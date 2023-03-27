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Глава МИД Сербии: Наша страна сумела заставить Запад изменить свою позицию по отношению к Косово

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Глава МИД Сербии: Наша страна сумела заставить Запад изменить свою позицию по отношению к Косово

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил о том, что его страна сумела заставить Запад изменить свою позицию по отношению к Косово и Метохии. Как уточнил министр иностранных дел страны в интервью сербской газете Kurir, речь идёт о вопросе формирования Сообщества сербских муниципалитетов.


Мы наблюдаем то, как страны Запада меняют своё отношение к данной проблеме, ведь Сербии это только на руку. У нас были на то свои аргументы, которые мы и представили руководству ЕС. Считаю, что это внесло свою лепту, поскольку в отличие от Приштины, Белград всегда вполне серьёзно и ответственно подходил к переговорному процессу

– отметил глава сербского внешнеполитического ведомства.

В то же время дипломат подчеркнул, что ожидать от США, ФРГ или Франции отказа от признания Косова не имеет никакого смысла, но республика, в свою очередь, по-прежнему ведёт активную работу в этом направлении.

Вот что министр высказал на этот счёт:

На сегодняшний день множество стран в мире – 106 членов ООН не признают Косово как государство (признают 84), в то время как ещё в 3 государствах нет чёткой позиции по этому вопросу. Это и есть наш весомый аргумент, заключающийся в том, что Приштина не должна быть членом международной организации

Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) – орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике, который, в соответствии с Брюссельскими соглашениями о нормализации отношений между Белградом и Приштиной от 19 апреля 2013 года, должен быть учреждён в Косово. Президент же Сербской Республики Александр Вучич не раз заявлял о том, что его страна выполнила возложенные на неё обязательства в рамках вышеупомянутых соглашений в отличие от косоваров, которые, приступив к разработке устава ССМ, тут же приняли решение о приостановке этого процесса.

Судя по всему, в Белграде всерьёз верят в том, что Запад в итоге будет поддерживать это ССМ. Хотя уже сейчас понятно, что со стороны Запада это очередной вариант Минских соглашений - только в балканском варианте. В данном случае, чтобы добиться от Белграда легитимизации Приштины.
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Использованы фотографии:
Соцсети/Дачич
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10 комментариев
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  1. Хорон
    Хорон Сегодня, 18:34
    +3
    Глава МИД Сербии: Наша страна сумела заставить Запад изменить свою позицию по отношению к Косово

    Косово снова сербия? В чём изменения? Вас временно перестали дразнить косовым, но это не значит, что это навсегда.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:46
      +2
      Цитата: Хорон
      Глава МИД Сербии: Наша страна сумела заставить Запад изменить свою позицию по отношению к Косово

      Косово снова сербия? В чём изменения? Вас временно перестали дразнить косовым, но это не значит, что это навсегда.

      Что они там в сербском МИДе употребляют? Кокс Зеленского?
  2. solar
    solar Сегодня, 18:34
    +2
    Мы наблюдаем то, как страны Запада меняют своё отношение к данной проблеме

    Из статьи нельзя понять, в чем конкретно это выражается?
  3. Oleg Ogorod
    Oleg Ogorod Сегодня, 18:37
    +4
    Это временно, когда сербы предадут Москву, всё резко изменится. И косово не будет сербским даже в воспоминаниях.
    1. Potomac
      Potomac Сегодня, 19:14
      0
      Предадут? А чем сербы нам обязаны? У них свои интересы, и они могут не совпадать с нашими.
      1. Касатик
        Касатик Сегодня, 20:27
        0
        Чем нам обязаны сербы? Да тем же, чем греки, болгары и прочие, кого Россия освободила от турков. И поляки обязаны. Хотя бы за то, что мы сохранили им Краков ценой многих тысяч жизней наших бойцов. И Данциг стал польским внезапно. Много кто нам обязан, а сейчас ненавидит. Иван, запахни душу!
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:42
    +3
    Что за фантазии он озвучил ? Пусть запомнит Запад НИКОГДА добровольно не вернет Косово, не для того отторгали, и дробили Югославию на мелкие княжества, им не нужен большой и сильный союзник России на Балканах, отсюда вывод можно быть хитрым, но нельзя быть не благодарным и подлым по отношению к России. Лично мне не верится в хороший болгарский , армянский, сербский.......... народ и плохих правителей этих стран, не буду повторять извечную истину, что каждый народ достоин.............
  5. Комментарий был удален.
  6. Комментарий был удален.
  7. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 19:13
    +1
    Жаль, если у сербов появились надежды на справедливость запада, на то, что война против Православных Славян сама собой прекратится
  8. Михаил Кононов
    Михаил Кононов Сегодня, 19:22
    +1
    Интересно . он сам в свои слова верит? Или пипл схавает . а дальше и трава не расти.
  9. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 19:31
    +1
    Запад их разорвал и топчет по сей день, но дачич уже раболепно смотрит им на подошвы и утверждает- "НАТО нас любит, ведь на этой неделе ударов было 8, а не 11!"