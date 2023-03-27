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В Польше отказались передавать Украине все обещанные истребители МиГ-29 сразу

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В Польше отказались передавать Украине все обещанные истребители МиГ-29 сразу

Надеждам Украины на одномоментную передачу польских истребителей МиГ-29 не суждено сбыться, Варшава не намерена отдавать Киеву все свои самолеты, по крайней мере в настоящее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.


Польша не раскрывает своих планов по передаче истребителей МиГ-29 Украине, мотивируя это секретностью сведений, но какую-то часть этой информации в Варшаве решили приоткрыть, и касается она процесса передачи самолетов. По словам польского дипломата, сразу Киев все истребители не получит, передача будет осуществляться партиями, но все нюансы этой сделки знают только в Минобороны Польши.

Я точно не скажу, как это будет происходить. Минобороны пока предпочитает держать это дело в секрете

- заявил Яблоньский.

В середине этого месяца польский премьер Моравецкий пообещал поставить Украине самолеты в течение ближайших четырех-шести недель, но другие подробности не озвучил. Всего ВВС Польши готовы передать Украине двадцать истребителей МиГ-29 из своего состава. В настоящее время самолеты находятся на авиабазе Мальборк недалеко от границ с российской Калининградской областью, куда их перебросили в конце прошлого года.

Еще тринадцать истребителей МиГ-29 Киеву пообещала Словакия, причем четыре из них уже поставила. С остальными что-то не так, то ли требуют ремонта, а может что-то другое.

Некоторые украинские СМИ, комментируя заявление Яблоньского предположили, что Польша передаст Украине только часть обещанных самолетов, оставив остальные себе. Правда неизвестно, для каких нужд, ведь Великобритания уже пообещала Варшаве компенсировать все переданные Украине самолеты из своих запасов.
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7 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 15:58
    0
    Польша с упорством невменяемого больного добивается того, чтоб её внесли в список наиболее вероятных и значимых целей для ТЯО размещаемого Россией в Белоруссии.
    1. kot-begemot
      kot-begemot Сегодня, 16:58
      +1
      Думаю,что тут уже вопрос стратегического ударного 100+ кт,тактическое 10-25кт,это фронтовой вариант.
  2. B44
    B44 Сегодня, 16:09
    +1
    На некоторых из этих самолетов установлена ​​электроника НАТО, и они, вероятно, хотят удалить ее перед отправкой или, по крайней мере, то, что можно удалить. Второй момент, ждут поставки FA-50 из Кореи, как только получат самолеты, остальные МиГи сдадут. Думаю, это скорее вопрос ближайших недель, а все "проблемы" - это элемент враждебной пропаганды.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 16:14
    0
    Поляки сначала себя любимых обеспечат, а потом уж передавать что-то будут. То, что Англия пообещала, так обещанного три года ждут. Вот и поляки притормозили.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: Егоза
      Вот и поляки притормозили.

      Думаю, чем ближе будет гипотетический конфликт Польши и России тем прижимистее будут поляки.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:32
    +1
    В Польше отказались передавать Украине все обещанные истребители МиГ-29 сразу
    - recourse Это не честно. Взялся, ходи! feelСкорее всего поляки задумали микро модернизацию под новое вооружение, от США или Англии. recourse
  5. мерцание
    мерцание Сегодня, 17:15
    +1
    В Польше отказались передавать Украине все обещанные истребители МиГ-29 сразу
    А как еще, если
    Польша будет претендовать на украинские территории в случае поражения Киева в текущем конфликте

    Польша заинтересована в поражении Украины.