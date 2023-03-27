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Немецкое издание: Германия поставила на Украину все обещанные танки Leopard 2A6 и БМП Marder

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Немецкое издание: Германия поставила на Украину все обещанные танки Leopard 2A6 и БМП Marder

Германия поставила Киеву танки Leopard 2, а также боевые машины пехоты Marder, вся техника уже находится на территории Украины. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.


ФРГ поставила Украине все обещанные танки, т.е. восемнадцать ОБТ Leopard 2A6. Кроме того, на Украину прибыли около сорока боевых машин пехоты Marder. Таким образом Берлин закрыл все обязательства перед Киевом по бронетехнике. Ранее немцы обещали Зеленскому 18 танков и 40 БМП.

О том, что танки в скором времени будут поставлены на Украину, в середине марта сообщила немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на источники в Бундесвере. Тогда же сообщалось, что украинские танкисты, прибывшие в Германию для обучения, завершили подготовку и в скором времени отправятся домой, причем сразу с танками. Так это было на самом деле и нет, сейчас сказать сложно, но то, что немецкие Leopard 2A6 уже на Украине, говорят даже в самой Германии.

Как сообщают украинские источники, Киев торопится, в Генштабе ВСУ намерены собрать ударный кулак к началу контрнаступления, которое планируется на первую половину апреля. Отсюда и малые сроки подготовки танкистов, как в Германии, так и в Великобритании. Немцы прямо сказали, что за месяц с небольшим сумели обучить украинские экипажи только основам управления довольно сложными танками. Но киевскому режиму на это наплевать, главное собрать как можно больше техники и обучить как можно больше личного состава.

Между тем, как отмечают военные эксперты, Германия, кроме танков, передала Украине большое количество инженерных машин и мостоукладчиков. Связано это, в первую очередь, с тем, что немецкие танки гораздо тяжелее наших и не каждый мост способен выдержать от 55 (Leopard 2A4) до 63 (Leopard 2A6) тонн. Практичные немцы это знают и поэтому снабжают ВСУ данной техникой.
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18 комментариев
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  1. Альф
    Альф Сегодня, 17:41
    +3
    Да, скоро скучно не будет...Леопард штука серьезная..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:44
      +1
      Как один из вариантов борьбы с Леопардами.
      В Сети появилось видео, на котором русские артиллеристы ведут прицельный огонь по затаившемуся в лесу танку украинских боевиков.

      Как отметили знатоки, наши воины используют для поражения цели управляемый снаряд "Китолов-2М" с полуактивной лазерной головкой самонаведения. На этом же видео видно, как точно попадают артиллеристы в украинский танк безо всякой пристрелки.

      https://dzen.ru/a/ZCFkXe2DMGJO4On_

      Возможность поражения различных целей: снаряды "Китолов-2М" могут поражать различные типы целей, включая движущиеся и неподвижные, бронированные и небронированные, инженерные сооружения противника.

      Высокая дальность стрельбы: максимальная дальность полета осколочно-фугасного снаряда "Китолов-2М" составляет 13,5 км. Это позволяет поражать цели на больших расстояниях, что делает снаряды "Китолов-2М" особенно полезными в горных и лесистых районах.

      Возможность вести стрельбу "очередью": снаряды "Китолов-2М" позволяют вести стрельбу "очередью" до 3 выстрелов в минуту с интервалом в 20-25 секунд между выстрелами и перенацеливанием на новые цели в свободных интервалах между циклами подсвета. Это позволяет эффективно поражать групповые цели на больших расстояниях.

      В боевых условиях снаряды "Китолов-2М" используются для подавления огневых точек противника, уничтожения инженерных сооружений, а также для поражения бронированных и небронированных целей.
      1. Альф
        Альф Сегодня, 17:47
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        В боевых условиях снаряды "Китолов-2М"

        Вопрос только один-хватит ли Китоловов, штука-то дорогая, сложная и начиненная ЭЛЕКТРОНИКОЙ...
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 17:49
          +2
          Леопарды будут уничтожаться не только Китоловами,но и другими средствами поражения,а этих средств поражения будет всяко больше чем Леопардов.Это просто один из вариантов.
          1. Альф
            Альф Сегодня, 17:50
            0
            Цитата: Orange-Bigg
            Леопарды будут уничтожаться не только Китоловами,но и другими средствами поражения,а этих средств поражения будет всяко больше чем Леопардов.Это просто один из вариантов.

