Италия заявила, что операциям ее военно-морского флота и береговой охраны в Средиземном море мешают неправительственные организации (НПО) и мигранты. Это связано с тем, что поток мигрантов в страну постоянно растет. Об этом в понедельник сообщили многие крупные итальянские СМИ. Уже несколько маневров пришлось отложить или изменить в плане формата из-за растущего числа лодок с африканскими беженцами в районах их проведения, которые находятся под защитой некоммерческих организаций (НКО).
Заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил, что к этим опасениям следует отнестись очень серьезно. Речь идет о спасениях в море беженцев из африканских стран неправительственными итальянскими организациями.
Спасательное судно «Луиза Мишель» было задержано в минувшие выходные.
Атакам подвергается сама Италия, а не неправительственные организации нашей страны. Иммиграция в Италию не может регулироваться частными организациями, финансируемыми иностранными государствами.
— сказал Маттео Сальвини.
Здесь политик имел в виду то, что у многих задержанных лиц, незаконно пытающихся попасть через море в Европу, при себе были найдены контактные номера телефонов сотрудников неправительственных организаций Италии. Таким образом, здесь речь идёт больше не о случайном обнаружении и итальянскими спасателями граждан иностранных государств, а о запланированных договорённостях с итальянскими НПО (НКО).
Точно так же министр иностранных дел Антонио Таяни сказал в отношении мер, введенных правительством для регулирования деятельности НПО, проводящих поисково-спасательные операции в центральном Средиземноморье:
Если есть правила, их необходимо соблюдать.
Кроме того, стало известно, что в ночь на воскресенье еще около 650 беженцев прибыли в калабрийский порт Рокчелла-Ионика.
Постоянно растущее количество беженцев в Европу – отчасти эффект от антироссийских санкций, которые очень сильно отражаются на уровне жизни небогатых африканских государств. В очередной раз подтверждается недальновидность действий «послушников» Вашингтона.