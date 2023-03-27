Научный сотрудник аналитического центра в Гонконге: США победили в холодной войне лишь за счёт того, что переманили коммунистический Китай на свою сторону

США оказались победителями в холодной войне лишь за счёт того, что переманили коммунистический Китай на свою сторону, а значит, в борьбу против Советского Союза вступило два государства. Однако на сегодняшний день происходит всё с точностью, до наоборот, поскольку теперь североатлантическому альянсу приходится сражаться против двух соперников, расположенных на одной территории Евразии, которых он расценивает как «возможную угрозу» своей безопасности. К тому же ни один флот не может окружить эти государства

В настоящее время мы все являемся свидетелями того, что Европа действительно истощена украинским конфликтом, ведь она сама лишилась поставок дешёвых продуктов, энергоресурсов и полезных ископаемых из России

Научный сотрудник глобального аналитического центра в Гонконге (Fung Global Institute) малайзиец Эндрю Шэн считает, что НАТО своей опрометчивой политикой само подтолкнуло к сближению Россию и Китай. Его слова приводит издание South China Morning Post (SCMP).Вот как прокомментировал происходящее Шэн:В то же время автор высказывания полагает, что, в конце концов, Европа осознает свою ошибку, начав поддерживать победителя в этом конфликте– отметил учёный.Напомним, что ранее журналист из США в своей статье для издания 19FortyFive допустил осуществления Россией и Китаем контроля над Ближним Востоком, вытеснив оттуда Соединённые Штаты по причине необдуманной политики, проводимой действующей администрацией президента Джо Байдена. Также обозреватель указал на утрату Вашингтоном своего статуса мировой державы.