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Американская пресса: Если Китай увидит, что Запад слаб в отношении украинского вопроса, он сразу же постарается решить в свою пользу вопрос с Тайванем

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Американская пресса: Если Китай увидит, что Запад слаб в отношении украинского вопроса, он сразу же постарается решить в свою пользу вопрос с Тайванем

Американская пресса продолжает размышлять над тем, как могут развиваться события после многократно анонсированного украинского наступления. Эксперты в WSJ публикуют материал, в котором говорится, что президенты Украины и России «рассматривают вооружённый конфликт как экзистенциальный для своих стран, а потому намерены идти до конца, считая, что могут в нём победить».


В материале американских обозревателей говорится о том, что на украинском «контрнаступлении» конфликт, вероятно, не будет закончен:

Он может оказаться затяжным конфликтом на истощении, похожим на то, что происходит в Бахмуте.

WSJ:

Если украинцев ждёт в ходе наступления успех, то Путин может уступить им территорию, взятую под контроль с февраля 2022 года. Но многие эксперты такой исход считают маловероятным. Ведь он может привести к большим проблемам для самой России.

Американские авторы пишут, что после визита Си Цзиньпина в Москву президент России почувствовал уверенность и «укрепился в мысли о том, что время работает на него». В WSJ при этом добавляют, что само украинское наступление может оказаться «со множеством неизвестных».

Авторы пишут, что всё больше западных стран призывают к разрешению конфликта на Украине мирным путём. В пример приводится Франция, где поддерживают вариант военно-технической помощи Украине лишь 29% населения. Сегодня президент Словакии заявила о падении уровня поддержки Украины со стороны словацких граждан.

Из материала:

Но сколько бы ни было проблем для Украины, Запад продолжит держаться за эту тему, так как видит в ней своеобразное отражение вероятного конфликта на Тайване. Ведь если Китай увидит, что Запад слаб в отношении украинского вопроса, он сразу же постарается решить в свою пользу вопрос с Тайванем.
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:45
    +1
    Американская пресса: Если Китай увидит, что Запад слаб в отношении украинского вопроса, он сразу же постарается решить в свою пользу вопрос с Тайванем
    . Китай так и так решит проблему Тайваня в свою пользу...
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:49
      0
      Абсолютно верно, Китай не мытьём так катанием, но своё возьмёт.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 17:48
    +2
    По логике европейца, Китаю для начала операции по присоединению Формозы, достаточно убедиться, что Запад полностью втянулся в украинский конфликт и сил и средств на иной конфликт у него не останется. Но какова логика у китайцев? Это известно не многим...
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 18:00
      0
      Логика у европейца просто железная. Только где европа и украинский конфликт, а где тихоокеанский флот США? Это мало связанные вещи, отсюда вся китайская логика.
  3. koramax81
    koramax81 Сегодня, 17:59
    0
    А словаки ые, что-то почувствовали.... Неужели ждут потом ответку?