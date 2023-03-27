Ставший премьером Шотландии сын выходцев из Пакистана заявил, что активизирует борьбу за шотландскую независимость

Как ранее сообщало «Военное обозрение», сегодня в Шотландии подводили итоги голосования по кандидатурам на пост премьера (первого министра) автономного шотландского правительства.Победу на выборах празднует Хамза Юсаф, который в правительстве Николы Стерджен занимал пост министра здравоохранения. Стерджен подала в отставку после того, как были обнародованы данные о массовом выходе шотландцев из возглавляемой ей долгое время Шотландской национальной партии. Этот фактор связывают с тем, что Стерджен в последнее время практически перестала поднимать вопрос выхода Шотландии из состава Великобритании с одновременным возвращением в состав ЕС.Хамза Юсаф – сын выходцев из Пакистана, мусульманин, отказавшийся некоторое время назад участвовать в голосовании по легитимизации однополых браков и усыновлению детей однополыми «парами».По итогам голосования, которое проходило среди членов Шотландской национальной партии в режиме онлайн, Юсаф набрал 52% голосов и теперь Никола Стерджен передаст ему управление и партией, и шотландским кабмином.Сразу же после избрания Хамза Юсаф подтвердил готовность актуализировать вопрос борьбы за шотландскую независимость.Если бы британцам ещё несколько десятков лет назад (не говоря уже о временах колонизации Индии) сказали, что британским премьером будет этнический индиец (индус), а главой правительства Шотландии - пакистанец, то многие, вероятно бы, подумали, что это анекдот. Но сегодня таковы реалии Соединённого королевства, в котором появляется политик, готовый к тому, чтобы начать процедуру выхода Шотландии из состава Великобритании. Сам Юсаф называет это «мирным разводом с Лондоном».