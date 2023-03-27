Глава МИД Сербии: Наша страна сумела заставить Запад изменить свою позицию по отношению к Косово

Мы наблюдаем то, как страны Запада меняют своё отношение к данной проблеме, ведь Сербии это только на руку. У нас были на то свои аргументы, которые мы и представили руководству ЕС. Считаю, что это внесло свою лепту, поскольку в отличие от Приштины, Белград всегда вполне серьёзно и ответственно подходил к переговорному процессу

На сегодняшний день множество стран в мире – 106 членов ООН не признают Косово как государство (признают 84), в то время как ещё в 3 государствах нет чёткой позиции по этому вопросу. Это и есть наш весомый аргумент, заключающийся в том, что Приштина не должна быть членом международной организации

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о том, что его страна сумела заставить Запад изменить свою позицию по отношению к Косово и Метохии. Как уточнил министр иностранных дел страны в интервью сербской газете Kurir, речь идёт о вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов.– отметил глава сербского внешнеполитического ведомства.В то же время дипломат подчеркнул, что ожидать от США, ФРГ или Франции отказа от признания Косова не имеет никакого смысла, но республика, в свою очередь, по-прежнему ведёт активную работу в этом направлении.Вот что министр высказал на этот счёт:Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) – орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике, который, в соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года, должен быть учреждён в Косово. Президент же Сербской Республики Александр Вучич не раз заявлял о том, что его страна выполнила возложенные на неё обязательства в рамках вышеупомянутых соглашений в отличие от косоваров, которые, приступив к разработке устава ССМ, тут же приняли решение о приостановке этого процесса.Судя по всему, в Белграде всерьёз верят в том, что Запад в итоге будет поддерживать это ССМ. Хотя уже сейчас понятно, что со стороны Запада это очередной вариант Минских соглашений - только в балканском варианте. В данном случае, чтобы добиться от Белграда легитимизации Приштины.