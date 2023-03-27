Несмотря на подготовку солдат и поставки военной техники западного производства, украинская армия не сможет начать масштабное наступление в стиле сил стран НАТО, предполагающее нанесение массированных ударов с воздуха.
Как сообщает американское издание Wall Street Journal, для того, чтобы прорвать оборудованные российской армией эшелонированные линии обороны, как это рассчитывает сделать украинское командование, вооруженные силы США и их союзников начали бы наступление с массированного удара с воздуха с применением авиации и крылатых ракет.
Однако, учитывая крайне ограниченное количество истребителей и боевых вертолетов в распоряжении украинской армии, по мнению западных аналитиков, киевский режим вряд ли станет рисковать ими в лобовых атаках.
По мнению экспертов, даже в случае массовых поставок украинской армии западных моделей истребителей, киевский режим не располагает необходимой для размещения и успешного применения истребителей инфраструктурой. На восстановление разрушенных или создание новых инфраструктурных объектов потребуется продолжительное время, однако киевский режим в настоящее время не располагает необходимыми для таких масштабных проектов ресурсами. Кроме того, украинская армия испытывает недостаток прошедших необходимую для успешных атак подготовку летчиков.
Несмотря на сообщения западной прессы о плачевном состоянии украинской военной авиации, появляется все больше сведений о том, что командование ВСУ планирует заменить массированные авиаудары массированными атаками дронов-камикадзе.