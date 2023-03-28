Южнокорейский истребитель KF-21 на испытаниях

Выкатка первого KF-21, апрель 2021 г.
С начала прошлого десятилетия южнокорейская промышленности при поддержке иностранных коллег разрабатывает перспективный истребитель поколения «4++» под обозначением KF-21 Boramae. К настоящему времени проект успешно дошел до стадии летных испытаний. Недавно к этим мероприятиям присоединился уже четвертый опытный самолет, построенный по доработанному проекту. В ближайшем будущем в воздух поднимутся новые прототипы.
От проекта до полетов
Первые изыскания в контексте возможности создания собственного истребителя Южная Корея провела еще в начале двухтысячных годов, но эта тема не получила развития. Только в 2010 г. появился официальный заказ на разработку проекта с шифром KF-X. Также подписали ряд дополнительных соглашений. В частности, южнокорейская промышленность заручилась иностранной поддержкой.
Согласно договорам 2010 г., 60% стоимости проекта KF-X взяло на себя южнокорейское военное ведомство. Еще 20% предложила оплатить Индонезия в обмен на участие в разработке и предоставление отсутствующих у нее технологий, а также с прицелом на дальнейшее производство авиационной техники. Оставшиеся 20% планировали получить от местных или иностранных инвесторов.
Разработка истребителя была поручена южнокорейской авиастроительной компании Korean Aerospace Industries (KAI). Также в работах участвовали специалисты индонезийской PT Dirgantara. Содействие в разработке должна была оказать американская компания Lockheed Martin.
Создание проекта KF-X / KF-21 / Boramae продолжалось до конца десятых годов. На темпах работ отрицательно сказалось отсутствие необходимого опыта, создание и освоение новых технологий и т.д. Кроме того, во второй половине десятилетия под вопросом оказалось индонезийское участие. Решить вопросы международного партнерства удалось только в прошлом году.
Первый полет самолета "002", ноябрь 2022 г.
В соответствии с контрактом 2015 г., компания KAI должна построить и испытать шесть опытных самолетов нового типа в одно- и двухместной версии. По исходному проекту выполнят четыре самолета, а двухместную кабину получат еще два образца. Также будут изготовлены два самолета неполной комплектации, предназначенные для наземных испытаний на стендах.
Раскрыты примерные планы летных испытаний. Они будут продолжаться до середины двадцатых годов. К этому времени шесть KF-21 в общей сложности выполнят ок. 2200 полетов и подтвердят все свои характеристики и возможности. После этого собираются запустить серийное производство.
Истребители в воздухе
Строительство первого летного экземпляра KF-21 с серийным номером «001» началось в феврале 2019 г. на заводе KAI в г. Сачхон. Работы заняли около двух лет, и готовый самолет выкатили и представили в апреле 2021-го. Его передали на летно-испытательную станцию при заводе, где в течение следующего года проходила необходимая подготовка и различные наземные испытания.
Первый полет опытного KF-21 состоялся 19 июля 2022 г. Под управлением летчика-испытателя самолет совершил разбег и поднялся в воздух. За 33 мин. полета были определены некоторые летные и маневренные характеристики. Как сообщается, в целом истребитель показал себя хорошо. Кроме того, первый полет Boramae продемонстрировал и подтвердил способность южнокорейской промышленности разрабатывать и строить современную авиационную технику.
Через несколько дней, в последних числах июля, состоялся второй полет. В дальнейшем самолет «001» регулярно поднимался в воздух с теми или иными задачами. Так, постепенно росла продолжительность полетов, а в конце сентября прототип впервые убрал шасси. 17 января 2023 г. самолет впервые превысил скорость звука. Этот полет продолжался меньше часа, и за это время прототип поднялся на высоту 12 км, где развил скорость 1224 км/ч.
Третий опытный истребитель в воздухе, январь 2023 г.
10 ноября 2022 г. начались полеты второго опытного образца. По известным данным, программа этих мероприятий принципиально не отличается от летных испытаний предыдущей машины. В частности, в ближайшем будущем самолет «002» должен будет показать способность к сверхзвуковому полету.
5 января 2023 г. в Сачхоне состоялся первый полет истребителя KF-21 «003». Его испытания пока находятся на ранних стадиях, и уже понятно, что будет дальше. При этом сроки достижения тех или иных целей вновь не раскрываются.
В недавнем прошлом, с 2020-21 гг. компания KAI начала строительство первого опытного истребителя в двухместной конфигурации – четвертый в партии. Машину с номером «004» выкатили в прошлом году, а 20 февраля 2023-го состоялся ее первый полет.
