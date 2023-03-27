Американская пресса: Если Китай увидит, что Запад слаб в отношении украинского вопроса, он сразу же постарается решить в свою пользу вопрос с Тайванем

Он может оказаться затяжным конфликтом на истощении, похожим на то, что происходит в Бахмуте.

Если украинцев ждёт в ходе наступления успех, то Путин может уступить им территорию, взятую под контроль с февраля 2022 года. Но многие эксперты такой исход считают маловероятным. Ведь он может привести к большим проблемам для самой России.

Но сколько бы ни было проблем для Украины, Запад продолжит держаться за эту тему, так как видит в ней своеобразное отражение вероятного конфликта на Тайване. Ведь если Китай увидит, что Запад слаб в отношении украинского вопроса, он сразу же постарается решить в свою пользу вопрос с Тайванем.

Американская пресса продолжает размышлять над тем, как могут развиваться события после многократно анонсированного украинского наступления. Эксперты в WSJ публикуют материал, в котором говорится, что президенты Украины и России «рассматривают вооружённый конфликт как экзистенциальный для своих стран, а потому намерены идти до конца, считая, что могут в нём победить».В материале американских обозревателей говорится о том, что на украинском «контрнаступлении» конфликт, вероятно, не будет закончен:WSJ:Американские авторы пишут, что после визита Си Цзиньпина в Москву президент России почувствовал уверенность и «укрепился в мысли о том, что время работает на него». В WSJ при этом добавляют, что само украинское наступление может оказаться «со множеством неизвестных».Авторы пишут, что всё больше западных стран призывают к разрешению конфликта на Украине мирным путём. В пример приводится Франция, где поддерживают вариант военно-технической помощи Украине лишь 29% населения. Сегодня президент Словакии заявила о падении уровня поддержки Украины со стороны словацких граждан.Из материала: