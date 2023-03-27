Глава МИД Сербии: Наша страна сумела заставить Запад изменить свою позицию по отношению к Косово

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о том, что его страна сумела заставить Запад изменить свою позицию по отношению к Косово и Метохии. Как уточнил министр иностранных дел страны в интервью сербской газете Kurir, речь идёт о вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов.
Мы наблюдаем то, как страны Запада меняют своё отношение к данной проблеме, ведь Сербии это только на руку. У нас были на то свои аргументы, которые мы и представили руководству ЕС. Считаю, что это внесло свою лепту, поскольку в отличие от Приштины, Белград всегда вполне серьёзно и ответственно подходил к переговорному процессу
– отметил глава сербского внешнеполитического ведомства.
В то же время дипломат подчеркнул, что ожидать от США, ФРГ или Франции отказа от признания Косова не имеет никакого смысла, но республика, в свою очередь, по-прежнему ведёт активную работу в этом направлении.
Вот что министр высказал на этот счёт:
На сегодняшний день множество стран в мире – 106 членов ООН не признают Косово как государство (признают 84), в то время как ещё в 3 государствах нет чёткой позиции по этому вопросу. Это и есть наш весомый аргумент, заключающийся в том, что Приштина не должна быть членом международной организации
Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) – орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике, который, в соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года, должен быть учреждён в Косово. Президент же Сербской Республики Александр Вучич не раз заявлял о том, что его страна выполнила возложенные на неё обязательства в рамках вышеупомянутых соглашений в отличие от косоваров, которые, приступив к разработке устава ССМ, тут же приняли решение о приостановке этого процесса.
Судя по всему, в Белграде всерьёз верят в том, что Запад в итоге будет поддерживать это ССМ. Хотя уже сейчас понятно, что со стороны Запада это очередной вариант Минских соглашений - только в балканском варианте. В данном случае, чтобы добиться от Белграда легитимизации Приштины.