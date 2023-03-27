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Научный сотрудник аналитического центра в Гонконге: США победили в холодной войне лишь за счёт того, что переманили коммунистический Китай на свою сторону

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Научный сотрудник аналитического центра в Гонконге: США победили в холодной войне лишь за счёт того, что переманили коммунистический Китай на свою сторону

Научный сотрудник глобального аналитического центра в Гонконге (Fung Global Institute) малайзиец Эндрю Шэн считает, что НАТО своей опрометчивой политикой само подтолкнуло к сближению Россию и Китай. Его слова приводит издание South China Morning Post (SCMP).


Вот как прокомментировал происходящее Шэн:

США оказались победителями в холодной войне лишь за счёт того, что переманили коммунистический Китай на свою сторону, а значит, в борьбу против Советского Союза вступило два государства. Однако на сегодняшний день происходит всё с точностью, до наоборот, поскольку теперь североатлантическому альянсу приходится сражаться против двух соперников, расположенных на одной территории Евразии, которых он расценивает как «возможную угрозу» своей безопасности. К тому же ни один флот не может окружить эти государства

В то же время автор высказывания полагает, что, в конце концов, Европа осознает свою ошибку, начав поддерживать победителя в этом конфликте

В настоящее время мы все являемся свидетелями того, что Европа действительно истощена украинским конфликтом, ведь она сама лишилась поставок дешёвых продуктов, энергоресурсов и полезных ископаемых из России

– отметил учёный.

Напомним, что ранее журналист из США в своей статье для издания 19FortyFive допустил осуществления Россией и Китаем контроля над Ближним Востоком, вытеснив оттуда Соединённые Штаты по причине необдуманной политики, проводимой действующей администрацией президента Джо Байдена. Также обозреватель указал на утрату Вашингтоном своего статуса мировой державы.
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11 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:27
    -10
    Россия не в состоянии вытеснить США из Сирии, а Китаю активный конфликт с США в кошмарном сне только снился. И никто это сделать не в состоянии. Единственная страна, откуда США вытеснились - варварский средневековый Афганистан.
    1. marswell
      marswell Сегодня, 19:34
      +6
      Подожди вот вас хохлопитеков додавим, а там и с Сирией и дальше разберемся)))
  2. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:34
    0
    Начинается тяга одеяла.
    СССР уничтожил себя сам.
    И Европа не устала поддерживать Украину.
    1. внук Перуна
      внук Перуна Сегодня, 19:56
      +2
      Цитата: ximkim
      СССР уничтожил себя сам.

      Такие сильные и богатые страны, как СССР, сами не уничтожаются.
      Развалить СССР удалось лишь совместными усилиями внутренней контры и западных спецслужб.
      Погуглите на досуге про Гарвардский проект...
  3. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:37
    -1
    А так, США повезло , так как граждане РФ помогут им в 2024.
  4. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 19:48
    +3
    Развал начался из за того что один идиот с пятном на лбу начал политические реформы вместо давно назревавших экономических! Точнее в экономике присутствовали полумеры а во внутренней политике поперли на полную катушку! И далее по накатывающей включая нежелание партийных элит к сохранению Союза когда забрезжила перспектива суверенитета и возможность поцарствовать для каждого удельного князька включая Бориса - царя. А также какая то непонятноя пассивность КГБ , М О,МВД даже во время путча войска ввели а дальше пшик Действовали бы жесче кто знает как бы все сложилось!
  5. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:51
    -5
    Путин насколько можно ослабит Россию. И он ускорится в этом деле.
  6. fif21
    fif21 Сегодня, 19:55
    0
    1. Причины распада СССР другие .
    2. "Победа " в холодной войне ? И результат Пировой победы ? США вдруг стали одной из ведущей в мире страной, и это еще только начало .
    3. Сотрудник малайзиец Эндрю Шэн плохо разбирается в геополитике , и её причинно - следственных процессах . hi
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:02
    -1
    Цитата: fif21
    1. Причины распада СССР другие .
    2. "Победа " в холодной войне ? И результат Пировой победы ? США вдруг стали одной из ведущей в мире страной, и это еще только начало .
    3. Сотрудник малайзиец Эндрю Шэн плохо разбирается в геополитике , и её причинно - следственных процессах . hi

    1.что за причины ?
  8. Булат
    Булат Сегодня, 20:04
    0
    Было бы более честнее,что купили всю верхушку бывших руководителей,которые потом отчитались в сша
  9. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 20:06
    0
    Также обозреватель указал на утрату Вашингтоном своего статуса мировой державы.
    Шен наверное с вечера лишку хватил... Потому как США все еще остаются 1-2 державой в экономике, и 1-2 ядерной Сверхдержавой. Китай может и сравнялся со Штатами в экономике, но все лишь 3-4 ядерная держава. Поэтому по сумме мест он проигрывает США. Только вместе с РФ он может эффективно противостоять Штатам и К*. Что ныне и происходит.
    При всем при этом Штаты натравили на РФ НАТО, поручив Европу Великобритании. А сами нацелились на АТР. Против КНР они сколотили "азиатский НАТО" под названием АУКУС ( блок AUKUS: Австралия, Великобритания и сами США ) Плюс к этому противниками КНР являются Япония и РК.
    Так что, США крайне серьезный и опытный (!) игрок на мировой шахматной доске и так просто сбрасывать их со счетов и лишать статуса "мировой державы" -- великая глупость. Причем -- высказанная публично! fool