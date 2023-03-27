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Американская пресса: Киев не сможет начать наступление, предполагающее массированные удары с воздуха

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Американская пресса: Киев не сможет начать наступление, предполагающее массированные удары с воздуха

Несмотря на подготовку солдат и поставки военной техники западного производства, украинская армия не сможет начать масштабное наступление в стиле сил стран НАТО, предполагающее нанесение массированных ударов с воздуха.


Как сообщает американское издание Wall Street Journal, для того, чтобы прорвать оборудованные российской армией эшелонированные линии обороны, как это рассчитывает сделать украинское командование, вооруженные силы США и их союзников начали бы наступление с массированного удара с воздуха с применением авиации и крылатых ракет.

Однако, учитывая крайне ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов в распоряжении украинской армии, по мнению западных аналитиков, киевский режим вряд ли станет рисковать ими в лобовых атаках.

По мнению экспертов, даже в случае массовых поставок украинской армии западных моделей истребителей, киевский режим не располагает необходимой для размещения и успешного применения истребителей инфраструктурой. На восстановление разрушенных или создание новых инфраструктурных объектов потребуется продолжительное время, однако киевский режим в настоящее время не располагает необходимыми для таких масштабных проектов ресурсами. Кроме того, украинская армия испытывает недостаток прошедших необходимую для успешных атак подготовку летчиков.

Несмотря на сообщения западной прессы о плачевном состоянии украинской военной авиации, появляется все больше сведений о том, что командование ВСУ планирует заменить массированные авиаудары массированными атаками дронов-камикадзе.
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Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:19
    +4
    Наступление осенью прошлого года осуществлялось при минимальной активности авиации всук.У них другая тактика-бронированными группами рвут оборону в несколькиз местах и уходят громить тылы.На это они и сейчас надеются.Вопрос о устойчивости нашей обороны полгода назад и сейчас.
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 17:37
      +3
      Сырский не гений, он воспользовался грубейшими ошибками генералитета и их глупостью. Нехватка войск, тупость и глупость командования,опорники без связи и как пришлось в этих условиях только ленивый не прорвется. украинец готовится по настоящему и удар будет серьёзный и очень сильный, может и на Белгород как отвлекающий ,там войск с гулькин нос.
      1. koramax81
        koramax81 Сегодня, 18:03
        0
        А были-ли ошибки? Возможно вы не все знаете, сидя у дивана?. Я, как участник тех событий немного по другому отношусь к тому что было
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 17:45
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      У них другая тактика-бронированными группами рвут оборону в несколькиз местах и уходят громить тылы
      И сработала эта тактика исключительно по причине отсутствия обороны. При чём, даже тылы громить особо не получилось – наступательного порыва хватило ровно настолько, что бы занять оставленную практически без боя территорию. А там, где наши упёрлись, наступление тут же застопорилось.
      То есть, вопрос не в том, могут ли наши остановить укронаступление – скорее всего могут в любое время, в любом месте, – вопрос в цене...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:01
        0
        Вопрос цены?В предыдущей статье был коммент о уходе с правобережье и с Херсона.Пожалели военных,мирных мол.Не стали устраивать второй Сталинград...Маленький вопрос..А тогда зачем мы туда пришли?Дело то совсем не в жалости к кому то...
    3. Маз
      Маз Сегодня, 17:58
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Наступление осенью прошлого года осуществлялось при минимальной активности авиации всук.У них другая тактика-бронированными группами рвут оборону в несколькиз местах и уходят громить тылы.На это они и сейчас надеются.Вопрос о устойчивости нашей обороны полгода назад и сейчас.

      Сейчас ситуация совершенно другая, мы имеем эшелонированную насыщенную инженерными сооружениями оборону, минные поля, Пристрелянные площади, организованный тыл. Преимущество в танках, арте, авиации, Средствах рэб, разведки, пво, рсзо, ...наступать на такую оборону насыщенную противотанковыми средствами. Это работа для, самоубийц. И опыт сын ошибок трудных таки имеется. И пример есть с кого брать и опыт перенимать - с бойцов и командиров ЧВК Вагнер. Так , шо наше дело правой, враг будет разбит, победа будет за нами!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:22
    +3
    БПЛА много не сделаешь,а вот Химерами и с бомбами стартующих с земли у нас могут возникнуть проблемы если они их соберут в ударный кулак.
    1. VOVA30930
      VOVA30930 Сегодня, 17:32
      +2
      В оригинальной статье в WSJ так и было написано. Акцент на высокоточном оружии и управляемых боеприпасах.
      Про акцент на дроны это уже автор добавил.
    2. Магог_
      Магог_ Сегодня, 17:41
      0
      а вот Химерами и с бомбами
      Последний пример с применением РЭБ "Поле-21" в Тульской области даёт надежду на успешные методы борьбы с роем снарядов, наводимых с помощью спутниковых систем целеуказания. "Поле-21" имеет радиус влияния 25 км.
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 17:52
      +1
      Цитата: tralflot1832
      если они их соберут в ударный кулак
      С учётом количества тех Химер, равно как танков и прочей техники, кулак получится очень маленький. Опять же, засечь и истребить сконцентрированную технику проще.
      Так что надежда на то, что бы очень быстро собрать технику в одном месте, пробить хотя бы минимальную брешь в обороне, а потом завалить её пушечным мясом. Собственно, как оно и было в Харьковской области...
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 18:02
        0
        Они не будут пробивать оборону, а ударят там, где её нет
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:26
    +2
    Американская пресса: Киев не сможет начать наступление, предполагающее массированные удары с воздуха

    Несмотря на сообщения западной прессы о плачевном состоянии украинской военной авиации, появляется все больше сведений о том, что командование ВСУ планирует заменить массированные авиаудары массированными атаками дронов-камикадзе.

    Гадай, не гадай... поживём увидим.
    Впрочем, необходимо готовится к любому развитию событий, что б не было такого... "мы к такому не готовились".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:28
      +2
      Да,зима для коммунальщиков у нас всегла приходит неожиданно.Главное,что бы военные с них не брали пример..Старинный русский "авось"может сыграть злую шутку.Надеюсь,этого не случится
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 17:40
        +1
        Уже было и это как раз тот вариант, когда не следует, нельзя следовать поговорке - повторение, мать ученья!
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:50
    0
    Если начнут пачками запускать "Стрижи" и "Рейсы", да ещё воспользовавшись подготовкой к параду, могут создать массу проблем.
    А что парад важнее войны, сомнений быть не может, и войска под него можно снять, и защитить места их сосредоточения расчётами ПВО, совершенно ненужными в других местах.