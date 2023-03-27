В Польше отказались передавать Украине все обещанные истребители МиГ-29 сразу

Я точно не скажу, как это будет происходить. Минобороны пока предпочитает держать это дело в секрете

Надеждам Украины на одномоментную передачу польских истребителей МиГ-29 не суждено сбыться, Варшава не намерена отдавать Киеву все свои самолеты, по крайней мере в настоящее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.Польша не раскрывает своих планов по передаче истребителей МиГ-29 Украине, мотивируя это секретностью сведений, но какую-то часть этой информации в Варшаве решили приоткрыть, и касается она процесса передачи самолетов. По словам польского дипломата, сразу Киев все истребители не получит, передача будет осуществляться партиями, но все нюансы этой сделки знают только в Минобороны Польши.- заявил Яблоньский.В середине этого месяца польский премьер Моравецкий пообещал поставить Украине самолеты в течение ближайших четырех-шести недель, но другие подробности не озвучил. Всего ВВС Польши готовы передать Украине двадцать истребителей МиГ-29 из своего состава. В настоящее время самолеты находятся на авиабазе Мальборк недалеко от границ с российской Калининградской областью, куда их перебросили в конце прошлого года.Еще тринадцать истребителей МиГ-29 Киеву пообещала Словакия, причем четыре из них уже поставила. С остальными что-то не так, то ли требуют ремонта, а может что-то другое.Некоторые украинские СМИ, комментируя заявление Яблоньского предположили, что Польша передаст Украине только часть обещанных самолетов, оставив остальные себе. Правда неизвестно, для каких нужд, ведь Великобритания уже пообещала Варшаве компенсировать все переданные Украине самолеты из своих запасов.