Военное обозрение
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Ставший премьером Шотландии сын выходцев из Пакистана заявил, что активизирует борьбу за шотландскую независимость

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Ставший премьером Шотландии сын выходцев из Пакистана заявил, что активизирует борьбу за шотландскую независимость

Как ранее сообщало «Военное обозрение», сегодня в Шотландии подводили итоги голосования по кандидатурам на пост премьера (первого министра) автономного шотландского правительства.

Победу на выборах празднует Хамза Юсаф, который в правительстве Николы Стерджен занимал пост министра здравоохранения. Стерджен подала в отставку после того, как были обнародованы данные о массовом выходе шотландцев из возглавляемой ей долгое время Шотландской национальной партии. Этот фактор связывают с тем, что Стерджен в последнее время практически перестала поднимать вопрос выхода Шотландии из состава Великобритании с одновременным возвращением в состав ЕС.

Хамза Юсаф – сын выходцев из Пакистана, мусульманин, отказавшийся некоторое время назад участвовать в голосовании по легитимизации однополых браков и усыновлению детей однополыми «парами».

По итогам голосования, которое проходило среди членов Шотландской национальной партии в режиме онлайн, Юсаф набрал 52% голосов и теперь Никола Стерджен передаст ему управление и партией, и шотландским кабмином.

Сразу же после избрания Хамза Юсаф подтвердил готовность актуализировать вопрос борьбы за шотландскую независимость.

Если бы британцам ещё несколько десятков лет назад (не говоря уже о временах колонизации Индии) сказали, что британским премьером будет этнический индиец (индус), а главой правительства Шотландии - пакистанец, то многие, вероятно бы, подумали, что это анекдот. Но сегодня таковы реалии Соединённого королевства, в котором появляется политик, готовый к тому, чтобы начать процедуру выхода Шотландии из состава Великобритании. Сам Юсаф называет это «мирным разводом с Лондоном».
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43 комментария
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 18:14
    +4
    то что горцы хотят отделится от рыжих это хорошо, но этот Юсуф хочет законы шариата ввести в Шотландии,это плохо
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:15
      +14
      Если бы британцам ещё несколько десятков лет назад (не говоря уже о временах колонизации Индии) сказали, что британским премьером будет этнический индиец (индус), а главой правительства Шотландии - пакистанец, то многие, вероятно бы, подумали, что это анекдот. Но сегодня таковы реалии Соединённого королевства, в котором появляется политик, готовый к тому, чтобы начать процедуру выхода Шотландии от Великобритании. Сам Юсаф называет это «мирным разводом с Лондоном».


      Наступает будущее Европы.
      1. marchcat
        marchcat Сегодня, 18:32
        +1
        Мне кажется, все эти "назначения" сделаны не просто так. В мире "чехарда", вот хоть будет на кого всё свалить, если что!
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:34
        +5
        Я поддерживаю независимость Шотландии. good
        Если британцы не предоставят независимость Шотландии, то я буду поддерживать Шотландских повстанцев, как и североирландских и уэльских. good Давно пора Великобританию поделить на Мелкобританию. good
        1. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 19:31
          0
          Цитата: Бородач
          Если британцы не предоставят независимость Шотландии, то я буду поддерживать Шотландских повстанцев, как и североирландских и уэльских.

          У повстанцев явно не хватает автоматов, пулеметов, гранатометов, ПТУР, ПЗРК, минометов, артиллерии, взрывчатки, противопехотных и противотанковых мин, боеприпасов.... Чуть не забыл... Им ещё срочно танки нужны... Со снарядами из обедненного урана...
          Поможем?
        2. Кот Александрович
          Кот Александрович Сегодня, 19:41
          0
          Если эта Чиля не отпустит Луиса с карнавала, я на работу не пойду! laughing
        3. Metallurg_2
          Metallurg_2 Сегодня, 20:04
          0
          Если Мелкобританию делить - то лучше сразу на ноль.
      3. volodimer
        volodimer Сегодня, 18:51
        +6
        Ждём турка на посту канцлера Германии и сенегальца президентом Франции.
    2. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:53
      +3
      Цитата: палестинец
      то что горцы хотят отделится от рыжих это хорошо

