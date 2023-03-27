Немецкое издание: Германия поставила на Украину все обещанные танки Leopard 2A6 и БМП Marder

Германия поставила Киеву танки Leopard 2, а также боевые машины пехоты Marder, вся техника уже находится на территории Украины. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
ФРГ поставила Украине все обещанные танки, т.е. восемнадцать ОБТ Leopard 2A6. Кроме того, на Украину прибыли около сорока боевых машин пехоты Marder. Таким образом Берлин закрыл все обязательства перед Киевом по бронетехнике. Ранее немцы обещали Зеленскому 18 танков и 40 БМП.
О том, что танки в скором времени будут поставлены на Украину, в середине марта сообщила немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на источники в Бундесвере. Тогда же сообщалось, что украинские танкисты, прибывшие в Германию для обучения, завершили подготовку и в скором времени отправятся домой, причем сразу с танками. Так это было на самом деле и нет, сейчас сказать сложно, но то, что немецкие Leopard 2A6 уже на Украине, говорят даже в самой Германии.
Как сообщают украинские источники, Киев торопится, в Генштабе ВСУ намерены собрать ударный кулак к началу контрнаступления, которое планируется на первую половину апреля. Отсюда и малые сроки подготовки танкистов, как в Германии, так и в Великобритании. Немцы прямо сказали, что за месяц с небольшим сумели обучить украинские экипажи только основам управления довольно сложными танками. Но киевскому режиму на это наплевать, главное собрать как можно больше техники и обучить как можно больше личного состава.
Между тем, как отмечают военные эксперты, Германия, кроме танков, передала Украине большое количество инженерных машин и мостоукладчиков. Связано это, в первую очередь, с тем, что немецкие танки гораздо тяжелее наших и не каждый мост способен выдержать от 55 (Leopard 2A4) до 63 (Leopard 2A6) тонн. Практичные немцы это знают и поэтому снабжают ВСУ данной техникой.