В соответствии с планами программы, осталось вывести на испытания еще два самолета – боевой и учебно-боевой. По известным данным, KAI уже изготовила их и сейчас готовит к будущим полетам. Испытания этих машин в воздухе начнутся в течение первой половины 2023 г., т.е. в ближайшие три месяца. Конечно, если компания-разработчик уложится в утвержденный график.
Программа испытаний
Ранее KAI неоднократно сообщала, что летные испытания самолетов KF-21 будут продолжаться до 2026 г. При этом программа испытаний разделена на несколько этапов, и уже известны некоторые планы такого рода. В дальнейшем планы по Boramae могут расшириться в связи с появлением новых модификаций самолета.
В первую очередь, в ходе испытаний проверяются летные и иные характеристики техники. Затем ее испытают в качестве воздушной платформы, несущей радиоэлектронное оборудование и вооружение. В ходе таких мероприятий планируется выявить и исправить оставшиеся недочеты. Четыре самолета уже проходят подобные проверки, а два оставшихся присоединятся к ним в ближайшие месяцы.
Двухместный прототип "004" на стадии строительства
После испытаний каждого самолета по отдельности ожидается старт совместных мероприятий. Истребители будут работать в группах и совместными усилиями решать учебные задачи. На этом этапе в полной мере проверят боевые возможности нового KF-21. Кроме того, необходимо будет отработать вопросы взаимодействия самолета с наземными средствами и войсками при решении разных задач.
В последнее время в материалах от KAI регулярно упоминается возможность создания палубной модификации истребителя KF-21, которая сможет попасть на борт планируемого южнокорейского авианосца. Если вооруженные силы закажут разработку такого проекта, то через несколько лет компании KAI предстоит построить и испытать некоторое количество опытных самолетов. Впрочем, сроки возможного строительства пока остаются неизвестными.
Большие планы
Участники проекта KF-21 Boramae планируют завершить стадию летных испытаний не позднее 2025-26 гг. На 2026 г. запланирован старт серийного производства. Первым получателем серийных истребителей должны стать южнокорейские ВВС. Вероятно, они станут и крупнейшим покупателем этой техники.
Сообщалось, что в 2026-28 гг. ВВС Южной Кореи хотят закупить 40 истребителей нового типа. На втором этапе, до 2032 г., приобретут не менее 80 самолетов. Таким образом, через 10 лет в ВВС будет не менее 120 истребителей поколения «4++» собственной постройки.
С их помощью заменят устаревшие машины разных типов, состоящие на вооружении в настоящее время. Параллельно с отечественными KF-21 будут закупаться американские самолеты F-35, относимые к следующему поколению истребителей. За счет этого будет сформирован авиационный парк с необходимой численностью и желаемыми возможностями.
Первый полет KF-21 "004", февраль 2023 г.
Индонезия продолжит свое участие в проекте KF-21 (индонезийское обозначение IF-X). Вероятно, во второй половине двадцатых она тоже получит свои самолеты. В дальнейшем возможно развертывание локализованного производства. Однако сроки выполнения этих работ и потребное количество самолетов пока остаются неизвестными. На вооружение они поступят под индексом F-33.
Уже на старте программы KF-X организация-разработчик говорила о желании выйти на международный рынок вооружений и техники. Материалы по проекту давно демонстрируются на различных выставках и должны привлекать внимание потенциальных заказчиков.
Можно говорить о первых успехах рекламной кампании. Так, в прошлом году министерство обороны Польши заявило об интересе к южнокорейскому проекту. Ведомство собирается следить за его развитием и делать выводы. Вероятно, при успешном завершении текущего этапа программы, польские ВВС станут еще одним заказчиком серийных KF-21.
Демонстрация возможностей
Таким образом, прямо сейчас Южная Корея показывает свою способность создавать и доводить, как минимум, до летных испытаний боевые самолеты. Построены и испытываются четыре истребителя KF-21 в двух модификациях, а в ближайшее время к ним присоединятся еще два. Кроме того, уже может прорабатываться следующая модификация, предназначенная для флота.
Впрочем, не следует переоценивать проект Boramae. В его создании компании KAI помогал один из мировых лидеров авиастроения, а финансирование проекта пришлось искать за рубежом. В целом результаты программы KF-X / KF-21 на фоне других современных разработок достаточно скромны. Однако без подобных проектов, не претендующих на мировые рекорды, не удастся построить полноценную авиационную промышленность, способную обеспечивать нужды своих ВВС и работать на экспорт.