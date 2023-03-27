Словацкий президент: поддержка Украины гражданами страны ослабевает

Финансовые источники помощи киевскому режиму западными странами, в частности, Словакией, небезграничны. И поддержка Украины гражданами страны ослабевает.
Такое мнение высказала словацкий президент Зузана Чапутова.
Она заявила, что простые словаки сочувствуют украинским беженцам и поддерживают их прибытие в свою страну. Но в то же время жители Словакии отмечают, что появление гостей с Украины усложнило им жизнь.
Власти этой восточноевропейской страны не только принимают покидающих родину из-за военных действий граждан Украины, но и снабжают оружием ее армию. В частности, Братислава отправила ВСУ первую партию советских истребителя МиГ-29 в количестве четырех машин. Она рассчитывает получить компенсацию от союзников за поставки самолетов украинским военным в размере 900 миллионов долларов. Большая часть данной суммы будет компенсирована американским вооружением.
И хотя Запад продолжает активно накачивать оружием киевский режим, там уже все более популярной становится идея мирных переговоров с Москвой. Правда, как отмечает американская газета The Wall Street Journal, из этой идеи пока не формируются конкретные дипломатические инициативы. Некоторые европейские дипломаты сомневаются в возможности достижения мирных российско-украинских договоренностей. Они считают, что гораздо более вероятна «война на истощение», которая продлится несколько лет.
Абстрактно разработать мирный процесс несложно. Намного сложнее найти момент, когда его осуществление станет реальным вариантом
- заявил один из источников издания.