      однако премьер Британии выходец из Индии) Парадокс. Там тёрки между Пакистаном и Индией и в новой родине, премьерами оказались выходцы из Индии и Пакистана)))))
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 19:28
        +1
        Цитата: Azerbaijan2023
        ...... тёрки между Пакистаном и Индией и в новой родине, премьерами оказались выходцы из Индии и Пакистана)))))

        good В 1947 произошёл раздел единой английской колонии на независимые страны Индию и Пакистан. Англичане ушли. Колониальные владения прекратились. А сейчас как? wassat хорошо, если история повторится. Индус и пакистанец вместе с
        территориями разойдутся в разные стороны , станут разными странами, а англичане уйдут
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 18:58
      0
      А нам ли не по фиг ли?? Пусть любятся, как хотят
    4. clou
      clou Сегодня, 19:07
      -1
      Осталось чцть чуть подождать и будет северный пакистан
    5. ААК
      ААК Сегодня, 19:41
      0
      "... это чем-то мне напоминает индо-пакистанский инцидент (В. Высоцкий)"
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:15
    +14
    Ну у Пакистана с Индией напряженные отношения, а тут премьер Великобритании выходец из Индии, а премьер Шотландии из Пакистана.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 18:19
      +23
      Да, звучит как анекдот: решили как-то пакистанец с индусом решить вопрос независимости Шотландии от Англии...

      Вильям Уоллас сейчас крутится в гробу с ужасающей скоростью.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 18:54
        +2
        Цитата: parabyd
        Вильям Уоллас сейчас крутится в гробу с ужасающей скоростью

        Прям с языка сняли))))))))))) Как анекдот))) Король Артур тоже в гробу перевернулся)
      2. котик-русич
        котик-русич Сегодня, 19:37
        0
        Цитата: parabyd
        Да, звучит как анекдот: решили как-то пакистанец с индусом решить вопрос независимости Шотландии от Англии...

        Вильям Уоллас сейчас крутится в гробу с ужасающей скоростью.

        К этому нужно прибавить - министр обороны Британии Роберт Бен Лоббан Уоллес...
        Правда уроженец Кент (большой Лондон) политическую карьеру начинал с Шотландской ассамблеи...
        hi
  3. VOVA30930
    VOVA30930 Сегодня, 18:23
    +4
    А еще у них кружка пива по 5 фунтов.)))
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 19:36
      0
      Цитата: VOVA30930
      А еще у них кружка пива по 5 фунтов.)))

      Это уже не терроризм. Это геноцид!
      Шотландия должна отвечать залпом дивизиона РСЗО с кассетными боеприпасами. Что бы англичане поняли, что им пора уходить, но пиво оставить.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:27
    +12
    Надеюсь это уже не фантастика,английские войска в ближайшем будущем. lol
    1. ААК
      ААК Сегодня, 19:44
      0
      Но у индусского петуха гребень гуще, лапу он задирает на дюйм выше и опорная нога прямее...
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 18:29
    +11
    Похоже Индо-Пакистанский конфликт может выйти совсем на иной уровень...
  6. Falx
    Falx Сегодня, 18:33
    +9
    Выходцы из бывших британских колоний добьют остатки британской империи... карма...
    или высшая справедливость!
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 18:55
      +4
      Цитата: Falx
      Выходцы из бывших британских колоний добьют остатки британской империи... карма...
      или высшая справедливость!

      Отлично написали))))) Это карма и высшая справедливость в одном лице)
  7. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 18:37
    +5
    Да к сожалению ничего не будет. Вы серьёзно думаете что они будут управлять Британией? Они марионетки, те кто реально управляют в тени. А эти всякие сунаки и , все эти бабы премьеры ,министры обороны - это зицпредседатели
    Кстати шотландцы ещё те нацики.
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 19:37
      +1
      Цитата: alexandr 66
      Кстати шотландцы ещё те нацики.

      В данном случае это именно то что надо.
  8. Болторез
    Болторез Сегодня, 18:38
    +3
    политик, готовый к тому, чтобы начать процедуру выхода Шотландии из состава Великобритании
    На повестке дня у шотландцев вопрос laughing - где найти других неумных, готовых за здорово живешь давать 40 миллиардов фунтов субсидий в год, дабы их уровень жизни не упал стремительным домкратом до показателей Албании. ЕС поможет разве что парой сотен тысяч беженцев на поселиться, жотя скорее всего не возьмет в свою семью народов, потому что испанцы и французы начинание торпедируют- у них баски и каталанцы с корсиканцами сразу тоже захотят.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 18:45
      +2
      Цитата: Болторез
      где найти других неумных, готовых за здорово живешь давать 40 миллиардов фунтов субсидий в год

      Вся акватория Северного моря принадлежит Шотландии, а там нефть. Плюс, запасы рыбные...
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 18:50
        +3
        а там нефть.
        Нефть выкачали еще в 90е.
        запасы рыбные
        Не на 40 миллов и близко. Кроме того, при вступлении в ЕС(гипотетическом) рыбными местами придется делиться(бесплатно0 с рыбаками других стран ЕС,
        1. Luminman
          Luminman Сегодня, 18:55
          0
          Цитата: Болторез
          Нефть выкачали еще в 90е.

