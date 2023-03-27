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Словацкий президент: поддержка Украины гражданами страны ослабевает

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Словацкий президент: поддержка Украины гражданами страны ослабевает

Финансовые источники помощи киевскому режиму западными странами, в частности, Словакией, небезграничны. И поддержка Украины гражданами страны ослабевает.


Такое мнение высказала словацкий президент Зузана Чапутова.

Она заявила, что простые словаки сочувствуют украинским беженцам и поддерживают их прибытие в свою страну. Но в то же время жители Словакии отмечают, что появление гостей с Украины усложнило им жизнь.

Власти этой восточноевропейской страны не только принимают покидающих родину из-за военных действий граждан Украины, но и снабжают оружием ее армию. В частности, Братислава отправила ВСУ первую партию советских истребителя МиГ-29 в количестве четырех машин. Она рассчитывает получить компенсацию от союзников за поставки самолетов украинским военным в размере 900 миллионов долларов. Большая часть данной суммы будет компенсирована американским вооружением.

И хотя Запад продолжает активно накачивать оружием киевский режим, там уже все более популярной становится идея мирных переговоров с Москвой. Правда, как отмечает американская газета The Wall Street Journal, из этой идеи пока не формируются конкретные дипломатические инициативы. Некоторые европейские дипломаты сомневаются в возможности достижения мирных российско-украинских договоренностей. Они считают, что гораздо более вероятна «война на истощение», которая продлится несколько лет.

Абстрактно разработать мирный процесс несложно. Намного сложнее найти момент, когда его осуществление станет реальным вариантом

- заявил один из источников издания.
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11 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:48
    +5
    На фото "мина" такая, как будто только что куда-то послали.....
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 16:51
      +1
      Финансовые источники помощи киевскому режиму западными странами, в частности, Словакией, небезграничны.
      После таких заявлений ее точно пошлют.
    2. Замира
      Замира Сегодня, 16:57
      +5
      Ну, так-то им всЕм несладко приходится... Всем европейским странам, я имею в виду...
      Ну, кроме Британии и Польши, разумеется...
      (Ах, да - ещё ж прибалтийские идиоты тоже готовы дерьмо американское полной ложкой хлебать, лишь бы России насолить.) Ну, а остальные просто вынуждены делать то, что они делают... Горько плачут, но кактусы жрут... wink
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 17:21
        +1
        Цитата: Замира
        Ну, а остальные просто вынуждены делать то, что они делают... Горько плачут, но кактусы жрут..

        В Прибалтике народ, тоже не очень жалует, но молчит. Они всегда молчат, в отличии от властей.
    3. Маз
      Маз Сегодня, 16:59
      0
      Ты смотри какая связь между радиусом действия ТЯО РАЗМЕЩАЕМОГО в Белоруссии и мнением близлежащих в близлежащих странах поставщиков оружия из Европы на украину. Хорошо зашло!
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:49
    +1
    А ведь предупреждали, всех о последствиях этой поддержки, однако поводок Вашингтона оказался страшнее.
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 16:55
    +4
    поддержка Украины гражданами страны ослабевает.
    Ни в одной стране(даже в Прибалтике) эта самая поддержка никогда не была столь масштабной, как это показывали в масс-медиа. Особенно это касается западных стран ЕС, уже накопивших немалый опыт по переселению и кормлению чужих агрессивных дармоедов.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:33
    +1
    Жить хорошо... а хорошо жить ещё лучше!!!
    До многих постепенно будет доходить, что хорошо жить, это значит жить в мире со всеми соседями, особенно с большими, сильными...
  5. Wiliam
    Wiliam Сегодня, 17:47
    0
    Podpora Ukrajiny na Slovensku je iba cez televízne spoločnosti na Slovensku ktoré vlastnia USA . Taktiež USA platia aj slovenských politikov aby podporovali Ukrajinu.
  6. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 17:53
    0
    Кого то интересует мнение народа? Ну вот реально? Что у нас, что у них, никто никого не спрашивает.
    Мелони итальянская что говорила когда на выборы шла? Сейчас всё диаметрально противоположное делает. Те же порошенко и зелинский что говорили? Я закончу войну, я президент мира? Где это всё?
    Наш тоже не особо в их ряду отличается..
    Рядовому обывателю эти все игрища вождей на фик не нужны.. Да, наверное есть какое то сочувствие. Но это пока они в твой карман или дом не лезут массово.
  7. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 17:58
    -1
    Пока медведь мирно лежал в своей берлоге, он казался очень уязвимым.
    Но внезапно он не захотел умирать, и начал отбиваться.
    Да, та Россия, которую строили чубайсы с абрамовичами, рухнула. Она оказалась неспособной планировать развитие, ставить цели и добиватьмя их достижения.
    Каждый день войны/СВО качественно изменяет Россию. К власти идут военные вожди, реальные управленцы. И с каждым днём СВО будет расти число людей, чей бизнес завязан на войне.
    Запустить военную машину сложно. Но, когда она начнёт приносить прибыль/социальные преимущества, будет ещё труднее её остановить.
    Инициативные генералы уже сейчас могут самостоятельно чей-то бизнес проект накрыть градами, а через пару лет они и польскую границу не разглядят.
    Так что Европе лучше уже сейчас думать, как разделить Украину, и остановить превращение России в милитаристского монстра.