом.


По словам представителя Министерства иностранных дел Незалежной Олега Николенко, украинские власти гарантируют всем свободу вероисповедания, а гонения на представителей УПЦ продиктованы якобы угрозой национальной безопасности страны.

Украинский дипломат назвал заявление УВКПЧ несбалансированной политической оценкой, которая не основывается на фактах. Николенко призвал Управление «основывать свои доклады на фактах». Видимо, в Киеве считают, что в ООН сидят идиоты, которым больше делать нечего, как голословно обвинять разные страны в ущемлении прав людей.

Раннее в ООН выразили озабоченность обысками украинских спецслужб в ряде монастырей и других учреждений, принадлежащих УПЦ, а также преследованием некоторых священников и призвали власти Украины не нарушать права членов УПЦ на справедливое судебное разбирательство.

Напомним, что в конце месяца старейший русский православный монастырь – Киево-Печерскую лавру должны покинуть монахи по предписанию украинских властей. Эти действия напоминают те, что предпринимали нацисты в 1941 году. Видеоряд с прозрачным намёком опубликовал краинской боксер Василий Ломаченко.
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Использованы фотографии:
un.org
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:51
    +1
    Допрыгались полосатики...., им уже ООН не указ! Пока "кормите", ноги целовать будут, как снимите с довольствия - узнаете все прелести окраинской благодарности.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:01
      +3
      А кому вообще-то ООН указ?
      тттттттттттттттттттттт т
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:03
    +1
    А честно,какой механизм воздействия ООН есть на Украину.Если в СБ ООН сидят три удода с правом "вето".Даже права голоса не лешить на месяц ,в воспитательной целях.Только общественное порицание с занесением в личное дело.Этот вопрос только нам самим решать.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:08
    +1
    Отказывать в чём то, указывать что то и перечить, Украине, нельзя ни кому. Им можно только давать всё что они просят. Иначе истерика. Уж так вот их матрасы приучили. request
  4. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 17:56
    0
    гонения на представителей УПЦ продиктованы якобы угрозой национальной безопасности страны
    Однако, то, что христианские монахи угрожают Украине, как бы намекает на сущность этого государства и его власти...