          Так называемую "Большую нефть" может и выкачали, но добыча едет и по-моему даже экспортируют в США...
          1. Комментарий был удален.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:46
      +1
      Да ещё нефть вниз пошла,еслибы по 120 $ шотландцы бы покочевряжелись.Абердин когда-то был городом миллионеров от нефти и газа.А сейчас что то о нём не слышно.
      1. Luminman
        Luminman Сегодня, 18:50
        0
        Цитата: tralflot1832
        Да ещё нефть вниз пошла,

        На такое небольшое население в 5 млн. нефти будет достаточно...
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 19:04
          -1
          добыча едет
          Проблемы с ее окупаемостью- слишком уж дорога сама добыча. Второй Дубай не взлетит, короче laughing .
          небольшое население в 5 млн.
          Им необходимо 40 млрд именно для "выравнивания разницы уровня жизни", то есть чтобы они не жили хуже англичан, которые весь этот бардак оплачивают. Деньги ими снямкиваются все без остатка, кстати. Cтоит заметить, наш герой родился и вырос в оплаченном этими деньгами социальном жилье в Глазго, и образование получил БЕСПЛАТНО ( в Англии за него платить надо) именно за эти деньги.
    3. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 19:44
      0
      Цитата: Болторез
      политик, готовый к тому, чтобы начать процедуру выхода Шотландии из состава Великобритании
      На повестке дня у шотландцев вопрос laughing - где найти других неумных, готовых за здорово живешь давать 40 миллиардов фунтов субсидий в год, .
      Свобода бесценна - Незалежность и Самостийность не покупают на базаре - а добывают в бою !! fellow
      Вот Грузия (горы Кавказ) не стала подсчитывать во что им обойдётся "независимость" - вышли из СССР в 1991г...
  9. Roust
    Roust Сегодня, 18:42
    +1
    Европа - это уже история. Белые европейцы с их культурой растворились в лени и развращенности. Там теперь рулят чёрные. И они (и те, и другие) это заслужили.
  10. Luminman
    Luminman Сегодня, 18:43
    +1
    Я, наоборот, читал, что он ирлано-шотландского происхождения и фамилия у него Хадсон. Просто он принял ислам и сменил имя...
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 18:57
      +2
      фамилия у него Хадсон.
      Нет, он чистопородный пакистанец. Стоит внимания, что выбрали его не шотландцы, а члены правящей партии SNP, на внутренних выборах из своих рядов, А в рядах этих наш герой был секретарем у Салмонда и Стерджен. То есть его явно протащили в результате внутрипартийных разборок.
  11. Керенский
    Керенский Сегодня, 19:01
    0
    Чьи?!
    Анст, Брессей, Брурей, Вейла, Ист-Берра, Йелл, Макл-Ро, Мейнленд, Папа-Стаур, Трондра, Уолси, Уэст-Берра, Фетлар, Фула, Фэр-Айл и Хусей.

    Пусть ответит!
  12. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 19:08
    +1
    Свободу народу Шотландии от гнёта английской монархии.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:08
    -1
    Если бы британцам ещё несколько десятков лет назад (не говоря уже о временах колонизации Индии) сказали, что британским премьером будет этнический индиец (индус), а главой правительства Шотландии - пакистанец, то многие, вероятно бы, подумали, что это анекдот.
    . А что они хотели??? Их чванливое отношение ко всем другим, достало значительную часть граждан, которые к нации наглов имеют очень опосредованное отношение... живут на одной территории и не более того!
  14. clou
    clou Сегодня, 19:08
    0
    Цитата: parabyd
    Вильям Уоллас сейчас крутится в гробу с ужасающей скоростью.

    с Робертом Брюсом на пару
  15. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 19:11
    +1
    Зачем "сыну выходцев из Пакистана" независимость Шотландии? Ему и на саму Шотландию 99% до лампочки. Даже "выходец из Индии" в Англии выглядит там более органично, настолько Индия успела "обританится" (почти ругательство).
  16. Roman_VH
    Roman_VH Сегодня, 20:20
    0
    Любавический рэбэ. Страшно подумать кого выберут в Уэльсе.