            Хорошо бы...
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: Альф
      Леопард штука серьезная
      А восемнадцать Леопардов в восемнадцать раз серьёзнее, чем один.
      Вна Украине было, как минимум, две тысячи танков и чёта нифига не помогло. Или кто-то думает, что один немецкий танк круче ста советских?
      1. Альф
        Альф Сегодня, 18:03
        0
        Цитата: nik-mazur
        Вна Украине было, как минимум, две тысячи танков и чёта нифига не помогло.

        Скажите это Херсону, Изюму...
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:44
    0
    Да, поставили, что обещали. А дальше что? Скажут "хватит уже" или Зеля с них еще что-то вытрясет?
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:57
      +1
      Цитата: Егоза
      А дальше что?

      А дальше на полях расцвете много много маков и в следующем году их будет еще больше...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:57
      +1
      Меня другое волнует.Насколько быстро в НАТО могут прокачать свой ВПК?Если у них удастсясв течение пары лет(а война надолго),то они смогут поддерживать потенциал(технический)хохлопитеков.Про людской потенциал вопрос другогт рода
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:44
    -1
    Немецкое издание: Германия поставила на Украину все обещанные танки Leopard 2A6 и БМП Marder
    . Немецкий полиптикум сделал не правильную ставку... расплачиваются за то будут все вместе, они это выбрали, причастны все!
  4. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:45
    0
    Надеюсь украинцы окажутся умнее и перегонят часть немецких танков нашим войскам для изучения. За приличное бабло которого хватит им и ихним внукам. Вот это были бы нормальные поступки чем отдавать жизни за смрадный олигархат. Лучше торговать чем гореть в этом железе.
  5. Stoler
    Stoler Сегодня, 17:46
    -4
    Т-62 против Леопардов. ДОРЕФОРМИРОВАЛИСЬ ! request
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 17:58
      +1
      Цитата: Stoler
      Т-62 против Леопардов. ДОРЕФОРМИРОВАЛИСЬ !

      Ага и "Леопард-1" против Т-90М, досокращались...
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 17:52
    0
    видимо решающие поставки, потом все... эти гады надеятся на наступление, сейчас всю разведку кинут на усиление...
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:55
    +1
    Schon von früher Jugend an habe ich mich wegen der deutschen
    Nazi-Verbrechen quasi auf staatliche "Anordnung" schämen müssen,
    Deutscher zu sein...!
    Jetzt muss ich mit entsetzen feststellen, dass diese verkommene
    und zutiefst korrupte Generation von deutschen Politikern die jetzt
    an der Macht ist, gerade dabei ist, die entsetzlichen Verbrechen
    der Nazi-Zeit ausgerechnet gegen Russland zu wiederholen...!!!
    Offenbar ist der Faschismus in Deutschland nie wirklich ausgerottet
    worden und kommt jetzt mit brachialer Gewalt unter dem dünnen Lack
    angeblich "demokratischer" Gesinnung mit aller Macht hervor...!!?!

    Ich kann nur hoffen, dass der russische Präsident Wladimir Putin
    erkennt, dass das Deutsche Volk selbst immer noch eine Geisel
    US-Imperialistischer und neuerdings auch europäischer
    Mord- und Totschlagspolitik ist und mindestens so wie in der
    Ukraine darauf wartet, endlich und für immer befreit zu werden...!!

    Ich wünsche dem russischen Volk und seinen Soldaten alles
    erdenkliche Glück und viel Erfolg dabei, diesen neuen US-Faschismus
    samt den US-finanzierten, europäischen und deutschen Korrumpeln
    mit aller Macht zu vernichten und dabei endlich auch Washington
    und London samt Warschau zu Staub zu zermalmen...!!!!!!!
  8. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:58
    0
    Такое ощущение, что фронт и тыл находятся в параллельных вселенных.
    На фронте жесточайшие схватки, бои за каждую трещину в асфальте, кровь, боль...
    В тылу - сплошной праздник, развлечения и благодушие...
    Власть и население борются с проблемами старым проверенным способом - зажмуривая глаза.
  9. spirit
    spirit Сегодня, 18:01
    0
    Ещё почти сотка Леопардов 1 на подходе, с теплаками.Интересно будет взглянуть, как наши Хенералы и их будет использовать эти устаревшие танки и кто эффективнее.62 и Лео 1 оба с теплаками оба прошиваются всем чем можно. Но там пушка лучше а тут защита с дз.Вот и посмотрим